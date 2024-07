Aufruf an alle Autoren: Erfahren Sie vom CoinGecko-Team, worum es beim Crypto-API-Schreibwettbewerb geht

In diesem AMA besprechen wir den laufenden Schreibwettbewerb ,Crypto-API und die wichtigsten Themen für die HackerNoon-Autorencommunity: Egal, ob Sie den Wert von APIs für Kryptowährungsdaten diskutieren, Branchenführer wie die CoinGecko-API hervorheben, Tutorials anbieten, Integrationserfahrungen teilen, Anwendungsfälle erkunden oder verwandte Themen behandeln, wir möchten von Ihnen hören!

Sehen Sie sich hier die Schreibanregungen an und teilen Sie Ihre Geschichte, um ab 1.000 $ zu gewinnen!

Treffen Sie unsere Gäste – Soon Aik Chiew und Julia Ng!

Bald leitet Aik Chiew den Bereich Produkt bei CoinGecko. Er verfügt über 3 Jahre umfassende Erfahrung in der Kryptobranche und über 10 Jahre im Produktbereich. Derzeit leitet er alle API-Produktinitiativen von CoinGecko und konzentriert sich dabei auf die Verbesserung des API-Produkts für öffentliche, Self-Service- und Unternehmenslösungen.



Julia Ng bringt 10 Jahre Marketingerfahrung bei multinationalen Unternehmen und Start-ups mit und ist derzeit Growth Lead bei CoinGecko. Sie leitet strategische Wachstums- und Marketinginitiativen für CoinGecko und seine API.



In diesem AMA erzählen Soon Aik und Julia alles über:

Beliebteste Anwendungsfälle und Fallstudien für die CoinGecko-API – Teilen von Beispielen bestehender Produkte und Projekte, die unsere API verwenden.

CoinGecko API-Endpunkte und Datenabdeckung – z. B. welche die beliebtesten Endpunkte sind, neue On-Chain-DEX-Endpunkte und alle Fragen, die Sie möglicherweise zu den Kryptodaten und der Abdeckung haben.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten – besprechen Sie ihre Methodik und wie ihre Daten aggregiert werden.

Marktanalyse und Einblicke – teilen Sie Einblicke, wie Entwickler und Analysten die CoinGecko-API nutzen können, um Marktanalysen durchzuführen, Trends zu verfolgen und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Besprechen Sie die Verfügbarkeit historischer Daten und Tools zur Durchführung technischer Analysen, Backtests oder Recherchen.

Es besteht die Möglichkeit für Fragen, Vorschläge und Ideen dazu, was Benutzer und Entwickler in zukünftigen Roadmaps gerne sehen würden.

Dieser Slogging-Thread von Mónica Freitas, Julia Ng, Soon Aik Chiew, Asher Umerie, Sheharyar Khan, Adrian Morales und Jose Hernandez fand im offiziellen Slogging-Kanal #amas statt und wurde zur besseren Lesbarkeit bearbeitet.

Hallo Julia Ng und Soon Aik Chiew! Danke, dass Sie bei uns sind! Ich möchte Sie zunächst ein wenig über sich selbst, Ihren Hintergrund und Ihre Beschäftigung mit APIs befragen.

Julia Ng

Hallo zusammen! Hier ist Julia von CoinGecko. Ich leite derzeit das Growth Marketing bei CoinGecko und habe zuvor bei Unternehmen wie Sephora (Abteilung SEA), TripAdvisor und einem Startup namens Yours Skincare gearbeitet. Ich komme aus dem Bereich Marketingkommunikation und habe im Bereich Werbung/Eventagenturen angefangen.



Was meine Erfahrung mit API betrifft, bin ich Anfang des dritten Quartals letzten Jahres dem CoinGecko API-Team beigetreten. Es war aufregend, eng mit Soon Aik Chiew, unserem Produktleiter für API, und dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, heute mehr über unsere API mit der Hackernoon-Community teilen zu können 🙌

Das ist ein interessanter Hintergrund, Julia Ng.

Wie erleben Sie den Prozess der zunehmenden Bekanntheit und Nutzung der API von CoinGecko? Was möchten Sie den Leuten am liebsten zeigen und was sind die größten Herausforderungen bei der Steigerung der Akzeptanz?

