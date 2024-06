BlockDAGs Gleam-Event erreicht TVL-Meilenstein – wie sie mit ihren Investoren feiern

Der Tron-Preis befindet sich in letzter Zeit auf einem Aufwärtstrend, da er erfolgreich den TVL-Meilenstein erreicht hat. Borroe Finance hat einen historischen Vorverkauf auf dem Kryptomarkt durchgeführt und die Aufmerksamkeit der Anleger auf Vorverkaufsmünzen gelenkt. Da der Kryptomarkt erhebliche Fortschritte macht, ist die BlockDAG-Münze eine weitere Trend-Kryptowährung, die derzeit im Rampenlicht steht.





BlockDAG ist nicht nur eine benutzerzentrierte, disruptive Marke mit erstaunlichen Optionen für Miner und begeisterte Investoren, sondern gibt seinen Community-Mitgliedern auch etwas zurück, indem es ein Glanzereignis ankündigt und 2 Millionen Münzen verschenkt.

Hype hinter dem Vorverkauf von Borroe Finance

Kürzlich hat eine neue, auf Polygon basierende Münze namens Borroe Finance in der Kryptowelt einen deutlichen Aufschwung erlebt. Wenn Sie auf dem Kryptomarkt handeln, wissen Sie, dass sich diese neue Vorverkaufsmünze außergewöhnlich gut entwickelt.





Borroe Finance nutzt KI-generierte Finanzierung zur Fusion mit Web3 und bietet seinen Investoren sichere und effiziente Zahlungslösungen. Welchen Nutzen hat das für die Anleger?





Sie können zukünftige NFTs über eine sichere und transparente Plattform kaufen und verkaufen. Um es noch interessanter zu machen, können Verkäufer, die ihre NFTs anbieten, erhebliche Rabatte anbieten, um mehr Käufer anzulocken.





Tron-Preis steigt und erreicht TVL-Meilenstein

In der vergangenen Woche konnte Tron mit dem Erreichen des TVL-Meilensteins einen Trend auf dem Kryptomarkt setzen. Der Tron-Preis steigt erheblich und wird derzeit zu einer Trend-Kryptowährung, nachdem er die genannte Marke erreicht hat. Tron ist eine der Kryptomünzen, die dezentralisiert ist und auf der Blockchain-Technologie basiert.





Tron hilft dabei, Content-Ersteller und ihr Publikum direkt zu verbinden, ohne ein Medium zu verwenden. Darüber hinaus bietet Tron Entwicklern eine Plattform zum Programmieren von dApps, auch bekannt als dezentrale Anwendungen.





BlockDAG-Gewinnspiel im Wert von 2 Millionen US-Dollar: Batch 2 fast ausverkauft

BlockDAG steigt im Jahr 2024, wobei Charge 1 schnell ausverkauft ist. Das Projekt ist in den Vorverkauf von Charge 2 zu einem attraktiven Preis von 0,0015 eingestiegen. Mit einem voraussichtlichen 600-Millionen-Dollar-Plan in der Pipeline sieht die BDAG vielversprechend aus.





BlockDAG hat die Aufmerksamkeit namhafter Investoren auf sich gezogen und eine Verlosung von 2 Millionen US-Dollar für seine glücklichen Investoren angekündigt. Community-Mitglieder haben die Möglichkeit, an diesem bedeutenden Preispool von BlockDAG teilzuhaben, sofern die Teilnahme am Vorverkauf Voraussetzung ist. Einzelheiten zur Teilnahme am Vorverkauf und zur Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit finden Sie auf der BlockDAG-Website.









BlockDAG, das sich nun in der zweiten Verkaufsphase befindet, steht kurz vor dem Ausverkauf und bietet Anlegern eine wertvolle Gelegenheit, an seinem umfangreichen Gewinnspiel teilzunehmen. BlockDAG ist so positioniert, dass es einen erheblichen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben wird. Es wird erwartet, dass es bis Ende 2024 einen Umsatz von 600 Millionen US-Dollar erzielen wird, was es zu einem der robustesten Vorverkaufscoins auf dem Markt machen wird.





Das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Nutzern zeigt sich in seinen innovativen Angeboten, darunter eine Reihe hocheffizienter Mining-Geräte und eine mobile App zur Minimierung des Batterieverbrauchs.





Dieser benutzerzentrierte Ansatz hat nicht nur die Bewunderung innerhalb der Community gefördert, sondern auch zum starken Ansehen von BlockDAG im Kryptobereich beigetragen.





Zukunftsausblick

Nach einem bemerkenswerten Preisanstieg bei der Tron-Kryptowährung und dem Erreichen eines Total Value Locked (TVL)-Meilensteins scheint dies ein günstiger Zeitpunkt für Investitionen zu sein. In ähnlicher Weise hat BlockDAG parallel zum Erfolg von Tron die Aufmerksamkeit traditioneller Krypto-Investoren auf sich gezogen.





Die Ankündigung einer umfangreichen Verlosung durch BlockDAG hat das Vertrauen sowohl innerhalb der breiteren Krypto-Community als auch bei den eigenen Anhängern von BlockDAG deutlich gestärkt. Dieser Vertrauensschub wird durch den schnellen Verkauf von Charge 2 belegt und zeigt den starken Glauben der Anleger an das Potenzial von BlockDAG.





Nehmen Sie am BlockDAG-Vorverkauf teil

Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von BTCWire im Rahmen des Business Blogging-Programms von HackerNoon verbreitet. Erfahren Sie hier mehr über das Programm: https://business.hackernoon.com/