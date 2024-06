KI verändert die Lernweise von Entwicklern: Das bedeutet das

KI hat bereits verändert , was wir lernen müssen, um in diesem neuen Technologiezeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben. Jetzt verändert sie auch die Art und Weise, wie wir lernen.





Heute möchte ich einen Einblick in die Zukunft des Lernens für Softwareentwickler geben – in welche Richtung es sich durch KI verändern wird und was Entwickler tun können, um in einer sich schnell entwickelnden Branche die Nase vorn zu behalten.





Aber um über die Zukunft des Lernens zu sprechen, müssen wir über die Vergangenheit sprechen.

Personalisierung ist der Schlüssel





Beim effektiven Lernen ging es in allen Fächern schon immer um Personalisierung .





Haben Sie schon einmal über eine Schule für Ihre Kinder nachgedacht? Oder denken Sie an Ihre eigene Schulzeit zurück? Eine der ersten Fragen ist das Verhältnis von Lehrern zu Schülern. Jeder hofft insgeheim, dass das Verhältnis so nahe wie möglich bei 1:1 liegt. Aber in der Regel sind es an einer guten Schule 15-20 Schüler pro Lehrer. In einer durchschnittlichen Klasse liegt das Verhältnis bei einem Lehrer pro 30 Schülern. An vielen Schulen ist das Verhältnis sogar noch höher.





Wenn ein einzelner Lehrer so viele Schüler gleichzeitig betreuen muss, muss sein Unterrichtsansatz leider allgemeiner werden. Er verfügt einfach nicht über die Bandbreite oder die Ressourcen, um auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstile jedes Schülers einzugehen.





Stellen Sie sich nun vor, jeder hätte für jedes Fach seinen eigenen menschlichen Lehrer – oder Tutor.





Ein guter Nachhilfelehrer kann sich in Echtzeit an die Bedürfnisse seiner Schüler anpassen und ihnen helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und gleichzeitig Kompetenzlücken zu schließen. In einem 1:1-Format können Nachhilfelehrer Informationen so präsentieren, dass sie zu jedem Zeitpunkt optimal ankommen, und dabei die Leidenschaften und Fortschritte jedes einzelnen Schülers berücksichtigen.





Wenn wir alle unseren eigenen menschlichen Tutor hätten, würden wir alle unser volles Lernpotenzial ausschöpfen. Natürlich ist diese Realität nicht skalierbar, nicht einmal im besten Fall.





Der Grad der Personalisierung, den ein Lernender erhalten kann, war bisher durch die ihm zur Verfügung stehenden Mittel und die praktische Umsetzung begrenzt. Nur die wohlhabendsten Eltern können sich 1:1-Nachhilfeunterricht für ihre Kinder leisten. Es ist unmöglich, dieses ideale Maß an intensivem, personalisiertem Lernen in großem Maßstab bereitzustellen.





Oder zumindest war es bisher unmöglich. Angesichts der Fortschritte im Bereich der KI, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, bin ich zuversichtlich, dass die Zukunft des Lernens noch anpassungsfähiger und personalisierter sein wird. Das gilt für Kindergartenkinder und für Softwareentwickler.





Was hat sich geändert? Nun, KI leistet bereits erstaunliche Dinge und es wird nur noch besser werden.





Beispielsweise kann KI schnell beurteilen, was Sie bereits gelernt haben, und Ihnen dann den besten nächsten Schritt auf Ihrem Lernweg präsentieren. Sie kann sich an Ihre Stärken und Kompetenzlücken anpassen. Sie kann dynamische Entscheidungen in Echtzeit treffen. Sie kann sich Ihren Interessen und Zielen anpassen und dabei helfen, eine Lernumgebung zu schaffen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.





Anstatt sich ausschließlich auf menschliche Anweisungen zu verlassen, können Schüler auf KI zurückgreifen, um personalisierte Unterrichtsgestaltung und Mentoring zu erhalten, das sich tatsächlich an ihre Bedürfnisse anpasst. KI kann das Lernen für Schüler zu Hause und im Klassenzimmer personalisieren – und das in einem Umfang, der vorher nicht möglich war.





Konzentrieren wir uns nun speziell auf Softwareentwickler.





