Padmanabham Venkiteela is a Senior Enterprise Architect and integration specialist with 18+ years of experience designing large-scale, secure, and scalable enterprise systems across hybrid and multi-cloud environments. He specializes in enterprise integration, API platforms, and agentic AI architectures spanning AWS, GCP, OCI, and SAP ecosystems. His work focuses on building intelligent, event-driven, and AI-powered integration platforms, including federated AI agents, Model Context Protocol (MCP)–based architectures, and enterprise automation solutions that connect ERP, SaaS, and cloud-native systems at scale. He has led critical initiatives such as large-scale platform migrations, API modernization programs, B2B integrations, and AI-enabled enterprise workflows for global organizations. Padmanabham is an active researcher, invited speaker, and peer reviewer, contributing to international journals and conferences in the areas of AI, enterprise integration, and cloud architecture. He
