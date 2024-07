Bahamut Foundation gibt den Start von drei DeFi-Projekten und die Gewinner der Bahamut Arena bekannt

Die Stiftung hat das Zuschussprogramm angekündigt, um das wachsende Ökosystem von Bahamut zu unterstützen und die Ausweitung dezentraler Projekte und Anwendungen zu fördern. Diese Initiative bietet vielseitige Unterstützung für eine breite Palette von Projekten basierend auf Kategorien, die sich hauptsächlich um DeFi, Gaming und NFTs drehen, aber nicht darauf beschränkt sind.





Bahamut Blockchain hat mit der jüngsten Einführung von drei DeFi-Projekten – Lolik, Mutuari und SilkSwap – bereits die erfolgreichen Ergebnisse des Zuschussprogramms erlebt.





Diese Plattformen haben alle Qualifizierungsphasen erfolgreich durchlaufen und sind nach einem umfangreichen Entwicklungsprozess nun auf der Bahamut-Blockchain live. Das Aufkommen neuer DeFi-Projekte wird sicherlich die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit der nativen Münze von Bahamut, FTN, erhöhen und ihre Benutzerfreundlichkeit und Relevanz erweitern.





Mutuari ist ein Kreditprotokoll für die dezentrale Kreditvergabe und Kreditaufnahme von Vermögenswerten direkt auf Bahamut. Mutuari bietet den Benutzern Zugriff auf verschiedene Krypto-Vermögenswerte, darunter FTN, USTD, USDC, stFTN, und ist über alle EVM-unterstützenden nicht verwahrten Geldbörsen zugänglich, darunter Fastex Wallet, Metamask und WalletConnect. Das Projekt wurde ausgewählt und hat die Aufgabe in der Kategorie „Kreditprotokoll“ mit einem Preisgeld von 60.000 FTN erfolgreich abgeschlossen.





Lolik ist das nächste Projekt, das von der Bahamut Foundation gefördert wird. Es handelt sich um eine Liquid-Staking-Plattform, die Staking auf führenden Blockchains wie Bahamut unterstützt. Weitere Blockchains, darunter Ethereum und Polygon, folgen in Kürze. Mit Lolik kann jeder Benutzer Belohnungen verdienen, indem er direkt mit seinem Web3-Wallet an den Validierungsprozessen der Blockchain teilnimmt.

\Und die letzte ist die DeFi-Handelsplattform, SilkSwap ermöglicht Benutzern Peer-to-Peer-Handel und einfache und schnelle Transaktionen. Die Anwendung bleibt einem reinen Web3-Konzept treu und schließt jegliche Interaktionen mit Drittanbietern vollständig aus.



Der Bewerbungsprozess läuft weiter und es werden immer mehr Bewerbungen angenommen. Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung des Bewerbungsprozesses sowie Informationen zu bevorzugten Kategorien und deren Finanzierung finden Sie unter Bahamut.io/grants . Der Prozess ist transparent und fair und bleibt mit Web3 realistisch.





Die Bahamut Foundation gibt derzeit die Liste der genehmigten Bewerbungen bekannt, die im Rahmen des Bahamut Arena-Wettbewerbs mit dem Bau ihrer Projekte auf Bahamut beginnen werden, und wünscht ihnen viel Glück und eine erfolgreiche Fertigstellung ihrer Projekte.

Gotbit Labs

Kategorie - DEX-Aggregator

Kategorie-Preisfonds – 40.000 FTN

Lieferfrist - 2 Monate

Verlorenes Wissen

Kategorie - NFT-Marktplatz

Kategorie-Preisfonds – 40.000 FTN

Lieferfrist - 4 Monate

Blockstars (Greedy Lottery)

Kategorie - Dezentrales Spiel

Kategorie-Preisfonds – 13.000 FTN

Lieferfrist - 1 Monat

Erinaceus RNG-Orakel

Kategorie - RNG-Oracle

Kategorie-Preisfonds - 50.000 FTN

Lieferfrist - 3 Monate

Erinaceus Preis Feed Oracle

Kategorie - Preis-Feed-Orakel

Kategorie-Preisfonds - 50.000 FTN

Lieferfrist - 3 Monate



Darüber hinaus veranstaltet die Bahamut Foundation eine Reihe von Meetups in den__ ftNFT Phygital Spaces __ in Dubai, Venedig und Eriwan. Diese Veranstaltungen sollen das Engagement der Community fördern, indem sie Web3-Entwickler, Neulinge und Enthusiasten zusammenbringen. Die Meetups zielen darauf ab, durch Wissensaustausch und Zusammenarbeit Wachstum und Entwicklung im globalen und lokalen Web3-Sektor zu fördern.





Darüber hinaus wurde eine Partnerschaft mit der Staatlichen Universität Eriwan angekündigt, um die Blockchain-Ausbildung und Community-Entwicklung in Armeniens wachsender Web3-Branche zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit – formalisiert durch ein Kooperationsmemorandum – stellt einen bedeutenden Schritt zur Integration von Bildungs- und Forschungsprogrammen mit Schwerpunkt auf Blockchain und virtuellen Assets dar und unterstreicht das gemeinsame Engagement zur Förderung der Blockchain-Ausbildung und Community-Entwicklung.

Über die Bahamut Foundation

Das in der Schweiz ansässige Bahamut-Stiftung bleibt an der Spitze der Innovation und bietet Unterstützung und Finanzierung für Projekte, die Fortschritte auf diesem Gebiet fördern, Mehrwert für das Blockchain-Ökosystem generieren und neue Benutzer in die Welt von Web3 bringen. Damit wird der Grundstein für zukünftige Generationen gelegt, auf dem sie lernen und aufbauen können.

