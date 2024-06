Der Rabbit R1 ist möglicherweise das am meisten gehypte Tech-Gadget auf der CES 2024

Jedes Jahr kommen Anfang Januar Zehntausende Technikbegeisterte nach Las Vegas Kundenelektronikmesse (CES) . Es handelt sich um eine Veranstaltung, die vor allem dafür bekannt ist, den aktuellen Zeitgeist der Technologiewelt einzufangen. 2023 war schwer Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit , während sich 2022 um drehte verbesserte Hardware- und Gaming-Setups . Wenig überraschend stand die CES 2024 ganz im Zeichen der KI. KI für Headsets , KI für Babys , KI für Haustiere … dieses Jahr hatte es in sich.





Offensichtlich kürt die Presse am Ende der Veranstaltung inoffiziell Gewinner und Verlierer. Über die Verlierer gibt es unterschiedliche Meinungen ( Google scheint viele Stimmen zu bekommen ), Aber der Gewinner ist unbestreitbar; Es ist der Rabbit R1 .





Kurz gesagt, R1 ist ein kompaktes, KI-gestütztes Handgerät, das zur Rationalisierung täglicher Aufgaben entwickelt wurde. Sie sprechen hinein wie mit einem Walkie-Talkie (durch Drücken einer Seitentaste) und veranlassen die künstliche Intelligenz, Aufgaben, die in der Vergangenheit über Apps erledigt wurden, autonom auszuführen . Dazu gehört laut Demo die Planung von Reiserouten, die Bestellung von Essen oder die Buchung eines Taxis. Sprechen Sie und bestätigen Sie dann mit einem Klick, ohne zu stöbern/basteln. Das Gerät ist mit einer 360°-Kamera ausgestattet, die es ihm ermöglicht, die physische Welt zu „sehen“ und Fragen besser zu beantworten. Schließlich ermöglicht eine über einen PC zugängliche Software ihren Benutzern, ihr wiederholbare Tricks beizubringen, um noch mehr Zeit zu sparen.

Der R1 wird für seine Effizienz und Einfachheit gelobt und soll ein werden JARVIS an unseren Tony Stark. Ein perfekter Assistent. Kaninchen , das Unternehmen, das es herstellt, ist bereits vorverkauft mindestens 30.000 Einheiten !





Leider ist dieses ( sehr ) niedliche Stück Technik stark überbewertet und zum Scheitern verurteilt.

Der Rabbit R1: das derzeit am meisten gehypte Projekt in der Tech-Welt

In seine Keynote , behauptet der Gründer von Rabbit, dass Amazons Alexa, Apples Siri und Microsofts Cortana uns zwar verstehen, aber nicht in der Lage sind, Aktionen auszuführen. Sie sind lediglich eine Möglichkeit, Google verbal zu nutzen. Kaum Assistenten . Er stellt den Rabbit R1 als einen KI-Begleiter dar, der viel mehr kann, von der Planung eines komplexen Urlaubs in wenigen Sätzen bis hin zum Zugriff auf die Konzerttermine Ihrer Lieblingskünstler. Und das ist eine tolle Idee!





Aber es ist nur eine Idee. Eine Idee , die problemlos und vollständig in eine einzelne App eines größeren Players passen könnte .





Rabbit ist vielleicht der Erste, der auf den Markt kommt (und dafür gebührt ihm ein großes Lob), aber jeder einzelne Gerätehersteller hatte in den letzten 18 Monaten den gleichen Plan. Sogar ich hatte diese Idee vor einem Jahr . Microsoft hat kürzlich angekündigt Zum ersten Mal seit 1994 wird den PC-Tastaturen eine neue Taste hinzugefügt , speziell für seinen Copilot AI-Assistenten. Raycast Mittlerweile ist es schon seit einiger Zeit ein fester Bestandteil des Mac und auch per Knopfdruck zugänglich.





Der einzige Grund, warum wir noch nicht mehr Beispiele haben, ist, dass die native Integration einer App in ein riesiges Universum von Produkten und Dienstleistungen Zeit braucht. Hier entsteht jedoch der Wert: ein Schwungradeffekt, bei dem ein Akteur wie Apple, der bereits über iPhone- und iCloud-Daten mit all Ihren Apps (und Standorten) verbunden ist, Sie besser unterstützen kann, indem er Sie besser kennt.





Rabbit hat ein ganzes Gerät mit einer Funktionalität entwickelt, die buchstäblich jedes Smartphone in ein paar Monaten einführen und verbessern wird, und ist im Grunde nur ein weiteres Gerät KI-Wrapper . Der einzige Grund dafür, dass es sich hierbei um ein separates Gerät und nicht um eine App handelt, besteht darin, dass das Unternehmen uneingeschränkten Zugriff auf eine Kamera und ein Mikrofon haben muss, ohne dass Apple oder Google diese daran hindern.





Das bringt uns zu einer weiteren offensichtlichen Herausforderung: Die meisten Menschen tragen oder verwenden lieber ein einziges Gerät, wobei ihr Telefon die ideale Wahl darstellt ( wann haben Sie das letzte Mal eine Taschenlampe gekauft ). Mein iPhone wird bald das tun, was das Kaninchen tut ... und es kann heute schon so viel mehr. Wenn Sie ein Kaninchen kaufen, wird es auf jeden Fall zu Hause bleiben, wenn Sie ausgehen.





