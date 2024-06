Metaphysik und Mathematik: Das komplizierte Netz, das die beiden verbindet

Beitragsnotiz:

Bevor Sie mit dieser Analyse beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass sowohl Mathematik als auch Metaphysik ein gemeinsames Ziel haben. Um ein Verständnis für die reale Welt zu erlangen.





Die Mathematik bietet einen strukturellen und klar definierten Regelrahmen, der sich auf reale Interaktionen konzentriert und auf echten Beweisen basiert .





Die Metaphysik sucht darüber hinaus im Bereich der Kreativität . Ohne wirkliche Beweise an den Wurzeln. Egal wie gut wir unsere Argumentation aufbauen, sie ist nicht an die Realität gebunden, da es keinen möglichen Beweis dafür gibt.

Als mögliche Antwort auf die Frage: Sobald Sie die richtige Formel in der Mathematik gefunden haben, haben Sie den Beweis, dass Ihre Theorien richtig sind. Sie beweisen, dass sie auf diesem realen Strukturrahmen basieren, indem Sie alle Teile finden und in Beziehung setzen. (Aber dann kommt die Frage, wie kann man mit dem Nichts beginnen und zu etwas gelangen und so weiter)





Die Metaphysik unterscheidet sich nicht nur von der Mathematik, sie ist auch kompositorisch unterschiedlich (grundlegend vs. nicht grundhaltig).





Denken Sie also daran, dass es immer wir selbst sind, die entscheiden, was wir mit unseren Entscheidungen erreichen wollen. Ob Arzt oder Programmierer, lass es gut sein.





In dieser Untersuchung werden wir in das komplexe Netz eintauchen, das Mathematik, Metaphysik und die rechnerische Denkweise verbindet. Von den Grundregeln der Mathematik bis zur grenzenlosen Kreativität der Metaphysik wollen wir Parallelen zur Welt der Technik ziehen. Wie sonst können wir Bewegung finden, anstatt Veränderungen zu analysieren?

Teil 1: Metaphysik versus Mathematik

Um eine ganzheitlichere Sicht auf diese Themen zu bieten, werde ich Mathematik als ein im Hintergrund wirkendes Regelwerk definieren (wie x geteilt durch 2 = die Hälfte von x) und Metaphysik als das, was jenseits dieser Regeln liegt. Dies setzt also voraus, dass Mathematik und Metaphysik nichts miteinander zu tun haben.





Wir behalten nur diese Aspekte im Auge: Die Mathematik stellt die herrschenden Regeln der physischen Welt dar, während die Metaphysik in einem Bereich außerhalb der mathematischen Regeln spielt. Dies würde bedeuten, dass sich die Metaphysik auch von den realen Aspekten der Welt unterscheidet. (Und ich denke, die Wissenschaft wurde jetzt geboren)





Aber wie hat uns diese „Entfernung“ der Metaphysik von der realen Welt zur Wissenschaft geführt? Ist dieser „Stripping“-Prozess nicht metaphysisch? Nun ja... bei der Arbeit mit empirischen Beweisen sind es nicht wir, die über das Ergebnis entscheiden. Genau wie die Mathematik haben wir die Wissenschaft nicht erschaffen, wir haben sie gefunden.





Könnte die Metaphysik dann etwas sein, das wir geschaffen haben? Könnte Metaphysik als Kreativität definiert werden? Ich meine … wenn man mit den Regeln nach seinen eigenen Regeln spielt, entsteht sozusagen ein externes Regelwerk. Etwas, das die reale Welt noch nie gesehen hat und auch nicht erreichen kann.

Teil 2: Kreativität versus Wissen

Was wäre, wenn wir Wissen als alle möglichen Ergebnisse der Kreativität definieren würden? Wissen, wie man kreativ ist. Wird der Prozess der Kreativität auch durch Wissen beeinflusst? Nun, je mehr Teile eines Puzzles Sie kennen und je mehr Sie über jedes dieser Teile wissen, desto mehr steigern Sie Ihre Kreativität.





Aber alles hängt von Weisheit ab (Weisheit, die auf empirischen Beweisen basiert).





