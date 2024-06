Internetfreiheit und digitale Demokratie mit Nicole Scott und Simon Morgon

In diesem AMA diskutieren wir darüber, wer das Internet kontrolliert, wie sich die physische Infrastruktur des Internets auf unsere Online-Freiheit auswirkt, ob unsere wahrgenommene Online-Freiheit uns selbstgefällig macht und alles im Bereich der digitalen Demokratie und Internetfreiheit, wirklich!

Lernen Sie unsere Gäste kennen – Nicole Scott ist seit 2006 eine hochmoderne Videojournalistin, Ideengeberin und Frau in der Technikbranche. Sie ist eine Journalistin, die sich auf die Aufdeckung von Innovationen, der Zukunft der Mobilität, erneuerbaren Energien und Unterhaltungselektronik konzentriert. Sie begann ihre Karriere in New York und beschloss nach einigen Jahren, dorthin zu ziehen, wo Technologieentscheidungen getroffen wurden. Sie zog für 9 Jahre nach Taipeh, Taiwan. Als Mitbegründerin der deutsch- und englischsprachigen Technologie-Website Mobile Geeks hat sie ihre Erfahrungen aus erster Hand bei der Identifizierung von Technologietrends weitergegeben. Im Jahr 2021 produzierte sie einen preisgekrönten Dokumentarfilm mit dem Titel „Discovering Hydrogen“ und war Segmentproduzentin für Beyond Innovation von BloombergTV Global.



Nicole wird außerdem von Simon Morgan unterstützt, einem Vermarkter, der alle Marketingaktivitäten für professionelle Benutzer wie Entwickler oder IT-Experten bei IONOS leitet.



Nicole Scott (Nicole Scott)

Ich begann 2006 als Technikjournalist mit der Berichterstattung über Telekommunikationsinfrastruktur und verfasste Smartphone-Rezensionen vor der Einführung des iPhone!!



Es gibt tatsächlich einen Artikel auf Engadget für ihre Growing up Geek-Reihe damals! https://www.engadget.com/2012-02-24-growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Ja....das trifft mich wirklich, die erste Website, die ich mitbegründet habe, hieß Netbook News! Das musste sich natürlich ändern und es entwickelte sich zu Mobile Geeks, das jetzt geschlossen ist. Ich habe es über Covid verkauft und bin später ein globaler TV-Produzent für eine Sendung auf Bloomberg mit dem Titel Beyond Innovation geworden.

Hallo Nicole Scott (Nicole Scott), schön dich kennenzulernen! Was denken Sie über Web3 und die Demokratisierung aller Interneträume? Und DAOs im Übrigen. Gehören Sie zum Team der Dezentralisierung?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Ich liebe das!



Ich bin ein Befürworter dezentraler Netzwerke, glaube aber nicht, dass die Technologie in ihrer heutigen Form reif für den Mainstream ist. Es hegt große Hoffnungen, dass dadurch große Probleme wie Zensur, Dateneigentum und ungleicher Zugang zu Ressourcen gelöst werden. Durch die Eliminierung von Vermittlern und die Schaffung vertrauenswürdiger Systeme kann web3 zu einem integrativeren und offeneren Internet führen. Aber ich denke, dass es andere/bessere/noch nicht durchdachte Lösungen dafür geben muss, wie wir diesen Schritt machen.



Neue Technologien oder unvermeidlich, aber wir können das System nicht vollständig zerstören ... Ich dachte, es wäre vielleicht schön, einen Neustart zu haben, ich bin nicht für Anarchie! Haha

Eine ziemliche Reise! Vom Journalisten zum TV-Produzenten und Mitbegründer – was hat Sie dazu bewogen, zum Produzenten zu wechseln? Halten Sie dem Journalismus auch heute noch Raum?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Über die Karriereschritte...Ich liebe Journalismus! Und heute werde ich der Erste sein, der zugibt, dass meine Branche kaputt ist. Es war so schwer, ein unabhängiges Medienunternehmen aufrechtzuerhalten, wenn Unternehmen so viele Kompromisse bei der Integrität forderten. Hut ab vor Hackernoon, der die Medienkonsolidierung während der Corona-Krise durchgezogen hat. Ich habe meine deutsche Website tatsächlich an ein US-Unternehmen verkauft, das es offensichtlich nicht geschafft hat, sie zum Laufen zu bringen! Es ist eine ähnliche Geschichte wie bei vielen Tech-Blogs in den letzten zwei Jahren.



Ich habe wirklich das Glück, unabhängig zu sein, der Hauptproduzent einer TV-Show zu sein, die weltweit auf Bloomberg TV ausgestrahlt wird, und mich auf die journalistischen Standards von Bloomberg stützen zu können. Ich war entmutigt von dem, was online passierte, und musste das Gefühl haben, dass der Journalismus Standards hat.



