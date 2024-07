Arron Goolsbey spricht bei Mythical Games über die Zukunft des Gamings mit KI und Blockchain

In dieser Folge von „Hinter dem Startup“ trifft sich Ishan Pandey mit Arron Goolsbey, dem Präsidenten und COO von Mythical Games , um seine bemerkenswerte Reise durch die Spielebranche zu erkunden. Von seinen frühen Tagen bei Wizards of the Coast, wo er eine entscheidende Rolle beim Aufstieg von Magic: The Gathering spielte, bis hin zur Leitung bahnbrechender Projekte bei Activision Blizzard war Arron an der Spitze der Spieleinnovation.





Bei Mythical Games ist er jetzt federführend bei der Integration von KI- und Blockchain-Technologie, um revolutionäre Spielerökonomien zu schaffen. Erfahren Sie mit uns mehr über Arrons Erkenntnisse zur Zukunft des Gamings, das transformative Potenzial von Web3 und die spannenden Projekte, die Mythical Games bevorstehen.





Ishan Pandey: Hallo Arron, willkommen zu „Behind the Startup“ bei Hackernoon. Es ist fantastisch, Sie heute bei uns zu haben, um in die spannende Schnittstelle zwischen KI und Web3 einzutauchen. Könnten Sie uns zunächst einige Einblicke in Ihren beruflichen Hintergrund geben und uns erzählen, was Sie zu Ihrer aktuellen Rolle bei Mythical Games geführt hat?





Arron Goolsbey: Ich habe mehr als 25 Jahre in der Spielebranche verbracht. Ich bin Ende der 90er einem wenig bekannten Startup namens Wizards of the Coast beigetreten, gleich nachdem sie das erste Sammelkartenspiel der Welt erfunden hatten (Magic: The Gathering). Ich verließ Wizards als VP of Technology, nachdem ich an der Entwicklung und Einführung des aktuellen globalen digitalen Sammelkartenspiels „Magic Arena“ mitgewirkt hatte. Von dort wechselte ich als Leiter von Battle.net zu Activision/Blizzard, was ein wahrgewordener Traum war, da ich ein so großer Fan von StarCraft, Hearthstone und der Battle.net-Plattform selbst war. Während ich Battle.net leitete, läuteten wir eine neue Ära ein, indem wir die Call of Duty-Reihe veröffentlichten, beginnend mit BlackOps IV und weiter über Modern Warfare 2 und Warzone (dem ersten kostenlosen Call of Duty-Titel).





Danach folgte ich einem meiner Mentoren zu Meta, um in Reality Labs an Spielen für Facebook, Instagram, WhatsApp und Quest VR zu arbeiten. Ich reiste um die Welt und traf Hunderte von Spieleentwicklern, um das Streben nach dem Metaversum und der nächsten Computerplattform zusammenzubringen. Dann rief John Linden an und bat mich, Mythical beizutreten, um seine faszinierende Vision der Zukunft des Spielens und interaktiver Unterhaltungserlebnisse zu verfolgen.





Als Präsident und COO bei Mythical ist es meine Verantwortung, Johns kraftvolle Vision in unseren Spielen wie NFL Rivals und Blankos sowie in den drei Hauptsäulen unseres Geschäfts zum Leben zu erwecken: Erweiterte Marktplätze und Volkswirtschaften, Cloud-Verteilung und Instant Play sowie Dezentrales Soziales durch spieleübergreifende „Open Gardens“.





Ishan Pandey: Können Sie uns einen Überblick über Mythical Games und die Kernvision geben, die Ihre Projekte im Web3-Bereich antreibt?





Arron Goolsbey: Mythical ist ein Spieletechnologieunternehmen, das die nächste Generation von Spielen entwickelt, die auf Blockchain-Technologie und spielereigenen Volkswirtschaften basieren.





Es geht uns darum, großartige Spiele zu entwickeln, die die Leute spielen möchten, und robuste, spielergesteuerte Ökonomien zu entwickeln, an denen alle gerne teilhaben. Außerdem möchten wir ein Web3-Gaming-Ökosystem aufbauen, indem wir Blockchain-Technologie und spielbare NFTs für Tools nutzen, die es Spielern, Schöpfern, Künstlern, Marken und Spieleentwicklern ermöglichen, Anteilseigner und Eigentümer neuer „Play and Own“-Spieleökonomien zu werden.





Ishan Pandey: Mythical Games ist ein Pionier bei der Integration der Blockchain-Technologie in Spiele. Wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen mit diesem Ansatz von anderen in der Spielebranche?





Arron Goolsbey: Wir geben unseren Spielern die Möglichkeit, ihre Spielgegenstände vollständig zu besitzen und nachweislich untereinander zu tauschen und ihre Sammlungen nach Belieben aufzubauen. Niemand sonst auf dem Markt macht das so, insbesondere nicht mit hochrangigen Partner-IPs wie der NFL.





Ishan Pandey: Mit welchen wichtigen Entwicklungen können wir in den nächsten Jahren bei Mythical Games rechnen? Sind neue Projekte oder Partnerschaften in Sicht?





