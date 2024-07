Erfahren Sie von den HackerNoon-Redakteuren, wie Sie Backlinks wie ein Profi erstellen

Hallo, Hacker!





Heute sprechen wir über den allmächtigen Backlink.





Obwohl es manchmal wie ein nachträglicher Einfall erscheinen mag, könnte ein guter Satz hochwertiger Backlinks ein gutes Stück auf die nächste Ebene bringen.

Wenn Sie wie ein Profi Backlinks erstellen können, wirken alle Ihre Texte verbindlicher, wirken überzeugender, lesen sich professioneller und – das Beste von allem – sie können Ihnen dabei helfen, die begehrte Titelseite bei Google zu erreichen.





Wie können Sie also Backlinks meistern? Lassen Sie uns ein paar Tipps durchgehen und von einigen unserer Backlink-Black Belts bei HackerNoon lernen.





1. Schlüsselwörter sind wichtig (geben Sie ihnen einen Sinn!)





Denken Sie beim Backlinking immer daran, dass Sie alle relevanten Schlüsselwörter der Website, auf die Sie verlinken, in Ihren HackerNoon-Artikel aufnehmen und diese zu Ihrem Bezugspunkt machen sollten. Wenn Sie beispielsweise auf eine Quellenangabe zu Game of Thrones verlinken, stellen Sie sicher, dass „Game of Thrones“ hervorgehoben und in Ihrem HackerNoon-Artikel verlinkt wird. So stellen Sie sicher, dass Ihr Publikum weiß, worauf es verlinkt wird. Kurz gesagt: Stellen Sie sicher, dass Ihr Ankertext Ihre Quellen widerspiegelt.





Sehen Sie sich den neuen Beitrag von @iswaryam an, in dem es um die Visualisierung von Netzwerkdiagrammen als Hamilton-Figuren geht und darum, wie all ihre Backlinks zu ihrer Referenzquelle über das Stück und verschiedene andere Medien semantisch Sinn ergeben.

2. Backlink-Qualität





Gute Autoren präsentieren überzeugende Quellen, um ihre Behauptungen zu untermauern, und Sie sollten darauf achten, dass Sie nicht einfach Informationen von irgendwoher nehmen. Wenn Sie über Nachrichten, akademische Forschung oder etwas schreiben, das stark beweisbasiert ist oder überzeugende Behauptungen aufstellt, achten Sie immer darauf, dass Sie auf maßgebliche, qualitativ hochwertige Quellen verlinken, um Ihren Text zu untermauern. Und je überzeugender die Quelle, desto mehr wird Google Ihren Text mögen!





Sehen Sie sich den neuen Artikel von @zacamos über KI und ausgestorbene Arten an, in dem er auf zuverlässige Quellen wie die National Library of Medicine, BBC Earth und CBS News verweist.

3. Backlink-Vielfalt





Es mag zwar verlockend sein, eine einzige Stelle als zentrale Anlaufstelle für alles anzugeben, worüber Sie schreiben, aber wenn Sie nicht aufpassen, kann das Ihrem Schreiben auf lange Sicht tatsächlich schaden. Wenn Sie wiederholt auf eine Stelle verlinken, kann das von Google und unseren Redakteuren als Backlink-Spam gewertet werden und die Chancen Ihres Artikels, eine HackerNoon-Topstory zu werden oder Suchmaschinen zu erreichen, beeinträchtigen. Wenn Sie Ihren Wissenspool diversifizieren und auf eine Vielzahl von Stellen verlinken, zeigen Sie, dass Sie Ihr Thema gut recherchiert haben und nützliche Backlinks für diejenigen präsentieren können, die in Ihre Fußstapfen treten möchten.





Ein gutes Beispiel für Backlink-Vielfalt finden Sie in @drewchapins ausführlichem Einblick in die Welt von PrisonTok, wo er großartige Interviews und Zitate von ehemaligen Häftlingen und Rechtsexperten über die Welt der inhaftierten Influencer findet.





4. Verwenden Sie viele Backlinks (aber wissen Sie, wann Sie sie reduzieren müssen!)





Jetzt wissen Sie, wie Sie Backlinks effektiv einsetzen. Die nächste Stufe ist jedoch, zu wissen , wann Sie sie einsetzen sollten. Niemand liest gerne einen Artikel mit vielen Highlights und so vielen Links, dass er wie ein virtuelles Minenfeld aus Weiterleitungen für jede noch so kleine Behauptung und jedes noch so kleine Ereignis aussieht. Ein wirklich erfahrener Autor weiß, wann es Zeit ist, zum Nutzen des Lesers Backlinks zu setzen und wann er den Text selbstbewusst für sich sprechen lassen sollte. Wenn Sie mit wichtigen Quellen und Referenzmaterial überhäuft sind, scheuen Sie sich nicht, am Ende Ihres Artikels einen schönen Abschnitt „Referenzen“ zu erstellen, um wie ein echter Profi zu wirken!





@venkat2811 verlinkt in diesem Artikel bei Bedarf geschickt auf wichtige Quellen wie GitHub, Intel und Nvidia und erstellt dann unten einen intelligenten Abschnitt „Referenzen“ mit einer ganzen Reihe hochwertiger Backlinks, falls die Leser diese benötigen.