Was großartig ist, und ich weiß, dass ich so viel Glück habe und in einer einzigartigen Position bin. Ist es so, dass ich zwischen den Staffeln mit GROSSEN Marken wie Ionos an Content-Serien wie dieser arbeiten kann? Sie hatten das Gefühl, dass dies ein Gespräch war, das geführt werden musste ... und sie haben Recht, es ist eine so wichtige Diskussion. Sie hatten eine Idee und stellten mir einen redaktionellen Raum zur Verfügung, um diese Geschichte zu erzählen. Sie unterstützten wirklich den Wunsch, Teil einer ehrlichen Diskussion zu sein, die von den Leuten geführt wurde, die ich interviewt habe. Ich lasse sie ihre Geschichten erzählen und verwebe sie in dieser Serie!

Nicole Scott (Nicole Scott) Erstaunlich!

Welche aufkommenden Technologietrends werden Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die digitale Demokratie und die Internetfreiheit haben?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff, es gibt so viele interessante! ok..Top 3! 🙃



Web5 ist eines, das ich in der Serie anspreche. Der Komfort von Web2 und das dezentrale Versprechen von Web3. Ist es vielleicht Marketing, aber es ist diese Art des Denkens, die wir brauchen, um eine Brücke zu einer Welt zu schlagen, in der Privatsphäre und Online-Eigentum weniger auf Unternehmensgewinne ausgerichtet sind und eher dem Durchschnittsbürger zugute kommen.



Digitale Währungen und digitale Währungen der Zentralbanken: Ich denke, es ist wichtig, CBDCs ausdrücklich hervorzuheben, weil wir die Wirtschaftsstrukturen der Welt brauchen, um diesen Schritt zu machen. Digitale Währungen und CBDCs können sich auf die finanzielle Inklusion auswirken und neue Möglichkeiten für Online-Transaktionen schaffen, wodurch möglicherweise wirtschaftliche Strukturen verändert und die finanzielle Freiheit gefördert werden. Um die Dinge aus einer globalen Perspektive zu betrachten: Die übergeordnete Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die 1,4 Milliarden Erwachsenen ohne Bankkonto weltweit in das Finanzsystem zu integrieren. Nach Angaben der Weltbank bedeutet dies, digitale Zahlungen zu nutzen, da ein Drittel der Erwachsenen weltweit immer noch staatliche Leistungen in bar oder auf anderen Wegen als dem Lastschriftverfahren erhält. Wir haben die Chance, ein integratives System zu schaffen, das auf digitalen Währungen und CBDCs basiert. Es ist leicht, Krypto-Brüder zu sehen, die vergessen, worum es bei dieser Technologie wirklich geht.



Nicht Blockchain, sondern eine Technologie, die Blockchain auf Mobilgeräten zugänglich macht. Eine Blockchain ist riesig! Bei einer Terabyte-Größe brauchen wir eine Möglichkeit, einfach darauf zugreifen zu können. Wir warten alle auf Blockchains, aha! Für mich ist es das, was ich sehe. Sobald wir herausfinden können, wie wir den Einsatz von Blockchain für alle Arten von Technologien vereinfachen können, werden die Killer-Anwendungsfälle kommen!

Nicole Scott (Nicole Scott) In dieser Hinsicht stimme ich Ihnen voll und ganz zu – ich glaube nicht, dass eine vollständige Dezentralisierung derzeit als DIE einzige Form des Webs möglich ist. Können Sie den Zensurpunkt näher erläutern? Wie kann Technologie Ihrer Meinung nach dazu beitragen, diese zu reduzieren oder zu beseitigen? Außerdem ist KI derzeit groß im Kommen, wir sehen sie überall, vor allem aber beim Schreiben. Sollten wir der KI Türen öffnen, um Originaltexte und -autoren mitzuschreiben oder zu schützen? Und macht das angesichts der kontinuierlich wachsenden KI-Nutzung überhaupt Sinn?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Dezentrale Kommunikationsprotokolle wie Blockchain-basierte Nachrichtensysteme oder dezentrale Social-Media-Plattformen können es Benutzern ermöglichen, ohne Angst vor zentraler Zensur zu kommunizieren. *hust...X Das ist eine große Sache.



Meiner Meinung nach haben wir im Westen die Illusion, dass wir Online-Freiheit haben, aber in Wirklichkeit wird sie von Unternehmen kontrolliert. Wir brauchen Unternehmen, die mit den Regierungen zusammenarbeiten, um einen Weg zu finden, der unsere Privatsphäre schützt. Im Moment können wir die Open-Source-Technologie einsetzen, um den Basistechnologien zumindest einen demokratischeren Weg in die Zukunft zu ermöglichen. Das ist ein Anfang.



Was die KI betrifft, ist der Journalismus zu 100 % gefährdet! Es ist komisch, dass ich es nicht als bahnbrechende Technologie aufgeführt habe. Ich musste darüber nachdenken, warum. Ich schätze, das liegt daran, dass wir mehr als ein Jahr nach ChatGPT sind und es Teil meiner Arbeitsabläufe ist. Benutze ich es, um Zusammenfassungen zu erstellen? Ja, nutze ich es für Brainstorming? Absolut. ChatGPT ist ein großartiger Schreibpartner. Benutze ich es, um meine Artikel zu schreiben? Nein, aber das liegt daran, dass ich dazu neige, nur Features zu schreiben, und es muss in meiner Stimme klingen. Meine Zeit hat sich dadurch halbiert, dass ich Hintergrundpakete für die Moderatoren von Beyond Innovation erstellt habe. Sie sind nicht öffentlich und ich habe jetzt die Möglichkeit, Zusammenfassungen von Artikeln zu erstellen, die sie als Hintergrundinformationen lesen sollen. Das hat mich von 2 Stunden pro Packung auf 1-1,5 Stunden gekostet. Ich muss oft 8-10 auf einmal, das ist also riesig und es gibt keinen Qualitätsverlust.



