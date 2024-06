Diese Biotech-Manager haben zum perfekten Zeitpunkt Geschäfte mit Gesundheitsaktien getätigt

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf ProPublica von Ellis Simani und Robert Faturechi veröffentlicht. Paul Kiel und Jeff Ernsthausen trugen zur Berichterstattung bei, und Doris Burke trug zur Forschung bei.

Der Fall war ein mutiger Schritt für die Securities and Exchange Commission.





Im Jahr 2021 beschuldigte die Agentur Matthew Panuwat des Insiderhandels. Fünf Jahre zuvor hatte er erfahren, dass sein eigenes Unternehmen, ein Biopharmaunternehmen namens Medivation, kurz vor der Übernahme stand. Doch anstatt Aktien seines Arbeitgebers zu kaufen, kaufte er Optionen auf einen Konkurrenten, dessen Aktien aufgrund der Nachrichten voraussichtlich steigen würden. Die Agentur sagt, er habe illegale Gewinne in Höhe von 107.000 US-Dollar erzielt.





Zum ersten und bisher einzigen Mal reichte die SEC einen Fall ein, in dem sie einem Manager vorwirft, geheime Informationen seines eigenen Unternehmens für den Handel mit Aktien eines Konkurrenten genutzt zu haben.





„Insider der biopharmazeutischen Industrie haben häufig Zugriff auf wesentliche nicht öffentliche Informationen“, die sich sowohl auf ihr Unternehmen als auch auf „andere Unternehmen der Branche“ auswirken, warnte Gurbir Grewal, der für die Durchsetzung zuständige Direktor der Kommission, bei der Bekanntgabe des Falles. „Die SEC ist bestrebt, illegalen Handel in allen Formen aufzudecken und zu verfolgen.“





Einer der Eckpfeiler des Verfahrens der Agentur gegen Panuwat ist, dass Medivation eine Richtlinie hatte, die es Mitarbeitern ausdrücklich untersagte, Aktien von Wettbewerbern auf der Grundlage von Unternehmensinformationen zu kaufen oder zu verkaufen, die normalen Anlegern nicht zugänglich waren.





Es war nicht nur Panuwat, der das Risiko einging, gegen die Richtlinien von Medivation zu verstoßen, wie eine Fülle vertraulicher IRS-Daten zeigt, die ProPublica in den letzten Jahren erhalten hat.





Es war auch sein damaliger Chef, CEO David Hung.





Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Hung häufig mit Aktien und Optionen von Pharmaunternehmen handelte und Dutzende Millionen Dollar auf den Anstieg oder Fall der Aktien von Dutzenden solcher Unternehmen setzte, von denen einige direkte Konkurrenten seines Unternehmens waren.





Mehrere seiner Trades erfolgten kurz vor Nachrichten über einen Rivalen, von dem er in seiner Position als CEO hätte erfahren können. In einem Fall handelte er vor Nachrichten, die er persönlich bekannt gab.





Der Umfang von Hungs Geschäften übertrifft diejenigen, die seinen Untergebenen, der jegliches Fehlverhalten bestritten hat, ins Fadenkreuz der SEC gerieten, in den Schatten.





Hangs Sprecher räumte ein, dass der CEO nicht öffentliche Informationen über Konkurrenten erhalten habe, bestritt jedoch, dass diese Informationen jemals in einen seiner Dutzende Geschäfte eingeflossen seien.





Anfang des Jahres enthüllte ProPublica, dass einige Führungskräfte mit Zugang zu nicht öffentlichen Brancheninformationen bemerkenswert rechtzeitig Transaktionen mit den Wertpapieren ihrer direkten Konkurrenten und Partnerunternehmen getätigt hatten .





Experten für Wertpapierrecht sagten, dass viele der Geschäfte, die in einigen Fällen schnell Gewinne in Millionenhöhe einbrachten, eine Prüfung durch die Aufsichtsbehörden rechtfertigten. Die Transaktionen erstreckten sich über alle Sektoren: von Energie über Spielzeug und Papierprodukte bis hin zu Hypothekendienstleistern.





Eine Branche zeichnete sich jedoch sowohl durch die Häufigkeit als auch durch die Vielfalt fragwürdiger Branchen aus: die Biotechnologie und andere relativ kleine Gesundheitsunternehmen wie Hersteller medizinischer Geräte und Pharmaunternehmen.





Dutzende wohlhabende Führungskräfte und gut vernetzte Investoren berichteten von hervorragend getimten Aktiengeschäften in solchen Unternehmen, auch in Unternehmen, mit denen sie konkurrierten oder zu denen sie persönliche Beziehungen hatten.





ProPublica hat Millionen von Transaktionen analysiert, die in den Steuerunterlagen der reichsten Steuerzahler dokumentiert sind, darunter viele der führenden Wirtschaftsführer des Landes. Bei einem hohen Anteil dieser Geschäfte handelte es sich um einfache Investitionen mit langfristigen Beteiligungen an Blue-Chip-Aktien und dergleichen. Aber eine Minderheit der Transaktionen wiesen nach Ansicht von Experten Anzeichen potenziell verdächtigen Handels auf.





