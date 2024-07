Arindam Majumder @ arindam1729 DevRel @Pieces.app & Freelance Technical Writer

The beautiful humans of HackerNoon have collectively read @ arindam1729 's 4 stories for and 44 minutes.

#Interests

typescript-tutorial web-development typescript-beginners-guide what-is-typescript get-started-with-typescript why-choose-typescript benefits-of-using-typescript should-i-learn-typescript