Ich denke, dass viele Journalisten ihren Job verlieren werden, und viele haben es auch getan. Ich persönlich mache mir keine Sorgen. Ich habe mich zu einem Journalisten entwickelt, der intensiv recherchiert und Experten interviewt. ABER als jemand, der jahrelang Websites betrieben hat, war die Art und Weise, wie sich das Internet entwickelte, eine Nachrichtenflut, also kann ich wirklich verstehen, warum viele Websites ihre Autoren durch KI ersetzen. Müssen sie jemanden dafür bezahlen, drei Artikel in einen umzuschreiben und eine Meinungszeile hinzuzufügen? Nein. KI kann das, weil solche Geschichten nur allzu häufig vorkommen. Sind das die Nachrichten, die das Internet braucht? NEIN? Ist das Veröffentlichen derzeit problematisch und schwierig? Absolut!



Dies führt zur Frage von Mónica Freitas. Warum ist das Veröffentlichen so schwierig? Ein paar Gründe und ich gebe tatsächlich Google die Schuld. Deshalb habe ich die Bannerwerbung von Mobile Geeks kostenlos geschaltet, es sei denn, es handelte sich um eine gesponserte Kampagne einer Marke, die ich direkt unter Vertrag genommen hatte. Ich denke, das ist auch das Modell von HackerNoon, wenn ich mich nicht irre. Dies ist meiner Meinung nach der beste Weg, dies zu tun. Websites, die über Banner-Werbeimpressionen liefen, befinden sich auf einem Weg, der zu Clickbait-Schlagzeilen führt, um die Zahlen zu erhöhen, sodass Sie mit Banner-Werbung Geld verdienen können. Ich habe auch zwielichtige Dinge getan, wie das Aktualisieren der Seite, wenn sie in einem Tab geöffnet ist. Freunde haben mir das mehrmals empfohlen ... 😒



Obwohl ich das Bannersystem zur Monetarisierung nicht nutzte, wurde es immer schwieriger, Sponsoren zu finden, die Journalismus schätzten und stattdessen nach Authentizität fragten. Als ehemaliger sehr erfolgreicher YouTuber kann ich Ihnen sagen, dass Influencer glauben, dass ihre persönliche Meinung journalistisch ist, weil sie glauben, dass sie wahr ist. Das ist es, was Marken von Websites mit journalistischer Integrität erwarten, und ich würde zu Deals Nein sagen, selbst wenn ich das Geld brauchte, aber in den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, Nein zu sagen. Und Marken können schikanieren, um zu bekommen, was sie wollen. Das ist nicht schön.

Hallo Nicole Scott (Nicole Scott), vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für AMA hier genommen haben. Untersuchen Sie, wer das Internet kontrolliert – wie kann Hosting Ihrer Meinung nach weniger zu einem oligarchischen Markt werden? Es ist ein wenig entmutigend zu sehen, wie immer mehr dezentrale Projekte gestartet werden und dann sieht man unter der Haube immer noch das gleiche alte AWS/GCP/MSFT/etc. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Markt, der die vorhandene Größe/Infrastruktur als natürlichen Service und Preisvorteil bevorzugt. Und bietet/unterstützt/erforscht IONOS Peer-to-Peer- oder alternative/spannende Hosting-Technologien? Ohne einen Host kann ich keine Website/App/ein digitales Erlebnis bieten, daher bin ich gespannt, wie es sich von dort aus auf den Besucher auswirkt.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smooke Ich habe eines dieser Themen in der Inhaltsreihe angesprochen! IONOS engagiert sich aktiv im Bereich Regulatory Advocacy. ICANN ist die treibende Kraft. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Koordinierung und Verwaltung des globalen Domain Name System (DNS) und der Internet Protocol (IP)-Adressen verantwortlich ist den stabilen und sicheren Betrieb des Internets. IONOS engagiert sich in dieser Organisation, die tatsächlich einen Multi-Stakeholder-Ansatz verfolgt. Die Beteiligung an Regulierungsdiskussionen und die Befürwortung von Richtlinien, die Wettbewerb und Innovation fördern, können zu einem offeneren und faireren Hosting-Markt beitragen. Darüber hinaus geht es auch um die Unterstützung von Regelungen, die wettbewerbswidrige Praktiken verhindern und gleiche Wettbewerbsbedingungen fördern.



Auch IONOS hat eine Geschichte mit Open-Source-Technologien! Und Makrus Noga, der ihr CTO ist und direkt von SUSE Linux zu IONOS kam!



Der Einsatz von Open-Source-Technologie in der Hosting-Branche kann den oligarchischen Charakter des Marktes mildern, indem Wettbewerb, Innovation und gemeinschaftliche Zusammenarbeit gefördert werden. Die Einführung von Open-Source-Lösungen ermöglicht es Hosting-Anbietern, vielfältige Dienste anzubieten und fördert transparente Praktiken. Es wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsvorteile und die Kosteneffizienz von Open Source zu einer integrativeren und wettbewerbsfähigeren Hosting-Landschaft beitragen.