Die Suche nach gut getimten Trades war nur ein Ausgangspunkt für die Analyse von ProPublica. Anschließend untersuchten wir Transaktionen, die unmittelbar vor marktbewegenden Nachrichten stattfanden, insbesondere solche, die eine Abweichung vom bisherigen Anlageverhalten eines Anlegers darstellten, weil er entweder kaum oder nie mit den Aktien eines bestimmten Unternehmens gehandelt hatte, einen ungewöhnlich hohen Dollarbetrag handelte oder davon Gebrauch machte von riskanten Optionen zum ersten Mal.





Wir untersuchten, ob diese Personen möglicherweise über nicht öffentliche Möglichkeiten verfügten, Informationen über die Unternehmen zu erhalten, deren Aktien zu einem günstigen Zeitpunkt stiegen oder fielen. Wir stellten Akademikern, ehemaligen Staatsanwälten und ehemaligen SEC-Beamten anonymisierte Beschreibungen dieser Geschäfte zur Verfügung und konzentrierten uns auf diejenigen, die ihrer Meinung nach die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden hätten erregen sollen.





Zu den bemerkenswerten Beispielen gehören:

Der Vorstandsvorsitzende eines Biotech-Unternehmens kaufte Aktien eines Unternehmenspartners, gerade als dieser sich in der Endphase geheimer Kaufverhandlungen befand.





Der Vorstandsvorsitzende eines Knochengesundheitsunternehmens schloss aggressive Wetten auf ein Medizintechnikunternehmen ab, das von einem Berater seines Vorstands geführt wurde, kurz bevor der Verkauf begann, und brachte ihm durch eine Reihe von Optionsgeschäften 29 Millionen US-Dollar ein.





Ein wohlhabender Investor mit Verbindungen zu einem Nischenbereich der Krebsforschung handelte zum ersten Mal persönlich mit einem Unternehmen in diesem Sektor, kurz bevor es übernommen wurde. Er kaufte risikoreiche Optionen, die ihm schnell einen Gewinn von 1 Million Dollar einbrachten.





Ein Informationsvorsprung kann in jeder Branche lukrativ sein, insbesondere aber im Gesundheitswesen. Viele seiner Unternehmen basieren auf nur einem oder wenigen Produkten, wodurch ihre Aktien besonders volatil und für Anleger mit Insiderwissen gewinnbringend sind.





Biotech-Unternehmen und andere aufstrebende Unternehmen stehen vor klaren entscheidenden Momenten: Klinische Studien, Signale von Aufsichtsbehörden oder Übernahmegerüchte können zu heftigen Schwankungen der Aktienkurse führen.





Seit ProPublica im Jahr 2021 mit der Berichterstattung über unseren riesigen Schatz an IRS-Datensätzen begonnen hat, hat ProPublica die Daten analysiert und sie als Grundlage für eine Artikelserie mit dem Titel „The Secret IRS Files“ verwendet, die die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigt, in denen die Steuergesetzgebung die Reichen begünstigt wie die Superreichen diese Vorteile ausnutzen.





Die IRS-Daten umfassten auch Millionen von Aufzeichnungen über Aktien- und Optionsgeschäfte wohlhabender Steuerzahler, die von den Maklern bereitgestellt wurden, die die Geschäfte abwickelten. Während die SEC routinemäßig Aktienhandelsdaten von Brokern und Börsen überprüft, hat die Behörde keinen Zugriff auf IRS-Daten, die in vielerlei Hinsicht umfassender sind.





(Ein Sprecher der SEC lehnte eine Stellungnahme zu diesem Artikel ab.)





Die Wertpapierexperten sagten, es gebe keine feste Definition dafür, was einen Handel verdächtig und einer weiteren Untersuchung wert mache. Ein günstiger Handel über einen relativ kleinen Betrag könnte beispielsweise dennoch eine Prüfung rechtfertigen, wenn der Investor eine Verbindung zum Unternehmen hat.





Ein hervorragend getimter Handel ist weniger bemerkenswert, wenn der Anleger häufig mit diesem Wertpapier handelt. Ein Handel mit einer bescheidenen Rendite könnte immer noch problematisch sein, wenn er erfolgt, bevor Neuigkeiten bekannt sind, von denen der Anleger im Voraus wusste oder die er in die Wege leitete. Und selbst wenn die Anlagestrategie eines Händlers in eine Aktie letztendlich nicht erfolgreich war, könnte ein einziger lukrativer Handel dennoch als illegal angesehen werden.





Die von ProPublica zu den in dieser Geschichte untersuchten Handelsmustern befragten Experten sagten, dass jedes einzelne Muster zwar eine genauere Prüfung durch die Aufsichtsbehörden auslösen sollte, die Frage, ob es zu Maßnahmen führen würde, jedoch von einer Vielzahl zusätzlicher Faktoren abhänge.