Julia Ng

Gut, dass Sie gefragt haben! In Bezug auf wachsende Anerkennung und Nutzung – innerhalb der Kryptobranche ist CoinGecko eine globale Kryptodaten-Autorität und ein Kraftpaket, da es vor vielen Bullen- und Bärenmarktzyklen im Jahr 2014 gegründet wurde. Das meiste, was Sie auf CoinGecko ( http://www.coingecko.com – sowohl im Web als auch in der App) und unserem Schwester-DEX-Aggregator und -Tracker GeckoTerminal ( http://www.geckoterminal.com ) sehen, ist über unsere Kryptodaten-API zugänglich.



Mit anderen Worten: Wir haben einen passenden Produktmarkt in der Kryptoindustrie gefunden, wo neue Kryptoprojekte, dApps (dezentrale Apps), Wallets usw. uns wegen unserer unternehmenstauglichen, aggregierten Krypto-Preis- und Marktdaten, Metadaten und On-Chain-Daten zu dezentralen Börsen (DEX) aufsuchen.



Wenn es darum geht, die Akzeptanz zu erhöhen, besteht unsere größte Herausforderung darin, neue Benutzer außerhalb der Branche zu erreichen, wo unsere Marke möglicherweise weniger bekannt ist. Darüber hinaus wollen wir andere Kryptodatenanbieter durch kontinuierliche Produktinnovation ausstechen und dafür sorgen, dass wir unseren Markt mit den Daten versorgen, die er sucht, und zwar auf möglichst genaue, zeitnahe und umfassende Weise.

Julia Ng

Daher auch unser Schreibwettbewerb und dieses AMA mit Hackernoon! Haha

Soon Aik Chiew

Hallo Monica und alle anderen, danke, dass ihr uns eingeladen habt! Ihr könnt mich gerne SA nennen. Ich bin derzeit in Malaysia ansässig, also wenn jemand zu Besuch ist, meldet euch!



Ich habe das letzte Jahrzehnt in der Technologiebranche verbracht, zunächst als UX-Berater und später in eine Rolle für technische Produkte. API ist eine ziemlich neue Initiative bei CoinGecko und es war ein Lernprozess, da die Verwaltung eines solchen Produkts für mich neu war. Wir nehmen ständig Feedback aus der Community auf, das uns hilft, uns zu verbessern und unseren Benutzern besser zu dienen.



Ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich darüber nachdenke, wie wir unsere API verbessern können, um andere zu unterstützen – sei es, um sie bei ihren finanziellen Entscheidungen zu unterstützen oder ihnen zu ermöglichen, neue Finanzinnovationen zu entwickeln. Zu sehen, wie unsere API Entwickler, Hobbyisten und Unternehmen weltweit unterstützt, ist wirklich aufregend. Wir können es kaum erwarten, mehr mit Ihnen zu sprechen!

Lustiger Ausflug! Für alle, die es noch nicht wissen, Aik Chiew, kannst du erklären, was die API von CoinGecko ist? Was sind einige ihrer Anwendungsfälle?

Soon Aik Chiew

Betreff: Was ist die CoinGecko-API und einige ihrer Anwendungsfälle?

Mit der CoinGecko API ( http://www.coingecko.com/api ) können Sie programmgesteuert eine breite Palette von Kryptomarktdaten wie Live-Preise, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, historische Daten, Metadaten (Bilder, Kategorien) und vieles mehr abrufen.



Neben der Entwicklung von Apps zur Kryptodatenanalyse und Portfolio-Trackern (wie CoinGecko) verwenden Projekte häufig unsere API und stellen ihren Benutzern Live-Marktdaten zur Verfügung, indem sie ihre Apps mit historischen Preisdiagrammdaten, Metadaten und mehr anreichern. Viele Hobbyisten verwenden unsere API-Daten auch gerne in Google Sheets/Excel, um ihre Portfoliobestände im Auge zu behalten oder nach Investitionsmöglichkeiten zu suchen.



Es gibt noch viele weitere einzigartige Anwendungsfälle wie Chatbots und Orakel. Hier sind einige Referenzen, die hilfreich sein könnten:

Julia Ng

Um Soon Aiks Punkt zu ergänzen: Die Anwendungsfälle für die CoinGecko-API reichen von der individuellen/persönlichen Nutzung bis hin zu Kryptoprojekten und Forschungseinrichtungen. Zum Beispiel:



Persönliche Anwendungsfälle: Portfolio- oder Gewinn- und Verlustverfolgung

Wallets wie Metamask verwenden unsere Coin-Marktdaten, um Preisänderungen von Kryptowährungen anzuzeigen und Token-Preise anhand von Vertragsadressen abzufragen.

