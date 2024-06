Gianluca Sacco stellt VALRs Grand-Slam-Handelsanreize vor: Eine neue Ära bei Krypto-Futures

In diesem Interview sprechen wir mit Gianluca Sacco über die innovativen Fortschritte, die die Plattform im Bereich der Kryptowährungen macht. Gianluca gibt Einblicke in VALRs bahnbrechendes Anreizprogramm für den Futures-Handel, den „VALR Grand Slam“, und erläutert, wie sein vielfältiger Hintergrund seinen Führungs- und Innovationsansatz bei VALR geprägt hat. Begleiten Sie uns, wenn wir diese und weitere Themen erkunden und ein tieferes Verständnis für VALRs Engagement für Sicherheit, Kundensupport und sein bahnbrechendes Geschäftsmodell gewinnen.





Ishan Pandey: Hallo, Gianluca Sacco. Willkommen zu unserer Serie „Hinter den Kulissen des Startups“! Könnten Sie uns ein paar Einblicke in Ihren Hintergrund und die Reise hinter VALR geben?





Gianluca Sacco: Schön, dabei zu sein, Ishan! VALR wurde 2018 gegründet, um einen hochwertigen Krypto-Austausch für einen Nischenmarkt in Südafrika bereitzustellen, wo die Arbitragemöglichkeiten damals wirklich riesig waren. Wir sprechen von handelbaren Preisabweichungen von bis zu 30 % gegenüber den globalen Märkten. Das sagte uns alles, was wir über die Nachfrage nach Krypto-Handel in diesem Land und den Mangel an hochwertiger Infrastruktur zur Unterstützung der Nutzung solcher Möglichkeiten wissen mussten.





Ein paar Jahre später ist VALR heute eine globale Kryptobörse, die einen schnell wachsenden Kundenstamm auf der ganzen Welt bedient und von mehreren einflussreichen Investoren unterstützt wird, darunter Pantera, Coinbase Ventures und der Venture-Zweig von Fidelity, Avon Ventures. Was unser Wachstum bisher wirklich unterstützt hat, ist unser Fokus darauf, jeden unserer Kunden mit Sorgfalt zu betreuen und gleichzeitig ein tolles Produkt zu entwickeln, das für sich selbst spricht. Wir haben in unserer Geschichte sehr wenig Marketing betrieben und der Großteil unseres Wachstums war organisch.





Ich bin COO von VALR und habe seit 2017, als ich mich zum ersten Mal ernsthaft damit beschäftigte, was diese Technologie für die Welt bedeuten könnte, meine ganze Gehirnleistung auf Krypto verwendet. Seitdem ich in das Kaninchenloch gefallen bin, habe ich Zeit mit der Gemeinschaftsforschung mit Messari und meiner eigenen persönlichen Forschung verbracht. Ich bin 2019 als einer der ersten Mitarbeiter zu VALR gekommen. Ich habe angefangen, unsere Supportfunktion aufzubauen, aber heutzutage widme ich den Großteil meiner Energie der Entwicklung unserer Leverage-Trading-Engine und unseres erweiterten Austauschs, neben der Aufrechterhaltung unseres Betriebsablaufs.





Ishan Pandey: VALR hat kürzlich angekündigt, dass es im Mai ein Anreizprogramm für den Futures-Handel mit einem Preispool von bis zu 60 Millionen USDT startet – dem größten Preispool seiner Art in der Krypto-Geschichte. Können Sie diesen Wettbewerb näher erläutern?





Gianluca Sacco: Wir freuen uns sehr, unsere Futures-Handelsmaschine mit dem Start des VALR Grand Slam präsentieren zu können. Damit haben unsere Kunden die Möglichkeit, teilzunehmen und um einen beträchtlichen Preispool zu kämpfen, der monatlich auf der Grundlage des gesamten Handelsvolumens ausgezahlt wird. Wir haben hart an unserer fortschrittlichen Börsen-UX gearbeitet und hoffen, dass ein breiterer Kreis fortgeschrittener Händler von dem, was wir hier aufgebaut haben, begeistert sein wird.