Sie stellten fest, dass Aktiengeschäfte im Allgemeinen nur dann als Verstoß gegen Insiderhandelsgesetze gelten, wenn mehrere Elemente erfüllt sind. Der Händler muss über noch nicht öffentlich bekannte Informationen verfügt haben, die sich auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken würden. Und der Händler oder die Person, die den Tipp gegeben hat, muss die Pflicht gehabt haben, die Informationen nicht weiterzugeben oder sie zum persönlichen Vorteil zu verwenden.





Die Aufzeichnungen von ProPublica geben keinen Hinweis darauf, warum Anleger bestimmte Geschäfte getätigt haben oder über welche Informationen sie verfügten. Die in dieser Geschichte genannten wohlhabenden Anleger bestritten entweder, dass ihre Geschäfte unzulässig waren, oder äußerten sich nicht dazu.





Besonders deutlich war die persönliche Handelspolitik von Medivation, dem milliardenschweren Unternehmen, das Hung leitete. Das Unternehmen warnte seine Mitarbeiter, beim Handel mit Aktien von Wettbewerbern vorsichtig zu sein, da die Mitarbeiter von Medivation über nicht öffentliche Informationen verfügen, die sich auch auf die Aktienkurse dieser Unternehmen auswirken können. „Es ist illegal, wenn jemand solche Informationen nutzt, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen“, heißt es in der Richtlinie.





Die Daten von ProPublica zeigen jedoch, dass Hung, der eine Reihe von Biopharmaunternehmen geleitet hat und in der Presse als meisterhafter Dealmaker beschrieben wurde, riskierte, gegen die Unternehmenspolitik zu verstoßen, indem er mit Wertpapieren von Wettbewerbern handelte.





In den mehr als zehn Jahren, in denen Hung Medivation leitete, bezog sich der Großteil seiner Einnahmen aus Wertpapiertransaktionen mit anderen Unternehmen als seinem eigenen auf den Pharmasektor.





Durch rechtzeitiges Handeln erzielte er manchmal Gewinne von Hunderttausenden von Dollar oder schaffte es, einen katastrophalen Verlust zu vermeiden. (Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass er manchmal auch Geld verlor.)





Wertpapierexperten, mit denen wir sein Handelsverhalten und seine hochrangige Rolle beschrieben haben (aber nicht seinen Namen), sagten, die Investitionen schienen zu zeigen, dass ein Spitzenmanager von Informationen profitiert, die dem durchschnittlichen Anleger nicht zur Verfügung stehen.





Aus seinen Steuerunterlagen geht hervor, dass Hung im Juli und August 2011 Aktien eines Unternehmens namens Dendreon im Wert von mehr als einer Million Dollar verkaufte. Dendreon entwickelte damals eine vielversprechende Prostatakrebstherapie, mit der Hangs Firma konkurrierte und daran arbeitete, ihr eigenes Medikament auf den Markt zu bringen.





Am Tag, nachdem Hung im August die letzte seiner zwei Tranchen von Dendreon-Aktien im Wert von rund einer halben Million Dollar verkauft hatte, fiel der Aktienkurs des Unternehmens um 67 %, weil die Verkäufe schlecht waren und die Ärzte anfänglich keine Begeisterung für das Prostatakrebsmedikament zeigten.





Branchenexperten sagten, wenn sich ein Arzneimittel in der späten Entwicklungsphase befinde, wie es damals bei Medivations Medikament der Fall war, werde das Unternehmen normalerweise seine Vertreter die Wettbewerbslandschaft untersuchen lassen, einschließlich einer Befragung von Arztpraxen zu Konkurrenzmedikamenten. Und auf Konferenzen treffen sich Mitarbeiter von Unternehmen, sogar von Wettbewerbern, häufig und tauschen Klatsch und Tratsch aus.





Einige Monate später, im Oktober 2011, kaufte Hung erneut Dendreon-Aktien, machte aber wenige Tage später schnell eine Kehrtwende und verkaufte diese Aktien für etwa 150.000 US-Dollar, im Wesentlichen den gleichen Preis, zu dem er sie gekauft hatte.





Eine Woche später gab Hung bekannt, dass sein Unternehmen erfahren habe, dass die Studien für seine eigene Prostatakrebstherapie so gut verlaufen seien, dass das Medikament sogar Teilnehmern angeboten werden werde, denen ein Placebo verabreicht worden sei.





„Diese Ergebnisse sind sowohl ein wichtiger Schritt, um diese lebensverlängernde potenzielle Behandlung der Prostatakrebsgemeinschaft zugänglich zu machen, als auch ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen“, sagte Hung damals in einer Pressemitteilung.





Gerade als Hung die vielversprechenden Ergebnisse seines Unternehmens bekannt gab, veröffentlichte Dendreon schwache Quartalsergebnisse. Die Aktie fiel um 37 %.





David Nierengarten, ein Analyst, der damals beide Unternehmen beobachtete, sagte gegenüber ProPublica, dass der Ergebnisbericht den größten Teil des Rückgangs verursacht habe, ein Teil davon jedoch auch auf die Ergebnisse klinischer Studien von Medivation zurückzuführen sei, die eine Bedrohung für Dendreons Marktanteil darstellten.