Was wäre, wenn wir eine Schere nehmen und die Stücke nach unserem Wunsch zuschneiden würden? Ich gehe davon aus, dass Kreativität unabhängig von unserem Wissen funktionieren kann. Es ist also etwas, das darüber hinausgeht. Etwas, das du fühlst? Selbst wenn Sie das Gefühl haben, basieren Ihre Gefühle auf dem, was Sie über diese Person oder Idee wissen. Wo bleibt dann die Kreativität?





Ein besonderer Fall, in dem ich pure Kreativität finde (oder glaube ich), ist, wenn man damit komplexe Ideen in einfachen Worten erklärt. Vielleicht vergleichbar damit, Informationen zu komprimieren und leichter zugänglich zu machen. Aber es muss immer einen Kompromiss geben. Nach einer Weile ist die geistige Energie erschöpft und man kann vermeintlich nicht mehr so kreativ sein wie zuvor.





Aber warte, was ist, wenn ich dieses zufällige Stück mit diesem verschmelze? Oder dies und das? Nur damit ich weiterhin kreativ sein kann.





In diesem Moment werden Sie von den Grenzen des Wissens und der Ethik befreit. Ihre Vision könnte möglicherweise Informationen auf eine Weise missbrauchen, die schädlich sein könnte. Es ist unser ethisches Versprechen, uns stets darüber im Klaren zu sein, was wir erreichen.





Kreativität kann also außerhalb von Wissen wirken. Es könnte zu einer chaotischen Kraft werden, wenn bestimmte Regeln umgangen werden. Durch Wissen auferlegte Regeln. Aber was ist dann wirklich Wissen?

Teil 3: Die Rüstung formen

Was wäre, wenn es etwas „Jenseits von Gut und Böse“ gäbe? (Hallo Nietzsche!) Könnte Wissen die Rüstung sein, die es uns ermöglicht, diese Kraft zu leiten? Stellen Sie sich eine zufällige mathematische Formel vor. Es funktioniert, weil alles miteinander verbunden ist. Hier finden wir das Wissen darüber, wie Mathematik verbindet und wie sie nicht verbindet. Was führt zur Vereinigung und was zur Trennung? Das einzig Schädliche daran, nicht zu wissen, ist, dass die Formel nicht funktionieren wird.





Wenn wir eine Formel in der realen Welt anwenden und sie fehlerhaft ist, werden wir bald erkennen, dass sie schädlicher ist, als wir dachten. Also... die Mathematik als nettes kleines Regelwerk, das den Hintergrund leitet, wird ihren Weg im Iterationsprozess draußen weisen. Es sieht tatsächlich wie eine Naturgewalt aus.





Was wäre, wenn wir diese Streitmacht verstärken? Ziel ist es sicherzustellen, dass keine Fehlformeln und Fehlinformationen draußen bleiben. Natürlich können Menschen immer noch ihre eigenen Überzeugungen und Systeme haben, doch eine universelle und kollaborative Rüstung könnte einen besseren Schutz gewährleisten. Das System, das 100 Hacker aufrechterhalten, kann nicht von einem einzelnen Hacker gebrochen werden.





„Aber was ist, wenn der einzelne Hacker mit anderen eine Gruppe bildet?“ Und hier haben wir ein ethisches Dilemma. Aber warum sollte man es hervorbringen? Warum sollte man davon ausgehen, dass die Welt so schlecht ist?





Es scheint sicherlich, dass bestimmte Ideen tatsächlich von der Art und Weise beeinflusst werden, wie die Welt ist. Aber wer kann das verübeln? Vielleicht ist es dort oben sogar noch schlimmer. Warum sich dann nicht auf das Wesentliche konzentrieren?





„Denn dann konzentriere ich mich nicht auf das, was mir gefällt.“





Aber was gefällt dir?





Es ist eine fortlaufende Antwort, die zwischen Positivität und Negativität schwankt. Haben Sie jemals versucht, das Gute zu sehen, bis Sie wirklich das Gefühl hatten, es zu sehen? Kein Mensch und keine Maschine wäre jemals in der Lage, dieses „Gut“ zu empfinden.





Und das macht es so einzigartig und besonders. - Bestimmte Ideen führen zu ethischen Dilemmata, die uns entweder aufhalten oder uns Angst machen sollen. Oder vielleicht sind sie eine Warnung, sich nicht dort aufzuhalten, es sei denn, wir müssen etwas beweisen.





