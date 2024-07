Arbeiten mit Wav2vec2 Teil 1: Feinabstimmung von XLS-R für die automatische Spracherkennung

Einführung

Meta AI hat Ende 2021 wav2vec2 XLS-R („XLS-R“) eingeführt. XLS-R ist ein maschinelles Lernmodell („ML“) für das Lernen sprachübergreifender Sprachdarstellungen. Es wurde mit über 400.000 Stunden öffentlich verfügbarem Sprachaudio in 128 Sprachen trainiert. Bei seiner Veröffentlichung stellte das Modell einen Sprung gegenüber dem sprachübergreifenden Modell XLSR-53 von Meta AI dar, das mit etwa 50.000 Stunden Sprachaudio in 53 Sprachen trainiert wurde.





In diesem Handbuch werden die Schritte zum Optimieren von XLS-R für die automatische Spracherkennung („ASR“) mithilfe eines Kaggle-Notebooks erläutert. Das Modell wird auf chilenisches Spanisch optimiert, aber die allgemeinen Schritte können befolgt werden, um XLS-R auf andere gewünschte Sprachen zu optimieren.





Das Ausführen von Inferenzen auf dem fein abgestimmten Modell wird in einem begleitenden Tutorial beschrieben, sodass dieser Leitfaden der erste von zwei Teilen ist. Ich habe beschlossen, einen separaten, inferenzspezifischen Leitfaden zu erstellen, da dieser Leitfaden zur Feinabstimmung etwas lang geworden ist.





Es wird vorausgesetzt, dass Sie über einen vorhandenen ML-Hintergrund verfügen und grundlegende ASR-Konzepte verstehen. Anfänger haben möglicherweise Schwierigkeiten, den Build-Schritten zu folgen/sie zu verstehen.

Ein bisschen Hintergrundwissen zu XLS-R

Das ursprüngliche wav2vec2-Modell, das 2020 eingeführt wurde, wurde mit 960 Stunden Sprachaudio aus dem Librispeech -Datensatz und ~53.200 Stunden Sprachaudio aus dem LibriVox- Datensatz vortrainiert. Bei seiner Veröffentlichung waren zwei Modellgrößen verfügbar: das BASE- Modell mit 95 Millionen Parametern und das LARGE- Modell mit 317 Millionen Parametern.





XLS-R hingegen wurde anhand mehrsprachiger Sprachaufnahmen aus fünf Datensätzen vortrainiert:





VoxPopuli : Insgesamt ca. 372.000 Stunden Audioaufnahmen von Parlamentsreden des Europäischen Parlaments in 23 europäischen Sprachen.

: Insgesamt ca. 372.000 Stunden Audioaufnahmen von Parlamentsreden des Europäischen Parlaments in 23 europäischen Sprachen. Mehrsprachiges Librispeech : Insgesamt ca. 50.000 Stunden Sprachaudio in acht europäischen Sprachen, wobei der Großteil (ca. 44.000 Stunden) der Audiodaten in Englisch ist.

: Insgesamt ca. 50.000 Stunden Sprachaudio in acht europäischen Sprachen, wobei der Großteil (ca. 44.000 Stunden) der Audiodaten in Englisch ist. CommonVoice : Insgesamt ca. 7.000 Stunden Sprachaufnahmen in 60 Sprachen.

: Insgesamt ca. 7.000 Stunden Sprachaufnahmen in 60 Sprachen. VoxLingua107 : Insgesamt ca. 6.600 Stunden Sprachaudio in 107 Sprachen basierend auf YouTube-Inhalten.

: Insgesamt ca. 6.600 Stunden Sprachaudio in 107 Sprachen basierend auf YouTube-Inhalten. BABEL : Insgesamt ca. 1.100 Stunden Sprachaufnahmen in 17 afrikanischen und asiatischen Sprachen, basierend auf Telefongesprächen.





Es gibt 3 XLS-R-Modelle: XLS-R (0,3 B) mit 300 Millionen Parametern, XLS-R (1 B) mit 1 Milliarde Parametern und XLS-R (2 B) mit 2 Milliarden Parametern. In dieser Anleitung wird das XLS-R-Modell (0,3 B) verwendet.

Ansatz

Es gibt einige großartige Anleitungen zum Optimieren von wav2vev2 -Modellen, wobei diese hier vielleicht eine Art „Goldstandard“ darstellt. Natürlich ähnelt der allgemeine Ansatz hier dem, was Sie in anderen Anleitungen finden. Sie werden:





Laden Sie einen Trainingsdatensatz mit Audiodaten und zugehörigen Texttranskriptionen.

Erstellen Sie ein Vokabular aus den Texttranskriptionen im Datensatz.

Initialisieren Sie einen wav2vec2-Prozessor, der Merkmale aus den Eingabedaten extrahiert und Texttranskriptionen in Beschriftungssequenzen umwandelt.

Optimieren Sie wav2vec2 XLS-R auf den verarbeiteten Eingabedaten.





Es gibt jedoch drei wesentliche Unterschiede zwischen diesem Leitfaden und anderen:





Der Leitfaden bietet nicht so viele „Inline-Diskussionen“ zu relevanten ML- und ASR-Konzepten. Während jeder Unterabschnitt zu einzelnen Notebookzellen Details zur Verwendung/zum Zweck der jeweiligen Zelle enthält, wird davon ausgegangen, dass Sie über einen vorhandenen ML-Hintergrund verfügen und grundlegende ASR-Konzepte verstehen. Das Kaggle-Notebook, das Sie erstellen, organisiert Dienstprogrammmethoden in Zellen der obersten Ebene. Während viele Feinabstimmungs-Notebooks dazu neigen, eine Art „Stream-of-Consciousness“-Layout zu haben, habe ich mich dafür entschieden, alle Hilfsmethoden zusammen zu organisieren. Wenn Sie neu bei wav2vec2 sind, finden Sie diesen Ansatz möglicherweise verwirrend. Ich wiederhole jedoch noch einmal: Ich gebe mein Bestes, den Zweck jeder Zelle in ihrem eigenen Unterabschnitt explizit zu erklären. Wenn Sie wav2vec2 gerade erst lernen, könnte es hilfreich sein, einen kurzen Blick auf meinen HackerNoon-Artikel wav2vec2 für automatische Spracherkennung in einfachem Englisch zu werfen. In dieser Anleitung werden nur die Schritte zur Feinabstimmung beschrieben. Wie in der Einleitung erwähnt, habe ich mich dazu entschieden, eine separate Begleitanleitung zu erstellen, die erklärt, wie Sie Inferenzen auf dem fein abgestimmten XLS-R-Modell ausführen, das Sie generieren werden. Damit wollte ich verhindern, dass diese Anleitung zu lang wird.

Voraussetzungen und bevor Sie beginnen

Zum Ausfüllen des Handbuchs benötigen Sie:





Ein bestehendes Kaggle-Konto . Wenn Sie kein bestehendes Kaggle-Konto haben, müssen Sie eines erstellen.

Ein bestehendes Weights and Biases-Konto („WandB“) . Wenn Sie kein bestehendes Weights and Biases-Konto haben, müssen Sie eines erstellen.

Ein WandB-API-Schlüssel. Wenn Sie keinen WandB-API-Schlüssel haben, folgen Sie diesen Schritten.

Mittlere Kenntnisse in Python.

Mittlere Kenntnisse in der Arbeit mit Kaggle Notebooks.

Mittlere Kenntnisse von ML-Konzepten.

Grundkenntnisse der ASR-Konzepte.





Bevor Sie mit dem Erstellen des Notebooks beginnen, kann es hilfreich sein, die beiden Unterabschnitte direkt darunter durchzulesen. Sie beschreiben:





Der Trainingsdatensatz. Die während des Trainings verwendete Metrik für die Wortfehlerrate („WER“).

