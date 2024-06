Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Schlüsselwörtern Ihre Story-Ansichten verhundertfachen🔥

Hallo nochmal, Hacker 💚





Die HackerNoon-Redakteure sind zurück mit einer weiteren Ausgabe, die sich auf Schlüsselwörter konzentriert, das Geheimnis der Verbreitung. Durch die Entwicklung innovativer Schlüsselwörter können Sie die Anzahl der Aufrufe Ihrer Geschichte auf Hunderte bis Tausende steigern. Ein typisches Beispiel: Eine aktuelle Geschichte erzielte fast 380.000 Aufrufe (alle organisch!).













Als die Geschichte zu uns kam, enthielt sie einige sehr allgemeine Schlüsselwörter. Darüber hinaus wurden nur sechs der insgesamt acht Schlüsselwörter verwendet. Jetzt haben wir es verstanden: Autoren wollen einfach nur einen Überblick über das ganze Keyword-Geschäft bekommen, aber ein Ranking für generische Begriffe wie „Gaming“, „Videospiele“ oder sogar „PC-Gaming“ ist nicht nur schwierig, sondern wahrscheinlich unmöglich.









Wir möchten, dass Autoren bei Google ranken und ihre Reichweite effektiv steigern können. Als die HackerNoon-Redakteure erkannten, dass es Raum für Verbesserungen gab, wurden sie aktiv und änderten die Schlüsselwörter umgehend in:





Und wie es der Zufall wollte, landeten vier dieser Keywords auf der SERP-Seite 1:

Nintendo Palworld

Nintendo-Klage

Nintendo gegen Palworld

Antwort von Nintendo Palworld









Wir hoffen, dass dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, ein paar zusätzliche Minuten damit zu verbringen, neue und innovative Schlüsselwörter zu erstellen. Es kursiert das seltsame Missverständnis, dass Ihre Story-Keywords aus einer bestehenden Liste stammen müssen – nein, das stimmt überhaupt nicht! Tatsächlich gilt: Je mehr neue und spezifische Schlüsselwörter Sie Ihrer Geschichte hinzufügen, desto höher sind die Chancen, dass Sie Tausende Aufrufe erhalten!





Das Tolle an HackerNoon ist, dass es angehenden Autoren insgesamt acht Schlüsselwörter bietet und so Raum zum Experimentieren lässt. Scheuen Sie sich also nicht davor, neue Schlüsselwörter auszuprobieren, die Ihrer Geschichte beim Google-Ranking helfen könnten. \

Die mobile HackerNoon-App erleichtert das Schreiben

Wir wissen, wie viel von euch allen liiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuml Die HackerNoon-App und jetzt, das Update auf Version 1.9, rüstet den HackerNoon-Texteditor für iOS und Android nach und gibt Ihnen die Möglichkeit dazu Schreiben und reichen Sie Entwürfe unterwegs ein . Beginnen Sie jetzt damit, es zu nutzen, indem Sie Ihre Stimme hinzufügen die Entwicklungen in der Technik , ich rede direkt darüber Apple Vision Pro , Bitcoin usw. Und wenn Sie die vollständige Liste der HackerNoon-Schreibvorlagen erkunden möchten, gehen Sie nach unten Hier .





Einige coole neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen 🤑🤑🤑

Für alle Ruhmjäger und Geldliebhaber bietet HackerNoon mehrere tolle Schreibwettbewerbe an, die dabei helfen können, Ihre Bank leistungsfähiger zu machen.





Der größte ist der laufende Opt-Out-Schreibwettbewerb von Āut Labs & HackerNoon mit einem Preispool von 9.000 US-Dollar!! Dies ist für Denker, die es wagen, den Status quo, das gesellschaftliche Konstrukt, in dem wir leben, in Frage zu stellen und in Frage zu stellen.





Wenn Sie nur den kleinen Anstoß brauchen, um loszulegen, haben wir einen ausgezeichnete Vorlage mit dem Sie Ideen notieren und sogar eine Geschichte einreichen können!





Ich freue mich auf Ihre Einsendungen!

Bis zum nächsten Mal,

Frieden!