Digitaler Diskurs und die Zukunft von HackerNoon mit Schöpfer und CEO David Smooke

Heute haben wir das Privileg, mit David Smooke, dem Gründer und CEO von HackerNoon, zusammenzusitzen. Mit einer einzigartigen Reise von der Ostküste zur Westküste und jetzt in Colorado stand David an der Spitze einer Plattform, die sich zu einem florierenden Zentrum für Technologiebegeisterte entwickelt hat. Wir werden uns mit Davids Erkenntnissen über HackerNoon, seiner Vision für die Plattform und seinem eigenen Weg von der Welt der Technologie zum Verwalter hochwertiger Inhalte befassen.

David, du hast erwähnt, dass ich an der Ostküste aufgewachsen bin. Wie haben Ihre Kindheit und Familie Ihre Interessen und Leidenschaften geprägt und Sie schließlich in die Welt der Technologie und des Unternehmertums geführt?

Ich hatte das Glück, zwei tolle Eltern zu haben. Das und ein bisschen natürliche Intelligenz gaben mir das Selbstvertrauen, mein eigenes Ding zu machen. In der Schule war ich in Mathe hervorragend – ich habe in den Mathe-SATs sogar eine perfekte Punktzahl erreicht – und hatte mit Englisch Probleme – in meinen Lese-SATs waren es ein paar hundert Punkte, die nicht perfekt waren. Mit zunehmendem Alter habe ich gelernt, dass mir Mathematik weniger wichtig ist als vielmehr Wörter.

Zeigten Sie als Kind bestimmte Eigenschaften oder Interessen, die auf Ihre Zukunft als Unternehmer und Führungskraft schließen ließen?

In der 8. Klasse Englisch bestand unsere Hausaufgabe darin, viele Seiten aus dem Grammatikbuch zu kopieren, und ich hatte gerade Zugang zu meinem ersten Druckerscanner bekommen. Ich scannte das Grammatikbuch, druckte die Seiten aus und klebte sie in mein Notizbuch und das eines Freundes. Der Lehrer schätzte, begrüßte oder belohnte diesen Einsatz von Technologie nicht.

Wie haben sich Ihre Erfahrungen und Ihre Erziehung an der Ostküste von denen an der Westküste unterschieden und wie hat die jeweilige Umgebung zu Ihrem persönlichen Wachstum und Ihrer Lebenseinstellung beigetragen?

An der Ostküste gibt es mehr Eis als Schnee, das hat mich vermutlich starr gemacht, aber ich habe es immer geschätzt, mit mehr saisonaler Abwechslung aufzuwachsen. Ein College-Stipendium zu bekommen, um nach Kalifornien zu gehen, war damals ein wahrgewordener Traum. Jetzt lebe ich gerne mit echten vier Jahreszeiten in Colorado.

Viele Unternehmer würdigen frühe unternehmerische Unternehmungen in ihrer Kindheit, etwa Limonadenstände oder kleine Unternehmen. Gab es bei Ihnen solche Erfahrungen, die Ihren Unternehmergeist entfachten?

Ich war ein gescheiterter Teenager-Verkäufer von eBay-Hemden. Ich bin in Second-Hand-Läden gegangen, um die hochpreisigen Marken in gutem Zustand zu finden. Ich habe unterschätzt, wie viel Logistik, Angebote, Nachrichten, Versand und einfach nur die Arbeit nötig sind, damit E-Commerce funktioniert.

Gab es in Ihrer Kindheit Hobbys oder außerschulische Aktivitäten, die Ihre Herangehensweise an Problemlösung und Kreativität nachhaltig beeinflusst haben?

Ich war früher ein ziemlich konkurrenzfähiger Skirennfahrer und war schon immer ein beständiger Basketballspieler und Läufer. Beim Gehen habe ich Geduld gelernt. Alles, was Sie tun müssen, ist weiterzugehen und die Gedanken im Vordergrund zu üben, und dann wird Ihr Hinterkopf Ihre schwierigeren Probleme lösen – oder zumindest Fortschritte machen. Beim Basketball muss ich darüber nachdenken, wie ich meine Teamkollegen besser machen kann, und beim Skirennen habe ich gelernt, pünktlich zu erscheinen und schnell zu sein.

Wie haben Ihrer Meinung nach Ihre Erziehungs- und Kindheitserfahrungen Ihren Führungsstil und Ihre Entscheidungsfindung als CEO von HackerNoon beeinflusst?

Da ich zu Hause in einer eng verbundenen Familie und in der Schule mit kleineren Klassengrößen aufgewachsen bin, kann ich aus kleinen Teams meist das Beste herausholen. Ich liebe das Zitat von Joey Diaz , das es paraphrasiert: „Gib mir drei böse Wichser, und ich kann ein Land übernehmen.“ Mit einem kleinen Team ist es einfacher, transparent über die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens zu bleiben. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die sich für das Spiel einsetzen und sich um Ergebnisse kümmern, die größer sind als sie selbst.

