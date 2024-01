Craig Wright ist Satoshi Nakamoto

Zu lang; Lesen

Dieser Artikel befasst sich mit der Debatte darüber, ob Craig Wright Satoshi Nakamoto, der Schöpfer von Bitcoin, ist. Es untersucht Wrights tiefes Verständnis des Bitcoin-Skripts, seine umfassende Erfahrung mit digitalen Bargeldsystemen und sein vielfältiges Fachwissen in Bereichen, die für die Entstehung von Bitcoin von entscheidender Bedeutung sind. Der Artikel hebt auch Wrights bedeutenden juristischen Sieg hervor, bei dem er Bitcoin in Milliardenhöhe behielt, und erörtert seine Beiträge zur Blockchain-Technologie und zu Patenten. Die Skepsis in der Krypto-Community gegenüber Wrights Behauptung, Satoshi zu sein, wird anerkannt, ebenso wie seine Bemühungen, seine Behauptung zu beweisen, und seine Pläne, einen Großteil seines Bitcoin-Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.