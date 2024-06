Ethereum schwankt mit Volumenrückgang, Shiba Inu steigt um 164 % und Furrever-Token über 1 Mio. USD im Vorverkauf

Die Kryptowährungslandschaft entwickelt sich weiter, wobei bei verschiedenen Token unterschiedliche Trends zu beobachten sind. Ethereum (ETH) kämpft trotz jüngster Preissteigerungen mit einem Rückgang des Handelsvolumens, während Shiba Inu (SHIB) einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Furrever-Token (FURR) fesselt den Markt mit einem erfolgreichen Vorverkauf und veranschaulicht die vielfältigen Entwicklungen und das Potenzial des Kryptosektors.

**Stabilität von Ethereum (ETH) in Frage gestellt, da Handelsvolumen trotz Überschreiten von 3.000 USD sinkt

Obwohl Ethereum kürzlich die 3.000-Dollar-Schwelle überschritten und den 100-EMA im ETH/USD-Chart überschritten hat, stehen die Aussichten für Ethereum aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Handelsvolumens unsicher aus. Dieser Volumenrückgang ist ein besorgniserregender Indikator, der Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten Preisanstiegs aufkommen lässt.





Ethereum kämpft derzeit damit, den 26 EMA zu durchbrechen, einen kritischen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, der zu einer gewaltigen Barriere geworden ist. Wenn Ethereum diesen Widerstand erfolgreich überwinden kann, könnte es höhere Niveaus anstreben und möglicherweise etwa 3.236 USD erreichen. Umgekehrt könnte ein Scheitern bei der Überwindung dieses Punktes zu einem Rückfall auf niedrigere Unterstützungsniveaus führen, mit einem möglichen Rückgang auf etwa 2.890 USD.





Die zukünftige Entwicklung von Ethereum hängt stark von seinem Handelsvolumen ab. Ein erhöhtes Volumen ist unerlässlich, um Markttrends zu bestätigen und das Engagement der Käufer zu demonstrieren. Derzeit deutet das niedrige Handelsvolumen darauf hin, dass es keine robuste Marktunterstützung für den Preisanstieg gibt. Ohne einen deutlichen Anstieg des Handelsvolumens und der Marktliquidität könnte Ethereums Fähigkeit, seine Position über 3.000 USD zu halten, gefährdet sein, was weitere Preisanstiege gefährdet.





Shiba Inus (SHIB) bemerkenswerte Reise: Vom Memecoin zu einem prominenten Krypto-Asset





Shiba Inu, einst vor allem als Memecoin bekannt, hat in letzter Zeit bedeutende Fortschritte gemacht, die seine sich entwickelnde Rolle auf dem Kryptowährungsmarkt signalisieren. Das Projekt gab eine erfolgreiche Mittelbeschaffung bekannt und sicherte sich 12 Millionen US-Dollar von mehreren namhaften institutionellen Investoren. Diese Mittel sind für die Entwicklung von Treat bestimmt, einer Datenschutzebene, die die Vertraulichkeit und Sicherheit der Benutzer innerhalb des Shiba Inu-Ökosystems erhöhen soll.





Die Initiative zur Verbesserung der Privatsphäre durch Treat beinhaltet die Implementierung der vollhomomorphen Verschlüsselung (FHE), einer Spitzentechnologie von Zama.AI. Diese Verschlüsselung ermöglicht Berechnungen mit verschlüsselten Daten, ohne die Daten selbst preiszugeben, und ebnet so den Weg für potenzielle Transformationen in Sektoren wie verschlüsselten Kreditplattformen, tokenisierten Vermögensbörsen und verschlüsselten maschinellen Lernmodellen.





Die Wachstumskurve von Shiba Inu im vergangenen Jahr war beeindruckend und wurde durch eine Wertsteigerung von 164 % gekennzeichnet. Dieses Wachstum wird begleitet von der Einführung von .shib-Domains und der Erweiterung von Shibarium, seiner Layer-2-Skalierungslösung, die mittlerweile über 1 Million Benutzer bedient.





