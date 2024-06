Cypherpunks schreiben Code: Phil Zimmerman und PGP

Kryptographie kann nicht nur für dezentralisiertes und privates Geld, sondern auch für private Kommunikation genutzt werden. Die als Cypherpunks bekannten Aktivisten wussten das nur zu gut, und deshalb kam nicht nur Bitcoin aus diese Mailingliste begann in den 90er Jahren. Eine Reihe kostenloser und nützlicher kryptografischer Tools sind das Erbe der Cypherpunks, darunter das von Phil Zimmerman – einem bis heute bemerkenswerten Cypherpunk.





Geboren am 12. Februar 1954 in Camden, New Jersey, Zimmermann studierte Informatik an der Florida Atlantic University, wo er 1978 seinen Abschluss machte. Seine berufliche Laufbahn begann mit Stellen als Softwareentwickler in verschiedenen Unternehmen, unter anderem beim Atomkraftwerk System Simulation Corporation, wo er an kryptografischen Sicherheitssystemen arbeitete.





Interessant ist jedoch, dass er auch ein Atomkraftgegner war. Es ist bekannt dass er verhaftet wurde, weil er an einem Anti-Atomkraft-Protest in Nevada teilgenommen hatte, zusammen mit prominenten Persönlichkeiten wie Carl Sagan und Martin Sheen. Dieses Engagement als Aktivist unterstrich Zimmermanns Überzeugungen und festigte seine Position innerhalb der Anti-Atomkraft-Bewegung.





Inmitten der sich verändernden geopolitischen Landschaft der frühen 1990er Jahre verlagerte sich Zimmermanns Fokus auf die Kryptographie, da er erkannte, dass diese das Potenzial hatte, private Kommunikation in einer zunehmend vernetzten Welt zu schützen. In dieser Zeit schloss er sich den Cypherpunks an und schuf sein „Opus Magnum“.

Ziemlich gute Privatsphäre (PGP)

Sogar Satoshi Nakamoto verwendete diese Methode, um seine E-Mails zu schützen, und sie wird noch immer häufig als Standard für private Kommunikation verwendet. PGP wurde 1991 entwickelt und ist eine Verschlüsselungssoftware zum Schutz von E-Mail-Nachrichten . Zimmermanns Motivation für PGP wurzelte in seiner Sorge vor staatlicher Überwachung und der Notwendigkeit zugänglicher kryptografischer Tools zum Schutz der Privatsphäre des Einzelnen. Mit seinen eigenen Worten :





„Es ist persönlich. Es ist privat. Und es geht niemanden etwas an außer Ihnen. Vielleicht planen Sie gerade eine politische Kampagne, besprechen Ihre Steuern oder haben eine heimliche Romanze. Oder Sie kommunizieren mit einem politischen Dissidenten in einem repressiven Land. Was auch immer es ist, Sie möchten nicht, dass Ihre private E-Mail oder vertraulichen Dokumente von jemand anderem gelesen werden (...) PGP ermöglicht es den Menschen, ihre Privatsphäre selbst in die Hand zu nehmen. Es besteht ein wachsendes gesellschaftliches Bedürfnis danach. Deshalb habe ich es geschrieben.“





Was die internen Funktionen betrifft, verwendet PGP für jeden Benutzer ein Paar kryptografischer Schlüssel – einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, der frei verteilt wird, wird von anderen verwendet, um Nachrichten zu verschlüsseln, die für den Benutzer bestimmt sind. Der private Schlüssel, der vom Benutzer vertraulich behandelt wird, wird zur Entschlüsselung dieser Nachrichten verwendet.





Wenn jemand eine verschlüsselte Nachricht an einen PGP-Benutzer senden möchte, erhält er den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Mit diesem Schlüssel verschlüsselt er die Nachricht und stellt sicher, dass nur der beabsichtigte Empfänger, der den entsprechenden privaten Schlüssel besitzt, sie entschlüsseln und lesen kann. Dieser Prozess sorgt für die Vertraulichkeit der Nachricht.





Darüber hinaus unterstützt PGP digitale Signaturen, mit denen Benutzer die Authentizität und Integrität von E-Mails überprüfen können. Indem Absender die Nachricht hashen und den Hash mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsseln, erstellen sie digitale Signaturen, die Empfänger mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders überprüfen können.

