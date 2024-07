GenAI bei Wahlen: Kampagnen neu gestalten, ethische Bedenken aufwerfen

2024 ist das Jahr, in dem weltweit bis zu zwei Milliarden Menschen ihre Stimme abgeben werden, angefangen von Bangladesch im Januar bis Ghana im Dezember. Da jeder Aspekt des menschlichen Verhaltens und der Industrie von generativer KI (KI) beeinflusst wird, darunter Dating, Bildung, Kreativität, Kundenservice und soziale Medien, werden Wahlen, egal wo sie stattfinden, nicht ohne generative KI bleiben.





Die KI verändert die Art und Weise, wie Wahlkämpfe durchgeführt, Informationen verbreitet und Wähler beeinflusst werden. Im Dezember beispielsweise nutzte der inhaftierte ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan, dessen Partei öffentliche Kundgebungen verboten waren, einen von der KI generierten Audioclip, um bei einer virtuellen Kundgebung zu sprechen. Die Rede wurde aus einer schriftlichen Version erstellt, die Khan im Gefängnis freigegeben hatte.





Die Technologie hat denjenigen eine Stimme gegeben, die Unterdrückung ausgesetzt sind. In Weißrussland, wo Oppositionsführer oft das Unglück haben, inhaftiert, verbannt oder getötet zu werden, hat die Opposition einen KI-Bot namens Yas Gaspadar aufgestellt, einen virtuellen Kandidaten, der mit ChatGPT von OpenAI erstellt wurde und frei sprechen kann, ohne Repressalien befürchten zu müssen.





Doch von der Formulierung überzeugender Botschaften bis hin zur gezielten Ansprache bestimmter demografischer Gruppen ist mit der Anwendung dieser Technologie nicht alles zum Besten. Die daraus resultierenden Emotionen sind bei politischen Analysten und Entscheidungsträgern weltweit sowohl Aufregung als auch Besorgnis.





Laut dem CrowdStrike Global Threat Report 2024 ist die Nutzung generativer KI ab 2024 geplant. Der Bericht prognostiziert, dass angesichts der mehr als 40 für 2024 angesetzten demokratischen Wahlen staatliche und eCrime-Gegner zahlreiche Möglichkeiten haben werden, den Wahlprozess zu stören oder die Meinung der Wähler zu beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass staatliche Akteure aus China, Russland und dem Iran vor dem Hintergrund von Geokonflikten und globalen Wahlen Desinformationskampagnen durchführen werden, um Unruhe zu stiften.

Personalisierte Kampagnen

Einer der bedeutendsten Auswirkungen generativer KI auf Wahlen ist ihre Fähigkeit, personalisierte Wahlkämpfe in beispiellosem Ausmaß zu ermöglichen. Durch die Analyse riesiger Datensätze mit Wählerinformationen können KI-Algorithmen hochgradig personalisierte Nachrichten, Anzeigen und Outreach-Strategien generieren. Mit diesem Ansatz können politische Kampagnen Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer demografischen Merkmale, Interessen und ihres früheren Verhaltens gezielt ansprechen und so den größtmöglichen Nutzen aus ihren Outreach-Bemühungen ziehen.





Ein politischer Starbucks-Becher machte im März in den sozialen Medien die Runde, als die mexikanische Bürgerorganisation Sociedad Civil de México ein KI-generiertes Bild auf X postete , das einen bunten Starbucks-Becher mit der Aufschrift #Xochitl2024 und dem Hashtag #StarbucksQueremosTazaXG (#StarbucksWeWantACupXG) zeigte. Mexikos oppositionelle Präsidentschaftskandidatin Xóchitl Gálvez forderte ihre X-Follower auf, einen „café sin miedo“ (Kaffee ohne Angst) zu bestellen. Bald teilten die Nutzer das KI-generierte Bild und der Trend setzte sich durch. Später erklärte Starbucks, dass das Design nicht von der Kaffeemarke stamme.