Es ist nicht einfach, gegen solche Giganten anzutreten, aber ich denke, dass es ein großer Vorteil ist, ein deutsches Unternehmen zu sein. Das Land ist so ein Verfechter der Bürgerrechte, ich denke, das kommt in seinem Dienst zum Ausdruck!

Nicole Scott (Nicole Scott) Das ist faszinierend! Es ist großartig, Ihre Erkenntnisse über diese neuen Technologien zu sehen. Offenbar konzentrieren Sie sich wirklich auf die möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen und die Bedeutung der Barrierefreiheit. Wie stellen Sie sich vor, dass diese Fortschritte in naher Zukunft unseren Alltag prägen werden?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah, das bin ich! Keine Leute, ich habe ein blutendes Herz! haha. Es ist eigentlich nur mein Standpunkt, dass es bei Technologie um eine Verbesserung der Gesellschaft gehen sollte. Wir sind mit der Technologie an einem Punkt angelangt, an dem wir einen Schritt zurücktreten und diese Fragen stellen sollten. Schulen wie Stanford fangen endlich an, Kurse zum Thema „Implikationen von Technologie“ zu empfehlen, die Gründern eine stärkere Basis geben, damit ihre Technologieunternehmen keine negativen gesellschaftlichen Auswirkungen haben.



Mainstream-Technologien haben so viele negative Auswirkungen, die völlig unbeabsichtigt waren. Wer hätte gedacht, dass die Erstellung einer unendlichen Schriftrolle zu psychischen Problemen, einer Informationsüberflutung und einer mangelnden Kontrolle des Benutzers über den Inhaltskonsum führen würde?



Ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir in naher Zukunft einige Vorschriften rund um die KI bekommen. Seltsamerweise denke ich, dass das, was Taylor Swift widerfahren ist, die Regulierung der KI stärker in den Mainstream gerückt hat. Daher denke ich, dass wir einen gewissen Konsens über Richtlinien erzielen werden, die meiner Meinung nach weltweit einigermaßen einheitlich sein werden.



DeFi oder dezentrale Finanzierung (digitale Währung und digitale Währungen der Zentralbank) unter diesem Dach werden sich stärker auf Entwicklungsländer auswirken als auf entwickelte Länder, die es derzeit nur für die meiner Meinung nach unnötige Vermögensbildung nutzen. Daher ist es in der westlichen Welt möglicherweise nicht so sichtbar Kurzfristig wird dies auf den Märkten der Fall sein, wird aber für einen großen Teil der Welt gelten.

Nicole Scott (Nicole Scott), würdest du deinen YouTube-Kanal teilen? Das ist großartig – Sie haben in so unterschiedlichen Bereichen viele großartige Dinge geleistet. Ihr gesamter Karriereweg wäre eine großartige Fallstudie darüber, wie Journalismus an verschiedene Medien angepasst werden kann – und wie er sich wirklich anpassen muss. Das bringt mich zu der Frage: Wie können Ihrer Meinung nach all die technischen Fortschritte, die wir gesehen haben, Einzelpersonen und unabhängige Publikationen unterstützen? Sind wir dazu verdammt, den großen Unternehmen in die Hände zu fallen, um überhaupt eine Stimme und Einfluss auf die Informationsindustrie zu haben, oder glauben Sie, dass Dezentralisierung die Individualität stärken kann?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Das ist die Hoffnung, dass die Dezentralisierung dazu beitragen kann, individuelle Stimmen zu schützen und uns mehr Autonomie und Kontrolle über die Inhalte zu geben, die wir online erstellen. Ob das bedeutet, dass Hockey-Mutter Inhalte ihres Superstars teilt oder Websites, die guten Journalismus betreiben. Wenn wir einen Schritt zurücktreten, ist die Infrastruktur aus diesem Grund wichtig. Wo die Website ihre Inhalte hostet und wo die Server platziert sind, ist für Veröffentlichungen immer wichtiger. Unter Content Governance versteht man die strategische Verwaltung und Kontrolle digitaler Inhalte während ihres gesamten Lebenszyklus, um Konsistenz, Compliance und Ausrichtung auf Unternehmensziele und nun auch staatliche Vorschriften sicherzustellen.



In unserem grenzenlosen Internet werden Boarder untergebracht, was ein Problem darstellt. Die Art und Weise, wie diese Regeln erstellt werden, könnte Auswirkungen darauf haben, wie Websites Geld verdienen können. Wir stellen bereits fest, dass Dienste außerhalb ihres Gastlandes (BBC Player) nicht verfügbar sind. Aber wir haben das Urheberrecht hinter uns gelassen und die Länder beginnen, tiefergehende Fragen zu stellen, etwa was auf in unserem Land gehosteten Websites akzeptabel ist (.de für Deutschland, .ca für Kanada, .es für Spanien usw.).