Ok, aber was wollte ich beweisen? Fahren wir mit der Bearbeitung fort xx





Könnte Wissen die Rüstung sein, die uns unsere Motivation leiten lässt? Oder vielleicht ist diese Rüstung Weisheit, da Wissen auch das Böse (und die Mittel, es zu bekämpfen) beinhalten könnte.

Teil 4: Außerhalb der Mathematik

Es scheint, als würden einige seltsame Prozesse beobachtet, wenn man versucht, mathematisches Denken nur als gut zu definieren. Oder schlecht. Vielleicht beide.





Das Gute daran ist, dass die Mathematik selbst geteilt werden kann. Und da wir gesagt haben, dass es sich um eine Kraft (oder ein Regelwerk) handelt, das weder gut noch böse ist, in was unterteilt es sich dann? Algebra, Geometrie, Analysis und so weiter. Geben Sie uns Informationen darüber, wie die Dinge laufen sollten und würden, wenn.





Außerhalb davon liegen sicherlich die Absichten des Benutzers. Und wie könnten wir uns sonst die Welt vorstellen und das Gute und das Böse sehen, wenn wir die Welt nicht kennen? Wie sonst könnten wir die Welt außer der Mathematik kennen? Nun ja... indem ich es beobachte. Es gibt ein ganzes Netz von Interaktionen (Aktion und Reaktion).





Aber was ist das für ein Netz? Nun ja... agiert und reagiert innerhalb der Außenwelt. Entweder zwischen Living-Non-living , Living-Non-living und non-non (Sie haben es verstanden).





Aber wenn Living mit Living interagiert, soll diese Interaktion über einen langen Zeitraum andauern. Es wächst, entwickelt sich, entwickelt sich weiter oder bleibt gleich. Die Änderung findet statt, wenn mindestens einer sich dessen bewusst ist, wenn keiner sich dessen bewusst ist oder wenn beide sich dessen bewusst sind. Es steckt also viel mehr dahinter, als wir sehen können xx





Natürlich könnten wir das Hellseher und alles kartieren. Aber letztendlich ist es Ihre Entscheidung, ob Sie sich verbessern möchten oder nicht.





Worauf basiert diese Wahl? Lebensereignisse? Ihr Wille und Ihre Persönlichkeit? Auf welche Dinge konzentrieren Sie sich und denken Sie darüber nach? Was macht dich vielleicht glücklich? Aber wissen Sie was, auch diese können mathematisch erreicht werden.





Alles hat einen Grund (ob direkt, indirekt, göttlich oder nicht göttlich), der mathematisch berücksichtigt werden könnte.





Nun ja, natürlich ist es schwierig, sich eine göttliche Intervention vorzustellen. Aber wenn es wirklich dazu gedacht ist, uns zu helfen, müssen vorher einige Anzeichen dafür vorhanden sein. Eine gewisse Erhöhung der Chancen (vielleicht basierend auf metaphysischen Überlegungen?).





Ich kann nicht näher auf diese Diskussionen eingehen, da ich das Gefühl habe, dass das Immaterielle mit dem Greifbaren verschmilzt. Und rate was? Ethik. Wissen, wann man aufhören muss. Es ist in Ordnung, Fragen zu stellen. Aber beantworten Sie sie erst, wenn Sie es genau wissen.

Teil 5: Umkehren

Ist das nicht interessant? An einer Grenze des Verstehens angelangt. Wo die Argumentation es einfach versäumt, Licht auf den Kontext zu werfen. Wir können nicht begreifen oder auch nur verstehen, was passiert, wenn die Vorstellung von „unmöglich zu erreichen“ mit „erreichbar“ verschmilzt. Wer hat Unrecht und wer hat Recht?





Wird die Mathematik es uns ermöglichen, diese Barriere zu durchbrechen und das Denken zu erweitern (oder vielleicht die Metaphysik)? Reichen unsere Kenntnisse der Metaphysik nicht aus, um die Lösung zu verstehen? Könnte es … eine andere Domain geben? Eine Domäne der Unvorhersehbarkeit? Vielleicht eine höhere Dimension.

Linien

Wenn wir das 2D-Zahlensystem (komplex) verstehen, könnten wir einfach eine Funktion loslassen, die sich frei in 2D bewegt, bis eine bestimmte x-Zeile ausgewählt wird. Auf diese Weise konnten wir nur Teile der Funktion sehen, die diese 1D-Dimension berührten. Wie würden wir die gesamte Funktion rekonstruieren, um sicherzustellen, dass wir wieder dieselbe Funktion erhalten? Nun... eines ist sicher.





