15,085 reads

Bonuz CEO Matthias Mende On Redefining Web3 Engagement

by
byOlayimika Oyebanji @penworth

A seasoned blockchain journalist & consultant keenly interested in crypto stories and interviews.

August 16th, 2025
    featured image - Bonuz CEO Matthias Mende On Redefining Web3 Engagement
      Speed
      Voice
    Olayimika Oyebanji

    About Author

    Olayimika Oyebanji HackerNoon profile picture
    Olayimika Oyebanji @penworth

    A seasoned blockchain journalist & consultant keenly interested in crypto stories and interviews.

    Read my storiesAbout @penworth

    Comments

    avatar

    TOPICS

    web3#web3#matthias-mende#bonuz#web3-engagement#web3-social-media#web3-marketing#web3-hack-marketing#web3-fouders

    THIS ARTICLE WAS FEATURED IN

    Arweave
    viewblock
    ViewBlock
    TerminalTerminalLiteLite
    Archives
    Threads
    Mas
    Facebook

    Related Stories