Wenn Sie seinen Namen in einer Suchmaschine wie Google oder Bing suchen, werden Sie wahrscheinlich zuerst das Foto eines alten Japaners im Anzug mit Brille finden. Lustigerweise ist das nicht Satoshi Nakamoto – oder zumindest nicht der Erfinder von Bitcoin. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Denn das ist es: Wir wissen nicht wirklich, wer „Satoshi Nakamoto“ ist oder wer er oder sie war. Wir kennen ihn/sie nur durch Bitcoin und es gibt viele unbeantwortete Fragen zu seiner/ihrer (oder ihrer?) Identität.





Der Mann auf den Fotos in den Suchmaschinen ist Dorian Satoshi Nakamoto, ein amerikanisch-japanischer Physiker, der in Kalifornien lebt. Aufgrund einer berühmter Bericht Im Magazin Newsweek wurde er 2014 als Hauptkandidat für die Bitcoin-Erfinder genannt. Er hat dies jedoch wiederholt bestritten. Und er ist bei weitem nicht der einzige wahrscheinliche Verdächtige. Daher haben wir weder ein Gesicht noch eine Stimme für „unseren“ Satoshi, und wir wissen nicht einmal, ob das sein wirklicher Name ist.





Was wir über ihn wissen (nehmen wir an, dies ist das richtige Pronomen), ist, dass er ein leidenschaftlicher Abonnieren . Er teilte seine Kreation erstmals 2008 mit anderen libertären Programmierern wie ihm. Auf diese Weise erhielt er die Hilfe der erfahrenen Hal Finney und andere, wie Laszlo Hanyecz (der erste Mensch, der jemals einen realen Einkauf mit Bitcoin getätigt hat), um die Software in ihrer Anfangsphase zu verbessern. Die gesamte Kommunikation erfolgte über verschlüsselte E-Mails, also hatten sie dort kein Glück mit ihrer Identität.





Die Ursprünge von Bitcoin

Wie Sie vielleicht wissen, ist Bitcoin die allererste Kryptowährung. Es ist jedoch nicht der erste Versuch. Satoshis Cypherpunk-Kollegen versuchen schon seit langem vor dem 21. Jahrhundert, eine neue Form von digitalem Bargeld ohne Mittelsmänner zu schaffen, mit unterschiedlichem Erfolg oder, sagen wir, „nützlichen“ Teilen, um das Puzzle zu vervollständigen. Satoshi hat genau das getan: Er hat das Puzzle vervollständigt, das seine Vorgänger begonnen haben.





Am Ende des 2008 veröffentlichten Bitcoin-Whitepapers finden wir mindestens zwei weitere Cypherpunks als Referenzen: Adam Zurück Und Wei Dai . Der erste schlug 1997 das Hashcash-System vor (das das Krypto-Mining-System inspirierte), während der zweite 1998 seine eigene Vision einer potenziell dezentralisierten digitalen Münze teilte. Diese frühen Versuche mussten jedoch noch korrigiert werden, und Satoshi tat sein Bestes, um alles zusammenzufügen.







Das Ergebnis war das erste funktionsfähige digitale Geld, das nicht von einer einzigen zentralen Autorität kontrolliert wurde. Stattdessen basiert es auf einem dezentralen Hauptbuch, das alle Transaktionen über ein Netzwerk von Knoten (Computern) aufzeichnet, die von verschiedenen Parteien weltweit kontrolliert werden. Und jeder konnte seinen eigenen Knoten herunterladen und verwalten und/oder Miner werden, um neue Münzen zu erstellen und zu empfangen und neue Blöcke zu erstellen.





Wenn jemand eine Bitcoin-Transaktion durchführt, wird sie an dieses Netzwerk gesendet und dort von Netzwerkteilnehmern überprüft. Die Miner verwenden leistungsstarke Computer, um komplexe mathematische Rätsel zu lösen, und wenn sie ein Rätsel erfolgreich lösen, fügen sie der Blockchain einen neuen Transaktionsblock hinzu. Als Gegenleistung für ihre Bemühungen werden die Miner mit neu erstellten Bitcoins sowie mit Transaktionsgebühren belohnt, die für die enthaltenen Transaktionen gezahlt werden.





Bitcoin-Einfluss

Durch dieses weitgehend dezentralisierte (dezentraler als alles davor) System konnte jeder Transaktionen senden und empfangen, ohne dass irgendwelche Voraussetzungen (außer einer Internetverbindung) oder geografische oder rechtliche Einschränkungen erforderlich waren. Bitcoin wurde im Januar 2009 zu diesem Zweck eingeführt, aber seine Verwendung begann sich erst zu verbreiten, als Laszlo Hanyecz am 22. Mai 2010 eine Pizza mit 10.000 BTC kaufte – der 22. Mai wird heute als „ Bitcoin-Pizza-Tag “.





Im Februar 2011 erreichte der Bitcoin-Preis Parität mit dem US-Dollar (USD). Trotzdem hatte niemand großes Vertrauen in ihn. Nur wenige Anwender, Unternehmen und Miner hier und da und eine Marktkapitalisierung von rund 1,6 Millionen Dollar [CMC]. Im April 2024 hat Bitcoin weltweit rund 18.012 Knoten [ BitNodes ], eine Marktkapitalisierung von über 1,3 Billionen US-Dollar, über 32.540 Veranstaltungsorte und Dienste weltweit, die es als Zahlungsmethode akzeptieren [ CoinMap ], rund 37.216 Bitcoin-Geldautomaten in 72 Ländern [ Münzautomaten-Radar ] und ein ganzes Land ( El Salvador ) und führte es offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel ein, um innerhalb seiner Grenzen alles zu verwenden und damit zu bezahlen.