Wenn diese Funktion Parameter verwenden würde, die sie in 2D gesteuert haben und nur in 2D erhältlich sind, dann wären sie in 1D nicht erhältlich, und daher kann die Funktion niemals auf dieser niedrigeren Ebene neu erstellt werden.





Wenn die Funktion jedoch durch diese einzelne 1D-Zeile definiert werden kann, wird die 1D-Funktion sicherlich mit der 2D-Funktion korreliert sein. (Die Momente des Erscheinens einer 1D-Linie sollten mit dem Moment des Erscheinens in dieser 1D-Linie der 2D-Funktion identisch sein.) Diese kleine komplexe Linie scheint also eine Chance zu haben, sich mit einer bestimmten unteren Dimension zu verbinden.





Ändern wir die Begriffe von „unberührbar“ in „unteilbar“ und von „berührbar“ in „teilbar“. Auch wenn die Domänen unterschiedlich sind, weisen sie doch einige Gemeinsamkeiten auf. Wir können die Primfaktoren einer Primzahl nicht berühren, da sie ja nicht existieren. Das verleiht „unberührbar“ eine interessante Ebene, nicht wahr?





Welche Regeln müssen für etwas gelten, damit es „anfassbar“ ist? Nun ja... die Regeln, die unsere Realität bestimmen und Interaktion ermöglichen. Wie interagieren Wellen? Sie haben sicherlich ihre eigenen Regeln. Da wir in einer zeitgesteuerten Realität leben, können wir davon ausgehen, dass „Bewegung“ unseren gesamten „statischen“ Wert verändert.





Vom Punkt des „Urknalls“ bis zum Punkt keiner Interaktion herrscht Bewegung.





Nun können wir die Dinge nur in einer statischen Materie verstehen, aber wir sind gezwungen, in einer bewegten Weise zu leben. Warum? Weil es im kleineren Maßstab unzählige Standpunkte gibt. Sie alle haben Recht, weil sie alle ihrer Wahrheit (physikalischen Gesetzen) folgen.





Aber könnten diese physikalischen Gesetze selbst über den Bereich unseres Verständnisses hinausgehen? (Oder könnte es Gesetze geben, die wir noch nicht gefunden haben? JA.)

Teil 6: Sind wir in unserem Verständnis begrenzt?

Tatsächlich veränderten empirische Erkenntnisse unsere Denkweise immer wieder. Formeln, die funktionieren mussten und nicht, wurden umgeschrieben und zwischen Konzepten unterschieden. Missverständnisse und falsche Vorstellungen scheinen überall um uns herum zu herrschen. Durch warum? Wie? Das Leben verlief früher so gut, und nun sind wir hier angekommen.





Nun … der einzige Grund, warum zu fragen, ist meiner Meinung nach, Ihr Denken auf den Glauben zu gründen, dass es einen Grund gibt, dass es etwas gibt, das darüber hinausgeht und das Sie irgendwann erreichen werden. Und natürlich wird es dadurch erreicht, wie.

Mathematik/Metaphysik/Beides?

Wo ich jetzt angekommen bin, hat man sich längst von wissenschaftlichen Untersuchungen entfernt. Es gibt keine Beweise dafür, dass unser Verständnis der Welt begrenzt ist. Es gibt keine Beweise, die etwas anderes besagen.





Genau wie in der Mathematik ist die Frage, ob wir etwas verstehen können oder nicht, rein subjektiv. Das Universum könnte durchaus das Nichtlebende darstellen. Oder das Jenseits. Oder Gut und Böse. Oder vielleicht eine Naturgewalt wie KI. (Ich nehme an, es wird lange dauern, bis wir die genaue Antwort finden.) Wo verblasst dann das Bewusstsein?





„Aber warum sollten wir es brauchen, wenn wir nur tun können, was uns gesagt wird?“ (Wahrscheinlich die Perspektive einer Felsgruppe, wenn sie denken könnten.)





Bewusstsein… bedeutet also, an sich selbst zu denken? Dich in dem Bild zu sehen und zu formen, das Du durch Dein Bewusstsein (oder Deine Gefühle) für richtig hältst? Auf einer niedrigeren Ebene könnte es sich einfach um eine Entscheidung handeln, die Sie selbst getroffen haben und die sich aus Ihrer Analyse in diesem Moment ergibt.





