Como Instalar um Servidor Apache HTTPD

Oi pessoal!

Este tutorial mostra como instalar um servidor Web Apache.

Se você já lutou sobre esse assunto, junte-se a mim! Podemos facilitar um pouco para todos os outros.

Esta instalação usará os binários do Apache, não usaremos um gerenciador de pacotes, como o yum e o apt.

Mas ... por que você escolheria usar binários? Você tem um gerenciador de pacotes que faz isso por você!

Bem, existem 2 razões principais para isso:

Ok, vamos lá...

Você precisará de duas outras bibliotecas para obter uma instalação sem falhas:

APR significa Apache Portable Runtime, que é um conjunto de bibliotecas que suportam HTTPD com um conjunto de APIs que mapeiam seu sistema operacional para atender às múltiplas solicitações que chegam ao seu servidor da web.

APR-Util é um conjunto de bibliotecas que complementam a APR

Então, como faço isso?

A ordem da instalação é esta:

Todo o processo é sobre compilação e instalação. Então vamos!

Dentro da pasta que você criou, crie outros 2 diretórios:

Para melhores práticas, convém usar as versões no nome desses diretórios.

Faça o download dos binários e coloque esses diretórios. Agora, você precisa carregar essas configurações na memória.

Vá para o diretório APR, este será o primeiro instalado:

Agora é hora do APR-Util:

É basicamente a mesma coisa, exceto que você usará o APR para carregar a configuração do APR-Util

Agora, vem a última parte. E o mais esperado!

Você só precisa instalar o servidor da Web:

Se você não encontrar nenhum problema de versão, poderá:

E isso iniciará o seu servidor Web. Você precisa usar raiz para este comando, porque a porta padrão que o Apache executa é apenas utilizável pela raiz.

Eu recomendo que você defina um usuário específico para o Apache, isso economizará muito tempo.

Eu realmente espero que você tenha gostado deste tutorial. É simples, mas é o meu primeiro!