Trainingsdatensatz

Wie in der Einleitung erwähnt, wird das XLS-R-Modell auf chilenisches Spanisch optimiert. Der spezifische Datensatz ist der von Guevara-Rukoz et al. entwickelte Chilean Spanish Speech Data Set . Er steht auf OpenSLR zum Download bereit. Der Datensatz besteht aus zwei Unterdatensätzen: (1) 2.636 Audioaufnahmen von chilenischen männlichen Sprechern und (2) 1.738 Audioaufnahmen von chilenischen weiblichen Sprechern.





Jeder Unterdatensatz enthält eine Indexdatei line_index.tsv . Jede Zeile jeder Indexdatei enthält ein Paar aus einem Audiodateinamen und einer Transkription des Audios in der zugehörigen Datei, z. B.:





clm_08421_01719502739 Es un viaje de negocios solamente voy por una noche clm_02436_02011517900 Se usa para incitar a alguien a sacar el mayor provecho del dia presente





Ich habe den Datensatz mit chilenisch-spanischer Sprache der Einfachheit halber auf Kaggle hochgeladen. Es gibt einen Kaggle-Datensatz für die Aufnahmen chilenischer männlicher Sprecher und einen Kaggle-Datensatz für die Aufnahmen chilenischer weiblicher Sprecher . Diese Kaggle-Datensätze werden dem Kaggle-Notebook hinzugefügt, das Sie nach den Schritten in dieser Anleitung erstellen.

Wortfehlerrate (WER)

WER ist eine Metrik, mit der die Leistung automatischer Spracherkennungsmodelle gemessen werden kann. WER bietet einen Mechanismus, um zu messen, wie nahe eine Textvorhersage an einer Textreferenz liegt. WER erreicht dies, indem es Fehler von 3 Typen aufzeichnet:





Ersetzungen ( S ): Ein Ersetzungsfehler wird aufgezeichnet, wenn die Vorhersage ein Wort enthält, das sich vom analogen Wort in der Referenz unterscheidet. Dies tritt beispielsweise auf, wenn die Vorhersage ein Wort in der Referenz falsch schreibt.

Löschungen ( D ): Ein Löschungsfehler wird aufgezeichnet, wenn die Vorhersage ein Wort enthält, das in der Referenz nicht vorhanden ist.

Einfügungen ( I ): Ein Einfügungsfehler wird aufgezeichnet, wenn die Vorhersage ein Wort nicht enthält, das in der Referenz vorhanden ist.



Offensichtlich funktioniert WER auf Wortebene. Die Formel für die WER-Metrik lautet wie folgt:





WER = (S + D + I)/N where: S = number of substition errors D = number of deletion errors I = number of insertion errors N = number of words in the reference





Ein einfaches WER-Beispiel auf Spanisch lautet wie folgt:





prediction: "Él está saliendo." reference: "Él está saltando."





Eine Tabelle hilft, die Fehler in der Vorhersage zu visualisieren:

TEXT WORT 1 WORT 2 WORT 3 Vorhersage El está saliendo Referenz El está Salzand

richtig richtig Auswechslung

Die Vorhersage enthält 1 Substitutionsfehler, 0 Löschfehler und 0 Einfügungsfehler. Der WER für dieses Beispiel lautet also:





WER = 1 + 0 + 0 / 3 = 1/3 = 0.33





Es sollte offensichtlich sein, dass die Wortfehlerrate uns nicht unbedingt sagt, welche spezifischen Fehler vorliegen. Im obigen Beispiel erkennt WER, dass WORT 3 einen Fehler im vorhergesagten Text enthält, sagt uns aber nicht, dass die Zeichen i und e in der Vorhersage falsch sind. Andere Metriken, wie die Zeichenfehlerrate („CER“), können für eine genauere Fehleranalyse verwendet werden.

Erstellen des Finetuning-Notebooks

Jetzt können Sie mit dem Erstellen des Feinabstimmungsnotizbuchs beginnen.





Schritt 1 und Schritt 2 führen Sie durch die Einrichtung Ihrer Kaggle Notebook-Umgebung.

und führen Sie durch die Einrichtung Ihrer Kaggle Notebook-Umgebung. Schritt 3 führt Sie durch den Aufbau des Notebooks selbst. Er enthält 32 Unterschritte, die die 32 Zellen des Feinabstimmungs-Notebooks darstellen.

führt Sie durch den Aufbau des Notebooks selbst. Er enthält 32 Unterschritte, die die 32 Zellen des Feinabstimmungs-Notebooks darstellen. Schritt 4 führt Sie durch das Ausführen des Notebooks, das Überwachen des Trainings und das Speichern des Modells.

Schritt 1 – Holen Sie Ihren WandB-API-Schlüssel

Ihr Kaggle-Notebook muss so konfiguriert sein, dass Trainingslaufdaten mit Ihrem WandB-API-Schlüssel an WandB gesendet werden. Dazu müssen Sie ihn kopieren.





Melden Sie sich bei WandB unter www.wandb.com an. Navigieren Sie zu www.wandb.ai/authorize . Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel zur Verwendung im nächsten Schritt.

Schritt 2 – Einrichten Ihrer Kaggle-Umgebung

Schritt 2.1 – Erstellen eines neuen Kaggle-Notebooks





Melden Sie sich bei Kaggle an. Erstellen Sie ein neues Kaggle-Notebook. Der Name des Notebooks kann selbstverständlich beliebig geändert werden. In dieser Anleitung wird der Notebookname xls-r-300m-chilean-spanish-asr verwendet.

Schritt 2.2 – Festlegen Ihres WandB-API-Schlüssels

Zum sicheren Speichern Ihres WandB-API-Schlüssels wird ein Kaggle-Geheimnis verwendet.





Klicken Sie im Hauptmenü von Kaggle Notebook auf Add-ons . Wählen Sie „Geheim“ aus dem Popup-Menü. Geben Sie die Bezeichnung WANDB_API_KEY in das Feld „Bezeichnung“ ein und geben Sie als Wert Ihren WandB-API-Schlüssel ein. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Angehängt“ links neben dem Beschriftungsfeld WANDB_API_KEY aktiviert ist. Klicken Sie auf Fertig .

Schritt 2.3 - Hinzufügen der Trainingsdatensätze

Der Datensatz zur chilenischen spanischen Sprache wurde in zwei unterschiedlichen Datensätzen auf Kaggle hochgeladen:





Fügen Sie beide Datensätze zu Ihrem Kaggle-Notebook hinzu.

Schritt 3 - Erstellen des Finetuning-Notebooks

Die folgenden 32 Unterschritte bauen der Reihe nach jede der 32 Zellen des Feinabstimmungsnotizbuchs auf.

Schritt 3.1 – ZELLE 1: Pakete installieren

Die erste Zelle des Finetuning-Notebooks installiert Abhängigkeiten. Legen Sie die erste Zelle fest auf:





### CELL 1: Install Packages ### !pip install --upgrade torchaudio !pip install jiwer





Die erste Zeile aktualisiert das torchaudio Paket auf die neueste Version. torchaudio wird zum Laden von Audiodateien und erneuten Abtasten von Audiodaten verwendet.

Paket auf die neueste Version. wird zum Laden von Audiodateien und erneuten Abtasten von Audiodaten verwendet. Die zweite Zeile installiert das jiwer Paket, das zur Verwendung der später verwendeten load_metric Methode der Bibliothek HuggingFace Datasets erforderlich ist.

Schritt 3.2 – ZELLE 2: Python-Pakete importieren

Die zweite Zelle importiert erforderliche Python-Pakete. Legen Sie die zweite Zelle fest auf:





### CELL 2: Import Python packages ### import wandb from kaggle_secrets import UserSecretsClient import math import re import numpy as np import pandas as pd import torch import torchaudio import json from typing import Any, Dict, List, Optional, Union from dataclasses import dataclass from datasets import Dataset, load_metric, load_dataset, Audio from transformers import Wav2Vec2CTCTokenizer from transformers import Wav2Vec2FeatureExtractor from transformers import Wav2Vec2Processor from transformers import Wav2Vec2ForCTC from transformers import TrainingArguments from transformers import Trainer





Die meisten dieser Pakete sind Ihnen wahrscheinlich bereits bekannt. Ihre Verwendung im Notebook wird beim Erstellen der nächsten Zellen erläutert.