Derzeit haben Social-Media-Plattformen ein hohes Maß an Kontrolle über die Content-Governance. Und hier liegt im Allgemeinen die Art und Weise, wie Websites Inhalte erstellen, auch wenn die Inhalte nicht dort gehostet werden, sondern oft dort, wo der Datenverkehr herkommt und geteilt wird.



Das ist es eigentlich, was dieses Slack-Ama irgendwie cool macht 🙂



Oh, und du hast nach meinem YouTube-Kanal gefragt ... lol, ich habe die Websites und den YouTube-Kanal zu Beginn der Corona-Krise verkauft. Hier ist eines meiner Videos ein paar Jahre vor dem Verkauf. 🙃 Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Die Dinge haben sich sehr verändert, weshalb ich weitermachen wollte. Mehr als 10 Jahre YouTuber waren genug, aber als ich vor 15 Jahren anfing, war alles noch ganz anders. Es wurde offensichtlich, dass ein erfolgreiches Video eine Formel hatte, und ehrlich gesagt wurde Verbrauchertechnologie sehr vorhersehbar.

Vielen Dank für Ihre durchdachte Antwort, Nicole Scott (Nicole Scott)! Verbinden Sie Ihre Gedanken mit Ihrer eigenen vorgeschlagenen Frage: Wer kontrolliert das Internet?

John T. tolle Frage, sie passt sehr gut zu der von David Smooke.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Das Tröstliche, was ich herausgefunden habe, ist, dass es kein einziges Unternehmen oder keine Regierung gibt, die das Internet kontrolliert.



Es ist eine Kombination. Erfahren Sie, dass ICANN einen Multi-Stakeholder-Ansatz zur Regulierung der zugewiesenen Namen und Nummern des Internets (IP-Adressen, DNS-Länderkennungen wie .de, .ca, .tech .com) verfolgt. Dass Regierungen, Privatpersonen und Unternehmen wie IONOS mit am Tisch sitzen, um einen Konsens darüber zu schaffen, wie es weitergeht.



Ich spreche tatsächlich mit ICANN und IETF, der Internet Engineering Task Force, die Internetprotokolle in Episode 2 „Wer regiert wirklich das Internet ?“ reguliert.



Regierungen spielen durchaus eine Rolle, und hier müssen wir wachsam bleiben, dass ihre Kontrolle nicht zu weit geht.



Wir brauchen sie, um sicherzustellen, dass Unternehmen keine Monopole haben dürfen, die aufgrund mangelnden Wettbewerbs schlecht für die Verbraucher sind und die Dienstleistungen schlecht machen. Wir haben viele Beispiele dafür, dass Monopole auch zu Übergriffen in Sachen Privatsphäre führen.



Es ist beruhigend zu wissen, dass viele Menschen Entscheidungen treffen, und deshalb haben wir die Hoffnung, Unternehmen und Regierungen unter Kontrolle zu halten.



Aber andererseits bin ich ein halb volles Glas, ein Mädchen!

Nicole Scott (Nicole Scott) Das ist so aufschlussreich.

Haben Sie vielversprechende Initiativen oder Projekte gesehen, die sich bereits mit diesen Problemen befassen oder auf positive Veränderungen im Technologiebereich hinarbeiten? Ich bin immer auf der Suche nach inspirierenden Beispielen!

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Ehrlich gesagt ist so ziemlich alles, woran die Mozilla-Stiftung beteiligt ist, großartig. Sie sind immer am Puls der Zeit, wenn es um unsere Online-Freiheiten geht, die es zu schützen gilt. Wenn Sie sich inspiriert fühlen möchten, ist Cory Doctorow außerdem ein gutes Barometer dafür, wann etwas nicht stimmt und an welchen Initiativen Sie teilnehmen sollten.



Ich weiß, das beantwortet Ihre Frage nicht, aber wenn ich danach suchen würde, würde ich dort anfangen. Komisch, dass mir die Orte, die ich besuchen würde, zuerst in den Sinn kamen, als tatsächliche Programme!

Für jede unabhängige Publikation ist es hart da draußen. Warum hat die Branche Ihrer Meinung nach so große Probleme?



Welche Technologietrends interessieren Sie aufgrund Ihrer umfangreichen Erfahrung am meisten und welche werden Ihrer Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil des Webs werden? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

Eigentlich hätte ich an Ihrer Stelle das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in die Branche einzusteigen! Es herrscht große Unsicherheit. Richtig. Aber wann immer es einen Übergang gibt, gibt es auch Chancen. Als ich meine erste Website startete, waren vier Monate vergangen, nachdem 10.000 Journalisten in ganz Nordamerika ihren Job verloren hatten. Ich bin nicht der beste Journalist, aber ich wusste, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sein würden.



Also habe ich einen Tech-Blog gestartet und mittlerweile sind Tech-Blogs der Nachrichtenstandard. Aber jetzt sind sie das Problem, weil sie keine Standards haben. Als ich anfing, hatte ich journalistische Integrität auf einem Blog, der zehnmal schneller war als jedes traditionelle neue Medium.



Es gibt jetzt Möglichkeiten, in neuen Formaten gute Arbeit zu leisten. Für meinen jetzigen beruflichen Stand ist dies der Schritt, der am meisten Sinn macht.



