Die Erwartungen an die KI sind groß, da die Einführung des iPhone 16 für Apple von entscheidender Bedeutung ist

Das Jahr 2024 war für die angeschlagene Apple-Aktie bisher ein herausforderndes Jahr. Könnten jedoch die Markteinführung des iPhone 16 und die Einführung generativer KI-Funktionen für iOS dem Smartphone-Giganten helfen, seinen Status als Marktführer zurückzuerobern?





Die gut dokumentierten Probleme von Apple waren das ganze Jahr über an der Wall Street zu spüren. Das erste Quartal beendete die Aktie mit einem Minus von über 7,5 Prozent, nachdem Barclays wegen mangelnder Innovation und rückläufiger Verkäufe in China eine Herabstufung vorgenommen hatte.





„Das iPhone 15 war glanzlos und wir glauben, dass das iPhone 16 genauso sein sollte“, warnte Barclays-Analyst Tim Long in einer Kundenmitteilung im Januar.





Teilweise aufgrund geopolitischer Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China fiel Apple auf den fünften Platz im Smartphone-Markt des Landes zurück, da die Lieferungen um 25 % gesunken auf 10 Millionen Einheiten, wobei Huawei mit einem Marktanteil von 17 % an der Spitze liegt.





Auf den globalen Märkten sieht es für Apple ähnlich aus. Einst unangefochtener Marktführer bei den Smartphone-Verkäufen, belegte das koreanische Unternehmen Samsung im ersten Quartal 2024 den Spitzenplatz bei den weltweiten Verkaufszahlen. 60 Millionen Einheiten ausgeliefert und übertrifft damit die 48,7 Millionen Einheiten von Apple.





Dies deutet darauf hin, dass das Jahr 2024 zu einem entscheidenden Jahr für die Zukunft von Apple werden könnte. Und das Unternehmen, das normalerweise an der Spitze der Innovation steht, ist sich durchaus bewusst, dass das iPhone 16 ein Erfolg werden muss, um seinen früheren Ruhm wiederzuerlangen.





Angesichts der zunehmenden globalen Konkurrenz wird der Boom der generativen KI vermutlich als Lösung für Apples schwierigen Jahresstart angesehen. Wird er aber ausreichen, um die verlorenen Marktanteile des Silicon Valley-Unternehmens zurückzugewinnen?

Den Boom der generativen KI begrüßen

Die Erwartungen an Apples Vorstoß in die Welt der generativen KI wachsen. Das Börsenanalyseunternehmen Morningstar hat sogar versucht, Prognosen erhöhen für den iPhone-Umsatz im Jahr 2025 aufgrund der generativen KI-Funktionalität, die voraussichtlich dem iPhone 16 hinzugefügt wird.





Apple schien in den Monaten nach der Einführung von ChatGPT und der umfassenden Einführung des enormen Potenzials von Large Language Models (LLMs) und ihrer grenzenlosen Branchenfähigkeiten einen stetigeren Ansatz bei der Einführung generativer KI verfolgt zu haben.





Doch CEO Tim Cook hervorgehoben dass die Implementierung generativer KI-Tools für das iPhone und andere Apple-Produkte bald erfolgen wird. Anfang des Jahres behauptete Cook, dass beträchtliche Investitionen in „eine enorme Menge an Zeit und Aufwand“ in GenAI getätigt wurden, und wir haben kürzlich die Einführung von OpenELM oder „Open-source Efficient Language Models“ als Tool erlebt, das Apples Bestreben, die aufkommende Technologie zu nutzen, vorantreiben könnte.





Es ist klar, dass Apples bestes Angebot für generative KI im iPhone 16 steckt, das in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen soll. Aber wird es in der Lage sein, Apples sinkenden Marktanteil umzukehren?

So wird das iPhone 16 zum Erfolg

Die Einführung des iPhone 16 in diesem Jahr wird für Apple ein bedeutender Moment sein, da es Antworten auf viele Fragen liefern wird, die derzeit über das Unternehmen gestellt werden.





Kann Apple seine Marktdominanz zurückgewinnen? Wie wird Apple generative KI nutzen, um iOS zu verbessern? Leidet Apple unter einem Mangel an Innovation?





Die letztgenannte Frage wird für das Unternehmen und seine verschiedenen Stakeholder immer wichtiger. In Anlehnung an den Barclays-Analysten Tim Long nach der besorgniserregenden Herabstufung von Apple an der Wall Street gibt es eine wachsende Denkschule dass CEO Tim Cook nicht so innovativ ist wie sein legendärer Vorgänger Steve Jobs.





Jetzt bietet sich Apple durch generative KI eine entscheidende Chance, spannende neue Technologien zu nutzen und in seinen Produkten einzusetzen. Cook hat die Chance, Apples Konkurrenten zu überflügeln und sinnvolle Innovationen in einer Smartphone-Branche zu liefern, die nach der Einführung der 5G-Konnektivität wachstumsstark ist.