Hangs Sprecher sagte, dass Hung das Ergebnis der klinischen Studien seines Unternehmens nicht kannte, als er die Dendreon-Anteile verkaufte.





Hung verkaufte Dendreon-Aktien im Laufe von sechs Jahren fast zwei Dutzend Mal, wobei die meisten Geschäfte weniger als 150.000 US-Dollar kosteten. Hangs Sprecher bestritt, dass er über relevante, nicht öffentliche Informationen verfügt habe, als er seine Dendreon-Geschäfte tätigte.





In einem Fall geht aus Steuerunterlagen hervor, dass Hung die Aktien eines Konkurrenten gehandelt hat, bevor er selbst Nachrichten preisgegeben hatte, die Experten zufolge wahrscheinlich als wesentlich gelten würden.





Am 24. August 2015 gab Hung bekannt, dass Medivation ein Krebsmedikament von einem Unternehmen namens BioMarin erwirbt. Das Medikament gehörte zu einer Handvoll innovativer neuer Medikamente, die Hung als „aufregende Klasse onkologischer Therapeutika“ bezeichnete.





Was Hung nicht sagte, war, dass er am selben Tag, an dem sein Unternehmen die Übernahme abschloss – aber drei Tage vor der öffentlichen Ankündigung – einen Kauf über sein persönliches Aktienhandelskonto tätigte. Er kaufte Aktien von Clovis Oncology im Wert von rund 8 Millionen US-Dollar, einem Unternehmen, das separat ein Medikament derselben Behandlungskategorie entwickelte, das als „PARP-Inhibitoren“ bekannt ist.





Nach der Übernahme stellte die pharmazeutische Fachpresse fest, dass das Interesse an dieser Medikamentenklasse wuchs. Hangs Deal markierte die erste große Akquisition eines PARP-Hemmers.





„Offensichtlich werden alle PARPs platzen“, sagte Nierengarten, der Analyst, der Hangs Unternehmen beobachtete. Clovis ist ein kleines Unternehmen, das auf eine kleine Anzahl von Medikamenten angewiesen ist, „also wird es wirklich platzen“, sagte er.





Und das tat es. In der Woche nach Bekanntgabe der Medivation-Vereinbarung zahlte sich Hangs Aktienkauf aus: Der Kurs der Clovis-Aktien stieg um etwa 11 %, ein Anstieg, den Experten teilweise auf Hungs Medikamentenübernahme zurückführten.





Als Hung die Anteile im nächsten Monat verkaufte, erzielte er einen Nettogewinn von 1,25 Millionen US-Dollar.

Hangs Sprecher verteidigte die Geschäfte und sagte, Hung glaube nicht, dass die Übernahme des Medikaments von BioMarin durch Medivation den Aktienkurs eines Unternehmens beeinflussen würde, das ein Medikament derselben Klasse herstellt.





Er sagte auch, dass der größte Teil des Aktienanstiegs in den Tagen nach der Nachricht von der Übernahme erfolgte, nicht am Tag der Übernahme, was seiner Meinung nach darauf hindeutet, dass Hangs Gewinn auf andere Faktoren zurückzuführen sei.





Die Clovis-Aktien, die Hung kaufte, stellten den letzten Schritt in einer Reihe komplexer Transaktionen dar, die laut Aufzeichnungen sogenannte Aktienoptionen beinhalteten – Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zu einem späteren Zeitpunkt. Im April 2015 begann Hung mit dem Verkauf von Clovis „Put-Optionen“.





Das bedeutete, dass er einen Vertrag abschloss, der einem anderen Investor das Recht einräumte, ihm in naher Zukunft Clovis-Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Es handelte sich im Wesentlichen um eine Wette von Hung, dass die Clovis-Aktien etwa auf dem gleichen Kurs bleiben oder steigen würden (eine raffinierte und ungewöhnliche Transaktion für einen typischen Privatanleger).





Im April und Mai verkaufte Hung einen kleinen Teil seiner Verträge. Im Juni und Juli begann er, häufiger und in größeren Mengen zu verkaufen: 17-mal so viele Verträge wie in den beiden Monaten zuvor. Nach Angaben seines Sprechers geschah dies ungefähr zu der Zeit, als Hung gebeten wurde, das Medikament von BioMarin zu kaufen.





Die Verfallsdaten der Optionen waren gestaffelt. Ein großer Teil seiner Verträge lief am selben Tag aus, an dem er die Arzneimittelübernahme abschloss.





In diesem Moment hatte Hung zwei Möglichkeiten, die beide scheinbar unangenehm waren. Seinem Sprecher zufolge hätte er wahrscheinlich bar zahlen können, um die Verträge zu beenden, was zu einem sofortigen Verlust geführt hätte, da die Optionen für einen höheren Aktienkurs galten, als Clovis an diesem Tag gehandelt wurde.





