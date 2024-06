Ethereum- und Solana-Händler erwägen Vorverkauf von Furrever-Token, da der ROI steigt

Vor kurzem stiegen Solana (SOL) und Ethereum (ETH) um 5,5 % bzw. 3,5 %, was die bullische Dynamik des Marktes widerspiegelt, die möglicherweise durch die jüngste Halbierung von BTC beeinflusst wurde. Inmitten dessen Furrever-Token (FURR) erweist sich als bemerkenswerter Kandidat und erregte die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer beeindruckenden Anhäufung von fast 1.000.000 US-Dollar während des zweimonatigen Vorverkaufszeitraums. Da diese Kryptowährungen bedeutende Entwicklungen durchlaufen, erwarten die Anleger ihr weiteres Wachstum und die Chancen, die sie im sich ständig weiterentwickelnden Bereich digitaler Vermögenswerte bieten, mit Spannung.





Solana (SOL) steigt um 5,5 %: Technische Analyse und Preisprognosen

Solana (SOL) ist um 5,5 % auf einen aktuellen Preis von 150,63 USD gestiegen, was eine robuste Marktentwicklung mit einem signifikanten 24-Stunden-Handelsvolumen von 2,97 Milliarden USD widerspiegelt. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung von Solana auf ungefähr 67,62 Milliarden USD ansteigen lassen und seine Position als fünftgrößter Anbieter nach Marktkapitalisierung gefestigt. Marktbeobachter sind zunehmend optimistisch hinsichtlich der Preisprognosen für Solana, da es auf einen unmittelbaren Widerstand bei 164,56 USD und weitere Hürden bei 185,94 USD und 204,26 USD stößt. Unterstützungsniveaus liegen bei 126,23 USD, 110,96 USD und 92,64 USD und bieten potenzielle Erholungspunkte.









Der Relative Strength Index (RSI) bei 39 deutet darauf hin, dass Solana sich einem überverkauften Zustand nähert, während der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 156,28 USD ein signifikantes Widerstandsniveau darstellt. Ob Solana seine Aufwärtsdynamik aufrechterhalten und den Widerstand des 50-Tage-EMA überwinden kann, bleibt für Anleger und Händler von entscheidender Bedeutung, da ein Ausbruch zu weiteren Gewinnen führen könnte. Gleichzeitig kann ein Scheitern zu einem Rückzug in niedrigere Unterstützungszonen führen.





Ethereum (ETH) reitet auf der Welle der Bitcoin-Halbierung: Kapitalzuflüsse lösen 4 %-Anstieg aus.

Ethereum (ETH) verzeichnete einen Anstieg von 4 % und erreichte einen aktuellen Preis von 3.163,71 $, angetrieben durch Kapitalzuflüsse, die durch das Bitcoin-Halbierungsereignis ausgelöst wurden. Dieser Anstieg spiegelt die Aufwärtsbewegungen auf dem gesamten Kryptomarkt wider, wobei die gesamte Marktkapitalisierung im gleichen Zeitraum um 3,5 % stieg. Insbesondere steigt das ETH/BTC-Paar am 21. April um etwa 2,5 % auf 0,048 BTC, was auf eine wachsende Dominanz von Ethereum hindeutet. Historisch gesehen erlebte Ethereum nach den Halbierungsereignissen erhöhte Kapitalzuflüsse aus Bitcoin, was zu erheblichen Preisanstiegen führte. Aktuelle Daten von Glassnode zeigen eine Anhäufung unter den reichsten Investoren von Ethereum, was auf einen Vorboten weiterer Preisanstiege hindeutet. Das aktuelle Unterstützungsniveau in der Nähe der 0,5-Fibonacci-Retracement-Linie von ETH und seines 200-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts bietet eine attraktive Kaufgelegenheit und stärkt das Vertrauen der Händler in die Aufwärtsentwicklung von Ethereum.







