Liebes Amerika, ich mache Schluss mit Dir

Es liegt nicht an dir, sondern an mir.





– oder vielleicht ist es ein bisschen von beidem.





Ich kam 2011 voller Hoffnungen an, angezogen vom leuchtenden Versprechen des amerikanischen Traums.





Während ich hier in einem kolumbianischen Café sitze, denke ich über ein Jahrzehnt voller Träume, Herausforderungen und Offenbarungen nach, die mich zu diesem Moment des Abschieds geführt haben.





Unsere Geschichte begann allerdings schon lange vor 2011. Erinnern Sie sich?





Es war 1993, als ich Dich zum ersten Mal sah. Der Tag, als mein Vater unsere Familie für ein paar Jahre als Auswanderer nach Poughkeepsie, NY, brachte.





Obwohl ich Ihre Sprache nicht sprach, befand ich mich bereits in der zweiten Woche in Ihrem Unterrichtsraum.





Jeden Morgen sah ich, wie meine Klassenkameraden den Tag damit begannen, Ihr Lob zu singen, die Hand auf dem Herzen. Obwohl ich die Worte noch nicht verstand, fühlte ich eine Verbindung.





Während mein Wortschatz wuchs, lernte ich Ihre Kindheit kennen. Ich erfuhr, wie Ihre eigene Geschichte von Menschen geschrieben wurde, die den Schutz Ihrer Küsten für einen Neuanfang suchten.





Diese drei Jahre, in denen ich in Ihre Kultur eingetaucht war, haben etwas in mir hinterlassen – ein Verlangen, das mich die nächsten 15 Jahre antreiben sollte.





Die Idee von Hoffnung, Patriotismus und Kapitalismus durch Leistung. Dass durch harte Arbeit alles möglich ist.





Diese Dinge gab es in Frankreich nicht, und ich bin 2011 zu Ihnen zurückgekehrt, um gemeinsam mit Ihnen meinen Traum zu verwirklichen.





Ich habe hart gearbeitet. Ich habe meinen Traum verfolgt. Ich bin in die Fußstapfen der Einwanderer vor mir getreten und wollte erfolgreich sein.





Wir haben 2021 sogar geheiratet – ich war jetzt amerikanischer Staatsbürger.





Ich wollte erfolgreich sein und das war ich auch, aber tief in meinem Inneren war ich nicht glücklich.





Ich war von dem Grund, der mich hierher gebracht hatte, verzehrt worden.





Ich habe mich dabei selbst verloren. Ich habe vergessen, warum Du ursprünglich so gut zu mir gepasst hast.





Deshalb habe ich beschlossen, mir jetzt eine Auszeit zu nehmen, und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Keine Sorge, solange wir verheiratet sind, ziehst du weiterhin meine Steuern ein, egal, wo auf der Welt ich bin.





Ich möchte, dass Sie verstehen, zu welcher Erkenntnis ich gekommen bin, damit sie Ihnen vielleicht bei Ihren zukünftigen Beziehungen helfen kann.





Ich bin einer Kindheitserzählung gefolgt, die ich vor Jahren erschaffen hatte, und ich war aus den falschen Gründen mit dir zusammen.





Wenn ich gehe, hoffe ich, meine Geschichte neu schreiben zu können. Eine Geschichte, die besser zu dem passt, wer ich bin und was mich glücklich macht.





Mit freundlichen Grüßen,





B.

1. Einflüsse aus der Kindheit aufdecken:

Es gibt zwei Schlüsselmomente, an die ich mich lebhaft erinnere. Beide haben meinen Antrieb und meine Ziele zutiefst geprägt.

Der Dodge Viper-Werbespot

Es sind die frühen 2000er und ich liege mit meinem Vater und meinem Bruder auf der Couch, chille einfach und schaue fern.

Plötzlich kommt dieser Dodge Viper-Werbespot.









Ich war süchtig. Ich war fasziniert. Ich wollte dieses Auto.





Von dem Moment an gefangen, rief ich: „Eines Tages werde ich dieses Auto kaufen!“





..Du hättest ihre Gesichter sehen sollen. Sie brachen in Gelächter aus, als hätte ich den besten Witz des Jahres erzählt.





Für sie war die Vorstellung, dass ich so ein Monsterauto besitze, urkomisch. Sie verspotteten mich, weil ich überhaupt daran dachte, dass ich jemals die Chance haben würde, es zu besitzen.





Zuerst tat es weh. Dann machte es mich wütend und entfachte ein Feuer in mir.

Das erste Mal, dass ich gefeuert wurde.

Springen wir ins Jahr 2010. Ich arbeite in diesem schicken Hotel im Zentrum von Lyon, Frankreich. Ich weiß, es ist nicht mein Traumjob, aber hey, ich gebe mein Bestes – ich achte auf die Details und weiß, dass ich geduldig die Karriereleiter hochklettern werde.