Es ist erwähnenswert, dass die HuggingFace transformers und die zugehörigen Wav2Vec2* -Klassen das Rückgrat der zur Feinabstimmung verwendeten Funktionalität bilden.

Schritt 3.3 – ZELLE 3: WER-Metrik laden

Die dritte Zelle importiert die HuggingFace WER-Auswertungsmetrik. Legen Sie die dritte Zelle fest auf:





### CELL 3: Load WER metric ### wer_metric = load_metric("wer")





Wie bereits erwähnt, wird WER verwendet, um die Leistung des Modells anhand von Evaluierungs-/Holdout-Daten zu messen.

Schritt 3.4 – ZELLE 4: Bei WandB anmelden

Die vierte Zelle ruft Ihr WANDB_API_KEY Geheimnis ab, das in Schritt 2.2 festgelegt wurde. Legen Sie die vierte Zelle wie folgt fest:





### CELL 4: Login to WandB ### user_secrets = UserSecretsClient() wandb_api_key = user_secrets.get_secret("WANDB_API_KEY") wandb.login(key = wandb_api_key)





Der API-Schlüssel wird verwendet, um das Kaggle-Notebook so zu konfigurieren, dass Trainingslaufdaten an WandB gesendet werden.

Schritt 3.5 - ZELLE 5: Konstanten festlegen

In der fünften Zelle werden Konstanten festgelegt, die im gesamten Notebook verwendet werden. Legen Sie die fünfte Zelle wie folgt fest:





### CELL 5: Constants ### # Training data TRAINING_DATA_PATH_MALE = "/kaggle/input/google-spanish-speakers-chile-male/" TRAINING_DATA_PATH_FEMALE = "/kaggle/input/google-spanish-speakers-chile-female/" EXT = ".wav" NUM_LOAD_FROM_EACH_SET = 1600 # Vocabulary VOCAB_FILE_PATH = "/kaggle/working/" SPECIAL_CHARS = r"[\d\,\-\;\!\¡\?\¿\।\'\'\"\–\'\:\/\.\“\”\৷\…\‚\॥\\]" # Sampling rates ORIG_SAMPLING_RATE = 48000 TGT_SAMPLING_RATE = 16000 # Training/validation data split SPLIT_PCT = 0.10 # Model parameters MODEL = "facebook/wav2vec2-xls-r-300m" USE_SAFETENSORS = False # Training arguments OUTPUT_DIR_PATH = "/kaggle/working/xls-r-300m-chilean-spanish-asr" TRAIN_BATCH_SIZE = 18 EVAL_BATCH_SIZE = 10 TRAIN_EPOCHS = 30 SAVE_STEPS = 3200 EVAL_STEPS = 100 LOGGING_STEPS = 100 LEARNING_RATE = 1e-4 WARMUP_STEPS = 800





Das Notebook zeigt nicht jede erdenkliche Konstante in dieser Zelle an. Einige Werte, die durch Konstanten dargestellt werden könnten, wurden inline belassen.

Die Verwendung vieler der oben genannten Konstanten sollte selbsterklärend sein. Falls dies bei ihnen nicht der Fall ist, wird ihre Verwendung in den folgenden Unterschritten erklärt.

Schritt 3.6 - ZELLE 6: Hilfsmethoden zum Lesen von Indexdateien, Bereinigen von Text und Erstellen von Vokabular

Die sechste Zelle definiert Hilfsmethoden zum Lesen der Datensatzindexdateien (siehe den Unterabschnitt Trainingsdatensatz oben) sowie zum Bereinigen des Transkriptionstexts und Erstellen des Vokabulars. Legen Sie die sechste Zelle wie folgt fest:





### CELL 6: Utility methods for reading index files, cleaning text, and creating vocabulary ### def read_index_file_data(path: str, filename: str): data = [] with open(path + filename, "r", encoding = "utf8") as f: lines = f.readlines() for line in lines: file_and_text = line.split("\t") data.append([path + file_and_text[0] + EXT, file_and_text[1].replace("

", "")]) return data def truncate_training_dataset(dataset: list) -> list: if type(NUM_LOAD_FROM_EACH_SET) == str and "all" == NUM_LOAD_FROM_EACH_SET.lower(): return else: return dataset[:NUM_LOAD_FROM_EACH_SET] def clean_text(text: str) -> str: cleaned_text = re.sub(SPECIAL_CHARS, "", text) cleaned_text = cleaned_text.lower() return cleaned_text def create_vocab(data): vocab_list = [] for index in range(len(data)): text = data[index][1] words = text.split(" ") for word in words: chars = list(word) for char in chars: if char not in vocab_list: vocab_list.append(char) return vocab_list





Die Methode read_index_file_data liest eine Indexdatei des Datensatzes line_index.tsv und erstellt eine Liste von Listen mit Audiodateinamen und Transkriptionsdaten, z. B.:



[ ["/kaggle/input/google-spanish-speakers-chile-male/clm_08421_01719502739", "Es un viaje de negocios solamente voy por una noche"] ... ]





Die Methode truncate_training_dataset kürzt die Daten einer Listenindexdatei mithilfe der in Schritt 3.5 festgelegten Konstante NUM_LOAD_FROM_EACH_SET . Insbesondere wird die Konstante NUM_LOAD_FROM_EACH_SET verwendet, um die Anzahl der Audiobeispiele anzugeben, die aus jedem Datensatz geladen werden sollen. Für die Zwecke dieses Handbuchs wird die Zahl auf 1600 festgelegt, was bedeutet, dass letztendlich insgesamt 3200 Audiobeispiele geladen werden. Um alle Beispiele zu laden, legen Sie NUM_LOAD_FROM_EACH_SET auf den Zeichenfolgenwert all fest.

kürzt die Daten einer Listenindexdatei mithilfe der in festgelegten Konstante . Insbesondere wird die Konstante verwendet, um die Anzahl der Audiobeispiele anzugeben, die aus jedem Datensatz geladen werden sollen. Für die Zwecke dieses Handbuchs wird die Zahl auf festgelegt, was bedeutet, dass letztendlich insgesamt Audiobeispiele geladen werden. Um alle Beispiele zu laden, legen Sie auf den Zeichenfolgenwert fest. Die Methode clean_text wird verwendet, um aus jeder Texttranskription die Zeichen zu entfernen, die durch den regulären Ausdruck angegeben wurden, der SPECIAL_CHARS in Schritt 3.5 zugewiesen wurde. Diese Zeichen, einschließlich der Satzzeichen, können eliminiert werden, da sie beim Trainieren des Modells zum Erlernen von Zuordnungen zwischen Audiomerkmalen und Texttranskriptionen keinen semantischen Wert bieten.

wird verwendet, um aus jeder Texttranskription die Zeichen zu entfernen, die durch den regulären Ausdruck angegeben wurden, der in zugewiesen wurde. Diese Zeichen, einschließlich der Satzzeichen, können eliminiert werden, da sie beim Trainieren des Modells zum Erlernen von Zuordnungen zwischen Audiomerkmalen und Texttranskriptionen keinen semantischen Wert bieten. Die Methode create_vocab erstellt ein Vokabular aus bereinigten Texttranskriptionen. Sie extrahiert einfach alle eindeutigen Zeichen aus dem Satz bereinigter Texttranskriptionen. Ein Beispiel des generierten Vokabulars finden Sie in Schritt 3.14 .

