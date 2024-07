Machen Sie Ihre GenAI-Idee für Unternehmen offensichtlich

Das „Warum GenAI“-Problem

Es steht außer Frage, dass GenAI die transformative Technologie unserer Zeit ist. Während sich die Geschäftswelt mit Politik, Change Management und „allgemeiner Technophobie“ auseinandersetzt, dieser HBR-Artikel Wie auch immer man es nennt, ich sehe es ähnlich wie die Anfänge des Internets. Anfangs schien es eine neuartige Technologie zu sein. Dann fragten sich die Leute, ob es auch außerhalb der akademischen Welt, der Verteidigung und anderer Nischen Anwendungsmöglichkeiten geben könnte, dann folgte eine Flut von Startups, als die Infrastruktur weiterentwickelt und die Kosten gesenkt wurden, ein Dotcom-Crash und schließlich der Punkt, an dem wir heute stehen: eine Gesellschaft, die größtenteils digital funktioniert.





Das heißt, GenAI hat die Spuren eines disruptiven Trends hinterlassen, der sich in alle Aspekte der Gesellschaft integrieren wird. Es bleibt abzuwarten, in welchem Tempo diese Integration in verschiedene Bereiche unseres Lebens erfolgt. Ein Mangel an diesem Verständnis ist wahrscheinlich der Grund, warum Unternehmen sagen, sie seien sich über ihre Investitionsprioritäten im Hinblick auf GenAI nicht im Klaren:





Kurz gesagt: Obwohl sie erkennen, dass sie mehr in KI investieren müssen, sind viele Unternehmen dieser Revolution gegenüber zu zögerlich. - BCG | Vom Potenzial zum Gewinn mit GenAI





Unternehmen sind sich also nicht sicher, warum sie GenAI verwenden sollten, obwohl sie an der Technologie interessiert sind. Ich denke, dass Startups und Teams, die in diesem Bereich arbeiten, die Möglichkeit haben, die Technologie so zu vermitteln und zu propagieren, dass Unternehmen den Wert direkt verstehen.

Umsatz- und Gewinnansatz

Während ich darüber nachdachte, wollte ich herausfinden, wie Unternehmen über die Technologie denken sollten:

Als Möglichkeit, den Kundenwert zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen (Umsatzwachstum) Als Möglichkeit zur Steigerung der Betriebseffizienz und Kostensenkung (Gewinnsteigerung)



Ich denke, dass es wichtig ist, bei der Einführung von GenAI an Umsatz- und Gewinnwachstum zu denken. Für Unternehmen ist es hilfreich, sich darüber im Klaren zu sein, welche Fähigkeiten der Technologie sie benötigen, um den spezifischen Wachstumsbereich zu erreichen.

Topline GenAI

Unternehmen sind oft auf der Suche nach neuen Einnahmequellen durch Innovationen bei ihren Produkten und Dienstleistungen. Wenn ein Unternehmen Kunden mit diesen Bedürfnissen hat, ist GenAI eine gute Lösung, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und ihnen eine neue Einnahmequelle zu eröffnen:





Kunden möchten die Informationen, die sie auf der Plattform des Unternehmens erstellen, synthetisieren Kunden möchten Informationen suchen und finden, ohne sich dabei den Kopf zerbrechen zu müssen Kunden möchten ihr Wissen auf der Plattform des Unternehmens mit anderen teilen und ihre Botschaften kreativ und wirkungsvoll gestalten. Kunden möchten weniger mit alltäglichen Routineaufgaben auf der Plattform des Unternehmens beschäftigt sein.





Einige Beispiele für erstklassige GenAI-Integrationen werden von den Leuten bei Obvious Ventures wunderbar zusammengefasst:









Fast alle der oben genannten Produkte und Dienstleistungen haben GenAI integriert, um den Mehrwert zu steigern, den sie ihren Kunden bieten. Auf diese Weise wollen diese Unternehmen die Benutzereinbindung erhöhen und haben daher eine solide Antwort auf die Frage „Warum GenAI?“.