Entwickler müssen kontinuierlich lernen, um ihre Karriere voranzutreiben. Die meisten Entwickler haben jedoch normalerweise nicht viel Zeit, um in ihr Lernen zu investieren. Das bedeutet, dass eine personalisierte, effiziente Lernerfahrung – die tatsächlich auf Entwickler zugeschnitten ist – entscheidend ist, um in der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.





Um diesen Punkt zu verdeutlichen, möchte ich kurz etwas von meinem persönlichen Hintergrund in der Welt des Entwickler-Lernens erzählen.

Das Lernen der Entwickler muss praxisnah sein





Ich gründete Lehrreich im Jahr 2015 mit meinem Bruder Naeem, weil wir frustriert waren über den Mangel an qualitativ hochwertigen Lerntools, die tatsächlich für Entwickler entwickelt wurden.





Wir waren damals Softwareentwickler bei Facebook und Microsoft und hatten einen Wendepunkt erreicht. Wir hatten Vollzeitjobs, die eine schnelle Weiterbildung erforderten, und die verfügbaren Ressourcen schienen uns zu passiv. Videos durchzuforschen und Lehrbücher zu studieren, bringt einen nicht weiter. Für die Zeit, die wir und unsere Kollegen mit dem Lernen verbrachten, hat es einfach nicht schnell genug Klick gemacht.





Jeder Entwickler wird Ihnen sagen, dass der sicherste Weg, neue Fähigkeiten zu erlernen, darin besteht, selbst Hand anzulegen. Wir müssen Dinge bauen und zerstören – wir müssen uns die Hände schmutzig machen. Wir hatten das Gefühl, dass dieser interaktive, problemlösende Teil des Lernprozesses in der Branche fehlte, was uns dazu inspirierte, Educative zu gründen.





Fast ein Jahrzehnt später kann ich voller Stolz sagen, dass Millionen von Softwareentwicklern mit Educative neue Fähigkeiten erlernen und ihre Karriereziele erreichen. Mit interaktiven Widgets, Quizzen und Browser-Codierungsumgebungen zielt unsere Plattform darauf ab, Entwicklern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um in der modernen Technologielandschaft erfolgreich zu sein – Fähigkeiten wie System-Design , Cloud Computing , Datenwissenschaft , Und Maschinelles Lernen .













Dank KI können wir heute durch Personalisierung eine noch höhere Lernqualität bieten. Wir können jetzt mehr tun, als nur erstklassige Kursinhalte bereitzustellen – wir können das Lernerlebnis tatsächlich an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden auf der Plattform anpassen und so das Lernen noch praktischer und effizienter gestalten.



Wir sind nicht die Ersten, die dies im Bereich Online-Bildung tun (die Khan Academy beispielsweise macht mit ihrem OpenAI-gestützten Khanmigo- Tool bereits einige interessante Dinge in diesem Bereich). Aber wir sind die Ersten, die dies in großem Maßstab und auf eine Weise tun, die speziell für Softwareentwickler entwickelt wurde.

Wie sieht KI-gestütztes Lernen für Entwickler aus?





Jeder Entwickler hat einzigartige Bedürfnisse – daher war es unser Ziel, mithilfe von KI ein wirklich adaptives Lernerlebnis zu schaffen, das auf jeden Lernenden zugeschnitten ist. Um dies zu erreichen, hat das Team von Educative in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, verschiedene KI-Funktionen und -Erweiterungen hinzuzufügen. Dazu gehören:





Intelligente Codetest-Widgets

Vorstellungsgespräche

Adaptive Kompetenzbeurteilungen

Personalisierte Lernempfehlungen

Sofortige Code- und Texterklärungen

Schnelle Engineering-Widgets

KI-Code-Mentor für Anfänger





(Wenn Sie sie selbst ausprobieren möchten, finden Sie hier einen Link, auf dem Sie Die KI-gestützte Plattform von Educative ).





Dank all dieser Funktionen, die unseren Katalog mit über 1.000 KI-gestützten Kursen und Ressourcen erweitern, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Educative die weltweit größte KI-gestützte Lernplattform für Entwickler ist.





Auf Educative stehen Lernenden heute viele spannende neue Erfahrungen mit KI zur Verfügung, aber die, auf die ich mich derzeit am meisten freue, ist wahrscheinlich unser KI-Mock-Interviewer .