Schritt 3.7 - ZELLE 7: Hilfsmethoden zum Laden und erneuten Abtasten von Audiodaten

Die siebte Zelle definiert Hilfsmethoden, torchaudio verwenden, um Audiodaten zu laden und neu abzutasten. Legen Sie die siebte Zelle wie folgt fest:





### CELL 7: Utility methods for loading and resampling audio data ### def read_audio_data(file): speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(file, normalize = True) return speech_array, sampling_rate def resample(waveform): transform = torchaudio.transforms.Resample(ORIG_SAMPLING_RATE, TGT_SAMPLING_RATE) waveform = transform(waveform) return waveform[0]





Die Methode read_audio_data lädt eine angegebene Audiodatei und gibt eine mehrdimensionale torch.Tensor -Matrix der Audiodaten zusammen mit der Abtastrate des Audios zurück. Alle Audiodateien in den Trainingsdaten haben eine Abtastrate von 48000 Hz. Diese „ursprüngliche“ Abtastrate wird durch die Konstante ORIG_SAMPLING_RATE in Schritt 3.5 erfasst.

lädt eine angegebene Audiodatei und gibt eine mehrdimensionale -Matrix der Audiodaten zusammen mit der Abtastrate des Audios zurück. Alle Audiodateien in den Trainingsdaten haben eine Abtastrate von Hz. Diese „ursprüngliche“ Abtastrate wird durch die Konstante in erfasst. Die resample Methode wird verwendet, um Audiodaten von einer Abtastrate von 48000 auf 16000 herunterzusampeln. wav2vec2 ist mit Audiodaten vortrainiert, die mit 16000 Hz abgetastet wurden. Dementsprechend muss jedes Audio, das zur Feinabstimmung verwendet wird, dieselbe Abtastrate haben. In diesem Fall müssen die Audiobeispiele von 48000 Hz auf 16000 Hz heruntergesampelt werden. 16000 Hz wird durch die Konstante TGT_SAMPLING_RATE in Schritt 3.5 erfasst.

Schritt 3.8 - ZELLE 8: Hilfsmethoden zur Vorbereitung der Daten für das Training

Die achte Zelle definiert Hilfsmethoden, die die Audio- und Transkriptionsdaten verarbeiten. Legen Sie die achte Zelle wie folgt fest:





### CELL 8: Utility methods to prepare input data for training ### def process_speech_audio(speech_array, sampling_rate): input_values = processor(speech_array, sampling_rate = sampling_rate).input_values return input_values[0] def process_target_text(target_text): with processor.as_target_processor(): encoding = processor(target_text).input_ids return encoding





Die Methode process_speech_audio gibt die Eingabewerte aus einer bereitgestellten Trainingsprobe zurück.

gibt die Eingabewerte aus einer bereitgestellten Trainingsprobe zurück. Die Methode process_target_text kodiert jede Texttranskription als eine Liste von Labels, also eine Liste von Indizes, die auf Zeichen im Vokabular verweisen. Eine Beispielkodierung sehen Sie in Schritt 3.15 .

Schritt 3.9 - ZELLE 9: Hilfsmethode zur Berechnung der Wortfehlerrate

Die neunte Zelle ist die letzte Hilfsmethodezelle und enthält die Methode zum Berechnen der Wortfehlerrate zwischen einer Referenztranskription und einer vorhergesagten Transkription. Stellen Sie die neunte Zelle auf:





### CELL 9: Utility method to calculate Word Error Rate def compute_wer(pred): pred_logits = pred.predictions pred_ids = np.argmax(pred_logits, axis = -1) pred.label_ids[pred.label_ids == -100] = processor.tokenizer.pad_token_id pred_str = processor.batch_decode(pred_ids) label_str = processor.batch_decode(pred.label_ids, group_tokens = False) wer = wer_metric.compute(predictions = pred_str, references = label_str) return {"wer": wer}

Schritt 3.10 - ZELLE 10: Trainingsdaten lesen

Die zehnte Zelle liest die Trainingsdatenindexdateien für die Aufnahmen männlicher Sprecher und die Aufnahmen weiblicher Sprecher mithilfe der in Schritt 3.6 definierten Methode read_index_file_data . Stellen Sie die zehnte Zelle auf:





### CELL 10: Read training data ### training_samples_male_cl = read_index_file_data(TRAINING_DATA_PATH_MALE, "line_index.tsv") training_samples_female_cl = read_index_file_data(TRAINING_DATA_PATH_FEMALE, "line_index.tsv")





Wie man sieht, werden die Trainingsdaten an dieser Stelle in zwei geschlechtsspezifischen Listen verwaltet. Die Daten werden nach der Trunkierung in Schritt 3.12 zusammengeführt.

Schritt 3.11 - ZELLE 11: Abschneiden der Trainingsdaten

Die elfte Zelle kürzt die Trainingsdatenlisten mit der in Schritt 3.6 definierten Methode truncate_training_dataset . Stellen Sie die elfte Zelle auf:





### CELL 11: Truncate training data ### training_samples_male_cl = truncate_training_dataset(training_samples_male_cl) training_samples_female_cl = truncate_training_dataset(training_samples_female_cl)





Zur Erinnerung: Die in Schritt 3.5 festgelegte Konstante NUM_LOAD_FROM_EACH_SET definiert die Anzahl der Samples, die von jedem Datensatz beibehalten werden sollen. In dieser Anleitung ist die Konstante auf 1600 festgelegt, was insgesamt 3200 Samples ergibt.

Schritt 3.12 - ZELLE 12: Kombinieren der Trainingsbeispieldaten

Die zwölfte Zelle kombiniert die gekürzten Trainingsdatenlisten. Legen Sie die zwölfte Zelle fest auf:





### CELL 12: Combine training samples data ### all_training_samples = training_samples_male_cl + training_samples_female_cl

Schritt 3.13 - ZELLE 13: Transkriptionstest bereinigen

Die dreizehnte Zelle iteriert über jede Trainingsdatenprobe und bereinigt den zugehörigen Transkriptionstext mithilfe der in Schritt 3.6 definierten Methode clean_text . Legen Sie die dreizehnte Zelle wie folgt fest:





for index in range(len(all_training_samples)): all_training_samples[index][1] = clean_text(all_training_samples[index][1])

Schritt 3.14 - ZELLE 14: Erstellen des Vokabulars

Die vierzehnte Zelle erstellt ein Vokabular unter Verwendung der bereinigten Transkriptionen aus dem vorherigen Schritt und der in Schritt 3.6 definierten Methode create_vocab . Legen Sie die vierzehnte Zelle fest auf:





### CELL 14: Create vocabulary ### vocab_list = create_vocab(all_training_samples) vocab_dict = {v: i for i, v in enumerate(vocab_list)}





Das Vokabular wird als Wörterbuch mit Zeichen als Schlüssel und Vokabularindizes als Werte gespeichert.

Sie können vocab_dict ausdrucken, was die folgende Ausgabe erzeugen sollte:



{'l': 0, 'a': 1, 'v': 2, 'i': 3, 'g': 4, 'e': 5, 'n': 6, 'c': 7, 'd': 8, 't': 9, 'u': 10, 'r': 11, 'j': 12, 's': 13, 'o': 14, 'h': 15, 'm': 16, 'q': 17, 'b': 18, 'p': 19, 'y': 20, 'f': 21, 'z': 22, 'á': 23, 'ú': 24, 'í': 25, 'ó': 26, 'é': 27, 'ñ': 28, 'x': 29, 'k': 30, 'w': 31, 'ü': 32}

Schritt 3.15 - ZELLE 15: Worttrennzeichen zum Vokabular hinzufügen

Die fünfzehnte Zelle fügt dem Vokabular das Worttrennzeichen | hinzu. Legen Sie die fünfzehnte Zelle wie folgt fest:





### CELL 15: Add word delimiter to vocabulary ### vocab_dict["|"] = len(vocab_dict)





Das Worttrennzeichen wird verwendet, wenn Texttranskriptionen als Liste von Beschriftungen tokenisiert werden. Insbesondere wird es verwendet, um das Ende eines Worts zu definieren, und es wird beim Initialisieren der Klasse Wav2Vec2CTCTokenizer verwendet, wie in Schritt 3.17 zu sehen ist.

