brunopgalvao @ brunopgalvao Polkadot Hacker @brunopgalvao ex @paritytech co-founder @gor0gue @onpopio

The beautiful humans of HackerNoon have collectively read @ brunopgalvao 's 1 stories for and 1 minutes.

#Interests

polkadot smart-contracts solidity deploy-smart-contract how-to-deploy-smart-contract polkadot-smart-contract deploy-smart-contract-polkadot metmask