Ich denke, Sophia Smith Galer ist das beste Beispiel für eine junge Journalistin, die eine Nische mit Fachwissen gefunden und daraus einen erfolgreichen Mikro-Lernkanal gemacht hat, der ihre Karriere als Journalistin vorangetrieben hat. Sie ist im Grunde der Grund, warum ich Tiktok habe (auch wenn ich auf Insta aktiver bin). Sie hat mir klar gemacht, dass TikTok-Journalismus ein Genre ist, das ich respektieren kann.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=en



Wenn ich mir jemanden ansehe, der schon so lange in der Branche tätig ist wie ich, dann deshalb, weil er immer den Markt im Auge behält und sich schnell anpasst.



Mit den Worten von Sun Tzu: „Inmitten des Chaos gibt es auch Chancen.“



Viele Journalisten, die wahrscheinlich keinen Job hätten haben sollen, verlieren ihren Job. Leider heißt das nicht, dass man Journalist werden sollte, nur weil man schreiben kann. Diejenigen, die bleiben, werden ihre Nische haben und die Branche verändert sich und braucht etwas Neues. Wahrscheinlich gibt es nie einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen!

Hallo Nicole Scott (Nicole Scott), Sie haben bisher einige nachdenkliche Erkenntnisse geteilt. Danke schön!



Als Antwort auf Valentine Enedahs Frage zu neuen Technologien, die sich auf die digitale Demokratie auswirken werden, erwähnten Sie zuvor Web5 – eine Technologie, die „den Komfort von Web2 und das dezentrale Versprechen von Web3“ vereinen wird. Könnten Sie das noch etwas näher erläutern? Man könnte sich fragen, wie das dezentrale Versprechen von Web3 neben Web2-Elementen eingehalten werden kann.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie Das Konzept war so neu, dass noch nicht jeder, den ich interviewte, davon gehört hatte! Lol



Web3 speichert Daten auf öffentlichen Netzwerklösungen wie Filecoin oder dem InterPlanetary File System (IPFS), Web5 ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Daten mit dezentralen Webknoten zu speichern und zu steuern. Das Web5-Framework verwendet auch keine Smart Contracts oder Token, um wie Web3 zu funktionieren.



Web5 nutzt das Bitcoin Lightning Network, ein Layer-2-Zahlungsprotokoll, das auf der Haupt-Bitcoin-Blockchain läuft. Dies ermöglicht eine schnelle Netzwerkfunktionalität, ohne auf Token, Transaktionsgebühren, vertrauenswürdige Validatoren oder zusätzliche Konsensmechanismen angewiesen zu sein.



Die Verwendung dieses Protokolls ermöglicht eine Peer-to-Peer-Infrastruktur persönlicher Server und reduziert so die zentralisierte Governance. Für mich fühlt sich das dezentrale Webkonzept wie ein Rückfall in die Y2K-Ära an, mit Diensten wie BitTorrent, das ein Beispiel für erfolgreiche Open-Source-Peer-to-Peer-Systeme für den Dateiaustausch ist, ähnlich wie das ursprüngliche Napster für Musik, wenn auch illegal.



Ich habe Angie Jones von TBD über Web5 interviewt! Teile ihres Interviews erscheinen zu Beginn von Episode 4 , weil sie aktiv mit ihrer Entwickler-Community daran arbeiten, Web5 zu ermöglichen.



Hier ist ein Link zur Web5-Erklärungsseite von TBD .



Simon Morgan, vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben!!!

Ausgezeichneter Punkt, Nicole Scott (Nicole Scott)! Ich denke, Ihre Antwort passt zu diesen Fragen:

Macht die Tatsache, dass chinesische Internetnutzer wissen, dass ihr Internet nicht kostenlos ist, sie digital versierter? Macht uns unsere vermeintliche Freiheit im Internet selbstgefällig?



Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach Online-Zensur auf den technologischen Fortschritt aus, wenn überhaupt?

Hallo, Nicole Scott (Nicole Scott)! Als erfahrener Journalist, der in dieser AMA darüber gesprochen hat, wie kaputt die Branche in mancher Hinsicht ist, haben Sie einen Rat für angehende Journalisten oder Schriftsteller, die sich möglicherweise entmutigt fühlen, in einer Branche durchzukommen, die heutzutage etwas wackelig zu sein scheint? ?

Simon Morgan

Hallo David Smoke

Danke, Sie stellen eine tolle Frage. Auch wenn ich nicht die beste Person bin, um über unsere (IONOS) technische Roadmap zu sprechen, stimme ich Ihrer Ansicht, dass IaaS ein sehr oligarchischer Bereich ist, voll und ganz zu.

Ich denke, es ist fair zuzugeben, dass wir derzeit über keine „bahnbrechenden Technologien“ verfügen, die die Machtdynamik des Marktes stören könnten. Aber wir verstehen uns durchaus als Alternative zu Big Tech, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Einige Beispiele sind fairere Preise, die Gestaltung von SLAs auf der Grundlage von Kundenanforderungen und die Verpflichtung, Open-Source-Technologien zu nutzen und anzubieten (z. B. Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, Kernel-Entwicklung). Wir spielen eine aktive Rolle beim Sponsoring und der Mitentwicklung von Open-Source-CMS wie Typo3 und Joomla. Da wir einen eher traditionellen Massenhosting-Hintergrund haben, gibt es im Cloud- und IaaS-Bereich noch viel zu tun.