Wir wollten schon immer Benutzer belohnen, die sich für den Handel auf VALR entscheiden, indem wir den von uns generierten Wert mit ihnen teilen. Seit dem Start haben wir eine negative Gebühr auf Maker-Trades gezahlt und damit Marktteilnehmer bezahlt, die unseren Auftragsbüchern Liquidität verleihen. Beim Grand Slam ist es ähnlich, denn wir teilen einen erheblichen Teil unseres Umsatzes basierend auf der Menge des Futures-Handels, der jeden Monat an der Börse stattfindet. Die Teilnahme ist völlig kostenlos und wir hoffen wirklich, dass dies einem breiteren Publikum die Qualität unserer Futures-Handelsmaschine vor Augen führt.





VALR bietet Cross-Margin-Handel sowohl auf den Futures- als auch auf den Spotmärkten an. Unsere unbefristeten Futures-Kontrakte werden größtenteils in USDT abgewickelt, aber Händler haben die Flexibilität, mit ihrer bevorzugten Form von Sicherheiten ein Futures-Exposure einzugehen, unabhängig davon, ob sie USDT, USDC, BTC, ETH oder andere Formen zulässiger Sicherheiten als Spot-Guthaben halten möchten.





Unser System ist flexibel, ermöglicht die Isolierung von Margen durch Unterkonten und macht es wirklich einfach, vertrauensvoll zu handeln. Sogar der Austausch von Sicherheiten während des Haltens von Positionen ist bei VALR möglich.





Ishan Pandeey: Wie nutzen Sie vor dem Hintergrund Ihres Hintergrunds im Finanz- und Beratungsbereich Ihre Erfahrung, um die betriebliche Exzellenz und das Wachstum bei VALR voranzutreiben?





Gianluca Sacco: Interessanterweise glaube ich, dass mir vor allem meine Erfahrungen außerhalb der Finanz- und Technologiebranche am meisten geholfen haben. Zu Beginn meiner Karriere habe ich in der Fertigung gearbeitet und dort viel darüber gelernt, wie man ein schlankes, produktorientiertes Unternehmen gut führt.





Der möglichst schnelle und kostengünstige Bau physischer Produkte aus Rohmaterialien wirft viele schwierige Probleme auf. Viele ähnliche Probleme scheinen sich bei der Softwareentwicklung auf unterschiedliche Weise zu wiederholen. Es war wirklich hilfreich, die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, in ihre kleinsten Bestandteile zu zerlegen, bei der Produktgestaltung jede angenommene Anforderung zu hinterfragen und zu versuchen, die Komplexität zu reduzieren, wo immer wir können, so als würden wir hochmoderne Maschinen in einem engen Zeitrahmen bauen.





Ich betrachte VALR gerne als das Bestreben, eine Maschinerie für Finanzdienstleistungen zu schaffen, die im 21. Jahrhundert funktionieren.





Ishan Pandey: Wie unterscheidet sich VALR von anderen Krypto-Börsen, insbesondere im Hinblick auf Benutzererfahrung, Kundensupport und angebotenes Leistungsspektrum?





Gianluca Sacco: Erstens ist es uns wirklich wichtig, dieses Geschäft richtig aufzubauen. Wir nehmen keine Abkürzungen, die VALR und unsere Benutzer einem inakzeptablen Risiko aussetzen. Wir sehen es nicht als selbstverständlich an, dass wir die Verwalter des Geldes unserer Kunden sind. Wir sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst und ich denke, das ist ein Unterscheidungsmerkmal in einer Branche, in der es Akteure gab, die sich auf Wachstum oder Umsatz konzentrierten und dabei den Schutz der Gelder der Benutzer vernachlässigten.





Zweitens haben wir die Aufmerksamkeit unseres schlanken, aber hochkompetenten Teams auf die Entwicklung der wirklich wichtigen Produkte gerichtet und wir glauben, dass uns das gut gelungen ist. Für diejenigen, die nach einer Börse zum Handeln suchen, bedient VALR einen breiten Kundenstamm und bietet sowohl den einfachen Handel mit Marktaufträgen per Mausklick auf über 90 Märkten als auch anspruchsvollere Spot-, Spot-Margin- und Futures-Orderbücher.





Für passivere Teilnehmer bietet VALR Staking und Lending an, wodurch unsere Benutzer stündlich Zinsen auf ihre bei VALR gehaltenen Lazy-Guthaben verdienen können. Schließlich haben alle unsere Benutzer Zugriff auf eine vollständige Reihe von Governance-Funktionen und eine beträchtliche Anzahl von Unterkonten, sodass sie Handelsstrategien isolieren und anderen gemeinsamen Zugriff gewähren oder ihre separaten Bestände übersichtlicher verwalten können. Unterkonten bei VALR sind besonders beliebt, da jedes Unterkonto völlig unabhängig von den anderen ist, über eindeutige Einzahlungs- und Empfangsadressen verfügt und zum Zweck der Liquidation beim Leveraged Trading vollständig getrennt ist.