DeFi-Analyse-Dashboards und -Explorer wie Zapper verlassen sich auf unsere Kryptodaten, um sowohl im Web als auch in der App umfassende Markteinblicke zu liefern.

Die Forschungs- und Datenvisualisierungsplattform Statista verwendet unsere Münzpreisdaten für ihre interaktiven Diagramme.



Ich habe hier zur leichteren Bezugnahme einige Bilder hinzugefügt.

Julia Ng, interessant … Ich nehme an, dass es der schwierigste Teil der ganzen Sache ist, Leute außerhalb der Kryptowelt mit einer API zu erreichen

Welche Trends haben Sie bei der Einführung von Dapps und Krypto im Allgemeinen bemerkt? Welchen Platz kann die API von CoinGecko in der aktuellen Kryptobranche einnehmen?

Julia Ng

Was Trends angeht, ist Krypto eine sehr gefühls- und narrativegetriebene Branche. Wenn Krypto einen Bullenmarkt erlebt, gibt es einen deutlichen Anstieg bei API-Anmeldungen/-Nutzung, einfach weil als Folge des Bullenmarkts neue Projekte und Innovationen (wie neue Blockchain-Layer-Protokolle) entstehen.



In jüngster Zeit gab es einen starken Anstieg der Memecoins, was zu einer Wiederbelebung der Telegram-Trading-Bots geführt hat. Telegram-Krypto-Trading-Bots verschaffen Händlern einen Vorteil, da sie Trades schneller ausführen können als bei einer manuellen Verbindung mit einem DEX. Solche Telegram-Bots können dann auf On-Chain-DEX-Datenendpunkte in unserer API zurückgreifen, um die Preis- und Marktdaten abzurufen.



Zum Thema On-Chain-DEX-Daten möchten wir hervorheben, dass es sich um unser neuestes Angebot handelt und dass es seit seiner Einführung vor 2 Monaten immer mehr an Bedeutung gewinnt! Zu den wichtigsten Datensätzen gehören Krypto-Liquiditätspools, Token-Daten nach Vertragsadresse und OHLCV-Chartdaten. :star-struck:



Für diejenigen, die interessiert sind, gibt es insgesamt 20 On-Chain-DEX-Datenendpunkte .

Asher Umerie

Hallo bald, Aik Chiew



Bisher großartige Erkenntnisse!



Reden wir über Daten. Wie stellt CoinGecko die Genauigkeit und Zuverlässigkeit seiner Daten sicher? Können Sie uns die Methodik erläutern, mit der diese Daten aggregiert und überprüft werden?

Soon Aik Chiew

Betreff: Sicherstellung der Datengenauigkeit und -zuverlässigkeit

CoinGecko aggregiert Preis-, Volumen- und Liquiditätsdaten von Kryptowährungen über mehrere Ticker von über 1.000 Börsen weltweit und berechnet den Marktpreis jeder Kryptowährung mithilfe unseres umfassenden Algorithmus. Unsere Methodik ist auf unserer Website veröffentlicht. Wenn Sie tiefer eintauchen möchten, finden Sie hier unsere detaillierte Preisaggregationsmethodik .



Ein Hinweis meinerseits: Wir haben mehr als 1.000 Börsen integriert, die größte Zahl in der Branche, um sicherzustellen, dass wir die genauesten globalen Durchschnittspreise bereitstellen .

Asher Umerie

Danke dafür, Soon Aik Chiew!



Angesichts der zunehmenden Verbreitung neuer Kryptowährungen und Token stellt sich die Frage, wie CoinGecko entscheidet, welche davon zur Nachverfolgung in seine Plattform aufgenommen werden?

Julia Ng

Asher Umerie Um bei CoinGecko gelistet zu werden, muss eine Kryptowährung zunächst an einer von CoinGecko verfolgten Börse handelbar sein. Wir haben strenge Listungskriterien und einen Verifizierungsprozess, bei dem unser Betriebsteam Datenpunkte wie Website- und Teaminformationen sowie Social-Media-Profile mit einer Mindestanzahl an Followern gründlich überprüft. Außerdem verfügen wir über einen funktionierenden Block-Explorer, damit unsere Benutzer Transaktionen verifizieren und Netzwerkaktivitäten überwachen können.



Wenn Krypto-Assets an einer von GeckoTerminal unterstützten dezentralen Börse (DEX) gehandelt werden, werden sie automatisch auf GeckoTerminal gelistet. Benutzer können die Token finden, indem sie in der Suchleiste nach ihrer Vertragsadresse suchen.



Was bedeutet das im Hinblick auf unsere API? – Über unsere neuen On-Chain-DEX-Datenendpunkte, die von GeckoTerminal betrieben werden und über die CoinGecko-API zugänglich sind, können Benutzer Daten für Kryptowährungen abrufen, die nicht auf CoinGecko gelistet sind . Das bedeutet umfassende Abdeckung und Zugriff auf 2,6 Millionen Token und 2,9 Millionen Krypto-Liquiditätspools (sachlich korrekt zum Zeitpunkt dieses AMA).

Soon Aik Chiew Das ist so cool! Wie können Entwickler die CoinGecko-API nutzen, um die Funktionalität ihrer Kryptoprojekte über die Marktverfolgung und das Portfoliomanagement hinaus zu verbessern? Gibt es spannende Funktionen, die die Leute kennen sollten?

Soon Aik Chiew

Betreff: spannende Funktionen!

Sicher, wir haben hier einige interessante Endpunkte und Anwendungsfälle:



1./search/trending - um Münzen, NFTs und Kategorien zu erhalten, die derzeit im Trend liegen coingecko.com , basierend auf Benutzersuchvorgängen.

- Profi-Tipps: Abgesehen von Händlern, die solche Endpunkte verwenden, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, haben wir beobachtet, dass Web3-Projekte solche Daten nutzen, um potenzielle Kunden und Partner aufzuspüren. 😏

2. /coins/id – um umfassende Metadaten einer Münze zu erhalten, wie z. B. Websites, Social-Media-Links, Bilder und Beschreibungen. Es enthält auch Daten zu Tickerpaaren und exklusive Metriken wie eine Beobachtungslistennummer und Abstimmungszahlen auf CoinGecko. 3. /global - um die gesamte Marktkapitalisierung der Branche zu erhalten, einschließlich historischer Daten , Dies könnte nützlich sein, um das Branchenwachstum zu verfolgen oder es sogar gegen die Marktkapitalisierung von Bitcoin aufzustellen, um Daten zur Bitcoin-Dominanz zu erhalten 4./Kategorien - erhalten Sie die vollständige Liste der von CoinGecko unterstützten Kategorien und dann eine Liste der Münzen unter einer bestimmten Kategorie mit /coins/markets -Endpunkt.

Unser Team kuratiert mittlerweile über 200 Kategorien; von Memecoin bis KI und allem, was das Krypto-Universum umfasst, alles unter dem Himmel und darüber hinaus!

Was Entwickler besonders schätzt, ist die Möglichkeit unserer API, die Daten einer Münze anhand einer Vertragsadresse nachzuschlagen, was den Aufwand und die Zeit für die API-ID-Zuordnung reduziert.

Auf unserem Entwickler-Dashboard bieten wir auch einige nützliche Funktionen zur Verbesserung der Entwicklererfahrung, wie zum Beispiel:

Anzeigen der historischen Datennutzung

Begrenzung der API-Nutzung, um Überschreitungen zu vermeiden

API-Schlüsselverwaltung

Sheharyar Khan

Hallo Leute! Schön, dass ihr hier seid, und ich bin wirklich gespannt, mehr über die CoinGecko-API zu erfahren. Zunächst einmal: Welche Funktion der CoinGecko-API sollten Ihrer Meinung nach mehr Benutzer kennen?

Soon Aik Chiew

Hallo, Sheharyar Khan. Danke für die Frage.

Wenn ich nur eine Funktion vorschlagen müsste, wären es die On-Chain-DEX-API-Daten, die Julia oben ebenfalls geteilt hat und die die neueste Ergänzung der API-Endpunkte darstellen.