Was waren die größten persönlichen Herausforderungen, mit denen Sie beim Aufbau und der Skalierung der Plattform konfrontiert waren, und wie haben Sie diese gemeistert?

Rückblickend ist es schwierig, es über 8 Jahre lang jeden Tag zu tun. An manchen Tagen sind die Kinder krank, an manchen Tagen ist man müde, und als Unternehmer muss man sich oft trotzdem durchhalten.

Wie stellen Sie sicher, dass das Team mit der Mission von HackerNoon übereinstimmt, und wie hat die Zugehörigkeit zu diesem Team Ihr persönliches Wachstum beeinflusst?

Im Hinblick auf die Abstimmung der Interessen stellen wir derzeit nur Mitarbeiter über unsere Karriereseite ein und jeder potenzielle Mitarbeiter hat zunächst einen Teilzeitvertrag – um gegenseitig zu bestätigen, dass eine langfristige Zusammenarbeit gut zusammenpasst. Unser Team besteht aus 18 Vollzeitmitarbeitern – und das sind nicht viele, um eine Community unserer Größe zu verwalten: über 1.000 Aktionäre, über 3.000 Kunden, über 45.000 beitragende Autoren und über 4 Millionen monatliche Leser. Ich habe von unserem großartigen Team eine Menge darüber gelernt, was man baut, wie man verkauft, wann man langfristig denken sollte und warum dieser grüne Fleck wachsen wird.

Wie hat das Kuratieren und Lernen aus dem riesigen Wissenspool von HackerNoon Ihr eigenes Verständnis der Technologiebranche und Ihre persönliche Entwicklung als lebenslanger Lernender geprägt?

Ich habe durch die Einreichung einer HackerNoon-Story etwas über Bitcoin erfahren und ein paar Bitcoins gehockt, das ist also hilfreich. Ich schaue jeden Tag in der redaktionellen Warteschlange vorbei und bearbeite und veröffentliche einige meiner Lieblings-HackerNoon-Mitwirkenden. In letzter Zeit habe ich mehr darüber nachgedacht und getüftelt, wie ich bestimmen kann, was ich als nächstes lesen soll. Es gibt nichts Schöneres als eine Geschichte, die Sie zum richtigen Zeitpunkt erreicht.

Wie hat sich die Verwaltung der Beziehungen zu Aktionären auf Ihr persönliches Wachstum als Unternehmer und CEO ausgewirkt?

Wir sind eine Veröffentlichungsplattform, die einige Jahre lang gegründet wurde und dann über Equity-Crowdfunding und strategische Runden von Technologieunternehmen wie Arweave finanziert wurde. Wir versenden ziemlich aussagekräftige Briefe an über 1.300 Aktionäre. Wir veröffentlichen gekürzte Versionen davon auf unserem offiziellen State of the Noonion-Konto . Jeder einzelne erzwingt eine gründliche Reflexion des Geschäfts. Und als Hauptaktionär von Linh Dao Smooke arbeiten wir zunächst daran, unsere eigenen Standards zu erreichen und zu übertreffen. Ich schätze den Glauben, den das Internet an HackerNoon setzt, sehr. Wir sind eine reine Stammaktiengesellschaft geblieben.

Welche Schlüsselstrategien oder Entscheidungen führen Sie auf die schnelle Expansion und Beliebtheit der Plattform in der Technologie-Community zurück?

Von meinem Standpunkt aus gesehen waren es eher zwei Schritte vorwärts und ein Schritt zurück – als eine schnelle Expansion. Aber danke 🙂 Wir haben den Umsatz sechs Jahre in Folge gesteigert und ihn in fünf Jahren verdoppelt. Das bedeutet, dass wir durchweg ein 2x-Unternehmen sind, aber nie wirklich ein 10x- oder 100x-schneller Erfolg über Nacht. Im Hinblick auf das größere Bedürfnis, das wir erfüllt haben, kann Bloggen sehr einsam sein. Zu wissen, dass es auf der anderen Seite des Bildschirms jemanden gibt, der helfen möchte, Geschichten zu bearbeiten und zu verbreiten, kann den Unterschied ausmachen, ob ein origineller Gedanke in der Welt kursiert oder nicht.

Was unterscheidet HackerNoon von anderen Technologiepublikationen und was sind Ihre Zukunftspläne für sein Wachstum und seinen Erfolg?