Beispielsweise kodiert die folgende Liste no te entiendo nada unter Verwendung des Vokabulars aus Schritt 3.14 :



# Encoded text [6, 14, 33, 9, 5, 33, 5, 6, 9, 3, 5, 6, 8, 14, 33, 6, 1, 8, 1] # Vocabulary {'l': 0, 'a': 1, 'v': 2, 'i': 3, 'g': 4, 'e': 5, 'n': 6, 'c': 7, 'd': 8, 't': 9, 'u': 10, 'r': 11, 'j': 12, 's': 13, 'o': 14, 'h': 15, 'm': 16, 'q': 17, 'b': 18, 'p': 19, 'y': 20, 'f': 21, 'z': 22, 'á': 23, 'ú': 24, 'í': 25, 'ó': 26, 'é': 27, 'ñ': 28, 'x': 29, 'k': 30, 'w': 31, 'ü': 32, '|': 33}





Eine Frage, die sich natürlich stellen könnte, ist: „Warum ist es notwendig, ein Worttrennzeichen zu definieren?“ Beispielsweise wird das Ende von Wörtern im geschriebenen Englisch und Spanisch durch ein Leerzeichen gekennzeichnet, sodass es eine einfache Sache sein sollte, das Leerzeichen als Worttrennzeichen zu verwenden. Bedenken Sie, dass Englisch und Spanisch nur zwei von Tausenden Sprachen sind; und nicht alle geschriebenen Sprachen verwenden ein Leerzeichen, um Wortgrenzen zu kennzeichnen.

Schritt 3.16 - ZELLE 16: Vokabular exportieren

Die sechzehnte Zelle überträgt das Vokabular in eine Datei. Stellen Sie die sechzehnte Zelle ein auf:





### CELL 16: Export vocabulary ### with open(VOCAB_FILE_PATH + "vocab.json", "w", encoding = "utf8") as vocab_file: json.dump(vocab_dict, vocab_file)





Die Vokabulardatei wird im nächsten Schritt, Schritt 3.17 , verwendet, um die Klasse Wav2Vec2CTCTokenizer zu initialisieren.

Schritt 3.17 - ZELLE 17: Initialisieren des Tokenizers

Die siebzehnte Zelle initialisiert eine Instanz von Wav2Vec2CTCTokenizer . Setzen Sie die siebzehnte Zelle auf:





### CELL 17: Initialize tokenizer ### tokenizer = Wav2Vec2CTCTokenizer( VOCAB_FILE_PATH + "vocab.json", unk_token = "[UNK]", pad_token = "[PAD]", word_delimiter_token = "|", replace_word_delimiter_char = " " )





Der Tokenizer wird zum Kodieren von Texttranskriptionen und zum Zurückdekodieren einer Liste von Beschriftungen in Text verwendet.

Beachten Sie, dass der tokenizer mit [UNK] initialisiert wird, das unk_token zugewiesen ist, und [PAD] das pad_token zugewiesen ist. Ersteres wird verwendet, um unbekannte Token in Texttranskriptionen darzustellen, und letzteres wird verwendet, um Transkriptionen aufzufüllen, wenn Stapel von Transkriptionen mit unterschiedlichen Längen erstellt werden. Diese beiden Werte werden vom Tokenizer dem Vokabular hinzugefügt.

Durch die Initialisierung des Tokenizers in diesem Schritt werden dem Vokabular auch zwei weitere Token hinzugefügt, nämlich <s> und /</s> , die verwendet werden, um den Anfang und das Ende von Sätzen abzugrenzen.

| wird in diesem Schritt explizit dem word_delimiter_token zugewiesen, um zu verdeutlichen, dass das Pipe-Symbol verwendet wird, um das Ende von Wörtern entsprechend unserer Hinzufügung des Zeichens zum Vokabular in Schritt 3.15 abzugrenzen. Das Symbol | ist der Standardwert für word_delimiter_token . Es musste also nicht explizit festgelegt werden, wurde aber der Übersichtlichkeit halber so festgelegt.

Ähnlich wie bei word_delimiter_token wird replace_word_delimiter_char explizit ein einzelnes Leerzeichen zugewiesen, was bedeutet, dass das Pipe-Symbol | verwendet wird, um Leerzeichen in Texttranskriptionen zu ersetzen. Leerzeichen sind der Standardwert für replace_word_delimiter_char . Daher musste es auch nicht explizit festgelegt werden, wurde aber der Übersichtlichkeit halber so gemacht.

Sie können das vollständige Vokabular des Tokenizers ausdrucken, indem Sie die Methode get_vocab() des tokenizer aufrufen.



vocab = tokenizer.get_vocab() print(vocab) # Output: {'e': 0, 's': 1, 'u': 2, 'n': 3, 'v': 4, 'i': 5, 'a': 6, 'j': 7, 'd': 8, 'g': 9, 'o': 10, 'c': 11, 'l': 12, 'm': 13, 't': 14, 'y': 15, 'p': 16, 'r': 17, 'h': 18, 'ñ': 19, 'ó': 20, 'b': 21, 'q': 22, 'f': 23, 'ú': 24, 'z': 25, 'é': 26, 'í': 27, 'x': 28, 'á': 29, 'w': 30, 'k': 31, 'ü': 32, '|': 33, '<s>': 34, '</s>': 35, '[UNK]': 36, '[PAD]': 37}

Schritt 3.18 - ZELLE 18: Initialisieren des Feature-Extraktors

Die achtzehnte Zelle initialisiert eine Instanz von Wav2Vec2FeatureExtractor . Setzen Sie die achtzehnte Zelle auf:





### CELL 18: Initialize feature extractor ### feature_extractor = Wav2Vec2FeatureExtractor( feature_size = 1, sampling_rate = 16000, padding_value = 0.0, do_normalize = True, return_attention_mask = True )





Der Feature-Extraktor wird verwendet, um Features aus Eingabedaten zu extrahieren, bei denen es sich in diesem Anwendungsfall natürlich um Audiodaten handelt. Sie werden die Audiodaten für jede Trainingsdatenprobe in Schritt 3.20 laden.

laden. Die an den Initialisierer Wav2Vec2FeatureExtractor übergebenen Parameterwerte sind alle Standardwerte, mit Ausnahme von return_attention_mask , das standardmäßig auf False gesetzt ist. Die Standardwerte werden der Übersichtlichkeit halber angezeigt/übergeben.

übergebenen Parameterwerte sind alle Standardwerte, mit Ausnahme von , das standardmäßig auf gesetzt ist. Die Standardwerte werden der Übersichtlichkeit halber angezeigt/übergeben. Der Parameter feature_size gibt die Dimensionsgröße der Eingabefunktionen (d. h. Audiodatenfunktionen) an. Der Standardwert dieses Parameters ist 1 .

gibt die Dimensionsgröße der Eingabefunktionen (d. h. Audiodatenfunktionen) an. Der Standardwert dieses Parameters ist . sampling_rate teilt dem Feature-Extraktor die Samplingrate mit, mit der die Audiodaten digitalisiert werden sollen. Wie in Schritt 3.7 erläutert, ist wav2vec2 mit Audiodaten mit einer Abtastrate von 16000 Hz vortrainiert, und daher ist 16000 der Standardwert für diesen Parameter.

teilt dem Feature-Extraktor die Samplingrate mit, mit der die Audiodaten digitalisiert werden sollen. Wie in erläutert, ist wav2vec2 mit Audiodaten mit einer Abtastrate von Hz vortrainiert, und daher ist der Standardwert für diesen Parameter. Der Parameter padding_value gibt den Wert an, der beim Auffüllen von Audiodaten verwendet wird, wie es beim Batching von Audio-Samples unterschiedlicher Länge erforderlich ist. Der Standardwert ist 0.0 .

gibt den Wert an, der beim Auffüllen von Audiodaten verwendet wird, wie es beim Batching von Audio-Samples unterschiedlicher Länge erforderlich ist. Der Standardwert ist . do_normalize wird verwendet, um anzugeben, ob Eingabedaten in eine Standardnormalverteilung umgewandelt werden sollen. Der Standardwert ist True . In der Dokumentation der Klasse Wav2Vec2FeatureExtractor wird darauf hingewiesen, dass „[Normalisierung] dazu beitragen kann, die Leistung einiger Modelle erheblich zu verbessern.“

wird verwendet, um anzugeben, ob Eingabedaten in eine Standardnormalverteilung umgewandelt werden sollen. Der Standardwert ist . In der Dokumentation der Klasse wird darauf hingewiesen, dass „[Normalisierung] dazu beitragen kann, die Leistung einiger Modelle erheblich zu verbessern.“ Der Parameter return_attention_mask gibt an, ob die Aufmerksamkeitsmaske übergeben werden soll oder nicht. Für diesen Anwendungsfall ist der Wert auf True gesetzt.