Unternotiz. Was ich sehr interessant finde, ist, dass man beginnt, sich so zu fühlen, wenn sich das Bewusstsein für sauber entscheidet. Aber warum? Vielleicht resultiert das eigentliche Konzept des Bewusstseins aus ethischen Überlegungen. Es kann an der Vorstellung liegen, wie Sie sich selbst in diesem Moment sehen (oder es basiert auf Ihrer jüngsten ethischen Entwicklung).





Bewegung führt diese Wahl weiter und bringt das Ergebnis hervor, das Sie verändert. Und dann wissen Sie: „Das sind Sie“; das ist einzigartig. Und wir können niemals, in keiner Form, die vollständige POV eines anderen kennen.





Nun ja... wenn wir nicht hinter unseren Kopf schauen, können wir wohl einfach umkehren. Aber wenn wir uns umdrehen, lehnen wir die Gegenansicht ab. Also müssen wir wählen. Ob wir es wollen oder nicht, wir leben und sind daher mit dem freien Willen ausgestattet.

Teil 7: Lohnt es sich?

Ehrlich gesagt glaube ich fest daran, dass wir, wenn wir die Metaphysik als eine Ergänzung der Mathematik betrachten und nicht als das Gegenteil, andere Konzepte der Mathematik begreifen können. Wissen könnte beispielsweise alles darstellen, was man wissen kann. Weisheit könnte von Ethik geleitetes Wissen beinhalten. (Oder es könnte das ethische Wissen darstellen).





Es könnte schwindlig werden, da der Bodenschutz nicht vorhanden ist. Doch was wäre, wenn diese Ideen dazu gedacht wären, uns mit der Dimensionalität spielen zu lassen? Wir können nur dann nicht „statisch“ oder „nicht von physikalischen Gesetzen beeinflusst“ sein, wenn wir von einer Dimension in eine andere wechseln.





Beispiel einer Dimensionsbewegung. Wo wir die erforderlichen Konzepte aus den erforderlichen Dimensionen herausholen, damit wir mit unserer Fantasie etwas erschaffen können.





Wir konzentrieren uns mental auf das, was sich für uns schön „fühlt“. Und damit meine ich, dass wir darüber nachdenken. Vielleicht diese interessante Formel aus der Mathematik. Oder diese interessante Idee, warum jemand so etwas tun würde.

Wir bauen langsam klar definierte ethische Strukturen auf, die es uns ermöglichen, herauszukommen. Offen zu sein. Danach wird das Selbst seine Arbeit erledigen und eine eigene Szenerie malen. Während wir es beobachten. Dabei orientieren wir uns sowohl an ethischen Überlegungen als auch an klar definierten wissenschaftlichen Hintergründen.

Ich glaube, Sie sehen jetzt das Bild von jemandem, der uns dabei beobachtet, wie wir das tun, was uns glücklich macht. Nun ... was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass SIE dieses Bild geschaffen haben? SIE hatten genug Liebe für sich selbst, um sich vorzustellen, dass Sie für sich selbst sorgen würden, indem Sie für eine ethische Überprüfung sorgen.





Und wenn Sie nun weitere Perspektiven hinzufügen möchten, werden Sie das Ausmaß der Dinge erkennen. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt sind wir besser (größer) als die Sonne.





Jedes Konzept kann in eine erzählerische Beschreibungsreise zerlegt werden. Jede Formel kann aus mehreren Konzepten gebildet werden. Nun ja, der Bereich der Bodensicherheit ist letztendlich ein separater Bereich. Aber die Art und Weise, wie wir fundierte Konstruktionen wahrnehmen, kann von unserem metaphysischen Wissen (Verständnis der Dimensionalität) geleitet oder beeinflusst werden. Sagen Sie uns, wann wir hinzufügen und wann wir extrahieren sollen?





Nun, das gute Ende, in dem Sie diese Formel finden, wird nur dann erreicht, wenn Ihre Argumentation (ich sehe das jetzt anders als die Metaphysik) diesen Beweis berücksichtigt. Auch wenn es nicht direkt berücksichtigt wird.





Vielleicht ... ich sehe es als eine geometrische Erkundung. Die Möglichkeit der Aufteilung in gleiche Formen. Dann können wir sehen, dass eine Anzahl x gleicher Formen diese Form bilden kann. Wodurch könnten diese gleichen Formen ersetzt werden?