Aktuelle On-Chain-Daten zeigen eine umfangreiche Walaktivität innerhalb des Shiba Inu-Netzwerks. In nur 24 Stunden wurden mehr als 3,19 Billionen SHIB im Wert von etwa 82,49 Millionen US-Dollar bewegt. Dazu gehören bedeutende Transaktionen, bei denen große Mengen SHIB von und zu Börsen bewegt wurden, was auf ein dynamisches und aktives Handelsumfeld hindeutet.





Trotz einiger Bedenken über mögliche Ausverkäufe durch Großbesitzer ist der Marktwert von Shiba Inu weiter gestiegen. In den letzten 12 Stunden gab es einen Anstieg von 6,65 % und in der letzten Woche einen von 16 %. Die steigende Zahl der Shiba Inu-Besitzer, die mittlerweile 1,4 Millionen übersteigt, spiegelt das wachsende Vertrauen und Interesse an seinem Potenzial als stabiles und wertvolles digitales Asset wider.





Darüber hinaus hat das SHIB-Team proaktiv Support-Cluster an strategischen Preispunkten eingerichtet, um potenzielle Volatilität zu mildern. Diese Cluster dienen als psychologische Marker, an denen möglicherweise wieder erhebliche Käufe aufflammen könnten, und stützen den Preis der Münze bei Markteinbrüchen.





Die Entwicklung von Shiba Inu von einer spielerischen Memecoin zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Krypto-Raum wird durch seine jüngsten Entwicklungen, die starke Unterstützung durch die Community und vielversprechende technologische Fortschritte unterstrichen und positioniert ihn als potenziellen Millionärsmacher in der sich entwickelnden digitalen Vermögenslandschaft.









Furrever Token (FURR): Ein charmanter neuer Spieler in der Krypto-Arena





Furrever-Token (FURR) ist in die Kryptoszene eingebrochen und hat sich mit seinem liebenswerten, katzenartigen Reiz schnell von etablierten Memecoins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) abgehoben. Dieser Token bietet nicht nur ein herzerwärmendes Erlebnis rund um den universellen Charme süßer Katzen, sondern zielt auch darauf ab, eine neue Welle der Niedlichkeit in den Kryptowährungsraum zu bringen.





Furrever Token ist strategisch positioniert, um mit seiner Token-Verteilung das Projektwachstum und die Nachhaltigkeit zu fördern: 65 % der Token wurden während des Vorverkaufs zur Verfügung gestellt, und beachtliche 10 % sind für das Team gesperrt, was das langfristige Engagement des Projekts unterstreicht. Dieser Ansatz hat bereits beträchtliche Investitionen angezogen. Das Projekt hat über 1.000.000 USD gesammelt, was das starke Vertrauen der Anleger in seine einzigartige Vision widerspiegelt.





Das Projekt legt Wert auf Sicherheit und Compliance, wobei gründliche Prüfungen durch Securi Lab seine Glaubwürdigkeit auf dem Markt stärken. Darüber hinaus hat Furrever Token eine herzliche und engagierte Gemeinschaftsatmosphäre geschaffen und kann auf Telegram fast 4.000 aktive Mitglieder vorweisen. Dieses Gemeinschaftsgefühl macht Furrever Token zu mehr als nur einer Kryptowährung; es ist eine Bewegung hin zu einem angenehmeren und spannenderen Krypto-Erlebnis.





Während die Vorverkaufsphase zu Ende geht und Furrever Token sich auf sein Debüt bei PancakeSwap vorbereitet, wächst in der Krypto-Community die Vorfreude auf die Wirkung, die dieser bezaubernde Token haben wird. Mit potenziellen Renditen von bis zu 15X und einem aktuellen Preis von 0,000648 $ ist Furrever Token bereit, die Herzen und Geldbörsen von Krypto-Enthusiasten und Investoren zu erobern und bietet eine fröhliche Alternative zu traditionelleren Memecoins.

Für weitere Informationen oder Hilfe bezüglich Furrever Token wenden Sie sich bitte ausschließlich über den offiziellen Kanal unter [email protected] um möglichen Betrug zu vermeiden.