Schritt 3.19 - ZELLE 19: Initialisieren des Prozessors

Die neunzehnte Zelle initialisiert eine Instanz von Wav2Vec2Processor . Setzen Sie die neunzehnte Zelle auf:





### CELL 19: Initialize processor ### processor = Wav2Vec2Processor(feature_extractor = feature_extractor, tokenizer = tokenizer)





Die Klasse Wav2Vec2Processor kombiniert tokenizer und feature_extractor aus Schritt 3.17 bzw. Schritt 3.18 in einem einzigen Prozessor.

Beachten Sie, dass die Prozessorkonfiguration durch Aufrufen der Methode save_pretrained der Klasseninstanz Wav2Vec2Processor gespeichert werden kann.



processor.save_pretrained(OUTPUT_DIR_PATH)

Schritt 3.20 - ZELLE 20: Audiodaten laden

Die zwanzigste Zelle lädt jede Audiodatei, die in der Liste all_training_samples angegeben ist. Stellen Sie die zwanzigste Zelle auf:





### CELL 20: Load audio data ### all_input_data = [] for index in range(len(all_training_samples)): speech_array, sampling_rate = read_audio_data(all_training_samples[index][0]) all_input_data.append({ "input_values": speech_array, "labels": all_training_samples[index][1] })





Audiodaten werden als torch.Tensor zurückgegeben und in all_input_data als Liste von Wörterbüchern gespeichert. Jedes Wörterbuch enthält die Audiodaten für eine bestimmte Probe sowie die Texttranskription des Audios.

zurückgegeben und in als Liste von Wörterbüchern gespeichert. Jedes Wörterbuch enthält die Audiodaten für eine bestimmte Probe sowie die Texttranskription des Audios. Beachten Sie, dass die Methode read_audio_data auch die Abtastrate der Audiodaten zurückgibt. Da wir wissen, dass die Abtastrate für alle Audiodateien in diesem Anwendungsfall 48000 Hz beträgt, wird die Abtastrate in diesem Schritt ignoriert.

Schritt 3.21 – ZELLE 21: Konvertieren all_input_data in einen Pandas DataFrame

Die einundzwanzigste Zelle konvertiert die Liste all_input_data in einen Pandas DataFrame, um die Datenbearbeitung zu vereinfachen. Legen Sie die einundzwanzigste Zelle wie folgt fest:





### CELL 21: Convert audio training data list to Pandas DataFrame ### all_input_data_df = pd.DataFrame(data = all_input_data)

Schritt 3.22 - ZELLE 22: Verarbeitung von Audiodaten und Texttranskriptionen

Die zweiundzwanzigste Zelle verwendet den in Schritt 3.19 initialisierten processor , um Merkmale aus jeder Audiodatenprobe zu extrahieren und jede Texttranskription als Liste von Beschriftungen zu kodieren. Stellen Sie die zweiundzwanzigste Zelle auf:





### CELL 22: Process audio data and text transcriptions ### all_input_data_df["input_values"] = all_input_data_df["input_values"].apply(lambda x: process_speech_audio(resample(x), 16000)) all_input_data_df["labels"] = all_input_data_df["labels"].apply(lambda x: process_target_text(x))

Schritt 3.23 - ZELLE 23: Aufteilen der Eingabedaten in Trainings- und Validierungsdatensätze

Die dreiundzwanzigste Zelle teilt den all_input_data_df DataFrame mithilfe der SPLIT_PCT Konstante aus Schritt 3.5 in Trainings- und Auswertungsdatensätze (Validierungsdatensätze) auf. Stellen Sie die dreiundzwanzigste Zelle auf:





### CELL 23: Split input data into training and validation datasets ### split = math.floor((NUM_LOAD_FROM_EACH_SET * 2) * SPLIT_PCT) valid_data_df = all_input_data_df.iloc[-split:] train_data_df = all_input_data_df.iloc[:-split]





Der SPLIT_PCT Wert beträgt in dieser Anleitung 0.10 was bedeutet, dass 10 % aller Eingabedaten für die Auswertung zurückgehalten werden und 90 % der Daten für das Training/die Feinabstimmung verwendet werden.

Wert beträgt in dieser Anleitung was bedeutet, dass 10 % aller Eingabedaten für die Auswertung zurückgehalten werden und 90 % der Daten für das Training/die Feinabstimmung verwendet werden. Da insgesamt 3.200 Trainingsbeispiele vorhanden sind, werden 320 Beispiele für die Auswertung verwendet, während die verbleibenden 2.880 Beispiele zur Feinabstimmung des Modells dienen.

Schritt 3.24 - ZELLE 24: Konvertieren von Trainings- und Validierungsdatensätzen in Dataset

Die vierundzwanzigste Zelle konvertiert die DataFrames train_data_df und valid_data_df in Dataset Objekte. Legen Sie die vierundzwanzigste Zelle wie folgt fest:





### CELL 24: Convert training and validation datasets to Dataset objects ### train_data = Dataset.from_pandas(train_data_df) valid_data = Dataset.from_pandas(valid_data_df)





Dataset Objekte werden von Instanzen der HuggingFace Trainer -Klasse verwendet, wie Sie in Schritt 3.30 sehen werden.

Diese Objekte enthalten Metadaten zum Datensatz sowie den Datensatz selbst.

Sie können train_data und valid_data ausdrucken, um die Metadaten für beide Dataset Objekte anzuzeigen.



print(train_data) print(valid_data) # Output: Dataset({ features: ['input_values', 'labels'], num_rows: 2880 }) Dataset({ features: ['input_values', 'labels'], num_rows: 320 })

Schritt 3.25 - ZELLE 25: Initialisieren des vortrainierten Modells

Die fünfundzwanzigste Zelle initialisiert das vorab trainierte XLS-R-Modell (0,3). Stellen Sie die fünfundzwanzigste Zelle ein auf:





### CELL 25: Initialize pretrained model ### model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained( MODEL, ctc_loss_reduction = "mean", pad_token_id = processor.tokenizer.pad_token_id, vocab_size = len(processor.tokenizer) )





Die für Wav2Vec2ForCTC aufgerufene Methode from_pretrained gibt an, dass wir die vortrainierten Gewichte für das angegebene Modell laden möchten.

aufgerufene Methode gibt an, dass wir die vortrainierten Gewichte für das angegebene Modell laden möchten. Die MODEL Konstante wurde in Schritt 3.5 angegeben und auf facebook/wav2vec2-xls-r-300m gesetzt, was das XLS-R-Modell (0.3) widerspiegelt.

