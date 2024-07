Enthüllung der PLA-ISF und Chinas KI-Ambitionen

In Mitte April 2024 , Chinas Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und die Zentrale Militärkommission (CMC) haben die Umbenennung ihrer Volksbefreiungsarmee in Informationsunterstützungstruppe (PLA-ISF) bekannt gegeben. Die PLA-ISF ist Chinas jüngster Schritt zur Modernisierung seines Militärs, um Informationskriegsführung und andere neue Technologien in einem multidisziplinären Einsatzkonzept zu ermöglichen.





Die Gründung der PLA-ISF ist besorgniserregend, da sie eine verstärkte Kontrolle der KPCh über alle KI-Aktivitäten in China nahelegt und zugleich die Möglichkeit Chinas unterstreicht, langfristige Militärkampagnen unter Einsatz von KI-Technologien durchzuführen. Darüber hinaus unterstreicht die Zunahme chinesischer Grauzonen-Aktivitäten diese Annahme, da die Auswirkungen von Manipulationen in sozialen Medien, Infrastruktur- und Cybersicherheitsangriffen in Verbindung mit KI erheblich verstärkt werden.

Umstrukturierung der PLA-ISF

Die inzwischen aufgelöste PLA-Strategic Support Force (PLA-SSF) wurde ursprünglich im Dezember 2015 mit der Absicht gegründet, Chinas Weltraumkapazitäten . Während ihrer achtjährigen Amtszeit fungierte die PLA-SSF jedoch letztendlich als Zentralisierungs- und Konsolidierungspunkt für alle Informationsnetzwerke und Unterstützungsoperationen der gesamten PLA.





Die beiden Hauptabteilungen der PLA-SSF waren die Abteilung für Netzwerksysteme und die Abteilung für Weltraumsysteme, die im Vergleich zu anderen PLA-Einheiten mit erheblicher Autonomie operierten. Zuvor hatte jede PLA-Dienststelle ihr eigenes Informationsnetzwerk und ihre eigenen Unterstützungseinheiten.





Die PLA-ISF haben zur Schaffung einer Luft- und Raumfahrtstreitkraft, einer Cyberspace-Streitkraft und einer Informationsunterstützungstruppe geführt, wobei diese drei Waffengattungen in Verbindung mit der Joint Logistics Support Force (JLSF), die bereits 2016 gegründet wurde, um die militärisch-logistischen Operationen Chinas zu verbessern.





Diese Reorganisation sowie die erforderliche Erhöhung des Rangs, um eine Truppe statt einer Abteilung führen zu können, sind Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung innerhalb der Volksbefreiungsarmee und verdeutlichen, welchen Schwerpunkt die Kommunistische Partei Chinas auf diese „neuen“ Streitkräfte als Teil ihrer modernisierten Kriegsführungsfähigkeiten legt.

PLA-Anwendungen der künstlichen Intelligenz

Im Rahmen ihrer militärischen Modernisierung strebt die PLA im Einklang mit ihrer nationalen Strategie zur militärisch-zivilen Fusion (MCF) seit langem nach KI-gestützten Systemen und Fähigkeiten, wobei diese Fähigkeiten von traditionellen militärischen Funktionen bis hin zu einer moderneren digitalen Kriegsführung reichen.





Die Einheiten der Volksbefreiungsarmee konzentrieren sich seit langem auf die Entwicklung von Robotern und anderen unbemannten Systemen speziell für militärische Zwecke, allen voran auf die Caihong 4 (CH-4).





Entwickelt von der China Academy of Aerospace Aerodynamics, die wiederum eine Tochtergesellschaft der China Aerospace Science and Technology Corporation ist. Die CH-4 ist fast identisch an General Atomics MQ-9 Reaper, mit Verkäufen in den Kongo in 2023 , Indonesien in 2019 und eine Vielzahl anderer Länder .