Furrever Token (FURR) erregt mit erfolgreichem Vorverkauf im Zuge des Marktaufschwungs die Aufmerksamkeit der Anleger

In der sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft der Kryptowährungen Furrever-Token (FURR) hat sich als herausragender Akteur herausgestellt und mit seinem bemerkenswerten Erfolg in der Vorverkaufsphase inmitten eines jüngsten Aufschwungs der Marktaktivität die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Furrever Token wurde entwickelt, um den Krypto-Raum mit einer Infusion unwiderstehlicher Niedlichkeit zu revolutionieren, und bietet Benutzern ein entzückendes und charmantes Erlebnis, das sich um die universelle Anziehungskraft süßer Kätzchen dreht. In einem Markt, der von ernsthaften Blockchain-Projekten dominiert wird, sorgt der unbeschwerte Ansatz von Furrever Token für frischen Wind und zieht nicht nur erfahrene Anleger an, sondern auch Neulinge, die die spielerische Seite von Krypto erkunden möchten.





Im Mittelpunkt der Mission von Furrever Token steht die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Plattform, die eine herzliche und freundliche Community fördert. Furrever Token zielt darauf ab, ein skurriles Krypto-Ökosystem zu schaffen, in dem Spaß und Freude im Mittelpunkt stehen, indem niedliche Aufkleber, Emojis und Bilder mit Katzenmotiven integriert werden. Regelmäßige Herausforderungen, Produkteinführungen und Wachstumsinitiativen ermutigen Benutzer, ihre Liebe zur Niedlichkeit zu teilen und fördern so ein Gefühl der Kameradschaft und gemeinsamen Freude unter den Community-Mitgliedern.





Die Tokenomics von Furrever Token sind sorgfältig strukturiert, um die Teilnahme zu fördern und das Projektwachstum zu unterstützen. Da 65 % der Token während der Vorverkaufsphase verfügbar sind, haben Investoren reichlich Gelegenheit, sich ihren Anteil am zukünftigen Erfolg des Projekts zu sichern. Furrever Token hat bereits über 1.000.000 USD gesammelt und steht kurz vor dem Abschluss von Phase 7 von 10. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, sein Spendenziel von 1,9 Mio. USD vor dem mit Spannung erwarteten Start auf DEX (PancakeSwap) zu erreichen.





Einer der verlockendsten Aspekte von Furrever Token ist sein Potenzial für beträchtliche Renditen. Mit bis zu 15-fachen Renditen und einem aktuellen Preis von 0,000564 $ hat FURR großes Interesse bei Investoren geweckt, die nach Profitabilität und Engagement suchen. Darüber hinaus hat Furrever Token verschiedene Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um die Investoren von der Legitimität des Projekts zu überzeugen. Zu diesen Maßnahmen gehören Audits, Token-Sperren und aktive Initiativen zur Einbindung der Community, die alle zu einem transparenten und vertrauenswürdigen Investitionsumfeld beitragen.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Furrever Token ein vielversprechendes Projekt für weiteren Erfolg auf dem Kryptomarkt ist. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Niedlichkeit, Gemeinschaftsengagement und Profitabilität hat FURR die Fantasie von Investoren weltweit beflügelt. Da das Projekt weiterhin an Dynamik gewinnt und neue Unterstützer anzieht, sieht die Zukunft für Furrever Token und seine wachsende Community engagierter Enthusiasten rosig aus. Investoren können FURR nur auf der offiziellen Website furrevertoken.com kaufen, was einen sicheren und zuverlässigen Transaktionsprozess gewährleistet.



Entdecken Sie jetzt die exklusivste Vorverkaufsmöglichkeit des Jahres 2024:



Offizielle Website von Furrever Token | Besuchen Sie den Furrever Token Presale



Offizielle Telegram-Gruppe beitreten | Offiziellem X-Konto folgen





Diese Geschichte wurde von ZEX MEDIA im Rahmen des Brand As An Author-Programms von HackerNoon veröffentlicht. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier .