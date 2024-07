Kostenloser Workshop von Security Risk Advisors unterstützt Unternehmen bei der Auswahl optimaler OT-Sicherheitstools

**PHILADELPHIA, Pennsylvania, 8. Mai 2024/CyberNewsWire/--**Security Risk Advisors (SRA) gibt den Start seines OT/XIoT Detection Selection Workshops bekannt, eines kostenlosen Angebots, das Unternehmen bei der Auswahl der am besten geeigneten Sicherheitstools für Betriebstechnologie (OT) und erweitertes Internet der Dinge (XIoT) für ihre individuellen Umgebungen unterstützen soll.





Unter der Leitung erfahrener OT/XIoT-Sicherheitsberater bietet der Workshop den Teilnehmern eine unschätzbare Gelegenheit, Einblicke in erstklassige und neuartige Lösungen zu gewinnen und diejenigen zu identifizieren, die ihren spezifischen Anforderungen am besten entsprechen. In der zunehmend vernetzten digitalen Landschaft von heute kann die Bedeutung der Auswahl der richtigen OT/XIoT-Sicherheitstools nicht genug betont werden. Diese Tools dienen als erste Linie der Risikominderung und Verteidigung gegen Cyberbedrohungen, die auf kritische industrielle Prozesse und Infrastrukturen abzielen.





Informierte Entscheidungen zu treffen, sei es durch die Einführung einer neuen Lösung oder den Austausch einer bestehenden, hat erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Unternehmens, Bedrohungen zu mildern und seine Vermögenswerte zu schützen. Während der halbtägigen Beratung werden die Teilnehmer tief in ihre OT/XIoT-Sicherheitsumgebungen eintauchen, aktuelle Tools untersuchen und ihre Infrastruktur analysieren. Das Ergebnis des kostenlosen Workshops sind personalisierte Empfehlungen der am besten geeigneten Lösungen von Branchenanbietern.





„Wir wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Sicherheitstools für cyber-physische Umgebungen auszuwählen“, sagt Jason Rivera, Director of OT/XIoT Security bei SRA. „Unser Workshop befähigt Organisationen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gibt ihnen die Gewissheit, dass ihre Auswahl für den Zweck geeignet ist.“

Reichen Sie hier Ihre Bewerbung ein.

Über Security Risk Advisors

Security Risk Advisors bietet Purple Teams, Cloud-Sicherheit, Penetrationstests, OT-Sicherheit und 24x7x365 Cybersecurity Operations. SRA hat seinen Sitz in Philadelphia und ist in den USA, Irland und Australien tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SRA unter https://sra.io .

