Der Stellenabbau in Big Tech geht unvermindert weiter

Die letzten paar Jahre in der Technikbranche tätig zu sein, war schon schlimm genug. Im Jahr 2024 ist es noch schlimmer, im Technologiebereich zu arbeiten.





Für alle, die dachten, die großen Entlassungen vergangener Jahre seien vorbei, sollte eine Reihe von Personalabbaumaßnahmen, die Anfang 2024 begannen, diese Vorstellung über Bord werfen. In mancher Hinsicht handelt es sich dabei weniger um einen Stellenabbau als vielmehr um eine Neuausrichtung auf die jüngsten Fortschritte in der Technologie, insbesondere im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz.





Ja, Big Tech hat sich neu ausgerichtet und lässt Mitarbeiter in Bereichen los, die seiner Meinung nach für ihr Endergebnis nicht wichtig sind, während sie Stellen in Segmenten ausschreiben, die ihnen Wachstum bieten. Sie haben Ihre üblichen Verdächtigen, Microsoft , Meta , Amazonas , Google , aber auch andere, wie z Ebay , Unity und sogar Snap, alle davon kündigte Entlassungen an von Hunderten bis zu Tausenden.





Also, was zum Teufel ist los?





Die letzte weit verbreitete Annahme für Entlassungen war, dass Unternehmen während der COVID-19-Pandemie viel zu aggressiv Mitarbeiter eingestellt hätten, und nachdem die Regierungen auf der ganzen Welt entschieden hatten, dass es in Ordnung sei, den Bürgern freie Hand zu lassen, stellten die besagten Unternehmen fest, dass sie nicht annähernd so viel Geld verdienten wie Sie taten es, als alle gezwungen waren, sich abzuschotten. Daher beschlossen die Unternehmen natürlich, das Fett abzubauen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen zu entlassen.





Diese Vorstellung trifft immer noch zu: Technologieunternehmen haben immer noch das Gefühl, größer zu sein, als sie sein sollten, und haben das Gefühl, dass es noch Raum gibt, sich weiter zu verkleinern, um lukrativ profitabel zu werden.





Aber (und es gibt immer ein Aber!): Künstliche Intelligenz hat mittlerweile eine Nachfrage nach Fachleuten geweckt, die das Biest zähmen und dabei helfen können, Produkte herzustellen, die Unternehmen dann an andere verkaufen oder sie einfach in dem verbessern können, was sie tun. Die Einstellung spezialisierter Fachkräfte ist nicht billig, daher entlassen Unternehmen natürlich Leute, die nicht unbedingt über die Fähigkeiten verfügen, die sie suchen, und stellen diejenigen ein, die über diese Fähigkeiten verfügen. Wir sind uns nicht sicher, wie viele Marketingprofis einem einzigen Ingenieur für maschinelles Lernen entsprechen, aber wenn wir rechnen müssten, wäre es etwa 5x im Marketing = 1x ML-Ingenieur? Wer weiß!





Ist das also die große KI-Abrechnung? Die Übernahme, vor der sich alle fürchteten? Nicht unbedingt. Die US-Wirtschaft ist immer noch gesund und die Arbeitslosigkeit liegt auf einem erträglichen Niveau. Die Inflation ist ein Problem, aber der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hat darauf hingewiesen, dass dies der Fall ist herrschend zum Thema. Das bedeutet, dass, während einige Arbeitsplätze abgebaut werden, andere ständig neu entstehen.





Ps HackerNoon bietet eine Jobbörse mit dem Leser nach ihrem nächsten Job suchen können.





Microsoft belegte diese Woche Platz 1 im __ Tech Company Rankings __ von HackerNoon, gefolgt von Facebook auf Platz 2, Google auf Platz 3 und Amazon auf Platz 9.







Meta signalisiert gute Zeiten mit Gewinnen für 2023 🤑

Der Stellenabbau ist nicht der einzige Grund, warum Big Tech in letzter Zeit für Schlagzeilen sorgt. Da das Jahr 2023 zu Ende geht, fragen sich Anleger, wie es den Technologieunternehmen im letzten Quartal des Jahres ergangen ist. Ihre Neugier wurde letzte Woche mit einem prall gefüllten Ergebniskalender beantwortet, in dem fast jedes Unternehmen, das sich lohnen konnte, einen Einblick in seine Bücher für das letzte Quartal gab.





