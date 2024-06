Lumoz unterstützt Op Stack + ZK Fraud Proof und initiiert ein neues Paradigma in der L2-Architektur

Nach Abschluss einer Finanzierung in Höhe von insgesamt mehreren zehn Millionen Dollar macht die modulare Computerschicht Lumoz weiterhin Fortschritte im Layer-2-Bereich (L2). Diese Woche gab Lumoz bekannt, dass seine modulare Computerschicht die Op Stack + ZK Fraud Proof Layer-2-Architektur unterstützen wird und damit ein neues Paradigma in der L2-Architektur einleitet.





Die modulare Rechenschicht unterstützt Op Stack + ZK Fraud Proof













Die Op Stack + ZK-Fraud-Proof-Architektur ist ein neues Design, das auf Zero-Knowledge-Beweisen basierende Gültigkeitsnachweise in die Optimistic Rollup-Technologie integriert. Wenn Herausforderer darauf hinweisen, dass der Sequenzer falsche Daten übermittelt hat, übermitteln sie eine Herausforderung an L1. Der Sequenzer muss innerhalb einer begrenzten Herausforderungsfrist den entsprechenden ZK-Beweis generieren und ihn zur Überprüfung an den Layer-1-Vertrag übermitteln. Wenn die Überprüfungsergebnisse zeigen, dass die Daten gültig sind, ist die Herausforderung ungültig; andernfalls ist die Herausforderung erfolgreich.





Diese Abbildung zeigt den spezifischen Prozess der Handhabung von Betrugsnachweisen innerhalb der Layer-2-Technologie unter der Op Stack- und ZK Fraud Proof-Architektur. In dieser Architektur übernimmt das Op Stack-Modul die Kernfunktionen von Layer 2, einschließlich der Handhabung der Grundfunktionen der Layer-2-Blockchain und der Verantwortung für die Übermittlung von Batches an Layer 1. Das ZK Fraud Proof-Modul konzentriert sich unterdessen auf die Handhabung der Herausforderungen des Betrugsschutzes.





Die Prozessdetails sind wie folgt:

Initiierung der Herausforderung: Validierer initiieren die Herausforderung zum Nachweis eines Betrugs. Informationssynchronisierung: Lumoz Verify Nodes synchronisieren Challenge-Informationen, um den nächsten Verifizierungsschritt vorzubereiten. Abrufen von Zero-Knowledge-Proof-Eingaben: Verifizierungsknoten erhalten die erforderlichen Zero-Knowledge-Proof-Eingabedaten vom Op Stack-Modul, das Blocktrace, Batch-Informationen usw. enthält. Generieren eines Zero-Knowledge-Beweises: Lumoz fordert dann die modulare Rechenschicht auf, den erforderlichen Zero-Knowledge-Beweis zu generieren. Übermittlung des Nachweises: Sobald der Zero-Knowledge-Nachweis generiert ist, übermitteln Lumoz Verify Nodes den Nachweis zur Überprüfung an Layer 1.





Durch den oben genannten Vorgang wird der Anfechtungs- und Verifizierungsprozess von ZK Fraud Proof abgeschlossen.

Es ist bekannt, dass Optimistic Rollup geringere Kosten, aber längere Wartezeiten für Auszahlungen mit sich bringt, während ZK Rollup nahezu sofortige Auszahlungen ermöglicht, jedoch zu höheren Kosten. Diese Lösung kombiniert die Vor- und Nachteile von Optimistic Rollup und ZK Rollup und behält nicht nur die Merkmale der niedrigen Kosten bei, sondern verkürzt auch effektiv die Wartezeit.













Modulare Rechenschicht

Lumoz bietet eine modulare Berechnungsschicht, die stabile und zuverlässige Rechenleistung für Blockchains bietet, die die Op Stack + ZK Fraud Proof-Architektur verwenden. Wenn Schicht 2 Batch-Daten übermittelt und Herausforderer Herausforderungen initiieren, verlässt sich die modulare Berechnungsschicht auf ihre Rechendienste, um die entsprechenden Beweisdaten (Proof) zu generieren. Dieser Prozess erfordert, dass die Rechendienste der modularen Berechnungsschicht den richtigen Beweis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens übermitteln. Wenn dies gelingt, gilt dies als gescheitert, andernfalls gilt die Herausforderung als erfolgreich.

Die Rolle der modularen Berechnungsschicht von Lumoz in der Op Stack + ZK Fraud Proof-Architektur:













Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Lumoz ZK Prover Network durch die dezentrale Teilnahme von Minern an ZKP-Berechnungen, umfassende Schaltkreisunterstützung und einen umfassenden Beweisüberprüfungsprozess eine leistungsstarke modulare Berechnungsschicht für die Optimistic+ZK Fraud Proof-Architektur bietet. In Kombination mit der vertrauenslosen nativen Cross-Rollup-Kommunikationstechnologie von Lumoz teilt es nicht nur die Liquidität sicher zwischen allen Rollups, sondern bietet auch eine robuste Multi-Rollup-Interoperabilität und eröffnet neue Möglichkeiten für dezentrale Anwendungen und DeFi-Protokolle.





Abschluss

Lumoz‘ Modular Compute Layer, unterstützt durch Optimistic Rollup und ZK Fraud Proof, hat ein neues Layer-2-Architekturmodell entwickelt. Diese Lösung schließt die Lücke auf dem aktuellen Markt für eine gemischte Lösung aus ZK und OP und erreicht eine effektive technische Integration. Durch die Kombination der Vorteile von Optimistic Rollup und ZK Rollup können wir die Kosten erheblich senken und die Wartezeiten bei der Überprüfung verkürzen. Als Pionier auf diesem Gebiet wird Lumoz seine Stärken weiterhin nutzen und seine Technologielösungen ständig optimieren. Gleichzeitig hoffen wir, dass mehr Menschen dieser Hybridarchitektur aus Optimistic Rollup und ZK Fraud Proof Aufmerksamkeit schenken und zur Entwicklung beitragen und so zur Entwicklung der Branche beitragen!





Diese Geschichte wurde im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier.