Belastbare Strategien für erfolgreiches Krypto-Marketing im Jahr 2024: Regulierungen und Skandale überwinden

Je nachdem, wen Sie nach den Aussichten der Kryptoindustrie für 2024 gefragt haben, hätten Sie eine Antwort erhalten, die zwischen vorsichtigem Optimismus und mehr vom Gleichen ab 2023 schwankte. Die vorherrschenden pessimistischen makroökonomischen Bedingungen mit erhöhter Inflation und erhöhten Zinssätzen dämpften die Erwartungen.



Trotz der Möglichkeit einer endgültigen Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA und der nächsten Halbierung des Bitcoin-Marktes waren viele der Meinung, der Gegenwind sei zu stark und die explosionsartige Zunahme der KI-Population würde das letzte noch verfügbare Risikokapital abziehen.



Zu Beginn des zweiten Quartals 2024 sind die meisten Menschen schockiert, wie stark und widerstandsfähig sich die Branche erweist. Die Popularität der Bitcoin-ETFs bei institutionellen Anlegern und die Beruhigung der Sprache der Federal Reserve haben das Interesse an der hochvolatilen Anlageklasse erneut geweckt.





Doch was können wir aus den Fehlern des letzten Bullenlaufs lernen und wie können wir den durch die Krypto-Skandale verursachten Reputationsschaden überwinden, während wir uns in dieser neuen Regulierungslandschaft zurechtfinden?

Wie wir hierher gekommen sind

Es scheint eine ferne Erinnerung zu sein, aber 2021 war ein herausragendes Jahr für die Branche. Die meisten Kryptoprojekte erreichten Allzeithochs, Staking- und Lending-Protokolle wie das Anchor-Protokoll boten Renditen von über 20 % und charismatische Gründer wie Do Kwon, SBF und Alex Maschinsky wurden von den Mainstream-Medien als die nächsten Steve Jobs gefeiert.



Dennoch gab es Warnsignale, die darauf hindeuteten, dass sich die Marktstimmung bald ändern würde und dass es sich bei diesen neuen Wunderkindern lediglich um Betrüger und Scharlatane handelte, die die übertriebene Marktstimmung ausnutzten.



Schon vor dem Bullenlauf im Jahr 2021 wiesen Analysten auf die potenziellen Fallstricke einiger der beliebtesten Projekte des letzten Zyklus hin. Im April 2018 sagte der ehemalige Risikoleiter bei MakerDAO und Research Analyst bei Scaler Cyrus Younessi richtig erkannt der kritische Fehlerpunkt in Terra Luna:





„Wenn Terra fallen und die Bindung brechen würde, dann läge es an Luna, Terra zu retten. Aber Luna würde fallen, weil die Anleger in Panik geraten würden, und dann würde Terra weiter fallen, und dann würden sie einfach weiter zum Untergang des anderen beitragen.“





Zusammenbrüche 2022, Bärenmarkt 2023

Die Euphorie, die im Jahr 2021 auf dem gesamten Markt zu spüren war, sollte 2022 mit dem Zusammenbruch von Terra Luna, dem ersten von vielen Dominosteinen, ein abruptes Ende finden.

Terra-Ökosystem

In einem der bemerkenswertesten Zusammenbrüche dieser Zeit verloren das Flaggschiff-Protokoll des Terra-Ökosystems, LUNA, und der algorithmische Stablecoin (UST) ihre Bindung an den US-Dollar, was dazu führte, dass Preis stürzt auf Null ab innerhalb weniger Tage. Der Fall von LUNA in Ungnade war umso spektakulärer, da sein Gründer Do Kwon so arrogant war, wenn es darum ging, seine Stärke und Stabilität zu betonen.

Celsius

Während eines Großteils des Jahres 2021 galt Celsius als erstklassige zentralisierte Kreditplattform. Sein charismatischer Gründer Alex Maschinsky warb aggressiv für eine Kapitalrendite von über 20 % und wurde zum De-facto-Verwahrer für Privat- und institutionelle Anleger. Das Modell wurde jedoch unhaltbar, als sich der Markt veränderte und die zugrunde liegenden Vermögenswerte an Wert zu verlieren begannen. Es wurde bekannt, dass Celcius die Ponzi-Ökonomie nutzte, um die Plattform zu stützen. Es lieh sich neue Einlagen, um den Mangel an Mitteln für die Auszahlung der hohen Renditen auszugleichen, und die gesamte Plattform brach unter der Last zusammen und nahm die Einlagen der Anleger mit.

FTX

Kein Projekt war während des Bullenlaufs 2021 so beliebt oder erfolgreich wie die zentralisierte Börse FTX. Sie erlangte Bekanntheit durch den Ruf ihres Gründers Sam Bankman Fried als dominanter Arbitragehändler in seinem ersten Unternehmen, Alameda Research. Er war ein Mysterium, das die Medien umschwärmten, als er den Lebensstil eines bescheidenen Milliardärs annahm, indem er die Vorteile des philosophischen Lebensstils des effektiven Altruismus anpries. FTX wurde zur weltweit führenden Börse und erhielt massive Unterstützung von Prominenten wie Larry David, Tom Brady und Steph Curry. FTX hatte sich so tief in der Branche verankert, indem es von den von ihr unterstützten Projekten verlangte, ihre Vermögenswerte auf der Plattform zu halten, die als es zusammenbrach , es hatte Auswirkungen auf so ziemlich jeden in diesem Bereich. Die einst dominierende Börse wurde letztlich von Binance-Gründer CZ untergraben, nachdem er Binances gesamten Anteil am FTX-Utility-Token FTT öffentlich verkauft hatte, nachdem bekannt wurde, dass SBF Kundeneinlagen verwendet hatte, um Alamedas Verluste zu decken und FTT verwendet hatte, um die Differenz in der Bilanz auszugleichen.

Veränderte Regulierungslandschaft

Das Jahr 2022 stürzte die Kryptoindustrie in einen tiefen Bärenmarkt, aus dem wir heute erst langsam herauskommen. Die Branche war weitgehend sich selbst überlassen, und die SEC griff nur in Fällen eindeutiger Kriminalität ein. Die Erfahrungen des Jahres 2022 führten jedoch dazu, dass viele Leute den Ansatz der SEC heftig kritisierten, insbesondere den Vorsitzenden Gary Gensler und die enge Beziehung, die er zu SBF und der CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, pflegte.



In einem anderen Tonfall begannen die SEC und ihr Vorsitzender Gensler, rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der ihnen in den Weg kam, und zwar in einem aggressiven Wechsel zu einer Regulierungspolitik durch Durchsetzung. Der Wechsel wirkte sich auf einzelne Projekte wie Ripple, Library und Tornado Cash aus. Der Wechsel bedeutete auch ständige Verzögerungen bei den Regulierungsentscheidungen der SEC, insbesondere in Bezug auf die Genehmigung von Bitcoin-ETFs, sowie die Ausrichtung auf gutgläubige Akteure wie zentralisierte Börsen__ Kraken __ und Coinbase . Kraken und Coinbase hatten jahrelang klare Vorschriften gefordert, innerhalb derer sie agieren konnten. Für ihre Mühen, die Vorschriften einzuhalten, hat die SEC Klagen eingereicht gegeneinander für Betrieb nicht registrierter Wertpapierbörsen





Ende 2023 ging die SEC auf Trophäenjagd und kam mit der Verhaftung des CEO der weltgrößten Kryptobörse (Binance), CZ, heraus. CZ bekannte sich der Geldwäschebekämpfung schuldig und muss nun mit über zehn Jahren Gefängnis rechnen, während die Börse mit einer Geldstrafe von 4 Milliarden Dollar belegt wurde.





Der Kurswechsel der SEC war ein direkter Angriff auf die Branche. Letztlich richtete er jedoch noch größeren Schaden an, da er die Geschäftsfähigkeit dieser Unternehmen in den USA untergrub, indem er Verwirrung stiftete und ein Umfeld sich ständig verändernder regulatorischer Vorgaben schuf.

Laufende Hacks und Raubüberfälle

Trotz des neuen Ansatzes der SEC gegenüber der Branche waren Raubüberfälle und Hacks im gesamten Sektor im Laufe des Jahres 2023 weiterhin weit verbreitet. mit einem Gesamtwert von über 1,7 Milliarden US-Dollar.





Während sich das Jahr 2024 erneut als Brutstätte für Krypto-Hacks und -Betrug erweist, sind die ersten drei Monate insgesamt über 437 Millionen US-Dollar . Angesichts der drohenden Halbierung des Bitcoin-Kurses und des historischen Trends, dass dies den nächsten Bullenlauf auslösen wird, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass sich dieses Problem zunächst verschlechtern wird, bevor es besser wird.

Ausblick 2024

Angesichts der negativen Stimmung, die sich im letzten Zyklus in der Branche aufgebaut hat, stellt sich die Frage: Wie können wir daraus hervorgehen und die Branche in einem positiven Licht vermarkten?



Wenn wir aus dem letzten Zyklus etwas gelernt haben, dann, dass das Produkt im Mittelpunkt stehen muss und nicht ein charismatischer Marktführer. Es ist leicht, sich von der Aufregung mitreißen zu lassen, wenn sich der Markt bewegt, aber wir müssen die Grundlagen von DYOR im Auge behalten.





Auch die Rechenschaftspflicht für die Übeltäter des letzten Zyklus ist von entscheidender Bedeutung. Wir beginnen zu erkennen, dass die kriminellen Aktivitäten dieser Wunderkind-Gründer nicht darauf zurückzuführen sind, dass sie in der Kryptowelt tätig waren, sondern darauf, dass sie Kriminelle waren. SBF und Maschinsky begingen Unterschlagung und Finanzdelikte, weil sie die Gelder der Benutzer ausnutzten, und nicht aufgrund von irgendetwas, das mit der Technologie inhärent ist. Sie ähneln eher Bernie Madoff als Satoshi Nakamoto. Die Erklärung des Unterschieds wird entscheidend sein.