Ishan Pandey: Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Sicherheit und Integrität Ihrer Plattform zu gewährleisten, angesichts der zunehmenden Risiken, die mit Cyber-Bedrohungen im Kryptowährungsbereich verbunden sind?





Gianluca Sacco: VALR verfügt über eine Reihe von Praktiken, die die Sicherheit unserer Plattform sowohl intern als auch extern gewährleisten. Einer unserer Mitbegründer ist ein erfahrener Sicherheitsingenieur, fungiert als unser Chief Security Officer und hat ein erfahrenes internes Sicherheitsteam aufgebaut.





Alle unsere internen Praktiken haben einen Sicherheitsfokus. Beispielsweise folgen wir dem Prinzip der geringsten Privilegien, wenn es um den Produktionszugriff geht, es gibt eine Rechtetrennung für unsere sensiblen Konten und alle unsere internen Konten sind durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt.

Wir arbeiten mit externen Sicherheitsfirmen zusammen, um regelmäßige Sicherheitsprüfungen durchzuführen, und verfügen über ein aktives Bug-Bounty-Programm, bei dem jeder Input geben kann, der uns hilft, die Börse weiter zu schützen.





Ishan Pandey: Können Sie das Geschäftsmodell von VALR und die damit verbundene Umsatzgenerierung erläutern?





Gianluca Sacco: Unsere Börse bietet die Technologie, die Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Preis für eine bestimmte Menge an Kryptowährungen richtig zusammenbringt, und erhebt eine sehr geringe prozentuale Gebühr, wenn Benutzeraufträge zum gleichen Preis zusammengeführt werden. Je höher das Handelsvolumen an der VALR-Börse, desto höher ist unser Umsatz, während unsere Kostenbasis ungefähr gleich bleibt. Krypto-Börsen sind Unternehmen mit extrem hoher operativer Hebelwirkung, die viel Geld ausgeben können, wenn das Schwungrad in Gang kommt und das Handelsvolumen steigt.





Ich möchte hier hervorheben, dass VALR bei der Liquidation keine zusätzlichen Gebühren erhebt. Unser Liquidationsprozess ist in mehreren Phasen aufgebaut, die auf der Grundlage der Margin-Fraktion eines Kontos (der Beziehung zwischen Nettoeigenkapital und Leverage-Exposure für ein Konto) ausgelöst werden. Bitte haben Sie Geduld, während ich die erste Phase unseres Liquidationsprozesses erläutere.





Wenn ein Konto unter einen bestimmten Mindesteinschuss fällt, wird die Liquidation der Stufe 1 ausgelöst und das Konto in den „Liquidationsmodus“ versetzt, in dem keine neuen Aufträge erteilt werden können. Das Konto versucht dann automatisch, seinen Leverage zu reduzieren, indem es etwa alle 5 Sekunden kleine Aufträge erteilt, die, wenn sie erfüllt werden, seinen Leverage schrittweise und nicht aggressiv reduzieren.





Wenn sich der Marginanteil des Kontos wieder über den Mindestmarginanteil verbessert, beenden wir die Liquidation und das Konto befindet sich wieder unter der Kontrolle des Benutzers. Im Grunde hoffen wir hier nur, das Konto über seinen Mindestmarginanteil aufzufüllen und dann die Kontrolle an den Benutzer zurückzugeben. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren über unsere Standardhandelsgebühr hinaus an, wenn sich ein Konto in Phase 1 der Liquidation befindet, und wir versuchen nicht, Konten in Liquidation, wenn möglich, vollständig zu schließen.





Wir bevorzugen diese Liquidationsmethode, weil sie transparenter (alle Liquidationsaufträge der Stufe 1 erfolgen direkt auf dem Konto des Benutzers) und fairer (keine zusätzlichen Gebühren und so viel Kontrolle wie möglich in den Händen des Benutzers) ist. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wo wir viel Zeit damit verbracht haben, sorgfältig über die Gestaltung unseres Produkts nachzudenken.





Ishan Pandey: Könnten Sie Ihren Ansatz zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften näher erläutern, insbesondere im Hinblick auf VALRs Engagement für die Betreuung institutioneller Kunden?