Dies ist der Wendepunkt einer völlig neuen Art der visuellen Politik und einer, die die Art und Weise, wie wir Multimedia-Artefakte während politischer Kampagnen konsumieren, grundlegend verändern wird. Joyojeet Pal, außerordentlicher Professor an der University of Michigan





In Indien ist es offiziell geworden, sagt Aljazeera . Im Februar wurde ein Instagram-Video des Indischen Nationalkongresses (INC), das Premierminister Narendra Modi parodierte, mehr als 1,5 Millionen Mal angesehen. Am selben Tag lud der offizielle Account der BJP ein Video hoch, in dem mithilfe künstlicher Intelligenz die Stimme des verstorbenen patriotischen Sängers Mahendra Kapoor geklont wurde, um die Errungenschaften des Premierministers zu besingen.





„Wir befinden uns am Wendepunkt einer völlig neuen Art, visuelle Politik zu betreiben, und die wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir Multimedia-Artefakte während politischer Kampagnen konsumieren, grundlegend verändern wird“, sagte Joyojeet Pal, außerordentlicher Professor an der University of Michigan.

Desinformation und Fehlinformation

Die Verbreitung generativer KI gibt jedoch auch Anlass zur Sorge hinsichtlich der Verbreitung von Desinformation und Fehlinformation. Mit der Fähigkeit, überzeugend menschenähnliche Texte zu generieren, können böswillige Akteure KI ausnutzen, um falsche Narrative zu erstellen und zu verbreiten, Zwietracht zu säen und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Die Herausforderung, von KI generierte Fehlinformationen zu bekämpfen, stellt eine erhebliche Bedrohung für die Integrität demokratischer Prozesse weltweit dar.





In Indonesien zeigte ein gefälschtes Video auf Facebook, wie der designierte Vizepräsident die Empfänger staatlicher Sozialleistungen beleidigte. In den USA sahen die Zuschauer von KI generierte automatische Anrufe von Präsident Joe Biden, in denen er die Wähler aufforderte, zu Hause zu bleiben.





Im Februar deckte das Institute for Strategic Dialogue (ISD), eine Denkfabrik mit Sitz in Großbritannien, eine sogenannte „Spamouflage“-Kampagne der chinesischen Regierung auf , bei der mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Bilder geteilt werden, um im Vorfeld der US-Wahlen in diesem Jahr Falschinformationen zu verbreiten.

Deepfake-Videos sind in diesem Wahljahr weit verbreitet. In mehreren Ländern wie Pakistan , Taiwan und Bangladesch sind solche Videos im Umlauf, um Falschinformationen unter den Wählern zu verbreiten.

Ethische und regulatorische Herausforderungen

Der zunehmende Einsatz generativer KI bei Wahlen hat Debatten über ihre ethischen Auswirkungen und die Notwendigkeit einer Regulierung ausgelöst. Fragen zu Transparenz, Rechenschaftspflicht und der Wahrung demokratischer Normen sind zu einem zentralen Thema der Diskussionen zwischen politischen Entscheidungsträgern und Technikern geworden.





Jedes Land muss über eine eigene KI-Infrastruktur verfügen, um das wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig die eigene Kultur zu schützen Nvidia-CEO Jensen Huang





Wie Nvidia-CEO Jensen Huang sagte , muss jedes Land über eine eigene KI-Infrastruktur verfügen, um das wirtschaftliche Potenzial zu nutzen und gleichzeitig die eigene Kultur zu schützen. Eine Balance zwischen der Nutzung des KI-Potenzials für politische Kampagnen und der Abschwächung ihrer negativen Folgen zu finden, bleibt eine zentrale Herausforderung für die Beteiligten.





