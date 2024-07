Analyse der Rolle von KI-Chatbots in aktiver und personalisierter Bildung

Autoren: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Zentrum für generative künstliche Intelligenz in Kognition und Bildung.

Die Ergebnisse dieser Studie weichen von denen von Gregorcic und Pendrill (2023) ab, die behaupteten, dass ChatGPT trotz der Behebung von Fehlern und Widersprüchen durch sokratischen Dialog nicht die notwendigen Kriterien erfüllte, um als Physiklehrer zu fungieren. Diese Diskrepanz könnte auf die Verwendung einer älteren, weniger fortschrittlichen Iteration von ChatGPT zurückzuführen sein, insbesondere des von OpenAI im Jahr 2020 eingeführten GPT-3-Modells (Brown et al., 2020).





Unsere Forschung zeigt, dass die aktuellen Versionen von ChatGPT, Bing Chat, Bard und Claude gemäß Paperts Konzept (1980, S. 11) als effektive Denkobjekte fungieren können und eine ansprechende, interaktive und integrative Lernumgebung schaffen. Diese KI-Tools können Kreativität, Zusammenarbeit, Erkundung, kritisches Denken und Problemlösung unterstützen und so möglicherweise das Verständnis des Themas vertiefen. Dies bezieht sich auf den Vergleich zwischen ChatGPT, Bard und Bing Chat in der Studie von Liu et al. (2023).





Der Gesamterfolg dieser Bildungsreise, bei der GenAIbots als Denkhilfen dienen, unterstreicht einige wirksame Lehrstrategien, die ein tiefgreifendes Verständnis der beteiligten Konzepte erleichtern können. Ein wesentlicher Teil des Prozesses bestand aus positiver Verstärkung, da GenAIbots die Beobachtungen der Schüler als angenehm empfanden, ihre Erfahrungen bestätigten und ihre Neugier weckten. Darüber hinaus haben wir in Anlehnung an Gregorcic und Pendrill (2023) eine sokratische Dialogstrategie übernommen, die die Schüler dazu anregt, kritisch zu denken und sich aktiv mit ihrem Lernen zu beschäftigen, anstatt ihnen nur Antworten zu geben. GenAIbots nutzten auch das vorhandene Wissen der Schüler, indem sie nach ihrem Verständnis von Themen wie Gewicht und Schwerkraft fragten und so eine sinnvolle Brücke zwischen neuen und zuvor erlernten Informationen schlugen.





Aufbauend auf Bitzenbauers vorläufiger Studie (2023), die das Potenzial von Chatbots auf Basis expansiver Sprachmodelle, einschließlich ChatGPT, zur Bereicherung von Lernerfahrungen hervorhob, und Adiguzel et al.s (2023) Behauptung des transformativen Potenzials von ChatGPT in der Bildung durch personalisierten Unterricht und Echtzeit-Feedback, betont unsere Forschung die Vorteile der KI-Integration in Lernumgebungen. KI-gesteuerte Chatbots wie ChatGPT, Bing Chat, Bard, Claude und andere generative Modelle könnten als fortschrittliche Agenten dienen, um herausfordernde Lernszenarien anzugehen, das Wissen der Schüler schrittweise zu erweitern und relevante Erklärungen, Beispiele und Analogien bereitzustellen, um ihr Lernen zu unterstützen. Diese Studie unterstreicht das Potenzial von KI-gesteuerten Tools zur Förderung von aktivem Lernen, personalisiertem Unterricht und konzeptionellem Verständnis in Chemie. Sie unterstreicht den Wert von KI zur Verbesserung von Lernerfahrungen und kommt zu dem Schluss, dass GenAIbots als innovative Plattformen zur Erforschung herausfordernder Lernszenarien dienen können.





Unsere Analyse zeigt jedoch, dass ChatGPT und Claude durchweg umfassendere, detailliertere und genauere Antworten lieferten als Bing Chat, das eher kürzere und weniger informative Antworten lieferte. ChatGPT-4 konnte die Antworten an die Fragen der Studenten anpassen, Missverständnisse ansprechen und maßgeschneiderte Erklärungen anbieten. ChatGPT war auch besser darin, auf die Nuancen und Feinheiten der Fragen einzugehen, den Kontext zu erkennen und sich mit der einzigartigen Perspektive oder Interpretation des Benutzers auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite ging Bing Chat oft nicht auf diese Nuancen ein und lieferte weniger Kontextinformationen. Insgesamt zeigten ChatGPT und Claude ein besseres Verständnis des Themas und eine bemerkenswertere Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte auf zugängliche Weise zu vermitteln.





