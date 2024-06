Apple-Kunden geben Vision Pro in Scharen zurück

Die ersten Bewertungen von Apple Vision Pro scheinen enttäuschend zu sein. Ohne Zweifel handelt es sich um eine bahnbrechende Technologie, die reale Erlebnisse mit virtueller Realität verbindet.





Der anfängliche Erfolg von Apple wurde jedoch durch eine überdurchschnittlich hohe Rücksendequote getrübt, da Kunden das teure Produkt, das im Einzelhandel etwa 3.500 US-Dollar kostet, zurückgeben. Während Rücksendungen normal sind, ist es weniger normal, dass engagierte Kunden ein hohes Maß an Rücksendungen verzeichnen.





Zu den Hauptbeschwerden gehörte, dass das Headset zu schwer und unhandlich sei. Das vordere Display ist schwer und der Kopfbügel erhöht das Gewicht am Hinterkopf.





Nach der Verwendung des Produkts haben sich Menschen über eine Überanstrengung der Augen beschwert, und einige Kunden waren von der eingeschränkten und verzerrten Sicht enttäuscht.





Andere haben auf die begrenzte Anzahl von Apps sowie die eingeschränkte Funktionalität hingewiesen. Während Benutzer bei der ersten Version eines Produkts tendenziell nachsichtiger sind, schmälert der Preis des Apple Vision Pro möglicherweise etwas von dieser nachsichtigen Einstellung. Für dieses Geld erwarten die Menschen eher Freude als Enttäuschung.





Das Tragen des Apple Vision Pro bedeutet, dass sich Benutzer im Wesentlichen von ihrer Umgebung abschotten. Solange Sie nicht mehrere Benutzer in Ihrer Nähe haben, macht es fast keinen Sinn, es zu tragen, es sei denn, Sie beabsichtigen, sich von anderen zu isolieren. Im Grunde ist es eine Art asoziales Mittel .





Die Verwendung des Headsets beim Filmen ist ermüdend, da es schwer ist und die Augen belastet. Auch die Verwendung für die Arbeit ist weniger nützlich, da es einfacher ist, einfach mit einer normalen Tastatur, Maus und einem Bildschirm zu arbeiten.





Was muss sich also ändern?





Zunächst muss Apple einen Weg finden, das Headset leichter zu machen, vielleicht durch die Verwendung leichterer Materialien. Zweitens muss Apple bessere Apps und mehr Funktionalität hinzufügen. Benutzer beschweren sich über Latenz und dies muss behoben werden. Drittens müssen die Sichtlinie und der Sichtbereich verbessert werden, um den Benutzern einen größeren Arbeitsbereich beim Betrachten des Virtual-Reality-Erlebnisses zu bieten. Viertens könnte ein niedrigerer Preis die Benutzer zu mehr Nachsicht anregen und die Rendite, die das Unternehmen derzeit verzeichnet, verringern. Ein niedrigerer Preis könnte auch bedeuten, dass sich mehr Menschen es leisten können. Dies wiederum könnte zu mehr Nutzern führen und die Isolation und den asozialen Faktor verringern. Je mehr Benutzer, desto besser. Sechstens muss Apple die visuelle Darstellung verbessern, damit die Augen nicht belastet werden. Vielleicht liegt es am Winkel, in dem Apps und Fenster angezeigt werden, oder vielleicht liegt es an den Farben und der Helligkeit. Durch weitere Experimente und Tests in diesem Bereich könnten diese Probleme behoben werden.





Insgesamt hat Apple ein erfolgreiches Produkt. Die Kunden waren überwiegend begeistert und zufrieden und gaben tolle Bewertungen ab. Aber wie bei jeder neuen und bahnbrechenden Technologie bedarf es einiger zusätzlicher Versuche, um die Macken zu beseitigen und sie noch funktionaler und nützlicher zu machen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Technologie fast ausgereift ist, und da weitere Funktionen hinzukommen, ist es wahrscheinlich, dass Apple Vision Pro noch seine Blütezeit als Spitzenprodukt erlebt, das Menschen, die ein Erlebnis jenseits der Realität suchen, neue Welten eröffnet.