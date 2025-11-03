Author profile picture

Karan Kumar Ratra

@karanratra07

Innovative e-commerce systems architect and technology leader shaping Retail's global fulfillment platforms.

The beautiful humans of HackerNoon are eagerly awaiting @karanratra07’s next masterpiece. Stay tuned for reading stats.

Read My Stories

Karan Kumar Ratra

Sunnyvale, USSenior Engineering Manager II (E-Commerce Fulfillment Systems)

Innovative e-commerce systems architect and technology leader shaping Retail's global fulfillment platforms.

Work History

Current Position:

Walmart Global TechSenior Engineering Manager II (E-Commerce Fulfillment Systems)

Previous Positions:

Walmart Global TechSolution Architect (Microservices & Cloud Architecture)

Interested Topics

cloud-computingdevopsdistributed-systemschaos-engineeringfinopscloud-architectureauto-scalingself-healing-systems
Read My Stories