Die Studie unterstrich auch die Notwendigkeit einer umfassenden Schulung der Lehrkräfte, bevor diese Tools in den Unterricht integriert werden. Eine angemessene Schulung befähigt die Lehrkräfte, die Schüler dabei anzuleiten, ihre Gedanken effektiv zu artikulieren und solide Argumente zu entwickeln. Diese Vorbereitung würde es den Lehrkräften ermöglichen, die Leistung von GenAIbots bei überzeugenden Gegenbeispielen zu beurteilen und so produktive Diskussionen unter den Kollegen zu fördern.





Abschließend muss erwähnt werden, dass die Ergebnisse dieses Experiments erhebliche Unterschiede in der Leistung von ChatGPT, Bing Chat, Bard und Claude zeigten. Dieses Ergebnis stimmt mit Franciscu (2023) überein, in dem ChatGPT, ein hochmodernes Modell zur natürlichen Sprachgenerierung, sich durch die Erzeugung menschenähnlicher Antworten auszeichnet, die für Chatbots geeignet sind. Basierend auf der oben stehenden detaillierten Analyse übertraf ChatGPT trotz einiger grundlegender Ähnlichkeiten BingChat deutlich, wobei Bard und Claude die Leistung von ChatGPT eng verfolgten und vergleichbare Leistungsniveaus aufwiesen, wie unten beschrieben und in Tabelle 2 zusammengefasst.





1. ChatGPT zeichnet sich durch seine konsequente Personalisierung und persönliche Note durch positive Verstärkung und Feedback-Mechanismen aus. Es verwendet effektive Lehrstrategien , gliedert Erklärungen oft systematisch auf und bindet Benutzer häufig durch Engagement und Interaktivität ein, indem es um Feedback bittet. Mit einem Gespür für die Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen übersetzt ChatGPT abstrakte Konzepte in nachvollziehbare Szenarien. Seine Detailtiefe und Inhaltsempfehlungen sind maßgeschneidert und umfassend, und es wagt sich gelegentlich in Metadiskussionen und Perspektivengestaltungen, um breitere Kontexte bereitzustellen.





2. Claudes Stärken liegen vor allem in den Bereichen Personalisierung und persönlicher Kontakt sowie Engagement und Interaktivität , wodurch das Lernen wie ein interaktiver Dialog wirkt. Es bietet unkomplizierte Erklärungen und stützt sich stark auf die Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen, insbesondere wenn es um Benutzereinblicke geht. Während die Unterrichtsstrategien für Klarheit sorgen, kann die Tiefe variieren und auf präzise und ausführliche Fragen eingehen. Claudes Vorliebe für Metadiskussionen und Perspektivgestaltung betont die umfassendere Bedeutung von Konzepten und verbessert so das gesamte Lernerlebnis.





3. Bards Antworten ähneln einem klassischen Ansatz für Unterrichtsstrategien , ähnlich einem konventionellen Unterrichtsstil. Der Schwerpunkt liegt auf sachlichen und strukturierten Präsentationen und verwendet häufig Analogien und vergleichende Abbildungen, um Konzepte zu erläutern. Personalisierung und persönlicher Touch sind offensichtlich, insbesondere wenn Benutzereingaben erkannt und tiefere Einblicke gewährt werden, wodurch Engagement und Interaktivität gefördert werden. Bard integriert gelegentlich Metadiskussionen und Perspektivenrahmen, um breitere Anwendungen hervorzuheben.





4. BingChat betont Detailtiefe und Inhaltsempfehlungen, indem Benutzer häufig auf externe Ressourcen verwiesen werden. Durch einen eher korrigierenden Verstärkungs- und Feedbackansatz weist es auf Ungenauigkeiten in Benutzereingaben hin, die manchmal die Personalisierung und den persönlichen Touch überschatten können. BingChat bietet zwar strukturierte Unterrichtsstrategien , aber seine Abhängigkeit von externen Links kann direktes Engagement und Interaktivität beeinträchtigen. Die Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen ist vorhanden, wenn auch weniger ausgeprägt.





Dieses Ranking basiert auf der zuvor vorgestellten Analyse. Es bietet eine Vergleichsnote für jede KI in verschiedenen Kategorien, aber die spezifische Bewertung kann subjektiv sein und je nach Frage, Kontext oder sogar Sitzung variieren. Die Präferenz kann je nach individuellem Lernstil und -bedarf ebenfalls subjektiv sein.









Mit GenAIbots als Lehrmittel könnten Lehrer spannendere und persönlichere Lernerfahrungen schaffen. Dieser Ansatz könnte möglicherweise zu einem tieferen Verständnis komplexer Konzepte in der Chemie und vielleicht auch in anderen Fächern beitragen.





Dieses Dokument ist auf arxiv unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DEED verfügbar .