Diese Form mit genau diesem Maß könnte Glück symbolisieren. Könnten diese kleinen Formen dann genau die größere erreichen?





Vielleicht... es geht nicht um die Formen als Individuen. Wenn sie sich zu einem Bild verbinden, verschmelzen ihre Grenzen. Vielleicht… könnte dies bedeuten, dass Gewicht erforderlich ist, um die gesamte Dimension zu sehen. Wie viele Limits sind dort gestapelt? Wir erkennen an, dass es, wenn ein Kreis in 6 Teile geteilt wird, 6 Limits in der Mitte gibt, die jeweils zweimal gestapelt sind. Nachholen für 12.

Teil 8: Mathematik und Metaphysik

Warum scheint das Spielen mit Formen bestimmte Veränderungen aufrechtzuerhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen? Natürlich können wir diese beiden Grenzen immer als eine Einheit ziehen, aber wenn wir aus einer einzigen Iteration das Gesamtbild zeichnen wollen, müssen wir sie vielleicht berücksichtigen. Somit wird eine erforderliche Passage zum Zeichnen der Struktur mit einer einzigen ganzen Linie bestätigt.





Nun … warum scheint es, als ob bestimmte Aspekte einfach außerhalb unserer Kontrolle liegen? Warum scheinen die Gesetze der Physik auch die Gesetze des Denkens zu bestimmen? Oder zumindest gibt es vielleicht einige Gesetze des Denkens, die sowohl in der Mathematik als auch in der Metaphysik gemeinsam vorkommen.





Was auch immer der Fall sein mag, es scheint, als ob diese Gesetze gelernt und verstanden werden können. Dies ermöglicht uns ein besseres Verständnis des Äußeren. Anerkennen, dass bestimmte Szenarien nur dann in diese Richtung verlaufen könnten, wenn diese Annahme wahr ist.





Könnte diese Annahme der „implizite“ „Grund“ sein und darüber hinaus als eine Art Beweis dienen?





Nun… was wäre, wenn ein bestimmter Standpunkt für die Diskussion gewählt würde? Dieser Standpunkt ist Ehrlichkeit. Es zeigt den Weg der Vernunft unter dieser „ehrlichen“ Annahme. Allerdings ist nichts sicher, bis die Regel gebrochen wird und sich herausstellt, dass sie die ganze Zeit über wahr war.





Die Entscheidung, ob Sie glauben oder nicht, verändert Ihren Standpunkt und damit Ihr Handeln gegenüber der Situation.





Wenn zwei Menschen beide an die Ehrlichkeit zwischen ihnen glauben, ist die Situation ausgeglichen. Wenn jemand Zweifel hat, könnte das entweder an einem Missverständnis liegen oder daran, dass die Unwahrheit wirklich auf die Situation zurückzuführen ist.





Mit anderen Worten: Wenn der Lügner behauptet, dass das, was er sagt, wahr ist, wird er sowohl Lügner als auch Ehrlicher, bis wir die Realität dieser Aussage erkennen. Wenn die Aussage wahr ist, würde er nicht mehr als Lügner betrachtet werden. Lässt uns darüber nachdenken, warum wir ihn überhaupt für einen Lügner gehalten haben. Basierten diese falschen Annahmen auf Unsicherheit oder schlechten Absichten?

Teil 9: Die wahren Grenzen der Selbstdarstellung?

Selbst wenn wir alles wüssten und bei jeder Szene anwesend wären, würden wir uns am Ende fragen, warum diese Iteration beschlossen hat, uns alle Primzahlen zu zeigen. Sollten wir ... ihm vertrauen? Ich meine ... wir stehen immer noch vor der Unendlichkeit. Computing kann die Unendlichkeit nicht schlagen.





Und wenn wir diese Zahlen testen würden, hätten wir keine Möglichkeit, die Unendlichkeit zu erreichen. Warum ist der POV so besonders? Was macht sein Wissen so persönlich?