Hier erfahren Sie mehr darüber: https://docs.coingecko.com/docs/endpoint-showcase#geckoterminal



In der Vergangenheit hat sich CoinGecko (und unsere API) hauptsächlich auf die Bereitstellung aggregierter Preis- und Marktdaten konzentriert, wofür uns die meisten unserer Benutzer kennen. Vielen Leuten ist vielleicht noch nicht bewusst, dass wir über unsere Website, App und API auch NFT- und DEX-Daten anbieten. Wir hoffen, dass mehr Leute sie entdecken und davon profitieren!



NFT- Daten ( API ): Wir verfolgen Mindestpreise für mehr als 4.000 Sammlungen in 11 Blockchain-Netzwerken.



GeckoTerminal (Onchain-DEX-Daten): Wir verfolgen mehr als 2 Millionen Coins in 145 Blockchain-Netzwerken.

Adrian Morales

Hallo zusammen, danke, dass ihr dabei seid! Was sind Ihrer Meinung nach die stärksten Funktionen und Unterscheidungsmerkmale von CoinGecko, die es von ähnlichen Kryptodatenplattformen abheben?

Soon Aik Chiew

Hallo, danke, dass Sie gefragt haben, was uns von anderen ähnlichen Plattformen unterscheidet. Wenn ich es zusammenfassen müsste, wäre es die Tiefe und Breite der von uns bereitgestellten Daten (wie oben beschrieben), gepaart mit einem engagierten Supportteam, das rund um die Uhr für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten sorgt. Der Kryptomarkt schläft nie, wir müssen ständig mit technologischer und betrieblicher Exzellenz innovativ sein, um mithalten zu können.

Bald werden Aik Chiew und Julia Ng antworten, wie Sie die Datenzuverlässigkeit sicherstellen. Ich bin gespannt auf Ihren zukünftigen Fahrplan. Gibt es kommende Funktionen oder Verbesserungen, auf die sich Benutzer und Entwickler freuen können?

Soon Aik Chiew

Hallo Monica,

Natürlich verlangen API-Benutzer immer schnellere und bessere Daten sowie ein besseres Entwicklererlebnis.



Die Verbesserung der Datenqualität und der Serviceleistung ist für unsere Teams ein ständiges Anliegen. Wir freuen uns darauf, dies auf die nächste Ebene zu bringen, indem wir mehr Echtzeitdaten und neue Endpunkte anbieten, um unseren Benutzern neue Anwendungsfälle zu ermöglichen.



Im Hinblick auf die Entwicklererfahrung erkunden wir Möglichkeiten, unsere API benutzerfreundlicher zu gestalten, etwa durch die Bereitstellung von SDK-Bibliotheken und das Anbieten weiterer Optionen für die Datenübermittlung.

Sheharyar Khan

Vielen Dank, Soon! Als Nachtrag zu Julia Ngs früherem Kommentar zu den Anwendungsfällen von CoinGecko: Wer ist Ihrer Meinung nach das ideale Persona-/Benutzerprofil für die Verwendung der CoinGecko-API insgesamt? Würden Benutzer in bestimmten Berufen (Investition, Forschung, Finanzen usw.) mehr von der API profitieren?

Julia Ng

Sheharyar Khan, ich mische mich ein! Unsere ideale Persona sind definitiv Unternehmen, die unsere maßgeschneiderten Pläne der höchsten Stufe benötigen 😉 Aber im Ernst – die ideale Persona wären wichtige Stakeholder (wie Gründer, Produktmanager, leitende Entwickler) in Unternehmen, die Kryptopreis- und Marktdaten benötigen, sei es, um eine Funktion zu entwickeln oder ihr Kernangebot zu stärken. Benutzer in bestimmten Berufen, wie Sie erwähnt haben, Investitionen, Forschung und Finanzen, würden definitiv auch davon profitieren, insbesondere wenn sie nach Recherchen zu Kryptowährungen, Markttrends oder Backtest-Handelsstrategien suchen.

Adrian Morales

Wie würden Sie sagen, dass CoinGecko sein Marketing anpasst oder anzupassen plant, um auf den gelegentlich volatilen Kryptomarkt zu reagieren? Wie sehen pessimistische Zeiten für Krypto bei CoinGecko aus?

Julia Ng

Unabhängig von der Marktstimmung werden weiterhin Kryptoprojekte entstehen. Baissezeiten bedeuten nur, dass es weniger Aktivität auf dem Markt gibt, aber das ermöglicht es uns, uns auf die Verbesserung unseres Produkts zu konzentrieren und diese Verbesserungen weiterhin an Projekte und Benutzer weiterzugeben, die unsere API nützlich finden würden. Diese würden in Form von Anleitungen, Videoressourcen, Newslettern usw. erfolgen.