Gianluca Sacco: VALR hat die vorläufige Betriebsgenehmigung der Virtual Asset Regulatory Authority in Dubai erhalten und verfügt bereits über Betriebslizenzen sowohl in der EU als Virtual Asset Service Provider als auch in Südafrika als Crypto Asset Service Provider. Unsere Lizenzen wirken sich sicherlich positiv auf die Wahrnehmung institutioneller Kunden aus, die sich darauf verlassen können, dass VALR einer unabhängigen Aufsicht unterliegt.





Ich komme immer wieder auf die Überzeugung zurück, dass wir uns in der Kryptowelt noch in einem so frühen Stadium befinden. Dies gilt für das Wachstum von Produkten und Protokollen in diesem Bereich und insbesondere für unser Verständnis der Auswirkungen, die Krypto auf die Welt hat und weiterhin haben wird. Für die Regulierungsbehörden bedeutet dies, dass der Weg noch nicht abgeschlossen ist, um Krypto vollständig zu verstehen und hilfreiche Vorschriften vorzuschlagen, die die identifizierten Risiken mindern. Ich denke, viele unternehmen große Fortschritte, die USA ausgenommen, und wir freuen uns darauf, Unterstützung und Input für die regulatorischen Entwicklungen in den Märkten zu geben, in denen wir lizenziert und willkommen sind.





Ishan Pandey: Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach Halbierungsereignisse bei der Entwicklung von Bitcoin und welche Strategien schlagen Sie vor, um sich in diesen Zeiten erhöhter Volatilität auf dem Markt zurechtzufinden?





Gianluca Sacco: Ich bin optimistisch, aber auch ein schrecklicher Trader, also betrachten Sie dies bitte nicht als irgendeine Art von Finanzberatung. Auch wenn die Halbierung ein bekanntes Ereignis ist und mittlerweile gut verstanden werden sollte, glaube ich nicht, dass viele Marktteilnehmer die Ökonomie von Bitcoin wirklich verstanden haben. Zu den neuen Marktteilnehmern zählen unsere Brüder aus dem traditionellen Finanzwesen, die erst jetzt, da die Spot-ETFs aufgelegt wurden und sie den Löwenanteil des investierbaren Geldes beherrschen, anfangen, den Mechanismen von Bitcoin wirklich Aufmerksamkeit zu schenken.





Sie werden sehen, dass die jüngste Halbierung ohne Probleme abgeschlossen wurde und weiterhin etwa alle 10 Minuten Blöcke produziert werden, wie schon immer. Bitcoin hat jetzt nachweislich eine niedrigere Inflationsrate als fast jede andere Vermögensart der Welt. Ich denke, dass mit der Zeit ein viel größeres Publikum besser verstehen wird, dass dies ein wirklich knapper Vermögenswert in einer Welt ist, in der der Wert von Fiat-Währungen stetig (und plötzlich) abnimmt.





Während dieser Zeiten erhöhter Volatilität ist es ratsam, einen Plan für den Handel auf den Kryptomärkten im Kopf zu haben. Es ist zu leicht, sich durch schnelle Preisbewegungen ablenken und verwirren zu lassen. Ich gehe damit um, indem ich an einer bestimmten These festhalte und sehr konkrete Preisziele festlege, bei denen meine These entweder bestätigt oder widerlegt wird. Das hilft mir wirklich dabei, konkret zu sein, wie ich Trades gewinnbringend beenden möchte, und zu verstehen, wo ich meine Verluste begrenzen muss.





Es stimmt, dass es für alle Anlageformen keinen einheitlichen Ansatz gibt. Es liegt jedoch auf der Hand, dass sich ein gewisses Engagement in Krypto-Assets – selbst wenn man über viele Jahre hinweg einfach einige der Assets mit der höheren Marktkapitalisierung hält – für diejenigen, die geduldig genug sind, die Volatilität zu überstehen, als gewinnbringende Strategie erwiesen hat.





Vergessen Sie nicht, die Geschichte zu liken und zu teilen!





Offenlegung von Interessenkonflikten: Dieser Autor ist ein unabhängiger Beitragender, der über unser Business-Blogging-Programm veröffentlicht. HackerNoon hat den Bericht auf Qualität geprüft, aber die hierin enthaltenen Behauptungen gehören dem Autor. #DYOR.