Metas Ergebnisse stach so sehr hervor, dass seine Aktien um satte 20 % stiegen, wodurch der Wert des Unternehmens in einer einzigen Börsensitzung um zusätzliche 200 Milliarden US-Dollar stieg. Nach Berichten zufolge ist dies der höchste Anstieg der Marktkapitalisierung eines Unternehmens an einem einzigen Tag in der Geschichte der Wall Street. Wie viel hat das Social-Media-Unternehmen in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 verdient? Nun... der Umsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 25 % auf 40,11 Milliarden US-Dollar, aber das Herausragende war der Gewinn: Das Unternehmen verdreifachte seinen Nettogewinn von 4,65 Milliarden US-Dollar oder 1,76 US-Dollar pro Aktie im gleichen Quartal auf 14,02 Milliarden US-Dollar oder 5,33 US-Dollar pro Aktie von 2022.





Das ist ein gewaltiger Sprung, und die Wall Street hat ihn aufgefressen wie eine hungrige Hyäne. Besser noch: Meta hat zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Dividende eingeführt und wollte am 26. März 0,50 US-Dollar pro Aktie an die Anleger ausschütten. Das Unternehmen plant, die Aktionäre weiterhin durch die Ausschüttung eines Teils seines Gewinns zu belohnen.





Drüben bei Alphabet, der Google-Muttergesellschaft gesehen Der Umsatz im vierten Quartal belief sich auf 86,31 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr, und ein Nettogewinn von 20,69 Milliarden US-Dollar oder 1,64 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 13,62 Milliarden US-Dollar oder 1,05 US-Dollar pro Aktie im gleichen Quartal 2022. Nicht schlecht!





Inzwischen Apple Gesendet Der Quartalsumsatz belief sich auf 119,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahr, und der Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie von 2,18 US-Dollar, ein Plus von 16 % im Jahresvergleich. Microsoft, das mit Apple um die Position des wertvollsten Unternehmens der Welt konkurriert, gebucht ein Anstieg des Quartalsumsatzes um 18 % auf 62 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich und ein Anstieg des Nettogewinns um 33 % auf 21,9 Milliarden US-Dollar bzw. 2,93 US-Dollar pro Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal.





Und wo bleibt Amazon? Der E-Commerce-Riese meldete für das vierte Quartal einen Nettoumsatz erhöht Der Nettogewinn stieg um 14 % auf 170 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn auf 10,6 Milliarden US-Dollar oder 1,00 US-Dollar pro Aktie stieg, verglichen mit 0,3 Milliarden US-Dollar oder 0,03 US-Dollar pro Aktie im gleichen Quartal 2022.





Insgesamt kein schlechtes Quartal für Technologieunternehmen.

Elon Musk hat diese Gehirnimplantate nicht aufgegeben 🧠

Während Tim Cook (und in gewissem Maße auch Mark Zuckerberg) daran interessiert ist, Verbraucher dazu zu bringen, sich für „immersive“ Erlebnisse große technische Geräte anzuschaffen, hat sein Milliardärskollege Elon Musk andere Pläne.





In einer Entwicklung, die hier bei HackerNoon für Aufsehen sorgte, sagte der reichste Mann der Welt, dass sein Gesundheits-Startup Neuralink dies getan habe Eingerichtet ein Gehirnimplantat bei einem Menschen. Und ja, das Thema ist lebendig und gut, so der CEO von Tesla/X/Everything™.





Die Gehirnchips von Neuralink könnten eine große Sache sein, wenn die Technologie einen tatsächlichen Nutzen oder ein Versprechen hat; Die Zeit, die das Unternehmen brauchte, um tatsächlich die Genehmigung der US-amerikanischen Food and Drug Administration für die Installation seines Gehirnimplantats bei einem Menschen zu erhalten, war ziemlich lang und schwankte in mehreren Jahren, kam aber schließlich irgendwann im Jahr 2023.





Unter der Annahme, dass die Technologie so funktioniert, wie sie soll, besteht die Hoffnung, dass sie Menschen letztendlich dabei helfen kann, Lähmungen und eine Vielzahl neurologischer Erkrankungen zu überwinden. Bisher besteht das Ziel darin, den Menschen in die Lage zu versetzen, einen Computer-Cursor oder eine Computertastatur allein mit ihren Gedanken zu steuern.





Erwähnenswert ist, dass Neuralink diese Implantate zuvor an Affen getestet hat, von denen die meisten Berichten zufolge nach ihrer Operation Lähmungen, Krampfanfälle und Gehirnschwellungen erlitten haben.





Huch!