Die Verträge erlaubten ihm auch, die festgelegte Anzahl an Aktien zu kaufen, ein scheinbar schlechtes Geschäft, da er für Aktien, die für weniger als 73 US-Dollar gehandelt wurden, zwischen 75 und 85 US-Dollar pro Aktie zahlen musste.

Doch an diesem Tag wusste Hung etwas, was der Markt nicht wusste: dass sein Unternehmen im Begriff war, bekannt zu geben, dass es das Medikament von Biomarin kaufen würde.





Hung kaufte Clovis-Aktien im Wert von etwa 8 Millionen US-Dollar. Nach der Ankündigung seines Unternehmens schrieb Hung innerhalb weniger Tage schwarze Zahlen, selbst nachdem er zu dem überhöhten Preis gekauft hatte. Die Optionsgeschäfte hatten wunderbar geklappt. Er verkaufte die Anteile im nächsten Monat und erzielte einen Gewinn von 1,25 Millionen US-Dollar.





Hangs Sprecher wies darauf hin, dass Hung unter Berücksichtigung aller Clovis-Optionen, die er in diesem Jahr verkauft hatte, tatsächlich etwa 100.000 US-Dollar verloren habe. Der Zeithorizont für einige Verträge war deutlich länger und endete im Folgejahr.





Hung, sagte er, hielt an einigen seiner Verträge fest und verlor schließlich Geld, als der Kurs der Clovis-Aktien einige Monate später deutlich fiel. Der Sprecher sagte auch, dass jemand, der versucht, aus nicht öffentlichen Informationen Kapital zu schlagen, dies effizienter durch den Kauf von Aktien eines Unternehmens tun könnte, als durch eine komplizierte Reihe von Optionsgeschäften.





ProPublica beschrieb Hangs Optionshandel mit Clovis, ohne seine Identität preiszugeben, gegenüber Dan Taylor, einem Professor an der Wharton School und einem führenden Experten für Insiderhandel. „Die fraglichen Geschäfte scheinen im besten Fall höchst unethisch und im schlimmsten Fall möglicherweise illegal zu sein“, sagte Taylor.





„Ich möchte alle Führungskräfte davor warnen, sich auf das hier beschriebene Verhalten einzulassen. Es besteht ein erhebliches rechtliches Risiko, wenn dieses Verhalten den Aufsichtsbehörden zur Kenntnis gebracht würde.“





Harry Sloan hat sich in der Gesundheitsbranche keinen Namen gemacht. Er erlangte in Hollywood Berühmtheit.





Doch im Jahr 2017 schloss Sloan eine beträchtliche Wette auf Juno Therapeutics ab, ein in Seattle ansässiges Biopharmaunternehmen, das sich auf Krebsbehandlungen konzentriert.





Sloan hatte noch nie persönlich in Juno investiert. Auch in seinen Steuerunterlagen, die sich über die Jahre 1999 bis 2019 erstrecken, gibt es keinen Hinweis darauf, dass er Optionen für Investitionen in andere Unternehmen erworben hat.





Doch am 14. und 15. Dezember 2017 tat er beides zum ersten Mal in den Steuerdaten von ProPublica. Er kaufte Juno-Call-Optionen im Wert von mehr als einer Viertelmillion Dollar, ein Vertrag, der ihm das Recht einräumte, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen.





Die Optionen waren „aus dem Geld“, was bedeutete, dass der Preis deutlich über dem damaligen Kurs der Aktie lag. Die Wette würde sich nur auszahlen, wenn die Juno-Aktie deutlich steigen würde.





Optionen, insbesondere Optionen, die nicht im Geld sind, wie sie Sloan gekauft hat, sind riskant, können aber große Gewinne mit sich bringen. Sie können einen großen Gewinn erzielen, wenn der Aktienkurs über den vertraglich festgelegten Kaufpreis steigt.





Wenn Amazon-Aktien für 125 US-Dollar pro Aktie verkauft werden, ist eine Option zum Kauf einer Aktie für 130 US-Dollar am Ablaufdatum wertlos, es sei denn, der Marktpreis steigt über 130 US-Dollar. Wenn Amazon bei 125 $ bleibt, haben Sie umsonst Geld ausgegeben. Aber wenn der Preis auf 175 US-Dollar pro Aktie steigt, können Sie mit einer kleinen Investition viel verdienen.





Sloans Timing erwies sich als vorausschauend. Die Öffentlichkeit wusste es noch nicht, aber der Dezember 2017 war ein äußerst bedeutsamer Moment in der Geschichte von Juno. Das Unternehmen hatte privat über den Verkauf an Celgene verhandelt, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Krebsbehandlung. An den gleichen Tagen, an denen Sloan seine Optionen kaufte, erhöhte Celgene sein Angebot deutlich und Juno stimmte der Übernahme zu.