Ein kleiner Vorgeschmack, den ich geben kann, ist, dass wir aktiv über Open-Source-basierte oder günstigere Alternativen zu vorherrschenden Virtualisierungstechnologien diskutieren. So etwas könnte unseren Kunden ersparen, an exorbitante Lizenzverpflichtungen von bestimmten Anbietern gebunden zu sein, die ich nicht direkt erwähnen möchte 🙂

Verwaltete KI-/ML-Lösungen wären ein weiterer Bereich, in dem wir die Gefahr sehen, dass der Einfluss großer Technologiekonzerne immer stärker wird. Dies wird in unserer Produkt-Roadmap in diesem Bereich weitgehend berücksichtigt.

Nicole Scott (Nicole Scott) Das ist großartig! Die Mozilla Foundation und Cory Doctorow sind zweifellos führend, wenn es darum geht, sich für Online-Freiheiten einzusetzen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen. Es ist cool zu hören, dass Sie ihrem Urteil vertrauen und sie als Inspirationsquelle betrachten. Danke für das Teilen! Wenn Sie jemals auf interessante Initiativen oder Programme stoßen, würde ich auch gerne davon hören.

Ausgezeichneter Punkt, Nicole Scott (Nicole Scott)! Ich denke, Ihre Antwort passt zu diesen Fragen:

Macht die Tatsache, dass chinesische Internetnutzer wissen, dass ihr Internet nicht kostenlos ist, sie digital versierter? Macht uns unsere vermeintliche Freiheit im Internet selbstgefällig?



Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach Online-Zensur auf den technologischen Fortschritt aus, wenn überhaupt?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Macht die Tatsache, dass chinesische Internetnutzer wissen, dass ihr Internet nicht kostenlos ist, sie digital versierter? Macht uns unsere vermeintliche Freiheit im Internet selbstgefällig?



Chinesische Internetnutzer sind 100 % digitaler versierter! Sie sind weniger an Apps gebunden und wechseln schnell zu neuen Diensten. Tatsache ist, dass viele ältere Menschen für viele alltägliche Aufgaben auf Apps zurückgreifen müssen. Dadurch ist ein großer Teil ihrer Bevölkerung digital versiert.



Im Wissen, dass viele Seiten gesperrt sind und dass Propaganda ein anerkannter Teil der Medienlandschaft ist, der überall Realität ist. Ich glaube schon, dass uns unsere vermeintliche 100-prozentige Freiheit im Internet selbstgefällig macht!



Online-Zensur wirkt sich auf den technologischen Fortschritt aus, am offensichtlichsten ist sie bei SEO. Ich habe Lily Ray, eine der weltweit führenden SEO-Expertinnen, über die Auswirkungen von SEO interviewt. In wird ein wenig erklärt, wie sich SEO darauf auswirken kann, welche Ergebnisse angezeigt werden. Was Menschen finden können, wirkt sich darauf aus, was sie über ein Thema denken.



Es sind die Algorithmen, die Google und andere Browser verwenden, und die damit verbundenen Taktiken, die sich weiterentwickeln.

Simon Morgan Können Sie uns etwas über sich und Ihre Reise mit der Technologie erzählen?

Simon Morgan

Mónica Freitas klar, das hätte ich früher machen sollen 🙂 Nun, ich bin von Beruf Marketer und leite bei IONOS alle Marketingaktivitäten für professionelle Anwender wie Entwickler oder IT-Experten. Meine Liebe zur Technik begann bereits in jungen Jahren, als ich besessen davon war, PCs aufzurüsten und zu reparieren. Irgendwann habe ich versucht, Linux auf meinem Rechner zum Laufen zu bringen, als man für die Installation noch über 20 Disketten brauchte. Seitdem bin ich ein Befürworter und Nutzer von Open-Source-Software. Ich bin wirklich froh, dass ich diese Dinge bei IONOS irgendwie vereinen und mich intern für den Aufbau eines verantwortungsvolleren Webs einsetzen kann.

Das ist schön zu hören, Nicole Scott (Nicole Scott)! Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Simon Morgan?

Simon Morgan

John T. Mein Chef kannte Nicole von einem ihrer früheren Jobs. Bei einem Gespräch kam das Thema Internetfreiheit zur Sprache und wir (IONOS) würden gerne Teil dieses Gesprächs sein. Anschließend koordinierte ich unsere Unterstützung und unser Engagement für Nicoles Projekt. Vor allem, weil mir die Themen so am Herzen liegen und ich mich in unserem Unternehmen dafür einsetze. Es hat mir als Vermarkter sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Lernerfahrung, mit einem echten Videojournalisten zusammenzuarbeiten.

Hallo, Nicole Scott (Nicole Scott) und Simon Morgan! Willkommen beim HackerNoon-Slogging-Kanal. Ich freue mich, Sie hier zu haben, und danke, dass Sie die Themen angesprochen haben, die dem Ethos von HackerNoon wirklich nahe kommen. Es war mir eine Freude, Sie vorzustellen Serie auf unserer Plattform. Meine Frage ist: Was halten Sie vom Web jenseits der ICCAN und der regulären Governance-/Kontrollmechanismen – dem Deep und Dark Web?

