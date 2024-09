A Data-centric Approach to Class-specific Bias in Image Data Augmentation: Appendices A-L

[32x32, 31x31, 30x30,

29x29, 28x28, 27x27,

26x26, 25x25, 24x24,

22x22, 21x21, 20x20,

19x19, 18x18, 17x17,

16x16, 15x15, 14x14,

13x13, 12x12, 11x11,

10x10, 9x9, 8x8,

6x6,5x5, 4x4, 3x3]

Without Random Horizontal Flip:

With Random Horizontal Flip

This paper is available on arxiv under CC BY 4.0 DEED license.