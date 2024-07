3 Tipps von HackerNoon-Redakteuren zum Einsatz von KI in Ihren Texten

Hallo Hacker!





Es ist kein Geheimnis, dass KI die Welt verändert hat und dies auch weiterhin tun wird. Sie hat nahezu jedes erdenkliche Gebiet berührt und beeinflusst, einschließlich des Schreibens. Manche Autoren betrachten KI als seelenlos, als etwas, das den menschlichen Geist niemals nachbilden kann und nichts mit dem Schreiben zu tun haben sollte. Andere betrachten sie als ein Geschenk des Himmels, das vollständige, komplexe Artikel für sie schreiben kann. Aber die Wahrheit ist, dass alles davon abhängt, wie man sie verwendet.





Heute gehen wir drei Möglichkeiten durch, wie Sie KI nutzen können, um Ihr Schreiben und Ihren Schreibprozess zu verbessern.





1. Ideen für Artikel entwickeln

Angenommen, Sie sind Videospielautor. Sie haben eine ungefähre Vorstellung davon, worum es in Ihrem Artikel gehen soll, haben aber Schwierigkeiten, ein bestimmtes Thema zu finden. Verwenden Sie einen Chatbot wie ChatGPT, um genau das zu finden, wonach Sie suchen.





Wir haben ChatGPT gebeten, uns 10 Artikelideen über Nintendo zu geben, und das war das Ergebnis:









Nun, all dies scheinen anständige Artikel zu sein. Mit ein paar Anpassungen, harter Arbeit und Recherche könnten sie großartig sein. Und wenn Ihnen keine dieser Artikelideen gefällt, ist das auch gut so. Sie wissen, was Ihnen nicht gefällt, und finden so leichter, wonach Sie suchen. Sich darauf zu verlassen, dass ein Chatbot alle Ihre Artikelideen findet, ist natürlich wahrscheinlich nicht die beste Idee, da es sich wiederholen könnte, aber es ist ein großartiges Werkzeug, wenn Sie in einer Sackgasse stecken.





2. Finden Sie heraus, was in Ihrem Artikel fehlt

Es gibt kein besseres Gefühl, als wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind und auf Ihre harte Arbeit starren. Es kann sich jedoch auch falsch anfühlen; als ob etwas fehlt. Sie haben über alles geschrieben, worüber Sie schreiben wollten, aber es fühlt sich unvollständig an. Sie zerbrechen sich den Kopf, um das fehlende Stück in Ihrem Artikel zu finden, aber Ihnen fällt nichts ein.





Geben Sie die KI ein. Listen Sie alle wichtigen Punkte auf, über die Sie geschrieben haben, und fragen Sie die KI, welche fehlen oder welche Abschnitte hinzugefügt werden könnten, um Ihren Artikel auszuarbeiten. Verbessern Sie Ihren Artikel, indem Sie weitere Punkte hinzufügen.





Wenn keines der zusätzlichen Themen richtig zu passen scheint, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Artikel bereits alles hat, was er braucht, und Sie können aufatmen. Ihre Arbeit ist getan.





3. Verbessern Sie Ihre Grammatik

Sie können Ihren Artikel 10 Mal erneut lesen, aber manchmal sind es diese kleinen Fehler, die Sie überrumpeln und an Ihnen vorbeigehen. Hier kann ein KI-Schreibtool wie Grammarly hilfreich sein. Es prüft Ihren Artikel automatisch auf Fehler und teilt Ihnen mit, wie Sie diese beheben können.

Das ist großartig, wenn Englisch nicht Ihre Muttersprache ist, Sie Probleme mit der Rechtschreibung haben oder einfach nur ein zweites Paar Augen brauchen. Allerdings werden nicht alle Vorschläge richtig sein. Verlassen Sie sich auf Ihr Urteilsvermögen und verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas nicht gefällt.