Konstante wurde in angegeben und auf gesetzt, was das XLS-R-Modell (0.3) widerspiegelt. Der Parameter ctc_loss_reduction gibt die Art der Reduktion an, die auf die Ausgabe der Verlustfunktion Connectionist Temporal Classification („CTC“) angewendet werden soll. CTC-Verlust wird verwendet, um den Verlust zwischen einer kontinuierlichen Eingabe (in diesem Fall Audiodaten) und einer Zielsequenz (in diesem Fall Texttranskriptionen) zu berechnen. Durch Festlegen des Werts auf mean werden die Ausgabeverluste für einen Stapel von Eingaben durch die Ziellängen geteilt. Anschließend wird der Mittelwert über den Stapel berechnet und die Reduktion auf die Verlustwerte angewendet.

gibt die Art der Reduktion an, die auf die Ausgabe der Verlustfunktion Connectionist Temporal Classification („CTC“) angewendet werden soll. CTC-Verlust wird verwendet, um den Verlust zwischen einer kontinuierlichen Eingabe (in diesem Fall Audiodaten) und einer Zielsequenz (in diesem Fall Texttranskriptionen) zu berechnen. Durch Festlegen des Werts auf werden die Ausgabeverluste für einen Stapel von Eingaben durch die Ziellängen geteilt. Anschließend wird der Mittelwert über den Stapel berechnet und die Reduktion auf die Verlustwerte angewendet. pad_token_id gibt das Token an, das beim Batching zum Auffüllen verwendet werden soll. Es wird auf die [PAD] -ID gesetzt, die beim Initialisieren des Tokenizers in Schritt 3.17 festgelegt wurde.

gibt das Token an, das beim Batching zum Auffüllen verwendet werden soll. Es wird auf die -ID gesetzt, die beim Initialisieren des Tokenizers in festgelegt wurde. Der Parameter vocab_size definiert die Vokabulargröße des Modells. Dies ist die Vokabulargröße nach der Initialisierung des Tokenizers in Schritt 3.17 und spiegelt die Anzahl der Ausgabeschichtknoten des Vorwärtsteils des Netzwerks wider.

Schritt 3.26 – ZELLE 26: Einfrieren der Feature-Extraktorgewichte

Die 26. Zelle friert die vorab trainierten Gewichte des Merkmalsextraktors ein. Stellen Sie die 26. Zelle auf:





### CELL 26: Freeze feature extractor ### model.freeze_feature_extractor()

Schritt 3.27 - ZELLE 27: Trainingsargumente festlegen

Die siebenundzwanzigste Zelle initialisiert die Trainingsargumente, die an eine Trainer übergeben werden. Legen Sie die siebenundzwanzigste Zelle wie folgt fest:





### CELL 27: Set training arguments ### training_args = TrainingArguments( output_dir = OUTPUT_DIR_PATH, save_safetensors = False, group_by_length = True, per_device_train_batch_size = TRAIN_BATCH_SIZE, per_device_eval_batch_size = EVAL_BATCH_SIZE, num_train_epochs = TRAIN_EPOCHS, gradient_checkpointing = True, evaluation_strategy = "steps", save_strategy = "steps", logging_strategy = "steps", eval_steps = EVAL_STEPS, save_steps = SAVE_STEPS, logging_steps = LOGGING_STEPS, learning_rate = LEARNING_RATE, warmup_steps = WARMUP_STEPS )





Die Klasse TrainingArguments akzeptiert mehr als 100 Parameter .

akzeptiert mehr als 100 Parameter . Der Parameter save_safetensors gibt, wenn er auf False gesetzt ist, an, dass das fein abgestimmte Modell in einer pickle -Datei gespeichert werden soll, anstatt das safetensors Format zu verwenden.

gibt, wenn er auf gesetzt ist, an, dass das fein abgestimmte Modell in einer -Datei gespeichert werden soll, anstatt das Format zu verwenden. Der Parameter group_by_length gibt bei True an, dass Beispiele von ungefähr gleicher Länge gruppiert werden sollen. Dies minimiert die Auffüllung und verbessert die Trainingseffizienz.

gibt bei an, dass Beispiele von ungefähr gleicher Länge gruppiert werden sollen. Dies minimiert die Auffüllung und verbessert die Trainingseffizienz. per_device_train_batch_size legt die Anzahl der Samples pro Trainings-Mini-Batch fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante TRAIN_BATCH_SIZE auf 18 gesetzt. Dies bedeutet 160 Schritte pro Epoche.

legt die Anzahl der Samples pro Trainings-Mini-Batch fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. Dies bedeutet 160 Schritte pro Epoche. per_device_eval_batch_size legt die Anzahl der Samples pro Auswertungs-Mini-Batch (Holdout) fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante EVAL_BATCH_SIZE auf 10 gesetzt.

legt die Anzahl der Samples pro Auswertungs-Mini-Batch (Holdout) fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. num_train_epochs legt die Anzahl der Trainingsepochen fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante TRAIN_EPOCHS auf 30 gesetzt. Dies bedeutet insgesamt 4.800 Schritte während des Trainings.

legt die Anzahl der Trainingsepochen fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. Dies bedeutet insgesamt 4.800 Schritte während des Trainings. Der Parameter gradient_checkpointing hilft, wenn True gesetzt ist, Speicher zu sparen, indem er Prüfpunkte für Gradientenberechnungen setzt, führt aber zu langsameren Rückwärtsdurchläufen.

hilft, wenn gesetzt ist, Speicher zu sparen, indem er Prüfpunkte für Gradientenberechnungen setzt, führt aber zu langsameren Rückwärtsdurchläufen. Wenn der Parameter evaluation_strategy auf steps gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Auswertung während des Trainings in den durch den Parameter eval_steps angegebenen Intervallen durchgeführt und protokolliert wird.

auf gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Auswertung während des Trainings in den durch den Parameter angegebenen Intervallen durchgeführt und protokolliert wird. Wenn der Parameter logging_strategy auf steps gesetzt ist, werden die Statistiken des Trainingslaufs in einem durch den Parameter logging_steps angegebenen Intervall protokolliert.

auf gesetzt ist, werden die Statistiken des Trainingslaufs in einem durch den Parameter angegebenen Intervall protokolliert. Wenn der Parameter save_strategy auf steps gesetzt ist, bedeutet dies, dass ein Prüfpunkt des feinabgestimmten Modells in einem durch den Parameter save_steps angegebenen Intervall gespeichert wird.

auf gesetzt ist, bedeutet dies, dass ein Prüfpunkt des feinabgestimmten Modells in einem durch den Parameter angegebenen Intervall gespeichert wird. eval_steps legt die Anzahl der Schritte zwischen den Auswertungen der Holdout-Daten fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante EVAL_STEPS auf 100 gesetzt.

legt die Anzahl der Schritte zwischen den Auswertungen der Holdout-Daten fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. save_steps legt die Anzahl der Schritte fest, nach denen ein Prüfpunkt des fein abgestimmten Modells gespeichert wird. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante SAVE_STEPS auf 3200 gesetzt.

legt die Anzahl der Schritte fest, nach denen ein Prüfpunkt des fein abgestimmten Modells gespeichert wird. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. logging_steps legt die Anzahl der Schritte zwischen den Protokollen der Trainingslaufstatistiken fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante LOGGING_STEPS auf 100 gesetzt.

legt die Anzahl der Schritte zwischen den Protokollen der Trainingslaufstatistiken fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. Der Parameter learning_rate legt die anfängliche Lernrate fest. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante LEARNING_RATE auf 1e-4 gesetzt.

legt die anfängliche Lernrate fest. Dieser Parameter wird über die in zugewiesene Konstante auf gesetzt. Der Parameter warmup_steps legt die Anzahl der Schritte fest, um die Lernrate linear von 0 auf den durch learning_rate festgelegten Wert zu erhöhen. Dieser Parameter wird über die in Schritt 3.5 zugewiesene Konstante WARMUP_STEPS auf 800 gesetzt.

Schritt 3.28 - ZELLE 28: Definieren der Datenkollationslogik

Die achtundzwanzigste Zelle definiert die Logik zum dynamischen Auffüllen von Eingabe- und Zielsequenzen. Legen Sie die achtundzwanzigste Zelle wie folgt fest:





### CELL 28: Define data collator logic ### @dataclass class DataCollatorCTCWithPadding: processor: Wav2Vec2Processor padding: Union[bool, str] = True max_length: Optional[int] = None max_length_labels: Optional[int] = None pad_to_multiple_of: Optional[int] = None pad_to_multiple_of_labels: Optional[int] = None def __call__(self, features: List[Dict[str, Union[List[int], torch.Tensor]]]) -> Dict[str, torch.Tensor]: input_features = [{"input_values": feature["input_values"]} for feature in features] label_features = [{"input_ids": feature["labels"]} for feature in features] batch = self.processor.pad( input_features, padding = self.padding, max_length = self.max_length, pad_to_multiple_of = self.pad_to_multiple_of, return_tensors = "pt", ) with self.processor.as_target_processor(): labels_batch = self.processor.pad( label_features, padding = self.padding, max_length = self.max_length_labels, pad_to_multiple_of = self.pad_to_multiple_of_labels, return_tensors = "pt", ) labels = labels_batch["input_ids"].masked_fill(labels_batch.attention_mask.ne(1), -100) batch["labels"] = labels return batch





Eingabe-Label-Paare für Training und Auswertung werden in Mini-Batches an die Trainer Instanz übergeben, die in Schritt 3.30 kurzzeitig initialisiert wird. Da die Länge der Eingabesequenzen und Label-Sequenzen in jedem Mini-Batch variiert, müssen einige Sequenzen aufgefüllt werden, damit sie alle die gleiche Länge haben.