Wir bewegen uns zwischen sozialen Medien und traditionellen Medien. Wie bei Social-Networking-Plattformen heißen wir jeden willkommen, originelle Erkenntnisse zu verfassen. Es sind keine „Journalisten“-Anmeldeinformationen erforderlich, um ein Konto zu erstellen oder eine Geschichte einzureichen . Aber im Gegensatz zu den sozialen Medien und eher dem traditionellen Journalismus ähnlich, wird jede einzelne Story von einem unserer menschlichen Redakteure bearbeitet und nur die qualitativ hochwertigsten Storys werden auf der Homepage vorgestellt, in 13 Sprachen übersetzt und oben in unseren Newslettern vorgestellt. Unser Vertriebsmotor umfasst über eine halbe Million Social-Media-Follower und eine halbe Million E-Mail-Adressen. Wir bauen auch den Großteil unserer Technologie selbst, vom benutzerdefinierten Content Management System (CMS), das HackerNoon.com antreibt, über unsere Software „Startups of the Year“ und „Noonies Voting“ bis hin zu unseren verschiedenen KI-Integrationen innerhalb des HackerNoon-Editors. Unser zukünftiger Wachstumsplan besteht darin, einfach mehr Geld zu verdienen, als wir ausgeben. Wir haben inzwischen genügend Infrastruktur aufgebaut und viele Jahre in Folge bewiesen, dass wir Rentabilität erzielen konnten (und dies auch getan haben).

Wie bewältigen Sie potenzielle Konflikte und sorgen für ein positives und integratives Umfeld für alle Mitwirkenden und Leser in der vielfältigen globalen Community von HackerNoon?

Wir versuchen. Es ist unmöglich, für jeden alles zu sein. Wir investieren viel in die Dokumentation. Über HackerNoon Help und The Editing Protocol können wir fast jede eingehende Frage (meistens über unser Kontaktformular , gelegentlich aber auch über soziale Medien ) mit einer Erklärung, einem hilfreichen Tipp oder einer Klarstellung beantworten. Eine der häufigsten Fragen war beispielsweise, warum eine Story abgelehnt wird, was dieses Hilfedokument nützlich macht. Wir versuchen auch, den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Leser gerecht zu werden, indem wir bis zu 8 verschiedene Übersetzungen für ausgewählte Geschichten zulassen und für jede Geschichte eine Audiodatei erstellen . Übersetzte Geschichten haben auch ihre eigenen Homepages (wie diese hier ), eigene Newsletter und bald auch Podcast-Feeds.

Können Sie Einblicke in die Art und Weise geben, wie Sie starke Beziehungen zu mehr als 2.000 Technologieunternehmen als Kunden aufgebaut und gepflegt haben und wie diese zum Wachstum der Plattform beigetragen haben?

Tatsächlich haben wir es bisher geschafft, fast 4000 Unternehmen zu betreuen 🙂 Der häufigste Grund, warum Unternehmen sich an HackerNoon-Mitarbeiter wenden, ist die Erwähnung ihres Unternehmens auf HackerNoon. Viele unserer größeren Kunden begannen mit der Anfrage, einen einzigen Blogbeitrag zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit wurden wir Teil immer mehr Veröffentlichungsroutinen und haben mehr unserer Anzeigenpakete an öffentliche Orte mit Kaufschaltflächen verschoben, wie zum Beispiel dieses Startup-Spezialpaket oder dieses Testguthaben für Business-Blogging-Formular . Eine unserer wichtigsten Einnahmequellen sind Schreibwettbewerbe . Der erste Schreibwettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden EverScale entwickelt, der nicht nur Werbung machen, sondern vielmehr einen Anreiz zur Diskussion über das #dezentralisierte-Internet schaffen wollte. Deshalb haben wir gemeinsam einen Plan entwickelt, um die besten Geschichten unter dem Tag #decentralized-internet zu belohnen.

Wie gehen Sie bei Millionen von monatlichen Lesern mit potenziellen Datenschutz- und Datensicherheitsbedenken um und stellen sicher, dass Benutzerinformationen angemessen geschützt sind?

Der Großteil unseres Traffics findet auf zwischengespeicherten Story-Seiten statt, wir sind also keine Bank. Wir versuchen jedoch, alle unsere Pakete und Abhängigkeiten so aktuell wie möglich zu halten. Es kann sich wie eine Plackerei anfühlen, aber für nachhaltiges Wachstum ist Wartung oft genauso wichtig wie Erweiterung. Google ist ein großartiger Partner für DevOps, wir halten uns an unsere einfachen Datenschutzrichtlinien und haben ein kleines Bug-Bounty-Programm. Letztendlich denke ich, dass die Menschen lieber ihre Probleme lösen lassen, als dass die Probleme anderer ausgenutzt werden.

David, Ihr bevorstehender Dokumentarfilm mit dem Slogan „Ist Web 3 wirklich die Zukunft oder nur ein vorübergehender Trend für Leute, die schnell Geld verdienen wollen?“ klingt faszinierend. Können Sie uns mehr über die Inspiration hinter diesem Projekt erzählen und was Sie dazu motiviert hat, das Thema Web 3 und seine möglichen Auswirkungen auf die Technologielandschaft zu untersuchen?

Wir haben über 15.000 Web3-Textgeschichten veröffentlicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet mehrmals neu aufgebaut wurde und wird. Im Kern unseres Teams dokumentiert jeder. Es ist selbstverständlich, als Unternehmen mit neuen Formen zu experimentieren und sich weiterzuentwickeln. Wir werden sehen, wie es weitergeht!