Nach PGP

Damals betrachtete die US-Regierung kryptografische Tools als Waffen, und deshalb wurde gegen Zimmerman wegen der kostenlosen Verbreitung von PGP ermittelt. Glücklicherweise wurde das Verfahren 1996 ohne Anklage eingestellt und der Cypherpunk gründete PGP Inc. und brachte eine neue Version von PGP heraus. Das für die Wartung der Software zuständige Unternehmen wurde 2010 schließlich an Symantec verkauft.





Nach dem Erfolg von PGP war Zimmermann auch an verschiedenen Projekten zur Verbesserung der digitalen Sicherheit und Privatsphäre beteiligt. 2012 gründete er zusammen mit Mike Janke und Jon Callas Silent Circle, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung sicherer Hardware- und abonnementbasierter Softwarelösungen lag. Darüber hinaus gründete Zimmermann 2013 gemeinsam mit anderen Schlüsselfiguren von Silent Circle und Lavabit (einem verschlüsselten Webmail-Dienst) die Dark Mail Alliance mit dem Ziel, ein neues Protokoll zur Verbesserung der E-Mail-Verschlüsselung zu entwickeln und die Einschränkungen von PGP zu beheben.





Neben seinen kryptografischen Bemühungen weitete Zimmermann seinen Einfluss auf soziale Netzwerkplattformen aus und setzte sich für ethische und datenschutzorientierte Alternativen zu Mainstream-Plattformen wie Facebook ein. Sein Engagement im sozialen Netzwerk Okuna , früher bekannt als Openbook, hatte zum Ziel, den Benutzern eine Plattform bereitzustellen, bei der Datenschutz und demokratische Werte Vorrang vor gewinnorientierten Modellen haben.





Zimmermanns Beiträge wurden weithin anerkannt, und seine Pionierarbeit in der Kryptographie und sein Einsatz für digitale Rechte wurden mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Von der Aufnahme in Ruhmeshallen bis hin zu prestigeträchtigen Auszeichnungen wie dem Louis Brandeis Award von Privacy International und dem Norbert Wiener Award für soziale und professionelle Verantwortung wirkt Zimmermanns Vermächtnis in den Bereichen Technologie und Menschenrechtsarbeit weiterhin nach.

In einer Welt der Überwachung

Es gibt ein sogenanntes „Zimmermann-Gesetz“, das sich auf Seine Worte über Technologie und Überwachung: „Der natürliche Fluss der Technologie tendiert dazu, die Überwachung zu erleichtern (…) die Fähigkeit der Computer, uns zu verfolgen, verdoppelt sich alle achtzehn Monate.“ Ob der Zeitraum in Wirklichkeit genau ist oder nicht, spielt keine Rolle, denn heute Massenüberwachung und Zensur sind zu alltäglichen Praktiken von Regierungen auf der ganzen Welt geworden.





PGP kann uns dabei helfen, unsere Privatsphäre und unsere digitalen Rechte zu schützen, es ist jedoch nicht das einzige hierfür verfügbare Tool. Obyte kann beispielsweise auch bei privater Kommunikation und dezentralen, schnellen und sicheren Finanztransaktionen weltweit helfen. Obyte basiert auf einer Directed Acyclic Graph (DAG)-Struktur und gewährleistet globale Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Minern oder anderen Mittelsmännern. Diese Struktur ermöglicht es Obyte, seine Dezentralisierung zu erhöhen und bietet seinen Benutzern ein hohes Maß an Kontrolle.









Zusätzlich zu seinen finanziellen Merkmalen, wo Tokenisierung beliebiger Vermögenswerte ist auch möglich, Obyte integriert private Kommunikationsfunktionen direkt in seine Plattform. Benutzer können das integrierte Nachrichtensystem von Obyte nutzen in der Brieftasche um dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ähnlich wie PGP, sicher und vertraulich zu kommunizieren.





Diese Funktion verbessert die Privatsphäre der Benutzer, indem sie ihnen die freie Kommunikation ohne die Unterstützung eines Unternehmens oder einer Regierung ermöglicht und so eine umfassende Lösung sowohl für Finanztransaktionen als auch für private Nachrichten bietet. Daher können wir sagen, dass Obyte den Benutzern eine vielseitige Plattform für sichere und private Interaktionen weltweit bietet.