Dann ruft mich mein Manager Vladimir aus heiterem Himmel in sein Büro. Er setzt mich hin und konfrontiert mich mit diesem unerwarteten Mathetest.





„ Was ist 2+2/2 “, fragte er?





Ich schieße blitzschnell mit „ 2 “ zurück. Falsche Antwort 😑.





„ Sehen Sie, deshalb können wir Sie hier nicht arbeiten lassen, Ben. Die Antwort ist 3. Sie sind gefeuert. “





Und einfach so wurde ich auf der Stelle freigelassen. Ich war zu fassungslos, um etwas zu sagen.





Wie sich herausstellte, gab der Typ einige Tage später gegenüber einem anderen Mitarbeiter zu, dass er seine schlechte Laune nach der Trennung nur an mir ausgelassen hatte – ich war der Neuling und ein leichtes Opfer.





Das Gefühl der Ungerechtigkeit, das ich in diesem Moment empfand, hatte ich noch nie zuvor erlebt.





An diesem Tag sagte ich mir: „ Ich werde mich rächen. Es wird so lange dauern, wie es dauert, aber ich werde dieses Hotel kaufen, nur damit ich ihn wieder feuern kann. “





Diese beiden Vorfälle bestimmten meinen zukünftigen beruflichen Weg, ohne dass ich es wusste. Wie ich viele Jahre später herausfand, waren es keine Rückschläge, sondern Vorbereitungen.





Irgendwann würde ich Immobilien besitzen. Allerdings nicht dieses spezielle Hotel, sondern Apartmenthäuser. Und die schicken Autos? Die habe ich auch bekommen, allerdings nicht die Viper – leider wurde ihre Produktion 2017 eingestellt.

Uns treibt die Flucht an.

Eines meiner Lieblingshobbys ist es, die größten Unternehmer der Geschichte zu studieren. Wenn man das konsequent tut, entdeckt man Muster: Sie rannten normalerweise vor etwas davon. Das ist es, was uns im tiefsten Inneren antreibt.





Walt Disney , Oprah Winfrey , Elon Musk und sogar JK Rowling begannen ihre Karriere mit dem Bedürfnis, ihre Umstände zu ändern oder Schwierigkeiten zu überwinden.





Zunächst geht es um einen Ausweg, darum, etwas zu beweisen, aus der Misere herauszukommen.





Und in vielerlei Hinsicht spiegelte meine eigene Reise dieses Muster wider.

2. Mein amerikanischer Traum: Ein Jahrzehnt im Schnelldurchlauf

2011 kam ich voller Ehrgeiz in LA an. Ich schlug mich durch verschiedene Jobs – vom Verkauf von Busreisetickets bis zum Barkeeping –, bevor ich mich in Florida in die Immobilienbranche wagte.





Dort entdeckte und verfolgte ich meine Leidenschaft für das Investieren und leitete schließlich meine eigene erfolgreiche Firma.





Das schnelle Wachstum brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich: unzufriedene Kunden, überwältigende Anforderungen und schließlich ein persönliches und berufliches Burnout.





Wenn ich auf diese verrückten zehn Jahre zurückblicke, erkenne ich jetzt, dass ich so sehr darauf fixiert war, allen das Gegenteil zu beweisen und bei allem zu gewinnen, dass ich aus den Augen verlor, was ich wirklich gerne tat.





Mir ging es mehr darum, ihnen zu zeigen, dass ich es schaffen konnte, als meinen eigenen Träumen zu folgen.





Dies führte zu einem Moment der Neubewertung: Verfolgte ich wirklich das, was mir wichtig war?

3. Der 14-jährige Junge am Lenkrad.

Ich brauchte eine Veränderung. Ich musste reisen, meine Umgebung verändern und meine Denkmuster durchbrechen. Ich brauchte eine neue Perspektive.

Und das habe ich getan. Panama, Dominikanische Republik, Mexiko, Nuku Hiva , Kolumbien.





Interessante Tatsache: Der Grundstein für meinen ersten Newsletter „ The Illusion of Being Stuck “ wurde auf meiner ersten Reise in Panama gelegt.





Aber zurück zur Geschichte. Meine Erkenntnis:





Die ganze Zeit jagte ich dem Geld hinterher. Geld war meine einzige Motivation.





Warum? Weil ich vor dem Nichtstun davonlaufen wollte. Ich wollte meinem Bruder und meinem Vater immer noch beweisen, dass ich genug Geld verdienen konnte, um mir dieses verdammte Auto zu kaufen.





Nicht ich war es, der am Steuer meines Unternehmens saß – es war mein 14-jähriges Ich.





Nicht ich war es, der diese Wohnhäuser erworben hat, sondern der Junge, der im Jahr 2010 zu Unrecht entlassen wurde.





Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie Dingen aus den falschen Gründen nachjagen?





Sie erhalten Ergebnisse, die Sie nicht wertschätzen.