Simon Morgan

Sidra, wow, schwierige Fragen. Ich glaube nicht, dass ich so tief in das Thema vertieft bin, dass ich eine klare Meinung dazu hätte. Aber vielleicht kann ich Folgendes sagen: Für mich spielt der Bereich des Internets jenseits der Regulierung eine wichtige Rolle. Ja, es gibt all die schlechten Dinge wie den Handel mit illegalen Waren oder die Förderung von Kriminalität, aber andererseits sind Dinge wie das Tor-Netzwerk ein Bereich, der außerhalb der Reichweite einer Organisation liegt. Und jede Organisation (egal wie gut die Arbeit, die sie heute leistet), könnte irgendwann anfangen, nur im Interesse einer Gruppe und nicht aller zu handeln. Es stellt also ein Gegengewicht zu einem Kommunikationssystem dar, das unverzichtbar werden könnte, wenn andere Dinge ausfallen oder eingeschränkt werden.

Es könnte beispielsweise ein Szenario geben, in dem Bürger eines Landes vom Rest der Welt abgeschnitten werden, was die Kommunikation und die Durchführung finanzieller Transaktionen betrifft. Und vielleicht sind hier dezentrale Systeme dann vielleicht die einzige Möglichkeit, einige Grundrechte des Einzelnen zu wahren, etwa die Möglichkeit, frei zu kommunizieren und am Handel teilzunehmen, mit wem er will.

Mit anderen Worten: Die Entfernung von allem, was schlecht sein könnte oder ist, führt nicht unbedingt zu einer besseren Welt. Die Dinge, wie sie heute sind, können sich augenblicklich ändern, und dann brauchen die Betroffenen Optionen und Alternativen, anstatt sich auf die Entscheidungen von Regierungen oder Organisationen zu verlassen, die in ihrem besten Interesse handeln.

Hallo Nicole Scott (Nicole Scott), wie haben Sie die Veränderungen in der Journalismusbranche seit 2006 erlebt und wie viel davon war Ihrer Meinung nach auf den anhaltenden Aufstieg des Internets zurückzuführen?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Jose Hernandez Das Internet hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend verändert. Obwohl Chiropraktiker ihre Klienten ohne Websites ansprechen können, wirken sich Suchalgorithmen stark auf ihre digitale Auffindbarkeit und ihr Praxiswachstum aus.



Journalismus ist dasselbe wie jedes andere Unternehmen. Das hat sich mit der Zeit geändert, die Demokratisierung des Zugangs bedeutet, dass jeder ein Verleger sein kann, journalistische Standards jedoch optional sind. Die Influencer-Kultur verwandelte persönliche Wahrheiten in journalistische Wahrheiten. Es ging nicht nur um die Technologie, sondern auch um den kulturellen Wandel, der damit einherging.

Simon Morgan, das ist großartig! Was ist Ihr Lieblings-Tech-Trend?

Simon Morgan tolle Zusammenarbeit!!! Auf welcher Seite des Spektrums der Internetfreiheit stehen Sie? Pro-DAOs?

Simon Morgan

John T. Ich würde sagen, dass ich noch viel lernen muss, um eine starke Haltung einnehmen zu können. Was ich in meiner anderen Antwort zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ich glaube, dass dezentrale Ansätze ein wichtiges Gegengewicht zu traditionellen Ansätzen sind. Denn kaum eine Organisation kann immer im besten Interesse aller handeln. Abgesehen davon habe ich auch einige Bedenken hinsichtlich DAO, da es nicht immer DAO ist – frei von der Gefahr, von einer Handvoll Menschen beeinflusst zu werden, die in ihrem eigenen Interesse handeln. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Menschen für immer unbekannt sein werden. In traditionellen Organisationen, so fehlerhaft sie auch sein mögen, sind immer noch rechtliche Systeme und Prozesse vorhanden. Mit anderen Worten: Ich kann sie verklagen. Wenn bei namen- und gesichtslosen Gruppen etwas schief geht, können die Folgen verheerend sein. Im Moment befürworte ich also keinen Ansatz oder eine Ideologie, sondern ich plädiere für digitale Kompetenz. Wir brauchen mehr Menschen, die die Vor- und Nachteile jeder Seite verstehen, denn die meisten Menschen verstehen das nicht! Ansonsten sehe ich mich eher als Open-Source-Befürworter, was auch die Frage von Mónica Freitas beantwortet.

Ich komme gerade von FOSDEM und die großen Diskussionen drehen sich um die Zukunft von Open Source im Allgemeinen. Wir haben ein Altersproblem und das Problem, dass große Technologiekonzerne auf kostenlosen Beiträgen basieren, ohne genug zurückzugeben. Dies muss sich ändern, insbesondere angesichts der explosionsartigen Zunahme von LLMs und der Tatsache, dass immer mehr Open-Source-Projekte zu Shows einzelner Anbieter werden, die ihre Lizenzierung über Nacht ändern und ihr Projekt zum Abschluss bringen könnten.