Fazit von GenAI

Während wachsendes Engagement der Benutzer und steigende Einnahmequellen immer großartig sind, müssen Unternehmen ihr Umsatzwachstum aufrechterhalten, indem sie an ihr Endergebnis, also ihre Kosten, denken. Tatsächlich denke ich, dass GenAI am offensichtlichsten für den internen Einsatz innerhalb eines Unternehmens geeignet ist, um die Abläufe erheblich effizienter und kostengünstiger zu gestalten. McKinsey stimmt dem zu:









Wie der PWC-Bericht zeigt, wurde bereits viel darüber geforscht, welche Sektoren davon profitieren könnten. Die Anwendungsfälle sind jedoch aus der Lektüre solcher Berichte nicht immer offensichtlich. Wenn Sie Entwickler oder Gründer sind, möchten Sie mehr über die Wertangebote erfahren, die Sie erstellen können, aber diese Informationen finden Sie in Berichten wie diesen nicht immer.





Lassen Sie uns also kurz über die Anwendungsfälle sprechen …





Jedes Unternehmen hat die folgenden Anforderungen, für die GenAI hervorragend geeignet ist:





Zeitersparnis beim Verfassen, Zusammenfassen und Nachverfolgen interner Mitteilungen (Meetings, E-Mails, Posts und Chat-Threads) Zeitersparnis bei der Erstellung von Dokumentationen, Anleitungen zur Fehlerbehebung für Kunden usw. für das Wissensmanagement Unterstützung der Mitarbeiter bei ihren Schulungs-, Lern- und Entwicklungsprogrammen Kundenfeedback effizient zusammenfassen Unterstützung bei der einfachen Erstellung wirkungsvoller Marketingressourcen





Wenn Sie sich auf diese Bedürfnisse und die GenAI-Funktionen konzentrieren, sollten Sie auf dem richtigen Weg sein, Ihren potenziellen Kunden in den oben genannten Sektoren und möglicherweise sogar darüber hinaus einen überzeugenden Mehrwert zu bieten.





GenAI-Funktion – Zusammenfassung der Fitness für Unternehmenswachstum





Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, was meine Bewertung der Probleme und die Fähigkeit von GenAI zu deren Lösung betrifft, aber ich denke, diese Tabelle ist hilfreich, um darüber nachzudenken, welche Probleme Sie für Unternehmen lösen möchten.





Auf diese Weise kann Ihr Team ein Wertangebot erarbeiten, das für Unternehmen sofort wertvoll ist:

GenAI-Funktionen Wie groß ist das Problem heute? Wie gut macht GenAI dies nativ? Top-Line-Beispiele Fazit – Beispiele Automatisierte Zusammenfassung Niedrig Sehr gut Verlage, Content-Plattformen Geschäftsberichterstattung, Meetings und interne Kommunikation, Wissensmanagement Schaffung Hoch Gut genug Marketingunternehmen, Plattformen zur Inhaltserstellung Dokumentation, interne Kommunikation Synthese von Informationen Hoch Sehr gut Lernen, Wellness und Gesundheitswesen, Gewohnheitstracker, Apps für persönliche Finanzen, Produktivitäts-Apps Lernen und Entwicklung, Business Analytics, Forschung, Feedback-Verarbeitung Suche in natürlicher Sprache Mittel Sehr gut Breite Anwendbarkeit Lernen und Entwicklung, Wissensmanagement, Feedbackverarbeitung, interne Kommunikation, Dokumentation Automatisierte Aktionen Hoch Für jeden neuen Anwendungsfall können zusätzliche Fähigkeiten und Feinabstimmungen hinzugefügt werden Produktivitätsanwendungsfälle, Zahlungen, Heimautomatisierung, Community-Moderation Kundensupport, Meetings, Interne Kommunikation, Reaktion auf Vorfälle





Wegbringen

Wenn Sie also über eine B2B-GenAI-Idee nachdenken oder jemand sind, der GenAI für sein eigenes Unternehmen einführen möchte, hoffe ich, dass dies hilfreich ist, um ein mentales Modell zu erstellen, wo GenAI in Ihrem Fall eingesetzt werden kann und welche spezifischen Funktionen den höchsten ROI für Sie und Ihre Kunden liefern.