Weitere Beispiele für den Einsatz von KI in chinesischen Militäranwendungen sind die Unbemanntes Bodenfahrzeug Shanyi 5 (UGV) und der noch kleinere UBot-SCU B 10 UGV . Darüber hinaus könnte die PLA KI nutzen für militärische Entscheidungsfindung , Raketenlenkung , Und elektronische Kriegsführung .





An der modernen Kriegsfront könnte KI eingesetzt werden, um Grauzonenaktivitäten staatlich geförderter Akteure zu unterstützen. Zukünftige staatliche Anwendungen von KI könnten generative KI zur Manipulation sozialer Medien und den Einsatz von KI als Teil eines Bedrohungsangriffs (z. B. Bot-Angriff, Distributed Denial of Service (DDos) usw.).





Einige bemerkenswerte Beispiele für frühere Grauzonen-Aktivitäten sind die Juni 2023 Microsoft gibt Aktivitäten der Hackergruppe Volt Typhoon bekannt, die auf kritische Cyber-Infrastrukturen in internetverbundenen Systemen abzielten, sowie die Juni 2014 Anklage gegen fünf chinesische Militärhacker der Einheit 61398 wegen Computerhacking, Wirtschaftsspionage und mehr.





Die Einbeziehung von KI in diese Bemühungen – ob von der PLA nun explizit oder implizit unterstützt – sollte erhebliche Besorgnis erregen.

Schwerpunkt der KPCh auf künstlicher Intelligenz

In März 2023 Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Xi Jinping Xi, forderte die PLA dazu auf, „die Präsenz von Kampftruppen in neuen Bereichen und mit neuer Qualität zu erhöhen“, um Chinas nationale MCF-Strategie sicherzustellen und es der VR China zu ermöglichen, die technisch fortschrittlichste Armee der Welt aufzubauen.





Dies basierte auf Aussagen von Xi Jinping in Oktober 2017 auf dem 19. Nationalkongress der KPCh, wo er die Bedeutung von KI und Innovation bei der Weiterentwicklung des chinesischen Militärs hervorhob.





Dies ist besonders besorgniserregend angesichts der umfangreichen chinesischen Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Chinesische Forscher haben 155.487 KI-Artikel veröffentlicht. 2022 , gefolgt von EU-Forschern mit 101.455 Veröffentlichungen und US-Forschern mit 81.130. Auf die Chinesen entfielen 2021 fast 40 % der weltweiten KI-Veröffentlichungen.





Darüber hinaus nutzt die VR China sowohl legale als auch illegale Mittel, um Wissen über KI zu erlangen, sei es durch Investitionen in die Privatwirtschaft und Forschungskooperationen oder durch erzwungenen Technologietransfer und direkter Diebstahl , unterstreicht, warum ein neues konsolidiertes Militärkommando, das sich auf Netzwerkoperationen und neue Technologien konzentriert, ziemlich besorgniserregend ist.

Abschluss

Während die Gründung der PLA-ISF für manche wie eine einfache Umbenennung erscheinen mag, bedeutet die neu gegründete PLA-ISF erhebliche Veränderungen in Chinas Umgang mit neuen Technologien und intelligenter Kriegsführung. Die Aufwertung der PLA-ISF und ihrer zugehörigen Führung als Einheit sowie die Gründung der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, der Cyberspace-Streitkräfte und der Informationsunterstützungstruppen zeigen das militärische Engagement der PLA, um die Integration neuer Technologien in die PLA besser zu gewährleisten.





Der zunehmende Anstieg von Grauzonenaktivitäten im Rahmen moderner Kriegsführung zeigt das immense negative Potenzial, das KI haben kann, wenn sie unangemessen und ohne angemessene Schutzmaßnahmen eingesetzt wird. Da die Ethik der KPCh ohnehin schon fragwürdig ist, kann die Welt nur erahnen, welche Auswirkungen eine echte KI-Integration als Teil der nationalen militärisch-zivilen Fusionsstrategie Chinas auf den Rest der Welt haben wird, insbesondere angesichts der Gründung der PLA-ISF.