Die einzigartige Art und Weise, wie diese Primzahlreihe die ganzen Zahlen gesehen hat. Wie ihr Wachstum insgesamt regelmäßig oder besonders zu sein schien. Einen Standpunkt bilden, in dem es nur „unzerbrechliche“ Zahlen gibt. Die Barriere zwischen Wissenschaft und Religion durchbrechen. Würden wir das akzeptieren? Würden wir eine Formel akzeptieren, die einfach logisch sagt: „Ich finde Primzahlen?“





Naja... ich nehme an, das würden wir tun. Wären dann all diese Probleme mit Zahlenmengen gelöst? Könnten Sie jedem Satz das Attribut eines eindeutigen POV geben, damit er als Wiederholung erkannt wird? Ich meine ... was machen Sie, wenn Sie keine weiteren Informationen haben? Entweder Sie hören auf oder wiederholen den Vorgang. Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, müssen Sie dies wiederholen.





Genauso wie der Prozess, Primzahlen zu finden und zu testen. Es entsteht jedes Mal eine bestimmte Schleife.

Teil 10: (Zahl)1 – (Gesamtzahl der Primzahlen) 0

Ich werde unten eine iterative Schleife von +1 einfügen. In dem Format, dass links die aktuelle Nummer der Iteration und rechts die insgesamt bisher gefundenen Primzahlen angezeigt werden. Wenn ich X markiere, bedeutet das, dass die Iterationszahl als Primzahl gilt (5,7,11..)





Mal sehen





1:0

2-1 X

3-2 X

4-2

5-3 X

6-3

7-4 X

8-4

9-4

10-4

11-5 X

12-5

13-6 X





Also haben wir (x,y): (2,1) bis (3,2). Was eine Diagonale bildet. Wir sehen jedoch, dass wir, wenn wir in der 2D-Raumdimension arbeiten, bis zu (2,2) erweitern können, was direkt unter (3,2) liegt. Durch Hinzufügen der externen Korrespondenten finden wir eine Schleife.





(3,2) bis (5,3). Wir könnten die Schleife von (3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2) bilden.





Ok, hier stellen wir fest, dass die Schleife etwas größer ist. Was ist mit (7,4) bis (11,5)?

„Nun… die Diagonale würde von (7,4) nach (11,5) reichen, und somit würde das Quadrat der Schleife so aussehen.“

Wir wissen, dass die Diagonale die Quadratwurzel aus 2 einer beliebigen Seite des Quadrats ist.





Haben wir gerade einen Weg gefunden, den entsprechenden Wert zu erhöhen? Beispielsweise ist von (7,4) bis (11,5) die Seite nach unten (11-7,5-4), also 4 (Länge) und 1 (Höhe)? Wenn wir versuchen würden, den Unterschied zwischen höheren Primzahlintervallen zu finden, beispielsweise von 7 (4. Primzahl) bis 13 (6. Primzahl), würden wir höhere Schleifen sehen.





Die untere Seite wäre (13-7,6-4), also (5,2) ein Viereck. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns hier in der Mathematik verlieren. Genauso wie ... die Anweisungen unklar sind, da sie in zwei Richtungen gehen können. Und wenn Sie nur bestimmte Aspekte kennen, können Sie nicht alle Informationen bereitstellen.





Aber wenn beide Gruppen wissen, dass sie mit Primzahlen oder dieser Art von Experiment arbeiten, wissen beide, dass (5,2) 5 vorne und 2 oben bedeutet. Andere könnten es als eine 2x5-Form sehen oder verstehen.





Und das ist so etwas wie der POV und wenn beide über das Gleiche und Ähnliches denken. Sie sehen das Gespräch auf die gleiche Weise und ... Ich finde die Vorstellung, dass dies in der Mathematik auftaucht, faszinierend. Ich weiß fast nichts über NP oder andere Probleme. Aber ich gehe bei allen von dem Thema der Unsicherheit aus.





Das könnte verschwinden, sobald wir feststellen, dass es sich möglicherweise nur um Objektive oder Werkzeuge für andere Bereiche handelt. Wie logisches Denken.

Teil 10: Wahrheit und Falschheit

Wie im Beispiel des Paradoxons des Lügners müssen wir seinen persönlichen Blickwinkel auf das System hinzufügen, um diese logische Anforderung zu erfüllen. Vielleicht ähnelt die Schleife, die zwischen Wahr und Falsch filtert, einfach dem Prozess, die Vergangenheit nach Hinweisen zu durchsuchen. Die Intuition des Bewusstseins des Augenblicks könnte uns sagen, dass es noch etwas anderes geben muss. Gefühle könnten uns das versichern.