In diesem Sinne würden wir gerne von der Hackernoon-Community hören – welche Art von Inhalten rund um unsere API würde Ihr Interesse wecken?

Hallo zusammen! Was ist der schwierigste Teil beim Marketing für ein Kryptoprodukt/eine Kryptowebsite?

Julia Ng

Hey, Jose Hernandez, meiner Meinung nach generieren wir Nachfrage außerhalb des bestehenden Kryptomarkts, einfach weil unser Produkt eine ziemliche Nische ist. Wenn Benutzer nicht daran interessiert sind, eine API für Kryptopreisdaten zu integrieren, können wir nicht viel tun, außer weiterhin die Bekanntheit zu steigern und über unser Angebot aufzuklären, damit wir ganz oben auf der Liste stehen, wenn sie es tun.

Bald Aik Chiew Ich stelle mir vor, dass es einen ständigen Ruf nach neuen Funktionen gibt. Das bringt mich zum Schreibwettbewerb, den CoinGecko auf HackerNoon veranstaltet. Was erhoffen Sie sich von diesem Wettbewerb? Nach welchen Einsendungen suchen Sie? Julia Ng

Julia Ng

Mónica Freitas Wir würden uns über Beiträge freuen, die zeigen, wie unsere Kryptodaten-API Entwicklern, Händlern und Kryptoprojekten zu Innovationen verhilft. Dabei kann es sich um die eingehende Untersuchung eines bestimmten Anwendungsfalls oder die Entwicklung eines potenziellen Anwendungsfalls handeln, der heute technisch möglicherweise noch nicht existiert, wie etwa an der Schnittstelle zwischen KI und ML.



Darüber hinaus ermutigen wir auch zu Einsendungen, die sich eingehend mit der Abdeckung und Tiefe von Krypto-Asset-Daten, Metadaten, historischen Daten und deren Verwendung für Forschung, Analysen, Handelsstrategien und mehr befassen. Bonuspunkte, wenn es speziell um die CoinGecko-API geht!

Asher Umerie

Bisher tolle Antworten, Julia Ng!



KI ist unbestreitbar der letzte Schrei. In den letzten Jahren schien es, als wäre Innovation = KI-Integration. Was die Schnittstelle zwischen KI/ML und Ihrer Kryptodaten-API betrifft, welche potenziellen Anwendungsfälle halten Sie für vielversprechend?

Julia Ng

Asher Umerie: Nun, einige vielversprechende Anwendungsfälle wären das Durchführen von Analysen oder https://www.coingecko.com/learn/bitcoin-price-prediction-machine-learning unter Verwendung von Algorithmen des maschinellen Lernens (denken Sie an neuronale Netzwerke, Stimmungsanalyse), Finanzprogrammierung (d. h. die Verwendung historischer und Live-Preisdaten zum Entwerfen algorithmischer Handelsstrategien, zum Erstellen von Sniper-Bots) und so weiter. KI-Krypto-Bots sind ein weiteres Segment potenzieller Anwendungsfälle – es gibt https://www.coingecko.com/learn/ai-crypto-chatbot , die die richtigen Daten basierend auf Benutzereingaben an die Oberfläche bringen, Preiswarn-Bots, Handels-Bots, Telegram-Bots (z. B. https://twitter.com/coingecko/status/1715035138135068901 ), um nur einige zu nennen.



Um das genauer zu beschreiben: Sie können beispielsweise eine Sentimentanalyse mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens durchführen. Benutzer können auf die Website- und Social-Media-Metadaten von Kryptowährungen zugreifen, die über die CoinGecko-API verfügbar sind, und diese Informationen in einem Modell des maschinellen Lernens verarbeiten, um festzustellen, ob die Social-Media-Community eines Projekts wächst oder stagniert, oder um Trends anhand der Anzahl der Benutzer zu erkennen, die eine Münze oder ein Token auf eine Beobachtungsliste gesetzt oder hochgevotet haben. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von Algorithmen, die Metadaten analysieren, die über unsere API erhalten wurden, um die Legitimität von Websites festzustellen oder zu kennzeichnen, ob Websites verdächtig oder bösartig sind.