Als das Wall Street Journal einen Monat später die Nachricht von der bevorstehenden Übernahme verbreitete, schoss der Aktienkurs von Juno von 46 US-Dollar pro Aktie auf 69 US-Dollar in die Höhe, der größte Tagesanstieg aller Zeiten, und Sloan machte schnell Geld. Er verkaufte einen Großteil seiner ersten Tranche an Optionen für 677.000 US-Dollar. Es war der größte Verkauf, den er in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Wertpapiergeschäft eines Unternehmens getätigt hatte, bei dem er kein Insider gewesen war.





Insgesamt erzielte er mit seinen Juno-Trades einen Gewinn von mehr als 1,1 Millionen US-Dollar, was einer Rendite von 450 % auf die Kosten seiner Optionen entspricht.





Von den 251 Handelstagen im Jahr 2017 gab es nur ein Dutzend andere Tage, an denen Sloan Optionen hätte kaufen und den Kursanstieg der Aktie so stark erleben können, wie er es letztendlich in der kurzen Zeit tat, in der er den Großteil seiner Position hielt.





Über einen Sprecher lehnte Sloan, der sich auf beiden Seiten des Wahlgangs als prominenter Spendensammler für Präsidentschaftskandidaten engagiert hat, die Beantwortung von Fragen von ProPublica ab und gab stattdessen eine kurze Erklärung ab: „Jede Andeutung unethischer oder unangemessener Aktivitäten hier ist falsch und widerspricht.“ der Ruf, den Herr Sloan im Laufe seines Lebens aufgebaut hat.“





ProPublica stellte einem ehemaligen SEC-Kommissar, zwei ehemaligen SEC-Anwälten und zwei führenden Insiderhandelswissenschaftlern eine anonymisierte Beschreibung von Sloans Geschäften zur Verfügung. Alle fünf sagten, dass diese Art von Tatsachenmuster von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen werden könnte, da die Transaktionen zeitlich gut erfolgten und im Vergleich zu den Transaktionen von Sloan vorher und nachher anomal waren.





„Wenn Sie Call-Optionen sehen, die nicht im Geld sind, keine Vorgeschichte von Geschäften unter diesem Namen, ausgezeichnetes Timing und einen großen Gewinn, dann würde ich im Allgemeinen davon ausgehen, dass dies die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen wird“, sagte die ehemalige SEC-Kommissarin Allison Herren Lee sagte.





Ein Handel zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt könnte sogar noch verdächtiger sein, sagte sie, wenn ein Händler irgendeine persönliche Verbindung zu der Nischenbranche hätte, in der das Unternehmen tätig ist.





Obwohl er einen Großteil seiner Karriere in Hollywood verbrachte – Sloan war Anwalt im Unterhaltungssektor und wurde schließlich CEO von Metro-Goldwyn-Mayer –, ist er nicht ohne Verbindungen zur Biotechnologie und dem Teilsektor, in dem Juno tätig war.





Sloan kannte Arie Belldegrun, einen der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der „CAR-T-Zell“-Therapie, einer neuartigen Krebsbehandlung, bei der menschliche Zellen so verändert werden, dass sie Krebszellen angreifen. Es ist dieselbe Nische, auf die sich Juno spezialisiert hat.





Sloan und Belldegrun waren beide in der Kunstphilanthropie aktiv und unterstützten mindestens bereits 2013 dasselbe Kunstmuseum in Los Angeles; Belldegruns Frau war 2011 Co-Moderatorin einer VIP-Vorführung eines von Sloans Frau produzierten Films. Und Sloan spendete 2017 3,2 Millionen US-Dollar an Belldegruns Labor an der UCLA .





Belldegrun war zuvor CEO von Kite Pharma, einem Juno-Konkurrenten, bevor er sein Unternehmen nur wenige Monate vor der Übernahme von Juno verkaufte. Ungefähr zu der Zeit, als Sloan in Juno-Call-Optionen investierte, gründete Belldegrun ein neues CAR-T-Unternehmen.





(Vier Jahre später, im Jahr 2021, half Sloan dabei, ein Biotechnikunternehmen namens Ginkgo Bioworks an die Börse zu bringen. Einer seiner Partner in diesem Unternehmen war Belldegrun.)





Es gibt keine Beweise dafür, dass Sloan und Belldegrun jemals über Juno gesprochen haben. Belldegrun antwortete nicht auf wiederholte Anfragen nach Kommentaren.





Robert Stiller verdiente sein Vermögen mit dem Rauchen von Utensilien und Kaffee. Er half bei der Einführung von EZ Wider, Drehpapieren für Joints und Zigaretten, bevor er Green Mountain Coffee Roasters gründete, das milliardenschwere Unternehmen, das dazu beitrug, K-Cup-Kaffeepads bekannt zu machen. Diese Rolle machte ihn zu einer geschäftlichen Berühmtheit, da Forbes ihn 2001 zum „Unternehmer des Jahres“ erklärte.





Nachdem Stiller Green Mountain verlassen hatte, war er Vorstandsvorsitzender von AgNovos, einem Startup für Knochengesundheit. Dort stellte der von Stiller geleitete Vorstand einen Sonderberater ein: Stephen MacMillan, einen erfahrenen Manager für Medizintechnik.