Können wir also das, was wir bereits über das iPhone 16 wissen, nutzen, um vorherzusagen, ob es ein Erfolg wird? Verfügbare Informationen deuten darauf hin, dass die Bildschirmgröße des iPhone 16 6,9 Zoll , also 0,2 Zoll größer als das iPhone 15 Pro Max .





Mit 48 Megapixeln dürfte die Kamera des iPhone 16 ähnlich in den Spezifikationen wie das iPhone 15 , aber mit einem Ultra-Weitwinkelobjektiv und „Pixel-Binning“, um Daten von vier Pixeln zu einem einzigen „Superpixel“ zu kombinieren und so die Gesamtqualität zu verbessern.





Die Erwartung eines größeren Akkus und eines A18 Pro-Chipsatzes wiegt Verbesserung beim iPhone 15 Pro , doch bislang gibt es kaum Anzeichen für Innovationen, die die Vorherrschaft von Huawei und Samsung auf dem chinesischen bzw. globalen Markt gefährden könnten.





Die Erwartung generativer KI-Funktionen in vielen bestehenden und einer Reihe neuer Apps wird das iPhone 16 jedoch zu einem Wendepunkt für Apple machen. Dies wirft die Frage auf, ob wir auf die nächste Iteration des iPhone warten? Oder auf ein großes iOS-Update?

Wird iOS 18 Apples Flaute retten?

Apples größte Markteinführung im Jahr 2024 werden die integrierten LLMs in die nächste große Iteration seines iOS-Betriebssystems sein.





Der Grund, warum dies so aufregend ist, liegt in den enormen Anstrengungen, die Apple unternommen hat, um seine generativen KI-Fähigkeiten wirklich transformativ zu machen. Die jüngsten KI-Akquisitionen des Unternehmens umfassen DarwinAI und Datakalab , die auf die Erstellung von KI-Modellen auf begrenzter Hardware spezialisiert sind.





Die Implementierung generativer KI-Funktionen in die nächste iOS-Generation wird den Benutzern eine noch nie dagewesene Intelligenz eröffnen. Aufgrund ihrer generativen Natur können Apps zusammenarbeiten, um Kalender aktiv zu aktualisieren, sobald Pläne auf WhatsApp gemacht werden, Emojis oder GIFs werden mithilfe textbasierter Eingabeaufforderungen erstellt und Benutzer können automatisch auf Nachrichten mit GenAI-Algorithmen antworten, die ihren Schreibstil und ihre Persönlichkeit nachahmen können.





Dies ist nur ein kleiner Einblick in die transformativen Möglichkeiten, die generative KI bietet, und es ist nicht nur eine Frage der Zeit, bis sie in allen iOS-Versionen zum Standard werden.





Ob angesichts des Ausmaßes von Apples Strategie für generative KI ein iPhone 16 unabdingbar wäre, um das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen, bleibt abzuwarten. Für die allgemeine Marktleistung des Unternehmens im Jahr 2024 und darüber hinaus könnte dies jedoch von entscheidender Bedeutung sein.





Laut einer aktueller Bericht der Economic Daily News „In diesem Jahr wird [Apple] nicht nur die KI-Rechenleistung der M3- und A17-Prozessoren erheblich stärken, sondern auch die Anzahl der KI-Rechenkerne und die Leistung der neuen Generation der M4- und A18-Prozessoren deutlich erhöhen.“





Könnte dies bedeuten, dass das iPhone 16 für die vollständige Nutzung generativer KI unerlässlich sein wird? In Anbetracht dessen, dass Bloomberg vorgeschlagen hat, dass generative KI ein 1,3 Billionen US-Dollar Markt bis 2032 , könnte die Verlockung von GenAI in der nächsten iPhone-Generation stark genug sein, um eine Marktbelebung auszulösen.

Der lange Weg zur Genesung

Apples zukünftige Leistung wird von anderen Faktoren sowie der Einführung generativer KI-Fähigkeiten abhängen. Die aktuellen geopolitischen Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und China bedrohen die globale Dominanz des Unternehmens, aber die Wiedererlangung seines Innovationsgeistes kann ein wichtiger Schritt für Apples Erholung sein.





Auch wenn das iPhone im Westen nach wie vor eine Schwergewichtsmarke ist, könnte eine Wiederbelebung des Geistes, den Steve Jobs mit der Einführung des iPhone 16 hervorrief, einen Beitrag zur Veränderung der Stimmung gegenüber Apple leisten.





Auf einem Markt voller leistungsfähiger globaler Akteure war die nächste iPhone- und iOS-Generation noch nie so wichtig.