Wer ist Satoshi?

Wer hat das alles möglich gemacht? Ganz zu schweigen von der gesamten Kryptoindustrie, die dahinter folgte, mit über 2,4 Millionen alternativen digitalen Münzen (Altcoins) und über 11.132 Kryptounternehmen und -projekten weltweit [ Golden ]. Es ist schwierig, nicht neugierig auf den Mann, die Frau oder die Gruppe zu sein, die den Grundstein für den Erfolg einer 2,5 Billionen Dollar schweren Industrie gelegt haben. Theorien und Kandidaten gibt es in Hülle und Fülle.





Eine prominente Persönlichkeit ist, wie oben erwähnt, Dorian Nakamoto. Der wichtigste Hinweis, der zu seiner Fehlidentifizierung als Satoshi Nakamoto führte, war eine Aussage von Dorians Bruder, die darauf hindeutete, dass er an geheimen Ingenieursarbeiten für die Regierung beteiligt gewesen sei. Dies, kombiniert mit seinem Hintergrund als Computeringenieur und seinem Geburtsnamen, brachte den Reporter zu dem Schluss, dass Dorian der Erfinder von Bitcoin war. Er hat dies jedoch vehement bestritten.









Ein weiterer Kandidat ist Nick Szabo , ein Kryptograph und Cypherpunk, der 1998 ein ähnliches Konzept wie Bitcoin namens „BitGold“ vorschlug. Obwohl Szabos Arbeit Ähnlichkeiten mit dem Design von Bitcoin aufweist, hat er wiederholt bestritten, Satoshi Nakamoto zu sein.





Ein eher polemischer Kandidat ist Craig Wright, ein australischer Informatiker, der 2016 öffentlich behauptete, Satoshi Nakamoto zu sein . Trotz seiner Behauptungen konnte er keine schlüssigen Beweise dafür vorlegen und hat sich stattdessen mit zahlreichen Mitgliedern der Community juristische Auseinandersetzungen geliefert. Im März 2024 entschied ein britischer High Court, nachdem er die verfügbaren Beweise aufgedeckt hatte offiziell erklärt dass er in Wirklichkeit nicht Satoshi Nakamoto ist.





Andererseits wurde Hal Finney, ein Kryptograph, Cypherpunk und einer der frühesten Mitwirkenden an Bitcoin, als möglicher Kandidat vorgeschlagen. Weitere Namen auf der langen Liste der Kandidaten sind Adam Back, der japanische Mathematiker Shinichi Mochizuki, der finnische Wirtschaftssoziologe Vili Lehdonvirta, der Softwareentwickler Gavin Andresen (der erste Bitcoin-Leitentwickler nach Satoshi), der Gründer von Cardano, Charles Hoskinson, und sogar der Geschäftsmann Elon Musk.





Bisher hat jeder Kandidat außer Wright bestritten, Satoshi zu sein. Über seine „offiziellen“ Kommunikationskanäle und E-Mail blieb Satoshi bis Mitte 2010 an der Bitcoin-Entwicklung beteiligt, als er das Projekt an ein Team von Open-Source-Entwicklern unter der Leitung von Andresen übergab. Und so verschwand seine Persona und wurde wahrscheinlich nie wieder gesehen. Nicht einmal sein riesiges Vermögen in Bitcoin (rund eine Million BTC) wurde jemals bewegt.





Entwicklung des dezentralen Geldes

Man kann sagen, dass Satoshi Nakamoto den ersten Vorgeschmack auf die finanzielle Freiheit für alle geschaffen hat und sich als echter Cypherpunk weigerte, seine Software zu privatisieren. Bitcoin ist allerdings nicht perfekt. Das energieintensive Mining der Münze ist besonders besorgniserregend, da es sowohl eine Bedrohung für die Dezentralisierung (und den Widerstand gegen Zensur) als auch für die Umwelt darstellen könnte. Miner können Transaktionen herauspicken und zensieren und bei einem extremen kollaborativen Angriff könnten sie sogar das Netzwerk übernehmen.





Mittlerweile benötigt der Mining-Prozess jährlich rund 166,8 TWh, was mehr ist, als zahlreiche Länder weltweit in einem Jahr verbrauchen würden [ CBECI ]. Dies wiederum führt zu jährlichen Treibhausgasemissionen von rund 84,52 MtCO2e. Das ist wiederum mehr als in manchen Ländern.







Glücklicherweise war Bitcoin nur der erste Schritt. Im Laufe der Jahre sind weitere Kryptowährungen mit neuen Verbesserungen erschienen, darunter __ Obyte __, das sich darauf konzentriert, das Mining abzuschaffen und Smart-Contract-Funktionen einzubinden. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass Miner jede Transaktion ohne Zensur einbeziehen, verwendet Obyte ein Hauptbuch mit einer DAG-Struktur (Directed Acyclic Graph). In diesem System muss jede neue Transaktion auf vorherige Transaktionen verweisen, wodurch eine netzartige Struktur entsteht, die von den Netzwerkteilnehmern gemeinsam aufgebaut wird.





Dieses Konsensmodell eliminiert nicht nur den energieintensiven Mining-Prozess, sondern auch die Rolle des Miners als Mittelsmann und ermöglicht ein höheres Maß an Benutzerkontrolle. Daher stellt die DAG-basierte Architektur von Obyte eine potenzielle Weiterentwicklung über das Mining-Modell von Bitcoin hinaus dar. Mit seinem Fokus auf Dezentralisierung stellt Obyte ein potenzielles Wachstum im Kryptowährungsbereich dar und bietet einen Einblick in die Zukunft der digitalen Währung.