Ende 2013 wurde MacMillan zum CEO von Hologic, einem weiteren Medizintechnikunternehmen, ernannt, blieb aber als Sonderberater von Stiller bei AgNovos.

Innerhalb weniger Monate begann Stiller zum ersten Mal – und zwar aggressiv – in Hologic zu investieren.





An 33 Tagen zwischen März 2014 und Januar 2015 kaufte er insgesamt 9,8 Millionen US-Dollar an Call-Optionen auf MacMillans Unternehmen. Jedes davon war ein Gewinn, der ihm zusammen einen Gewinn von 29 Millionen US-Dollar einbrachte, was einer Rendite von fast 300 % entspricht. Aus Stillers Steuerunterlagen geht nicht hervor, dass er von 1999 bis 2019 Optionen bei anderen Unternehmen als Hologic und Green Mountain erworben hat.





Der Anstieg des Aktienkurses von Hologic war größtenteils auf das Umsatzwachstum seiner innovativen Mammographiegerätereihe zurückzuführen, die effektiver als Standard-Brustscans sind, weil sie eine dreidimensionale Ansicht bieten, die dabei hilft, kleinere Tumore zu erkennen, bevor sie wachsen.





Das Unternehmen verzeichnete Ende April 2014, nach Stillers ersten Käufen, ein besonders starkes Wachstum dieser Produktlinie.





Die Begeisterung für das Produkt wuchs von da an, da die Linie weiterhin die Umsatzerwartungen der Wall Street übertraf und weitere Studien ihre Wirksamkeit bestätigten. Laut einem Branchenexperten, der nicht genannt werden wollte, um Branchenkontakte nicht zu verärgern, hätte das Unternehmen schon Monate vor Bekanntgabe der Umsatzzahlen einen Anstieg der Bestellungen bemerkt.





Stiller begann Anfang März mit dem Kauf von Call-Optionen.





Als Stiller telefonisch erreicht wurde, sagte er, er habe in Hologic investiert, weil er Vertrauen in MacMillan habe, sagte jedoch, MacMillan habe ihm nie detaillierte Informationen über die Innenabläufe des Unternehmens mitgeteilt. „Ich würde ihn fragen: ‚Wie läuft es?‘ und er sagte: ‚Gut‘“, sagte Stiller. (MacMillan antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.)





Stiller sagte, er glaube, in dieser Zeit auch Optionen bei anderen Unternehmen erworben zu haben, könne aber keine Beispiele nennen. Er sagte, er hätte neben Optionen möglicherweise auch Aktien von Hologic gekauft, obwohl er nicht wisse, wann.





Er räumte ein, dass der Kauf von Call-Optionen in einem Unternehmen, das von jemandem geführt wurde, den er kannte, bevor es gute Nachrichten verkündete, „vielleicht nicht gut aussah“, und sagte, dass er im Nachhinein vielleicht davon Abstand genommen hätte. „Ich habe immer unter den höchsten ethischen Grundsätzen gehandelt, und ich verstehe Insiderhandel, und ich würde es niemals tun, und ich würde niemals jemand anderen darum bitten“, sagte Stiller. „Es liegt einfach nicht in meiner DNA.“





Selbst nach Stillers Bericht über seine Gespräche mit MacMillan bestand die Gefahr, dass seine Geschäfte gegen das Gesetz verstießen. ProPublica beschrieb Stillers Geschäfte, ohne ihn zu identifizieren, gegenüber Chip Loewenson, einem langjährigen Wirtschaftsverteidiger, der Insiderhandelsfälle bearbeitet hat.





„Was Sie beschrieben haben, klingt, als könnte es sich um Insiderhandel handeln“, sagte Loewenson. „Selbst wenn man ihm beim Wort glaubt, dass er nur gefragt hat, wie es läuft, und er sagt, dass es gut läuft, könnte das eine wesentliche, nicht öffentliche Information sein.“





Wie Loewenson es beschrieb, könnte eine Ein-Wort-Antwort darauf, wie es einem Unternehmen geht, höfliches Geplauder sein – oder eine Bedeutung haben. „Ist das etwas, was ein vernünftiger Investor wissen möchte? Wenn Sie denken, dass Sie eine ehrliche Antwort bekommen, ja.“





Im Jahr 2018 wurde Jim Mullen, ein erfahrener Biopharma-Manager, der zuvor CEO des Biotech-Kraftpakets Biogen und Vorsitzender der Biotechnology Innovation Organization war , Vorstandsvorsitzender von Editas Medicine, einem Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, das Gen-Editing-Techniken zur Behandlung einsetzt seltene Krankheiten.





(Mullen trat Anfang des Monats zurück, nachdem seine Amtszeit abgelaufen war.) Das börsennotierte Unternehmen arbeitet mit Celgene zusammen, um dessen Technologie zur Entwicklung von Krebstherapien zu nutzen .