Die Europäische Union (EU) hat im März mit der Verabschiedung des KI-Gesetzes den ersten offiziellen Schritt unternommen. Gemäß dem Gesetz werden Anwendungsfälle, die ein hohes Risiko für die Grundrechte der Menschen darstellen, eingeschränkt. KI, die ein „inakzeptables Risiko“ darstellt, wird ebenfalls verboten. Dazu gehören Anwendungsfälle, in denen KI-Systeme „unterschwellige, manipulative oder irreführende Techniken einsetzen, um das Verhalten zu verzerren und fundierte Entscheidungen zu beeinträchtigen“ oder gefährdete Menschen auszubeuten.





In Indien hat der Staatsminister für Elektronik und IT, Rajeev Chandrashekhar, erklärt, dass der Regulierungsrahmen für KI im Juni und Juli dieses Jahres besprochen und debattiert werde .





Auch Technologieunternehmen unternehmen Anstrengungen, um den Schaden einzudämmen , der durch KI-generierte Inhalte entsteht.





Ein Open-Source-Internetprotokoll namens C2PA verwendet Kryptografie, um Details über die Herkunft eines Inhalts zu verschlüsseln. Das bedeutet, dass uns Informationen wie die Herkunft eines Inhalts und wer oder was ihn erstellt hat, zur Verfügung stehen. Technologiegiganten wie Google, Microsoft und Meta haben bereits angekündigt , dass sie Teil dieses Protokolls sind.





Da die Nutzung der KI in der Wahlpolitik weiter anhält, wird sich ihr Einfluss in den kommenden Jahren nur noch verstärken. Fortschritte in der KI-Technologie und die zunehmende Komplexität der Algorithmen werden die Dynamik des politischen Wahlkampfs und der Wählerbeteiligung weiter verändern. Um in dieser sich schnell verändernden Landschaft zurechtzukommen, müssen politische Entscheidungsträger, Wahlbehörden und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um robuste Regulierungsrahmen und ethische Richtlinien zu schaffen, die die Integrität demokratischer Prozesse schützen.

Denn wie gut wissen wir letztlich über KI?

Die KI der Generation, insbesondere Sprachmodelle wie GPT (Generative Pre-trained Transformer), prägt zweifellos politische Narrative. Diese Modelle können riesige Textmengen produzieren, menschliche Sprache nachahmen und Inhalte von Reden bis hin zu Social-Media-Posts generieren. Indem sie Botschaften formulieren, die auf bestimmte Wählersegmente zugeschnitten sind, und die öffentliche Meinung zu Schlüsselthemen effektiv beeinflussen, hat diese Technologie Wahlkämpfern große Macht verliehen.





Allerdings muss man sich fragen, ob die Menschen verstehen, was sie sehen, oder ob sie es blind glauben. Premierminister Narendra Modi selbst äußerte sich besorgt über Deepfakes und forderte die Medien auf, die Öffentlichkeit über die Risiken der künstlichen Intelligenz aufzuklären.





Laut Umfragedaten von Ipsos gibt es eine Verzögerung im Verständnis der Menschen für KI, und diese Beobachtung ist weltweit zu beobachten. In einer Umfrage in 31 Ländern meinen im Durchschnitt etwa 70 %, dass sie KI gut verstehen, aber nur 50 % können Produkte und Dienstleistungen nennen, die KI nutzen. In Indien beispielsweise liegt dieser Wert bei 64 %. Interessanterweise haben die Menschen in den Schwellenländern auch ein höheres Vertrauen in die KI-Technologie. Darüber hinaus neigen sie dazu, eher die Vorteile als die Nachteile von KI zu sehen.





Der Aufstieg der generativen KI bedeutet einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Wahlen ausgetragen und gewonnen werden. KI bietet beispiellose Möglichkeiten für personalisierte Wahlkämpfe und Wählerbeteiligung, bringt aber auch erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Desinformation, Datenschutz und demokratische Rechenschaftspflicht mit sich. Während sich die Gesellschaften an diese neue Realität anpassen, wird der verantwortungsvolle Einsatz von KI in Wahlprozessen von entscheidender Bedeutung sein, um die Integrität und Legitimität demokratischer Regierungsführung weltweit zu bewahren.





Navanwita Sachdev, Herausgeber, The Tech Panda