Arron Goolsbey: Was unsere Spiele angeht, arbeitet unser Team hart daran, neue Spiele zu entwickeln und unsere bestehenden Titel zu verbessern. Wir bringen alle möglichen neuen Funktionen und Dienstprogramme ein, die das Spielerlebnis und das Ökosystem für die Spieler verbessern. Was die anstehenden Projekte und Partnerschaften angeht, kann ich im Moment noch nicht viel sagen, aber ich kann sagen, dass wir wie immer eine Menge in petto haben und Sie nichts davon verpassen wollen. Jetzt ist definitiv die Zeit, in das Mythical-Ökosystem einzusteigen.





Ishan Pandey: KI gewinnt in der Technologie immer mehr an Bedeutung. Wie nutzt Mythical Games KI, um Ihre Blockchain-basierten Gaming-Plattformen zu verbessern?





Arron Goolsbey: Wir arbeiten an einigen ziemlich neuartigen KI-Anwendungen für Spiele, über die ich noch nicht viel sagen kann. Ich kann jedoch betonen, dass wir großes Potenzial in der Anwendung von KI sehen, nicht nur für das Spielerlebnis selbst, sondern auch für die Entwicklungszyklen in der Vorproduktion und im Live-Betrieb in Form von Tools. Tatsächlich besitzt Mythical mehrere wichtige Patente auf KI-generierte Funktionen, die mehrere verschiedene Arten von bahnbrechenden Anwendungen abdecken. Ich kann es kaum erwarten, Ihnen mitzuteilen, was wir hoffentlich in naher Zukunft aushecken.





Ishan Pandey: Es gibt viel Aufregung um VR und AR im Gaming. Warum hat Mythical Games beschlossen, sich mehr auf KI- und Web3-Technologien als auf VR zu konzentrieren?





Arron Goolsbey: Nachdem ich in den Reality Labs von Meta gearbeitet habe, dem vielleicht weltweit am stärksten in VR und AR investierten Unternehmen, bin ich fest davon überzeugt, dass es in mehreren Branchen bereits einen erheblichen Vorstoß gibt, eine Entwicklung in Form der nächsten Computerplattform herbeizuführen. Ich habe viele interessante immersive Spielerlebnisse für VR und AR gesehen. Einige waren großartig, aber die meisten sind noch nicht bereit für den Mainstream.





Eine der Herausforderungen bei VR und AR, selbst für Gaming-Anwendungsfälle, ist, dass die Hardware einfach noch nicht so weit ist. VR-Headsets haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, aber sie sind immer noch größtenteils nur Handy-Hardware, die mit 2-3 Videoprozessoren übertaktet wurde. Mehrere Hardwarebeschränkungen begrenzen die Größe der Multiplayer-Erlebnisse auf weniger als ein Dutzend gleichzeitige Benutzer. Die Hardwareverkäufe liegen immer noch bei mehreren zehn Millionen pro Jahr, selbst für die billigsten und erfolgreichsten, was einen Faktor 10 weniger ist als das, was notwendig ist, um große Entwicklungen anzuregen.





Dennoch ist Gaming immer noch ein Hauptanwendungsfall für VR/AR und die Hardware WIRD eines Tages verfügbar sein, aber Hardware und echte Spiele sind nur zwei Teile der Erfolgsgleichung. Mythicals Prämisse ist es, uns als Anbieter der wichtigsten Bausteine dieses immersiven Erlebnisses zu positionieren, um Spieleentwicklern, die in die Entwicklung dieser VR/AR-Spiele investieren, dabei zu helfen, mit unserer Technologie Geschäftsmodelle freizusetzen, die dabei helfen, diese Spiele schneller und mit höheren Chancen auf kommerziellen Erfolg auf den Markt zu bringen.





Die Plattform von Mythical ist für den Einsatz auf allen Plattformen und Hardware ausgelegt, von Mobilgeräten über PCs bis hin zu VR/AR. Unser „Open Garden“-Ansatz soll den Kuchen für die gesamte Branche vergrößern, während wir auf das hinarbeiten, was wir intern als „HTTP des Metaverse, unterstützt durch Web3-Technologien“ bezeichnen.





Ishan Pandey: Was sind die größten Herausforderungen für Mythical Games bei der Implementierung von KI im Web3-Framework? Und welche einzigartigen Möglichkeiten bietet diese Integration?





Arron Goolsbey: KI ist in der Spielebranche seit Jahrzehnten im Einsatz. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass KI als Werkzeug eingesetzt wird, das den menschlichen Prozess des Entwerfens, Erstellens und Betreibens von Spielen unterstützt, und nicht als Werkzeug, das die menschliche Bereicherung umgeht. Ähnlich wie bei früheren Entwicklungen digitaler Werkzeuge muss die Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz von Spielinhalten und -erlebnissen das primäre Entwicklungsziel für KI sein. Dies ist eine heikle Balance und die Antworten darauf, wo die Grenze zu ziehen ist, sind nicht immer sofort klar. Aber wie ich bereits sagte, Mythical denkt seit mehreren Jahren darüber nach, wir haben also viel kontextbezogene Erfahrung und sind auf etwas Großes gestoßen.