Aus Mullens Steuerunterlagen geht hervor, dass er zuvor erfolglos mit relativ kleinen Beträgen in Celgene ein- und ausgestiegen war, aber am 18. Dezember 2018 tätigte er seinen bisher größten Kauf von Aktien des Unternehmens: im Wert von 73.000 US-Dollar, fast so viel wie alle seine anderen Käufe in der Vergangenheit kombiniert.





Sein Timing war ausgezeichnet.





Celgene befand sich zu diesem Zeitpunkt in geheimen Verhandlungen über die Übernahme durch den Pharmariesen Bristol Myers Squibb. Am Tag bevor Mullen die Anteile kaufte, hatte Celgene den Kreis derjenigen erweitert, die von den Übernahmegesprächen wussten.





Späteren SEC-Einreichungen zufolge informierte Celgene ein nicht identifiziertes Pharmaunternehmen über die mögliche Übernahme in der Hoffnung, ein höheres Konkurrenzangebot zu erhalten. Die Aktion erhöhte auch das Risiko, dass die Geheimgespräche an die Öffentlichkeit gelangen könnten.





(Das angesprochene Unternehmen, das um Größenordnungen größer als Editas hätte sein müssen, um den Kauf von Celgene in Betracht zu ziehen, lehnte es ab, ein Konkurrenzangebot zu unterbreiten.)





Am nächsten Tag – am selben Tag, an dem Mullen Anteile an Celgene kaufte – beschloss der Vorstand von Celgene, mit Bristol Myers weiterzumachen.





Zwei Wochen nach Mullens Kauf wurde der Deal bekannt gegeben, was die Aktien von Celgene in die Höhe schnellen ließ und Mullen letztendlich einen Gewinn von 46.000 US-Dollar und eine Rendite von mehr als 60 % einbrachte.





Mullen und Editas antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

In Kontakt kommen

ProPublica plant, weiterhin über den Aktienhandel der Wohlhabenden zu berichten. Wenn Sie Informationen über die in diesem Artikel erwähnten Führungskräfte oder andere Personen haben, die mit Unternehmen handeln, zu denen sie Verbindungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Robert Faturechi ist per E-Mail unter [email protected] und per Signal oder WhatsApp unter 213-271-7217 erreichbar. Ellis Simani kann per E-Mail unter [email protected] oder über Signal unter 253-237-3458 erreicht werden.

Datenhintergrund und Einschränkungen

Wenn ein Anleger Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere über einen Makler verkauft, muss das Unternehmen im Allgemeinen ein Steuerformular namens 1099-B ausstellen, das den verkauften Vermögenswert, den Erlös aus dem Verkauf und das Datum des Verkaufs beschreibt.





Der Makler stellt Kopien des 1099-B sowohl dem Investor als auch dem IRS zur Verfügung. Das Handelsuniversum von ProPublica wurde aus Dutzenden Millionen dieser Aufzeichnungen zusammengestellt, die Teil einer größeren Sammlung von Aufzeichnungen waren, die die Grundlage für ProPublicas Serie „The Secret IRS Files“ bildeten.





Die Datenbank von ProPublica enthält kein vollständiges Bild aller von oder für Anleger getätigten Geschäfte. Investitionen, die über eine separate juristische Person wie beispielsweise eine Personengesellschaft getätigt werden, werden nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden 1099-B-Formulare erstellt, wenn ein Vermögenswert verkauft wird, nicht wenn er gekauft wird.





In vielen Aufzeichnungen war jedoch das Datum des Erwerbs der Wertpapiere aufgeführt, sodass die Reporter von ProPublica oft einen Teil der Kaufaktivitäten eines Anlegers einsehen konnten. Wertpapiere, die bis vor kurzem gekauft, aber nicht verkauft wurden, sind in den Daten nicht enthalten.





Der Datensatz umfasst etwa zwei Jahrzehnte. Transaktionen aus jüngeren Jahren enthalten in der Regel mehr Informationen, da die Offenlegungspflichten im Laufe der Jahre gestiegen sind. Diese zusätzlichen Details ermöglichten es ProPublica, besser zu bestimmen, wie erfolgreich die Personen in unseren Daten an der Börse waren. Für Aktien, die vor 2011 gekauft wurden, mussten Makler das Verkaufsdatum und den damit erzielten Gesamterlös angeben, nicht jedoch den gezahlten Preis.





Nicht alle Optionsgeschäfte müssen gemeldet werden. Gekaufte Optionen berechtigen zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem bestimmten Preis. Wenn sie erfolgreich sind, können sie auf zwei Arten glattgestellt werden. Anstatt die Aktien tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen, kann sich der Inhaber für eine Barzahlung entscheiden, eine gängige Methode, die in den von ProPublica überprüften Steuerformularen ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein soll.





Oder der Inhaber kann die Aktien zum vergünstigten Preis kaufen. Eine solche Transaktion wird dem IRS erst dann gemeldet, wenn die Aktien verkauft sind. Wenn dies der Fall ist, müssen sie nicht als Aktien aufgeführt werden, die ursprünglich im Rahmen einer Optionsauszahlung erhalten wurden.