( Interview-Vorbereitung war für uns bei Educative schon immer ein großer Schwerpunkt und stellt daher die perfekte Ergänzung zu unserem Katalog mit über 100 Vorbereitungskursen dar).





In Entwicklerkreisen gibt es einen alten Ratschlag: Führen Sie Vorstellungsgespräche bei vielen verschiedenen Unternehmen, bevor Sie zu einem Vorstellungsgespräch bei dem Unternehmen gehen, bei dem Sie wirklich arbeiten möchten. Das mag zwar eine nette Möglichkeit sein, die Einsätze zu senken und Praxiserfahrung zu sammeln, ist aber höchst ineffizient und unpraktisch.





Probeinterviews sind eine großartige Möglichkeit, Selbstvertrauen und konstruktives Feedback zu gewinnen – aber leider haben 99 % der Kandidaten nicht die Mittel, um vor ihrem Interview ein „echtes“ Probeinterview zu bekommen. Es kann Hunderte oder sogar Tausende von Dollar pro Interview kosten, ein solches zu buchen. Außerdem haben die meisten Leute auch keine Freunde, die bei FAANG arbeiten und Ihnen ihre Zeit für ein Probeinterview mit ihnen anbieten würden!





Im Gegensatz zu traditionellen Vorstellungsgesprächen haben Sie bei KI-gestützten Vorstellungsgesprächen mehrere Gelegenheiten, Ihre Fähigkeiten zu verbessern – ohne jedes Mal eine Menge Geld auszugeben. Sie können sich auch bequem von zu Hause aus vorbereiten, ohne Angst haben zu müssen, sich überfordert oder unvorbereitet zu fühlen – oder Gefahr zu laufen, sich alle Chancen zu verbauen.







Unser Mock-Interviewer-Tool ist für Coding-Interviews, Systemdesign, API-Design und OOD verfügbar – und es ist das erste seiner Art überhaupt. Glücklicherweise haben wir bisher einige großartige Rückmeldungen erhalten. Wenn Sie neugierig sind, können Sie sich hier unsere KI-gestützten Mock-Interviews ansehen.









Es gibt verständlicherweise große Bedenken darüber, wie sich KI in den kommenden Monaten und Jahren auf die Technologiebranche auswirken wird. Ich habe von vielen angehenden Softwareentwicklern gehört, die sich fragen, ob sie überhaupt das Programmieren lernen sollten.





Ich habe viel darüber gesprochen , aber ich sage es noch einmal:





Um ein erfolgreicher Entwickler zu werden, musste man schon immer mehr können, als nur programmieren zu können. Die Welt braucht mehr als nur „Programmierer“. Wir brauchen Problemlöser, Kollaborateure und Schöpfer. Die Gegenwart von KI wird daran nichts ändern – ich glaube sogar, dass sie diese immateriellen Qualitäten wichtiger denn je macht.





Natürlich müssen Programmierer weiterhin lernen, KI zu nutzen, um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Andernfalls laufen sie Gefahr, überflüssig zu werden. Dasselbe gilt meiner Meinung nach für Entwickler, die KI nicht zum Lernen nutzen. Wie wir in der Softwarebranche wissen, hört das Lernen nie auf. Es ist eine lebenslange Aufgabe.





Glücklicherweise können Entwickler aller Erfahrungsstufen die KI-gestützte Plattform von Educative nutzen, um neue Fähigkeiten effizienter aufzubauen und zu üben. Unser Ziel bleibt dabei dasselbe: Lernenden dabei zu helfen, die Herausforderungen und Chancen dieser neuen Ära sicher zu meistern.





So begeistert wir uns auch über all das sind, es ist wirklich nur v1. Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was KI-gestütztes Lernen für Softwareentwickler leisten kann. Das Potenzial ist wirklich atemberaubend. Die KI wird immer besser werden, und wir auch. Aber wir wollten schnell etwas auf den Markt bringen, damit wir es unter Druck testen und von echten Entwicklern lernen können, um herauszufinden, wie wir das Erlebnis am besten optimieren können.





Deshalb lade ich Sie heute ein, uns zu besuchen. Stöbern Sie auf der Plattform herum. Bauen Sie Dinge. Machen Sie Dinge kaputt. Sehen Sie, was funktioniert. Finden Sie heraus, was nicht funktioniert. Schließlich lernen wir so.





Viel Spaß beim Lernen!