Instanz übergeben, die in kurzzeitig initialisiert wird. Da die Länge der Eingabesequenzen und Label-Sequenzen in jedem Mini-Batch variiert, müssen einige Sequenzen aufgefüllt werden, damit sie alle die gleiche Länge haben. Die Klasse DataCollatorCTCWithPadding füllt Mini-Batch-Daten dynamisch auf. Wenn der padding -Parameter auf True gesetzt ist, gibt er an, dass kürzere Audioeingabe-Feature-Sequenzen und Label-Sequenzen dieselbe Länge haben sollen wie die längste Sequenz in einem Mini-Batch.

füllt Mini-Batch-Daten dynamisch auf. Wenn der -Parameter auf gesetzt ist, gibt er an, dass kürzere Audioeingabe-Feature-Sequenzen und Label-Sequenzen dieselbe Länge haben sollen wie die längste Sequenz in einem Mini-Batch. Audio-Eingabefunktionen werden mit dem Wert 0.0 aufgefüllt, der beim Initialisieren des Feature-Extraktors in Schritt 3.18 festgelegt wurde.

aufgefüllt, der beim Initialisieren des Feature-Extraktors in festgelegt wurde. Label-Eingaben werden zunächst mit dem Füllwert aufgefüllt, der beim Initialisieren des Tokenizers in Schritt 3.17 festgelegt wurde. Diese Werte werden durch -100 ersetzt, sodass diese Labels bei der Berechnung der WER-Metrik ignoriert werden.

Schritt 3.29 - ZELLE 29: Initialisieren der Instanz des Datenkollators

Die neunundzwanzigste Zelle initialisiert eine Instanz des im vorherigen Schritt definierten Datenkollators. Legen Sie die neunundzwanzigste Zelle fest auf:





### CELL 29: Initialize instance of data collator ### data_collator = DataCollatorCTCWithPadding(processor = processor, padding = True)

Schritt 3.30 - ZELLE 30: Initialisieren des Trainers

Die dreißigste Zelle initialisiert eine Instanz der Trainer -Klasse. Setzen Sie die dreißigste Zelle auf:





### CELL 30: Initialize trainer ### trainer = Trainer( model = model, data_collator = data_collator, args = training_args, compute_metrics = compute_wer, train_dataset = train_data, eval_dataset = valid_data, tokenizer = processor.feature_extractor )





Wie man sieht, wird die Trainer -Klasse mit Folgendem initialisiert: Das vortrainierte model wurde in Schritt 3.25 initialisiert. Der Datenkollatierer wurde in Schritt 3.29 initialisiert. Die in Schritt 3.27 initialisierten Trainingsargumente. Die in Schritt 3.9 definierte WER-Auswertungsmethode. Das train_data Dataset Objekt aus Schritt 3.24 . Das valid_data Dataset Objekt aus Schritt 3.24 .

-Klasse mit Folgendem initialisiert: Der tokenizer Parameter wird processor.feature_extractor zugewiesen und arbeitet mit data_collator , um die Eingaben automatisch auf die Eingabe mit der maximalen Länge jedes Mini-Batches aufzufüllen.

Schritt 3.31 - ZELLE 31: Feinabstimmung des Modells

Die einunddreißigste Zelle ruft die train der Trainer -Klasseninstanz auf, um das Modell zu optimieren. Legen Sie die einunddreißigste Zelle wie folgt fest:





### CELL 31: Finetune the model ### trainer.train()

Schritt 3.32 - ZELLE 32: Speichern des feinabgestimmten Modells

Die zweiunddreißigste Zelle ist die letzte Notebook-Zelle. Sie speichert das fein abgestimmte Modell, indem sie die Methode save_model für die Trainer Instanz aufruft. Stellen Sie die zweiunddreißigste Zelle auf:





### CELL 32: Save the finetuned model ### trainer.save_model(OUTPUT_DIR_PATH)

Schritt 4: Trainieren und Speichern des Modells

Schritt 4.1 – Trainieren des Modells

Nachdem nun alle Zellen des Notebooks verbaut sind, geht es ans Feintuning.





Richten Sie das Kaggle-Notebook so ein, dass es mit dem NVIDIA GPU P100- Beschleuniger ausgeführt wird. Übernehmen Sie das Notebook in Kaggle. Überwachen Sie die Trainingslaufdaten, indem Sie sich bei Ihrem WandB-Konto anmelden und den zugehörigen Lauf suchen.



Das Training über 30 Epochen sollte mit dem NVIDIA GPU P100-Beschleuniger etwa 5 Stunden dauern. Der WER bei Holdout-Daten sollte am Ende des Trainings auf etwa 0,15 sinken. Dies ist zwar kein hochmodernes Ergebnis, aber das fein abgestimmte Modell ist für viele Anwendungen immer noch ausreichend nützlich.

Schritt 4.2 - Speichern des Modells

Das feinabgestimmte Modell wird in das Kaggle-Verzeichnis ausgegeben, das durch die in Schritt 3.5 angegebene Konstante OUTPUT_DIR_PATH angegeben wird. Die Modellausgabe sollte die folgenden Dateien enthalten:





pytorch_model.bin config.json preprocessor_config.json vocab.json training_args.bin





Diese Dateien können lokal heruntergeladen werden. Darüber hinaus können Sie mit den Modelldateien ein neues Kaggle-Modell erstellen. Das Kaggle-Modell wird zusammen mit dem begleitenden Inferenzhandbuch verwendet, um Inferenzen auf dem fein abgestimmten Modell auszuführen.





Melden Sie sich bei Ihrem Kaggle-Konto an. Klicken Sie auf Modelle > Neues Modell . Fügen Sie im Feld „Modelltitel“ einen Titel für Ihr fein abgestimmtes Modell hinzu. Klicken Sie auf Modell erstellen . Klicken Sie auf Zur Modelldetailseite . Klicken Sie unter „Modellvarianten“ auf „Neue Variante hinzufügen“ . Wählen Sie Transformers aus dem Framework- Auswahlmenü. Klicken Sie auf Neue Variante hinzufügen . Ziehen Sie Ihre feinabgestimmten Modelldateien per Drag & Drop in das Fenster „Daten hochladen“ . Alternativ können Sie auf die Schaltfläche „Dateien durchsuchen“ klicken, um ein Datei-Explorer-Fenster zu öffnen und Ihre feinabgestimmten Modelldateien auszuwählen. Nachdem die Dateien auf Kaggle hochgeladen wurden, klicken Sie auf „Erstellen“, um das Kaggle-Modell zu erstellen.

Abschluss

Herzlichen Glückwunsch zur Feinabstimmung von wav2vec2 XLS-R! Denken Sie daran, dass Sie diese allgemeinen Schritte verwenden können, um das Modell in anderen gewünschten Sprachen zu optimieren. Die Ausführung von Inferenzen auf dem in diesem Handbuch generierten, feinabgestimmten Modell ist ziemlich unkompliziert. Die Inferenzschritte werden in einem separaten Begleithandbuch zu diesem beschrieben. Bitte suchen Sie nach meinem HackerNoon-Benutzernamen, um das Begleithandbuch zu finden.