Bei Preisvorhersagen kann es ganz einfach sein, ein Preisvorhersagemodell auf Grundlage historischer Preisdaten für eine oder wenige Kryptowährungen zu entwickeln, es kann aber auch etwas komplexeres auf Grundlage des Handelsvolumens und der Aktivität des Liquiditätspools sein.

Asher Umerie

Wirklich aufregende Sachen, Julia Ng!

Ich schätze die Tatsache, dass der CoinGecko-Blog diese potenziellen Anwendungen präzise behandelt. Ihr Team leistet wichtige Arbeit.

Asher Umerie

Bald, Aik Chiew, das hier ist für dich! Welche Ressourcen oder Unterstützung bieten Sie Entwicklern, die neu in der Verwendung der CoinGecko-API sind, um ihnen einen schnellen und effektiven Einstieg zu ermöglichen? Gibt es bewährte Methoden oder Tipps, die Sie empfehlen würden, um den Wert Ihrer API zu maximieren?

Soon Aik Chiew

Hallo Asher Umerie, für Entwickler, die neu bei CoinGecko API sind, egal ob Sie Anfänger oder Profi wie Satoshi sind, keine Sorge, wir haben das Richtige für Sie,



Das Team hat viele nützliche Ressourcen bereitgestellt, unter anderem die folgenden:



Wir empfehlen allen Neueinsteigern dringend, mit diesem 10-minütigen Tutorial zu beginnen. Wenn Sie es durcharbeiten, sind Sie in der Lage, unsere API wie ein Profi zu nutzen!



Darüber hinaus werden hier auch einige Best Practices gezeigt, an denen Sie sich orientieren können.



Übung macht den Meister! Beginnen Sie, indem Sie zunächst kostenlos unsere Demo-API abonnieren und die kostenlosen Endpunkte in unserer API-Dokumentation testen. Sie werden im Handumdrehen ein Meister sein.



Asher Umerie

Vielen Dank, Soon Aik Chiew!

Asher Umerie



Drehen wir Monicas vorherige Frage um. Welche Arten von Einsendungen würden Sie für diesen Wettbewerb als ungeeignet erachten?

Julia Ng

Asher Umerie: Da die CoinGecko API aggregierte Preis- und Marktdaten zu Kryptowährungen bereitstellt, würden wir es auf jeden Fall vorziehen, wenn sich die Einsendungen auf APIs für Kryptowährungsdaten (wie die unseren) konzentrieren oder diese enthalten würden, anstatt sich ausschließlich auf „Krypto-APIs“ zu konzentrieren, wie dies bei APIs von Kryptowährungsbörsen (z. B. Binance API) oder der Bitcoin API der Fall ist.



Es ist völlig akzeptabel, wenn die Einsendungen eine Mischung der unterschiedlichen API-Typen enthalten, etwa in einem Vergleichsartikel, solange dieser unser API-Angebot einschließt.

Tolle Themen Julia Ng

Welchen Rat würden Sie Autoren geben? Gibt es Ressourcen, die Sie weitergeben würden? Insbesondere wenn sie über die CoinGecko API schreiben





Julia Ng

Mónica Freitas Schauen Sie sich unbedingt unsere API- und API-Dokumentationsseiten an! Dort finden Sie alles von einer Übersicht unserer Endpunkte bis hin zur Verwendung jedes Endpunkts auf CoinGecko.com und GeckoTerminal.com und Anwendungsfällen.

Wenn Sie weitere Inspiration benötigen, haben wir auf unserer Wettbewerbsseite eine Liste mit Schreibanregungen bereitgestellt, um Sie zum Schreiben anzuregen! Wir wünschen allen Autoren viel Glück :)

Asher Umerie

Das war’s für dieses AMA!



Vielen Dank an Julia Ng und Soon Aik Chiew für eure Zeit, eure ausführlichen Antworten und eure Liebe zum Detail. Wir freuen uns, eure Reise von nun an zu verfolgen und zu sehen, was ihr als Nächstes tut!



An alle Autoren von HackerNoon: Nutzen Sie die wertvollen Erkenntnisse aus dieser Unterhaltung, wenn Sie Ihre Beiträge für den Schreibwettbewerb #crypto-api verfassen.



Wir können es kaum erwarten, zu lesen, was Ihnen einfällt!