Dann kommen wir zum Partytrick des R1. Das Gerät kann sich mit den eigenen Apps (Spotify, Uber, Doordash …) verbinden, um in seinem Namen Aktionen durchzuführen, ohne diese Apps besuchen zu müssen (mit der Erlaubnis des Benutzers/Anmeldung über einen PC). Das ist nett … aber was wäre, wenn Technologiegiganten wie Meta, Google oder Apple sich weigern, mitzuspielen und die Integration mit der R1-Software komplexer zu machen? Und was, wenn die Apps nicht mehr von einer KI aufgerufen werden wollen? Diese Art von Gerät könnte ihre Werbe- oder Pull-through-Einnahmen ernsthaft beeinträchtigen. Wir haben bereits Klagen gegen OpenAI / ChatGPT gesehen ; Wie wird das anders sein?





Strategisch gesehen ist dies eine massive Schwachstelle. Auf der anderen Seite des Spektrums verfügen große Akteure wie Apple und Microsoft nicht nur über eine Vielzahl von Angeboten, die sie verknüpfen können, sie haben auch die Macht, mit App-Herstellern zu verhandeln, um ihre Dienste über KI bereitzustellen … und sie dafür zu bezahlen.





Was uns zur Wirtschaftlichkeit des Geräts führt. Der Rabbit R1 kostet 199 US-Dollar , ein ungewöhnlich niedriger einmaliger (!) Preis für ein solches Produkt. Auch das ist gut für sie, aber … der R1 nutzt keine vollständig lokale KI, Sie nutzen also ihre Cloud. Und der Betrieb einer Cloud ist teuer ( 110.000 $ pro Tag für ChatGPT ). Tatsächlich ist es so teuer, dass ein einmaliger Kauf anstelle eines Abonnementmodells wenig Sinn macht und wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Das bedeutet, dass das Unternehmen wahrscheinlich nach neuen Wachstumsmöglichkeiten suchen wird. Wäre ich ein Wettmann, würde ich darauf wetten, dass all die Versprechen, dass der Datenschutz an erster Stelle steht, verschwinden, wenn sie erkennen, dass Daten zu einem guten Preis verkauft werden können.





Eine lokale KI hätte das Spiel verändert. In Zukunft wird jedes Gerät, wie Fernseher, Autos, Telefone und einzelne Anwendungen, mit integrierten Modellen natürlicher Sprache ausgestattet sein. Diese Modelle werden klein, lokal und auf ihren Zweck beschränkt sein. Was wir stattdessen bekommen haben, ist ein Pokedex, der mit der Cloud verbunden ist.

Andere Probleme, in Stichpunkten, weil man nur begrenzt Zeit hat, sich mit schlechter Technologie im Detail zu befassen

Während der CES gab Google dies bekannt Entfernen „nicht ausreichend genutzter Funktionen“ aus seinem KI-Assistenten ist „Gehirn“. Zu diesen veralteten Funktionen gehören „Persönliche Reisepläne per Spracheingabe prüfen“ und „Eine Reservierung vornehmen“ … beides in der R1-Demo! Google verfügt über genügend Daten, um zu wissen, was es tut: Niemand verwendet einen KI-Assistenten, um diese Dinge zu tun.

ist „Gehirn“. Zu diesen veralteten Funktionen gehören „Persönliche Reisepläne per Spracheingabe prüfen“ und „Eine Reservierung vornehmen“ … beides in der R1-Demo! Google verfügt über genügend Daten, um zu wissen, was es tut: Niemand verwendet einen KI-Assistenten, um diese Dinge zu tun. Die Hardware sieht cool aus, ist aber im Hinblick auf die Platzverschwendung ziemlich schrecklich; ca. 20 % des Geräts sind leer/unbenutzt.

Die Tastatur funktioniert (angeblich) schlecht, was bedauerlich ist: Menschen benötigen Texteingaben, weil sie detaillierte und komplexe Bedürfnisse haben, die sich nicht leicht mit der Stimme ausdrücken oder aufzeichnen lassen.

AI-Halluzinationen werden nicht behandelt. Da es sich hierbei um eine KI und nichts anderes handelt, wie überprüft man die Richtigkeit ihrer Aussagen?

Es ist angeblich sehr schnell (obwohl das Problem bei ChatGPT nie die Geschwindigkeit war). Aber in der Demo war ich nicht davon überzeugt, dass es schneller als ChatGPT4 ist.

Was ist, wenn Sie Linkshänder sind?





Beim R1 könnte ich mich irren. Die erste Auflage war am ersten Tag ausverkauft und die Vorbestellungen gehen in die Höhe. Es hat großes Interesse bei den Verbrauchern geweckt. Sie sind die Ersten auf dem Markt, die über ein solches Gerät verfügen, und obwohl sie von Siri 2.0 übertrumpft werden, sollte das Team stolz sein.





Es scheint definitiv die Anfänge einer Technologiewelle zu sein. Zu Beginn der Smartphone-Welle gab es alle möglichen seltsamen Designs und Ideen für Telefone, als Unternehmen versuchten, Nischen zu finden und herauszufinden, was möglich war. Es macht irgendwie Spaß und ich bin gespannt, welche anderen seltsamen Dinge sich die Leute einfallen lassen.





Viel Glück da draußen.