Das Geld, das ich bekam? Ich habe es ausgegeben – für Autos, Häuser, Erlebnisse, Lebensstil.





Können Sie erraten, was passierte, als ich sie bekam? Ich war unzufrieden. Ich brauchte sofort ein größeres Haus, ein besseres Auto, extravagantere und aufregendere Erlebnisse.





Endlich habe ich mich zu einem offenen Gespräch mit meinem 14-jährigen Ich zusammengesetzt und dabei erkannt, wie sehr diese frühen Ängste und Motivationen in mein Erwachsenenleben eingedrungen waren.





Ich musste verstehen, wovor ich weglief , und herausfinden, worauf ich wirklich zulief .

4. Einer hilft Ihnen beim Einstieg, der andere treibt Sie in die richtige Richtung.

Vor etwas wegzurennen ist wie vor einem Tiger zu sprinten – man wird von einem Energieschub erfüllt. Diese Kindheitserinnerungen treiben einen hart und schnell an.





Aber diese Art des Laufens hält nicht ewig an. Irgendwann merkt man, dass etwas nicht stimmt. Der anfängliche Funke erlischt und man beginnt sich zu fragen: „Wonach jage ich wirklich?“





Dann müssen Sie Ihre Richtung ändern und auf etwas zusteuern – etwas, das wichtig ist, etwas, das hängen bleibt.





Ihre wahre Leidenschaft zu finden, das, was Sie tun sollen , ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden.





Für mich läuft alles darauf hinaus, nachzudenken, zu schreiben, zu teilen und zu inspirieren – anderen zu helfen, den Weg von den steinigen Straßen zu finden, die ich einst beschritten habe.





Wenn Sie neugierig sind, welche Fragen mich durch mein eigenes Labyrinth geführt haben, habe ich sie für Sie in einem Spickzettel zusammengestellt.





„Das ist leicht für dich, du bist jung“





Nun, nein. Erstens bin ich 37. Und um Ihnen zu zeigen, dass es nie zu spät ist, Ihren Weg zu ändern und Ihre Lebensaufgabe zu finden, schauen Sie sich einfach diese Beispiele an:





Ray Kroc kam mit 52 Jahren zu McDonald's und baute das Unternehmen zum erfolgreichsten Fast-Food-Unternehmen der Welt aus. Was hat er davor gemacht? Er war Verkäufer von Milchshake-Mixern.





Colonel Harland Sanders begann im Alter von 62 Jahren mit dem Franchise-Vertrieb seines KFC-Konzepts und finanzierte das Geschäft mit seinem ersten Scheck der Sozialversicherung.

Der Punkt ist, es ist nicht zu spät.

6. Das fühlt sich wie ein Rückschritt an... Aber ist es das?

Wenn Sie nach ein oder zwei Jahrzehnten feststellen, dass Sie von den falschen Beweggründen getrieben wurden, müssen Sie oft einen Schritt zurücktreten, um sich wieder Ihren wahren Leidenschaften zuzuwenden.





Dies könnte Ihre Finanzen, Ihren sozialen Kreis oder sogar Ihren Karriereweg beeinträchtigen.





Doch wie der verstorbene Steve Jobs sagte: „Es ist unmöglich, die einzelnen Punkte in der Zukunft zu verbinden. Das gelingt nur, wenn man in die Vergangenheit blickt.“





In den letzten 10 Jahren habe ich unschätzbare Fähigkeiten erworben, die für diese neue Reise unerlässlich sind:





Suchmaschinenoptimierung

Verkäufe

Marketing

Werbetexten

Videobearbeitung

Website-Erstellung

So stellen Sie ein und entlassen

Mitarbeiterführung

Interessante Newsletter erstellen





Wenn man darüber nachdenkt, ist das nicht wirklich ein Rückschritt. Ich sehe es eher als einen Schritt zur Seite.





Eine Neuausrichtung auf einen anderen Weg, der Sie möglicherweise viel schneller an Ihr Ziel bringt.

Abschließende Gedanken

Mache ich wirklich mit Amerika Schluss? Nicht wirklich.





Ich mache Schluss mit den Vorstellungen, die mich dorthin gebracht haben.





Ich distanziere mich von einer Identität, die mehr von meiner Vergangenheit und weniger von meinen wahren Bestrebungen geprägt wurde.





Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass Sie sich auf einem Weg befinden, der von jemand anderem vorgegeben wurde – sei es von der Gesellschaft, Ihrem früheren Ich oder den Erwartungen anderer –, ermutige ich Sie, innezuhalten und nachzudenken.





Bedenken Sie, dass es nie zu spät ist, die Richtung zu ändern. Ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit haben Sie nicht gefangen gehalten, sondern vorbereitet.





Jede Fähigkeit, die Sie entwickelt haben, und jede Lektion, die Sie gelernt haben, kann dazu beitragen, einen neuen, authentischeren Weg nach vorne zu ebnen.





Das ist alles für heute.