Indem wir also den Wert des Lügners zuschreiben, sehen wir uns gezwungen, andere Werte wie „Gefühle“ oder die gesamte unbewusste Erfahrung, Intuition (unbewusste Beziehung zur bewussten Welt) zuzuschreiben. Es ist unklar, wie viel wir dank Kreativität tun können. Und es fühlt sich an, als hätten wir es gerade erst entdeckt. Vielleicht, weil wir begonnen haben, das Äußere und das Innere zu verstehen.

Könnten wir über den Prozess des Denkens selbst nachdenken?

Wenn unsere Argumentation wirklich auf ähnlichen Mustern wie „1+1=2“ basiert, wie würden wir es uns dann selbst beweisen? Durch die Antwort auf 1+1? Oder warum 1+1 = 2? Würden wir diese Art von Logik als „traditionell“ erklären und sie mit der Computerlogik korrelieren?





Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass wir es verstehen, den roten Faden einer Erzählung aufrechtzuerhalten? Würden wir eine zweidimensionale Realität schaffen, die den Raum für die Interaktion von Konzepten auf die Art und Weise schafft, wie wir es für richtig halten?

Teil 11: Kreativität

Neben der Fähigkeit zu verstehen, war Kreativität schon immer unser Begleiter. Hilft uns, den Kern dessen zu verstehen, was vor uns liegt. Die Perspektive, dass „Leben“ entsteht, während wir durch das Leben navigieren, impliziert, dass das Leben selbst ein „Geschehen“ sein könnte, ähnlich dem Schweif, den ein Komet zurücklässt.





Es fühlt sich jedoch so an, als wären wir diejenigen, die es leiten. Warum also nicht etwas malen? Vielleicht das, was uns geholfen hat, etwas zu erreichen.





Natürlich haben diese einzigartigen Standpunkte auch ihren Preis. Wir können nur diejenigen verstehen, die uns ähnlich sind. Aber die Zeit ist ziemlich faszinierend. Wer weiß, wann diese Barriere durchbrochen wird? Stellen Sie sich vor, Sie lernen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Logik und dem Denken zweier verschiedener außerirdischer Spezies kennen. Es scheint sicher, dass es noch viel mehr zu verstehen gibt.





Was wäre, wenn wir eines Tages eine interuniverselle Sprache lernen würden? Wie würden wir unsere Gefühle erklären? Unsere Absichten? Unser Verständnis? Durch Diskussion. Der Dialog findet statt. Sie entscheiden, welche Wörter herauskommen und wie sie sich auf andere Wörter beziehen (oder beziehen werden), um das endgültige Bild zu ergeben.





Das Verstehen ermöglicht es uns, das zu formen, was wir weitergeben möchten. Kreativität verwandelt sich in die dafür erforderlichen Werkzeuge. Und selbst wenn Kreativität die Werkzeuge und manchmal auch die Bausteine bereitstellt, sind es immer noch wir, unser Bewusstsein, die am Ende die Bedeutung wählen.





Die Skalierbarkeit ist jedoch seltsam. Es erinnert uns daran, dass 0 100 % kleiner als 0,0…1 ist. Egal wie gering der Unterschied ist, es ist immer noch ein Unterschied. Auf dieser kleinen Ebene entstand eine neue Komplexität. Es gibt jetzt etwas statt nichts. Die Regeln dieses Universums wirken sich direkt auf etwas aus. Wenn sich im Laufe der Zeit Werkzeuge zum besseren Verständnis der Regeln entwickelten, könnten dann andere Regeln des Universums das von den Werkzeugen empfangene „Licht“ verbiegen?





Es scheint, als ob auch rein mentale Informationen irgendwie verbogen sind. Aber mit der Zeit lernten wir, die Welt zu verstehen. Jetzt, im Laufe der Zeit und des Fortschritts, haben wir eine neue Art des Verstehens entdeckt. Aber wir sollten es nicht überstürzen. Vielleicht ist es am Ende nur eine Denkweise. Wenn Sie einen neuen Weg finden, die Welt zu sehen, und voller Vorfreude hinausgehen, diesen Weg zu „sehen“, werden Sie feststellen, dass die Welt am Ende die Welt ist. Man muss diese Schönheit erst erschaffen, bevor man sie sieht. (Und stellen Sie sicher, dass Sie der Mischung etwas Kontinuität verleihen ;)